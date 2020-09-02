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Опубликованы Linux From Scratch 10 и Beyond Linux From Scratch 10

02.09.2020 09:56

Представлены новые выпуски руководств Linux From Scratch 10 (LFS) и Beyond Linux From Scratch 10 (BLFS), а также редакций LFS и BLFS с системным менеджером systemd. В Linux From Scratch приведены инструкции по созданию с нуля базовой Linux-системы, используя лишь исходные тексты необходимого программного обеспечения. Beyond Linux From Scratch дополняет инструкции LFS информацией о сборке и настройке около 1000 программных пакетов, охватывающих различные области применения, от СУБД и серверных систем, до графических оболочек и медиапроигрывателей.

В Linux From Scratch 10 осуществлён переход на Glibc 2.32, GCC 10.2.0, SysVinit 2.97 и Systemd 246. Обновлены 35 пакетов, включая ядро Linux 5.8.3, binutils 2.35, Bison 3.7.1, Coreutils 8.32, E2fsprogs 1.45.6, Gawk 5.1.0, IPRoute2 5.8.0, Meson 0.55.0, Openssl 1.1.1g, Perl 5.32.0, Python 3.8.5, Util-Linux 2.36 и Vim 8.2.1361. Исправлены ошибки в загрузочных скриптах, выполнены редакторские работы в пояснительных материалах по всей книге.

В Beyond Linux From Scratch 10 обновлено около 800 программ, среди которых GNOME 3.36, KDE Plasma 5.18, KDE Applications 20.08, LibreOffice 7, Cups 2.3.3, FFmpeg 4.3.1, GIMP 2.10.20, Thunderbird 78.1.1, Firefox 78.2.0, SeaMonkey 2.53.3 и т.п.

Кроме LFS и BLFS в рамках проекта ранее выпускалось несколько дополнительных книг:

  • "Automated Linux From Scratch" - фреймворк для автоматизации сборки LFS-системы и управлению пакетами;
  • "Cross Linux From Scratch" - описание кроссплатформенной сборки LFS-системы, поддерживаются архитектуры: x86, x86_64, sparc, mips, PowerPC, alpha, hppa, arm;
  • "Hardened Linux From Scratch" - инструкции по повышению безопасности LFS, применению дополнительных патчей и ограничений;
  • "LFS Hints" - подборка дополнительных советов с описанием альтернативных решений для описанных в LFS и BLFS шагов;
  • "LFS LiveCD" - проект по подготовке LiveCD. На данный момент не развивается.


  1. Главная ссылка к новости (http://lists.linuxfromscratch....)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива GoboLinux 017 со своеобразной иерархией файловой системы
  3. OpenNews: Опубликованы Linux From Scratch 9.1 и Beyond Linux From Scratch 9.1
  4. OpenNews: Опубликованы Linux From Scratch 9.0 и Beyond Linux From Scratch 9.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53644-linuxfromscratch
Ключевые слова: linuxfromscratch
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:00, 02/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Очень нужный дистрибутив. Каждый Linux программист должен собрать его хотя бы один раз.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:12, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Программисты всегда всем должны, особенно Linux-программисты. Но в целом да, интересно поковыряться (еще время было бы свободное...).
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:15, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Linux-пользователи,как я?
     
     
  • 3.24, n00by (ok), 12:05, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользователи должны отправлять пулл-реквесты в исключительно автономный™ дистрибутив Розалинукс, или хотя бы тестировать его на выходных, пока главный по тестированию® лечится от интернет-зависимости.
     
  • 2.5, КО (?), 10:24, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Эй, а я что должен?
    Ну не томи, давай!
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 12:17, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это ты давай, раз должен.
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:53, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не программист страдает.( 100 раз пробовал, так ни разу и не получилось.
     
  • 2.23, Аноним (23), 11:54, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сейчас программист - это ругательское слово, уж простите...
     

  • 1.2, BlackRot (ok), 10:01, 02/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Когда на русском?
    (Я не умею)
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:24, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    когда сумеешь
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:26, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Первый шаг программиста это даже не изучение математики или циклов/условий. Это изучение английского.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:40, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А причем программирование к Linux, соб-сно?
     
  • 3.15, Аноним (3), 10:54, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прекрасно учится в процессе чтения манов, статей, книг, написания коммит-мессаджей и комментов в коде. А разговорный, фактически, нужен только при общении с зарубежными коллегами (можно и на курсах подтянуть при возникновении надобности).
     
     
  • 4.26, Аноним (28), 12:14, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я комменты пишу на языке Пушкина и Достоевского и ничего.
     
     
  • 5.30, Аноним (3), 12:45, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да хоть на шумерском пиши.
     
  • 3.27, Аноним (28), 12:15, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только в твоём больном воображении.
     
  • 2.16, Корец (?), 10:55, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там простой английский. Он очень хорошо переводится гугл переводчиком. Просто берёшь и переводишь по частям. Ничего сложного.
     
  • 2.21, n00by (ok), 11:40, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Версия 8.4 https://book.linuxfromscratch.ru
     
  • 2.25, Аноним (28), 12:11, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PROMT.One
     

  • 1.8, Аноним (23), 10:27, 02/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    я считаю что линуксойд должен иметь свой дистрибутив, сам мейнтейнить свои репозитории, использовать что-то вроде ratpoison + linux from scratch (мышь и гуи в линуксах это позор)
     
     
  • 2.12, Аноним (3), 10:51, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А работать-то когда? Или на донаты выживать?
     
  • 2.13, Аноним (3), 10:52, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    И правильно все-таки "линуксоИд"
     

  • 1.10, Анинам (?), 10:40, 02/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    О, свежий выпуск камасутры для тех у кого не получается с девушками...
     
     
  • 2.17, Michael Shigorin (ok), 10:58, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "с девушкамИ" -- это когда на самом деле не нужен на всю жизнь... думайте, чем типа хвастаетесь.
     
     
  • 3.19, Анинам (?), 11:10, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Михаил, я не профессиональный психоаналитик, но хочу чтобы вы знали, что иногда банан это просто банан... А шутка это просто шутка... Не говоря уже о том, что моё "хвастовство" не существует нигде кроме вашего болезненно(очевидно небезосновательно) реагирующего на безобидные вещи ума...
     
  • 3.22, Аноним (22), 11:49, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно простой вопрос? Когда в Альте Krusader починят?
     
  • 2.18, пох. (?), 11:09, 02/09/2020 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 11:24, 02/09/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.29, Аноним (29), 12:41, 02/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ура! Готов мой Линукс_Фром_Срач. Она настоящая "божественная дисятка".

    >В Linux From Scratch 10 осуществлён переход на Glibc 2.32, GCC 10.2.0, SysVinit 2.97 и Systemd 246.

    Оу щет!

    >а также редакций LFS и BLFS с системным менеджером systemd.

    Не, не очень то и нужно...

     

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