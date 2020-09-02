Опубликованы Linux From Scratch 10 и Beyond Linux From Scratch 10

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|1.1, Аноним (1), 10:00, 02/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Очень нужный дистрибутив. Каждый Linux программист должен собрать его хотя бы один раз.
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|2.3, Аноним (3), 10:12, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Программисты всегда всем должны, особенно Linux-программисты. Но в целом да, интересно поковыряться (еще время было бы свободное...).
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|3.24, n00by (ok), 12:05, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пользователи должны отправлять пулл-реквесты в исключительно автономный™ дистрибутив Розалинукс, или хотя бы тестировать его на выходных, пока главный по тестированию® лечится от интернет-зависимости.
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|2.14, Аноним (14), 10:53, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А не программист страдает.( 100 раз пробовал, так ни разу и не получилось.
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|2.7, Аноним (7), 10:26, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Первый шаг программиста это даже не изучение математики или циклов/условий. Это изучение английского.
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|3.15, Аноним (3), 10:54, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Прекрасно учится в процессе чтения манов, статей, книг, написания коммит-мессаджей и комментов в коде. А разговорный, фактически, нужен только при общении с зарубежными коллегами (можно и на курсах подтянуть при возникновении надобности).
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|2.16, Корец (?), 10:55, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там простой английский. Он очень хорошо переводится гугл переводчиком. Просто берёшь и переводишь по частям. Ничего сложного.
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|1.8, Аноним (23), 10:27, 02/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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я считаю что линуксойд должен иметь свой дистрибутив, сам мейнтейнить свои репозитории, использовать что-то вроде ratpoison + linux from scratch (мышь и гуи в линуксах это позор)
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|1.10, Анинам (?), 10:40, 02/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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О, свежий выпуск камасутры для тех у кого не получается с девушками...
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|3.19, Анинам (?), 11:10, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Михаил, я не профессиональный психоаналитик, но хочу чтобы вы знали, что иногда банан это просто банан... А шутка это просто шутка... Не говоря уже о том, что моё "хвастовство" не существует нигде кроме вашего болезненно(очевидно небезосновательно) реагирующего на безобидные вещи ума...
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|1.29, Аноним (29), 12:41, 02/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ура! Готов мой Линукс_Фром_Срач. Она настоящая "божественная дисятка".
>В Linux From Scratch 10 осуществлён переход на Glibc 2.32, GCC 10.2.0, SysVinit 2.97 и Systemd 246.
Оу щет!
>а также редакций LFS и BLFS с системным менеджером systemd.
Не, не очень то и нужно...
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