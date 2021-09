Выпуск системы инициализации sysvinit 3.0

3.14 , EuPhobos ( ok ), 09:20, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +16 + / – > А мог бы просто покурить маны и

> 1. поотключать всякие modemd (просто оставив его в disabled) из стандартной -

> А УДУРУХ У ЮЗВЕРЯ УСБ-МОДЕМ!? - поставки. Которые тянутся по опциональным

> зависимостям и при ините просто курят в стороне, не найдя usb-ширева

> с интернетами

> 2. настроить дефолты на journald, на размер и глубину журналов. Настроить фильтры,

> оставив лишь ошибко и критикал уровни, без даже варнингов, флюши будут

> много быстрее

> 3. Пройтись аналогично п.2 по остальным службам. Или просто поставить sysvinit и не трахать мозг теряя время на тюнинг непонятно чего (почему из коробки-то не затюнено?), когда нужно просто по быстрее поставить тестовую систему в работу.

4.18 , Нимус ( ? ), 09:28, 21/09/2021
А это вопрос к вашему дебиану

5.19 , EuPhobos ( ok ), 09:35, 21/09/2021
> А это вопрос к вашему дебиану
Справедливо

4.30 , Админ Анонимов ( ? ), 10:12, 21/09/2021
правда у меня не флешка но всё же, установка около года назад и единственно что правил это размер журнала, загрузка меньше двух(1432 ms) секунд

$ systemd-analyze

Startup finished in 4.632s (firmware) + 138ms (loader) + 420ms (kernel) + 96ms (initrd) + 778ms (userspace) = 6.066s

graphical.target reached after 777ms in userspace

$ systemd-analyze blame | grep journal

42ms systemd-journald.service

28ms systemd-journal-flush.service

$ tune2fs -l $(findmnt -o SOURCE -n /) | grep 'created'

Filesystem created: Sat Oct 3 16:52:01 2020

$ awk -F= '/SystemMaxUse/{print $2}' /etc/systemd/journald.conf

64M

3.20 , пох. ( ? ), 09:37, 21/09/2021
да-да - он мог бы, конечно, потратить время на борьбу с ненужными трудностями, как настоящий пыонэр - но, гад такой - предпочел выкинуть ненужное ненужно. И да, внезапно syslog загружается одинаково вне зависимости от того, сколько терабайт логов хранит.

(а еще их потом прочитать можно - обычным юникс-стайл методами, а не еще одним уродцем с черезанусным синтаксисом) Забытые технологии древних, полученные ими от марсиан, не иначе.

4.36 , Жироватт ( ok ), 10:50, 21/09/2021
И это говорит мне пох? Тот самый пох, рыдавший пару тредов назад об отсутствии документации к баннерорезалке, тратя своё время на борьбу на борьбу с ненужными трудностями, как настоящий пыонэр за понимание "почему тут все работает"? Хм... Что сказать, спасибо тебе и пихону.

5.68 , пох. ( ? ), 12:46, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > И это говорит мне пох? Тот самый пох, рыдавший пару тредов назад

> об отсутствии документации к баннерорезалке, тратя своё время на борьбу на Жырноват ты. Выключить баннерорезалку и перезагрузить страницу - это прям миллион времени. Разбираться почему у васяна "фсеработает" - это да, времени жалко. Хотя, обнаружилось в процессе такое, что, наверное, стоит это знать о своей "баннерорезалке". Тем более что она не баннерорезалка.

4.57 , Аноним ( 50 ), 12:20, 21/09/2021
> Забытые технологии древних, полученные ими от марсиан, не иначе.
Люди разработали и реализовали простые хорошие решения, а бЫдло-скот последние лет десять пытается все испортить.

5.71 , пох. ( ? ), 12:48, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Забытые технологии древних, полученные ими от марсиан, не иначе.

> Люди разработали и реализовали простые хорошие решения, а бЫдло-скот последние лет десять

4.72 , Аноним ( 61 ), 12:52, 21/09/2021
А вот технологии systemd, подозреваю, были получены от жителей Нибиру.

4.80 , Онаним ( ? ), 14:07, 21/09/2021
Ну кстати да, journald - это самое жёсткое уродство в systemd.

Сам systemd очень упрощает жизнь, но вот это убожество...

Сам systemd очень упрощает жизнь, но вот это убожество...

3.28 , псевдонимус ( ? ), 10:10, 21/09/2021
А зачем тратить время на "документацию" системы если ее можно не использовать, а освободившееся время потратить на что-нибудь нужное тебе?

3.78 , Я ( ?? ), 14:04, 21/09/2021
Не по дебьяновски это...