Опубликованы Linux From Scratch 10 и Beyond Linux From Scratch 10

Представлены новые выпуски руководств Linux From Scratch 10 (LFS) и Beyond Linux From Scratch 10 (BLFS), а также редакций LFS и BLFS с системным менеджером systemd. В Linux From Scratch приведены инструкции по созданию с нуля базовой Linux-системы, используя лишь исходные тексты необходимого программного обеспечения. Beyond Linux From Scratch дополняет инструкции LFS информацией о сборке и настройке около 1000 программных пакетов, охватывающих различные области применения, от СУБД и серверных систем, до графических оболочек и медиапроигрывателей. В Linux From Scratch 10 осуществлён переход на Glibc 2.32, GCC 10.2.0, SysVinit 2.97 и Systemd 246. Обновлены 35 пакетов, включая ядро Linux 5.8.3, binutils 2.35, Bison 3.7.1, Coreutils 8.32, E2fsprogs 1.45.6, Gawk 5.1.0, IPRoute2 5.8.0, Meson 0.55.0, Openssl 1.1.1g, Perl 5.32.0, Python 3.8.5, Util-Linux 2.36 и Vim 8.2.1361. Исправлены ошибки в загрузочных скриптах, выполнены редакторские работы в пояснительных материалах по всей книге. В Beyond Linux From Scratch 10 обновлено около 800 программ, среди которых GNOME 3.36, KDE Plasma 5.18, KDE Applications 20.08, LibreOffice 7, Cups 2.3.3, FFmpeg 4.3.1, GIMP 2.10.20, Thunderbird 78.1.1, Firefox 78.2.0, SeaMonkey 2.53.3 и т.п. Кроме LFS и BLFS в рамках проекта ранее выпускалось несколько дополнительных книг: "Automated Linux From Scratch" - фреймворк для автоматизации сборки LFS-системы и управлению пакетами;

"Cross Linux From Scratch" - описание кроссплатформенной сборки LFS-системы, поддерживаются архитектуры: x86, x86_64, sparc, mips, PowerPC, alpha, hppa, arm;

"Hardened Linux From Scratch" - инструкции по повышению безопасности LFS, применению дополнительных патчей и ограничений;

"LFS Hints" - подборка дополнительных советов с описанием альтернативных решений для описанных в LFS и BLFS шагов;

"LFS LiveCD" - проект по подготовке LiveCD. На данный момент не развивается.