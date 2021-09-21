The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск системы инициализации sysvinit 3.0

21.09.2021 08:50

Представлен релиз классической системы инициализации sysvinit 3.0, которая широко применялась в дистрибутивах Linux во времена до systemd и upstart, а теперь продолжает использоваться в таких дистрибутивах, как Devuan, Debian GNU/Hurd и antiX. Изменение номера версии на 3.0 не связано со значительными изменениями, а является следствием достижения максимального значения второй цифры, что, в соответствии с применяемой в проекте логикой нумерации версий, привело к переходу к номеру 3.0 после 2.99.

В новом выпуске устранены проблемы в утилите bootlogd, связанные с определением устройства для консоли. Если раньше в bootlogd принимались только устройства с именами, соответствующими известным консольным устройствам, то теперь можно указать произвольное имя устройства, проверка для которого ограничена только применением допустимых символов в имени. Для задания имени устройства следует использовать параметр командной строки ядра "console=/dev/device-name".

Версии применяемых в связке с sysvinit утилит insserv и startpar не изменились. Утилита insserv предназначена для организации процесса загрузки с учётом зависимостей между init-скриптами, а startpar применяется для обеспечения параллельного запуска нескольких скриптов в процессе загрузки системы.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.nongnu.org/archi...)
  2. OpenNews: Выпуск системы инициализации sysvinit 2.99
  3. OpenNews: В sysvinit добавлена утилита для преобразования unit-файлов systemd
  4. OpenNews: В скрипте инициализации RHEL допущена ошибка, приводящая к удалению всех файлов
  5. OpenNews: Выпуск системы инициализации GNU Shepherd 0.8
  6. OpenNews: Доступна система инициализации Finit 4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55838-sysv
Ключевые слова: sysv, sysvinit, init
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (91) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:56, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Дайте две!
     
     
  • 2.40, Аноним (40), 11:08, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Система здорового человека... Ой, извините, неинклюзивно же... Система человека без инвалидностей.
     
     
  • 3.54, Аноним (54), 12:11, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    Человека с неограничеными возможностями.
     
     
  • 4.61, Аноним (61), 12:28, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это ваще не инклюзивно.
     
     
  • 5.63, Аноним (54), 12:31, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, под таким определением явно подразумевается белый цисгендерный мужчина. Предлагаю запретить на этом основании sysvinit.
     

  • 1.2, A.Stahl (ok), 08:58, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >3.0 после 2.99

    Наверное там кто-то из местных эстетов работает. Многие местные панически боятся чисел больше 100. Говорят что не могут их запомнить или ещё бредятина какая. Хотя со всякими 2.32.7 проблем не имеют.

     
     
  • 2.6, Жироватт (ok), 09:09, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Тут скорее для каждой цифры версии используется какой-нибудь small int или char [-127...127] - быстрее (не надо ждать распаковок современных объектных примитивов), экономия битиков (1 байт на цифру), все как завещали великие предки, отправлявшие на 4х кб памяти ракеты в космос.
    Ну или какая хитробыстрая процедура для сравнения чисел в семантике, которую, возможно, тянут из легаси и которая хреново работает с трехзначными числами.
    Ну или просто сорт оф тетрафобии или трискайдекафобии, перешедший от группки поехавших в локальную традицию.
     
     
  • 3.55, gogo (?), 12:13, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Отправляли и на 4кб. А теперь утечка в 4 ГБ решается ребутом и норм...
     
  • 3.59, Аноним (61), 12:26, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё проще. Долго не меняется мажорный номер версии - нет развития.
     
  • 3.62, Ordu (ok), 12:30, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > для каждой цифры версии используется какой-нибудь small int или char [-127...127] - быстрее
    > хитробыстрая процедура для сравнения чисел в семантике

    Не, это ж баш-портянки, о какой хитробыстрости речь? Просто там внутре неизвестное количество регекспов, которые могут сломаться, если им подсунуть три цифры вместо двух.

     
     
  • 4.64, Аноним (61), 12:34, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так, это же для тех, кто не боится башпортянок.
     
  • 2.9, Анто Нимно (?), 09:11, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Развиваться, впрочем, тоже куда-то надо. Но с Систем-Д как-то очень трудоёмко. Навевает Докер с Кубером - у тебя простые вещи, но тебе приходится пробиваться к нужному через заслонки преград прослоек.

     
     
  • 3.22, Аноним (22), 09:47, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А какие проблемы с докером? Он простой как лопата
     
     
  • 4.39, Аноним (39), 11:01, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    "продакшн на лопате, жрите что дают".
    неплохой слоган
     
  • 4.81, asdasdasd (?), 14:10, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как раз для слегка продвинутого chroot'а лг капец как переусложнен.
     
     
  • 5.88, powershell (ok), 15:30, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а это не замена чруту, это замена ям/деб/рпм
    кто собирал пакеты и поддерживал свой репозиторий согласится что теперь всё очень просто и удобно, и главное кросс-дистрибутивно
     
  • 2.49, кек (?), 12:01, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Leafpad 0.8.18.1
     
  • 2.58, Аноним (61), 12:22, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где ты в 2.32.7 сто увидел? Здесь все числа <100, всё норм.
     

  • 1.3, Жироватт (ok), 08:58, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Классика. Нестареющая классика.
    Спасибо ребята.

    Не троллинг: каждая из систем инициализации хороша на своем месте.

     
     
  • 2.26, Аноним (26), 10:08, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нормальная систем инициализации везде хороша.
     
     
  • 3.43, Жироватт (ok), 11:19, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Русский человек мог топором сделать все, кроме сына. Но это не значит, что топор гораздо лучше специализированных инструментов.

    Сисинит хорош на самосборных и относительно *статичных* системах. Там где админ, он же создатель образа системы может охватить глазом и понять, что где и как ему запускать. Где он имеет относительно стабильную смесь из задач и сервисов окружения. Автоконфигурирование инита на сиспять - это ад и сложные системы имеют огромные простынки скриптов (которые надо обслуживать), что не есть оптимальная задача для админа.

    Системд, как показала практика, хорош на сложных и самоконфигурируемых системах, для которых и создавался. На пользовательских станциях, которые должны работать еще вчера, без медитаций над ним и без плясок над добавлением нового сервисного софта. Задача системды - оно должно тупо работать. Некрасиво, грязно, логи бинарные, юниты переизобретают велосипед, сервисы генерятся из шаблона - но оно работает и позволяет развернуть относительно универсальное low-conf системное окружение.

    Разница как между хорошим комфортным велосипедом и облегченным гоночным вариантом.

     
     
  • 4.50, Аноним (50), 12:04, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Системд, как показала практика

    *овно неудовлетворяющие минимальным требованиям безопасности!

    Дай вывод команды:

    mount |grep -v -E ‘(noexec|ro,)’

    > На пользовательских станциях, которые должны работать еще вчера, без медитаций над ним и без плясок над добавлением нового сервисного софта.

    Открой для себя openrc.

    > Некрасиво, грязно, логи бинарные.

    Меня интересует выполнение требований безопасности.

    Дай вывод:
    rm /var/log/access.log
    и
    sed -i ‘s/virus//’ /var/log/access.log

     
     
  • 5.89, Аноним (89), 15:32, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, системда адок. На той неделе помогал перенести систему на новый ПК, с новыми дисками и т.д. Так всё наглухо мёрло на запуске графики + эти тупые ожидания, которые всё время увеличивают. В сисвинит это всё решалось тупо простым прерыванием через ctrl+c.
     
  • 4.52, Аноним (52), 12:06, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Разница как между хорошим комфортным велосипедом и облегченным гоночным вариантом.

    Как между даунхилом и инвалидной коляской. СустемД хоть и попадает под первую половину слова даунхила, но в данном случае это инвалидная коляска.

     

  • 1.4, EuPhobos (ok), 09:02, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +20 +/
    Поставил я особых нужд дебиан 11 на флешку, и установил тестовый ноут в работу на мониторинг некоторых железок.
    Время загрузки с systemd около 3-4 секунд.
    Более на этом ноуте никаких пакетов не устанавливалось. Но после пару недель работы, перезагрузка системы стала занимать от 30 до 40 секунд.
    После месяца перевалила за минуту.
    Вывод комманд systemd-analyze blame показывает, что самые тормознутые сервисы, это сервисы связанные с самим systemd
    systemd-journald.service
    systemd-journal-flush.service
    Эти рекордсмены занимали по 30 секунд на взлёт.
    После чего, я заменил на sysvinit и система стала быстрее грузиться.

    Вывод: Тормозит загрузка линуха? - Сноси systemd!

     
     
  • 2.11, Жироватт (ok), 09:16, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А мог бы просто покурить маны и
    1. поотключать всякие modemd (просто оставив его в disabled) из стандартной - А УДУРУХ У ЮЗВЕРЯ УСБ-МОДЕМ!? - поставки. Которые тянутся по опциональным зависимостям и при ините просто курят в стороне, не найдя usb-ширева с интернетами
    2. настроить дефолты на journald, на размер и глубину журналов. Настроить фильтры, оставив лишь ошибко и критикал уровни, без даже варнингов, флюши будут много быстрее
    3. Пройтись аналогично п.2 по остальным службам.

     
     
  • 3.14, EuPhobos (ok), 09:20, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +16 +/
    > А мог бы просто покурить маны и
    > 1. поотключать всякие modemd (просто оставив его в disabled) из стандартной -
    > А УДУРУХ У ЮЗВЕРЯ УСБ-МОДЕМ!? - поставки. Которые тянутся по опциональным
    > зависимостям и при ините просто курят в стороне, не найдя usb-ширева
    > с интернетами
    > 2. настроить дефолты на journald, на размер и глубину журналов. Настроить фильтры,
    > оставив лишь ошибко и критикал уровни, без даже варнингов, флюши будут
    > много быстрее
    > 3. Пройтись аналогично п.2 по остальным службам.

    Или просто поставить sysvinit и не трахать мозг теряя время на тюнинг непонятно чего (почему из коробки-то не затюнено?), когда нужно просто по быстрее поставить тестовую систему в работу.

     
     
  • 4.18, Нимус (?), 09:28, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А это вопрос к вашему дебиану
     
     
  • 5.19, EuPhobos (ok), 09:35, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А это вопрос к вашему дебиану

    Справедливо

     
  • 4.30, Админ Анонимов (?), 10:12, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    правда у меня не флешка но всё же, установка около года назад и единственно что правил это размер журнала, загрузка меньше двух(1432 ms) секунд
    $ systemd-analyze
    Startup finished in 4.632s (firmware) + 138ms (loader) + 420ms (kernel) + 96ms (initrd) + 778ms (userspace) = 6.066s
    graphical.target reached after 777ms in userspace
    $ systemd-analyze blame | grep journal
    42ms systemd-journald.service
    28ms systemd-journal-flush.service
    $ tune2fs -l $(findmnt -o SOURCE -n /) | grep 'created'
    Filesystem created:       Sat Oct  3 16:52:01 2020
    $ awk -F= '/SystemMaxUse/{print $2}' /etc/systemd/journald.conf
    64M
     
  • 3.20, пох. (?), 09:37, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    да-да - он мог бы, конечно, потратить время на борьбу с ненужными трудностями, как настоящий пыонэр - но, гад такой - предпочел выкинуть ненужное ненужно.

    И да, внезапно syslog загружается одинаково вне зависимости от того, сколько терабайт логов хранит.
    (а еще их потом прочитать можно - обычным юникс-стайл методами, а не еще одним уродцем с черезанусным синтаксисом)

    Забытые технологии древних, полученные ими от марсиан, не иначе.

     
     
  • 4.36, Жироватт (ok), 10:50, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И это говорит мне пох? Тот самый пох, рыдавший пару тредов назад об отсутствии документации к баннерорезалке, тратя своё время на борьбу на борьбу с ненужными трудностями, как настоящий пыонэр за понимание "почему тут все работает"?

    Хм...

    Что сказать, спасибо тебе и пихону.

     
     
  • 5.68, пох. (?), 12:46, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > И это говорит мне пох? Тот самый пох, рыдавший пару тредов назад
    > об отсутствии документации к баннерорезалке, тратя своё время на борьбу на

    Жырноват ты. Выключить баннерорезалку и перезагрузить страницу - это прям миллион времени.

    Разбираться почему у васяна "фсеработает" - это да, времени жалко. Хотя, обнаружилось в процессе такое, что, наверное, стоит это знать о своей "баннерорезалке". Тем более что она не баннерорезалка.


     
  • 4.57, Аноним (50), 12:20, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Забытые технологии древних, полученные ими от марсиан, не иначе.

    Люди разработали и реализовали простые хорошие решения, а бЫдло-скот последние лет десять пытается все испортить.

     
     
  • 5.71, пох. (?), 12:48, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Забытые технологии древних, полученные ими от марсиан, не иначе.
    > Люди разработали и реализовали простые хорошие решения, а бЫдло-скот последние лет десять
    > пытается все испортить.

    Почему пытается? Успешно и бесповоротно. Я ж говорю - технологии древних забыты и утеряны окончательно. Восстановить не получится, сперва всю планету надо дезинфицировать из марсианской ядерной пушки.

     
  • 4.72, Аноним (61), 12:52, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот технологии systemd, подозреваю, были получены от жителей Нибиру.
     
  • 4.80, Онаним (?), 14:07, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну кстати да, journald - это самое жёсткое уродство в systemd.
    Сам systemd очень упрощает жизнь, но вот это убожество...
     
  • 3.28, псевдонимус (?), 10:10, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем тратить время на "документацию" системы если ее можно  не использовать, а освободившееся время потратить на что-нибудь нужное тебе?
     
  • 3.78, Я (??), 14:04, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не по дебьяновски это...
     
  • 2.12, Аноним (-), 09:19, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > После месяца перевалила за минуту.

    напоминает одну проприетарную ос. ставишь чистую в работу убираешь жесткий диск на месяц потом включаешь и ловишь лютые тормоза

     
     
  • 3.21, пох. (?), 09:40, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ну так и бинарные логи из нее же притащили, и "сервисы", включая сам термин, и все остальные "достижения".

    Там тоже "можно покурить доки" и решить проблемы, но в юникс-системах их ведь и не было. А теперь в systemd/linux - вот, глядите - какввенде!

     
     
  • 4.29, Тот_Самый_Анонимус (?), 10:11, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >и "сервисы", включая сам термин

    Так говорите, будто что-то плохое в термине. Он хоть понятно о чём, вместо "демона". Не знакомого с тонкостями уймара нотюникс мира и запутать можно.

     
     
  • 5.41, псевдонимус (?), 11:14, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "демон" и "сЕрвайс" из системды разные вещи.
     
  • 4.31, Аноним (-), 10:20, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полностью с вами согласен. Более того, компания которая пилила sistemD вдохновлялась инитами Виндовс. systemD - это клон инитов Виндовс, сделанный по образу и подобию инитов Виндовс.

    А сам Поттеринг тайный поклонник Виндовс.

     
     
  • 5.53, Админ Анонимов (?), 12:10, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
     
  • 5.75, Аноним (-), 13:44, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А сам Поттеринг тайный поклонник Виндовс.

    Да не очень он и тайный:
    http://i.warosu.org/data/g/img/0541/40/1461208700396.jpg

     
  • 4.86, n00by (ok), 15:14, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну так и бинарные логи из нее же притащили, и "сервисы", включая
    > сам термин, и все остальные "достижения".

    Рано радуетесь. Драйвер там - это тоже сервис. =)

     
  • 2.16, Аноним (16), 09:26, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Быстрее то стала спустя месяцы? Обычная фрагментация и засировалово же
     
  • 2.44, Аноним (44), 11:40, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какой понос. У меня система без переустановки работает больше четырёх лет. Fedora 27->28->29->30->31->32 (inplace upgrades)

    $ systemd-analyze
    Startup finished in 14.992s (firmware) + 1.105s (loader) + 960ms (kernel) + 6.480s (userspace) = 23.538s
    graphical.target reached after 6.475s in userspace

    Возможно, стоит смотреть в сторону кривого systemd у debian. Может, у вас журнал уже весит терабайт.

    Из $ systemd-analyze blame

      54ms systemd-journald.service                                                                
      52ms systemd-journal-flush.service  

    // b.

     
  • 2.51, кек (?), 12:04, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    sudo systemctl stop/disable/mask systemd-journald.service
    sudo systemctl stop/disable/mask systemd-journal-flush.service

    Не?

     
  • 2.60, Аноним (60), 12:26, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    УМВР. Сдаётся мне, что проблема на другой стороне.
     
  • 2.82, анонъчик (?), 14:27, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если Ленсук тормозит даже на стадии загрузки, то не логичнее ли будет задуматься над апгрейдом железа? Выхлопа-то будет явно больше чем от любых софтварных припарок.
     
     
  • 3.84, кек (?), 15:02, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Логичнее тогда поставить Десяточку, которая по оптимизации давно обогнала гном и и кеды
     
  • 3.85, Аноним (85), 15:10, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве Линукс не создавался для i386?
     
     
  • 4.87, кек (?), 15:29, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё недавно Линукс продлевал жизнь старому железу, теперь же предлагают апгрейднуть железо, чтобы хоть как-то запустить Гном, кек)
     

  • 1.5, Константавр (ok), 09:08, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Здо́рово. Поздравляю причастных. Многих лет сисвинитам и их разработчикам.

    А графические сессии с какимнить кде ещё возможно запустить с ними? Или уже не будет работать нормально и осталось только опенбоксы да лхде всякие?

     
     
  • 2.32, Аноним (-), 10:29, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >сисвинитам

    О боже! System V init - переводится как, Система загрузки UNIX версии ПЯТЬ.

    >А графические сессии с какимнить кде ещё возможно запустить с ними?

    Среда Рабочего стола прямого отношения к системе инициализации не имеет. В Слаке KDE5 имеется, система загрузки там sisVinit.

     
     
  • 3.48, Анонец (?), 12:00, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Система загрузки UNIX версии ПЯТЬ версии 3.0
     

  • 1.7, Fracta1L (ok), 09:10, 21/09/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –14 +/
     
     
  • 2.10, Анто Нимно (?), 09:14, 21/09/2021 Скрыто модератором
    		• +5 +/
     
     
  • 3.17, Аноним (16), 09:27, 21/09/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.8, Аноним (85), 09:11, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    sysvinit 3.0 использовался где-то кроме Линукс? В Юникс?
     
     
  • 2.13, Анноним (?), 09:19, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > sysvinit 3.0 использовался где-то кроме Линукс? В Юникс?

    sysvinit 3.0 только вышел же

    А так это классический init из AT&T UNIX System V и его производных

     
     
  • 3.27, Аноним (85), 10:10, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто в Open Solaris используется init.d, FreeBSD тоже другая.
     
     
  • 4.33, Аноним (-), 10:33, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Просто в Open Solaris используется init.d, FreeBSD тоже другая.

    Прямые или боковые генетические потомки не обязаны быть похожими на своих предков. Парадоксально, но ГНУ/Линукс намного юнисовее чем БЗД или какие-то другие коммерческие юниксы.

     
     
  • 5.69, Ненавижу SJW (?), 12:47, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Парадоксально, но ГНУ/Линукс намного юнисовее чем БЗД

    Так бытует мнение, что наоборот.


    P.S. а вообще пофиг, что юниксовее, а что нет.

     
     
  • 6.79, Аноним (79), 14:05, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это все субъективно.
     
  • 5.83, Аноним (-), 14:47, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Просто в Open Solaris используется init.d, FreeBSD тоже другая.
    > Прямые или боковые генетические потомки

    В принципе, дальше можно было не читать.

    > Парадоксально, но ГНУ/Линукс намного юнисовее чем БЗД или какие-то другие коммерческие юниксы.

    Поправка: лучше было не читиать этот пафосный бред вовсе ...

     

  • 1.15, Иваня (?), 09:24, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    > ...  широко применялась ...

    Пора на покой этой системе инициализации😔

     
     
  • 2.25, Аноним (26), 10:07, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    systemd пора закрывать
     
     
  • 3.65, Аноним (61), 12:38, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пора переписывать на Rust. Что, впрочем, тоже самое.
     

  • 1.23, Аноним (26), 10:06, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Единственный нормальный systemd
     
  • 1.34, Шарп (ok), 10:34, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    >Выпуск системы инициализации sysvinit 3.0

    Ахаха. Зачем? Есть systemd, который решает все задачи, стоящие перед системой инициализации. Старым пердунам давно пора понять, что их поделки больше никому не нужны.

     
     
  • 2.35, у ха ха (?), 10:41, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а что это сейчас бумкнуло?

    а это возгорелась пятая точка у безработного администратора системд :)

     
     
  • 3.37, Шарп (ok), 10:54, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    > администратора

    Ахахах. Я программист. Рабы-админы бегают вокруг и настраивают для меня окружения как я им прикажу. Естественно всякий sysvinit хлам запрещён к установке. Ахахахах )))) Обтекай.


     
     
  • 4.38, Аноним (38), 11:01, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты ведь больше девопса получаешь? Падме.жпг
     
     
  • 5.47, у ха ха (?), 11:59, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он же вчерашняя школота, получает от мамки деньги на карманные расходы :)
     
  • 4.42, псевдонимус (?), 11:17, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >я программист
    >Я прикажу

    Му-ха-ха-ха!

     
     
  • 5.45, Аноним (44), 11:43, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вообще, факт, devops - суки у программистов.

    // b.

     
     
  • 6.76, b. (?), 13:50, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > // b.

    А что, писать сразу из под "b." слишком просто, лучше писать из под анона и подписываться?

     
  • 4.46, Аноним (46), 11:58, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Я программист

    Откуда ты тогда можешь знать про задачи, стоящие перед системой инициализации? Опять комментируешь про то в чём не разбираешься.

     
  • 4.56, Аноним (50), 12:16, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/125310.html#50
     
  • 4.67, Аноним (61), 12:43, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Погромист, на чём погромируешь, на Электрончеге?
     
  • 2.66, Аноним (61), 12:40, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Есть systemd, который решает все задачи, стоящие перед системой инициализации.

    Как пропатчить systemd под башпортянки?

     
  • 2.73, Аноним (73), 12:53, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дядя не обижает?
     

  • 1.70, Линус Поттеринг (?), 12:47, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не совсем понимаю, зачем оно надо, если функциональность системд бьёт эту штуку по всем фронтам. Те же удобные сервисы с вменяемыми юнит файлами, тут-то их нету, верно же?
     
     
  • 2.74, у ха ха (?), 12:58, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Леньчик, сколько уже в твоем ини-файлов уже может быть параметров?
    500?
    ты их всех помнишь хоть по названию?
    (про возможные значения у этих 500 парметров я даже не спрашиваю)...
     

  • 1.77, Леннарт Торвальдс (?), 13:52, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А что если написать новый init на Rust? Круто будет?
     
     
  • 2.91, Аноним (91), 16:07, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Позже придется переписать на Ada.
     

  • 1.92, Аноним (92), 16:15, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Один из немногих си с православной лицензией. Опенрц, с6, рунит -- чёртова бздунятина. В итоге остаются только sysvinit и shepherd.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру