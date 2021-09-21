Выпуск системы инициализации sysvinit 3.0

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|2.40, Аноним (40), 11:08, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Система здорового человека... Ой, извините, неинклюзивно же... Система человека без инвалидностей.
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|5.63, Аноним (54), 12:31, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, под таким определением явно подразумевается белый цисгендерный мужчина. Предлагаю запретить на этом основании sysvinit.
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|1.2, A.Stahl (ok), 08:58, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>3.0 после 2.99
Наверное там кто-то из местных эстетов работает. Многие местные панически боятся чисел больше 100. Говорят что не могут их запомнить или ещё бредятина какая. Хотя со всякими 2.32.7 проблем не имеют.
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|2.6, Жироватт (ok), 09:09, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Тут скорее для каждой цифры версии используется какой-нибудь small int или char [-127...127] - быстрее (не надо ждать распаковок современных объектных примитивов), экономия битиков (1 байт на цифру), все как завещали великие предки, отправлявшие на 4х кб памяти ракеты в космос.
Ну или какая хитробыстрая процедура для сравнения чисел в семантике, которую, возможно, тянут из легаси и которая хреново работает с трехзначными числами.
Ну или просто сорт оф тетрафобии или трискайдекафобии, перешедший от группки поехавших в локальную традицию.
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|3.55, gogo (?), 12:13, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Отправляли и на 4кб. А теперь утечка в 4 ГБ решается ребутом и норм...
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|3.59, Аноним (61), 12:26, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всё проще. Долго не меняется мажорный номер версии - нет развития.
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|3.62, Ordu (ok), 12:30, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> для каждой цифры версии используется какой-нибудь small int или char [-127...127] - быстрее
> хитробыстрая процедура для сравнения чисел в семантике
Не, это ж баш-портянки, о какой хитробыстрости речь? Просто там внутре неизвестное количество регекспов, которые могут сломаться, если им подсунуть три цифры вместо двух.
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|2.9, Анто Нимно (?), 09:11, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Развиваться, впрочем, тоже куда-то надо. Но с Систем-Д как-то очень трудоёмко. Навевает Докер с Кубером - у тебя простые вещи, но тебе приходится пробиваться к нужному через заслонки преград прослоек.
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|5.88, powershell (ok), 15:30, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а это не замена чруту, это замена ям/деб/рпм
кто собирал пакеты и поддерживал свой репозиторий согласится что теперь всё очень просто и удобно, и главное кросс-дистрибутивно
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|1.3, Жироватт (ok), 08:58, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Классика. Нестареющая классика.
Спасибо ребята.
Не троллинг: каждая из систем инициализации хороша на своем месте.
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|3.43, Жироватт (ok), 11:19, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Русский человек мог топором сделать все, кроме сына. Но это не значит, что топор гораздо лучше специализированных инструментов.
Сисинит хорош на самосборных и относительно *статичных* системах. Там где админ, он же создатель образа системы может охватить глазом и понять, что где и как ему запускать. Где он имеет относительно стабильную смесь из задач и сервисов окружения. Автоконфигурирование инита на сиспять - это ад и сложные системы имеют огромные простынки скриптов (которые надо обслуживать), что не есть оптимальная задача для админа.
Системд, как показала практика, хорош на сложных и самоконфигурируемых системах, для которых и создавался. На пользовательских станциях, которые должны работать еще вчера, без медитаций над ним и без плясок над добавлением нового сервисного софта. Задача системды - оно должно тупо работать. Некрасиво, грязно, логи бинарные, юниты переизобретают велосипед, сервисы генерятся из шаблона - но оно работает и позволяет развернуть относительно универсальное low-conf системное окружение.
Разница как между хорошим комфортным велосипедом и облегченным гоночным вариантом.
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|4.50, Аноним (50), 12:04, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Системд, как показала практика
*овно неудовлетворяющие минимальным требованиям безопасности!
Дай вывод команды:
mount |grep -v -E ‘(noexec|ro,)’
> На пользовательских станциях, которые должны работать еще вчера, без медитаций над ним и без плясок над добавлением нового сервисного софта.
Открой для себя openrc.
> Некрасиво, грязно, логи бинарные.
Меня интересует выполнение требований безопасности.
Дай вывод:
rm /var/log/access.log
и
sed -i ‘s/virus//’ /var/log/access.log
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|5.89, Аноним (89), 15:32, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, системда адок. На той неделе помогал перенести систему на новый ПК, с новыми дисками и т.д. Так всё наглухо мёрло на запуске графики + эти тупые ожидания, которые всё время увеличивают. В сисвинит это всё решалось тупо простым прерыванием через ctrl+c.
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|4.52, Аноним (52), 12:06, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Разница как между хорошим комфортным велосипедом и облегченным гоночным вариантом.
Как между даунхилом и инвалидной коляской. СустемД хоть и попадает под первую половину слова даунхила, но в данном случае это инвалидная коляска.
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|1.4, EuPhobos (ok), 09:02, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+20 +/–
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Поставил я особых нужд дебиан 11 на флешку, и установил тестовый ноут в работу на мониторинг некоторых железок.
Время загрузки с systemd около 3-4 секунд.
Более на этом ноуте никаких пакетов не устанавливалось. Но после пару недель работы, перезагрузка системы стала занимать от 30 до 40 секунд.
После месяца перевалила за минуту.
Вывод комманд systemd-analyze blame показывает, что самые тормознутые сервисы, это сервисы связанные с самим systemd
systemd-journald.service
systemd-journal-flush.service
Эти рекордсмены занимали по 30 секунд на взлёт.
После чего, я заменил на sysvinit и система стала быстрее грузиться.
Вывод: Тормозит загрузка линуха? - Сноси systemd!
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|2.11, Жироватт (ok), 09:16, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А мог бы просто покурить маны и
1. поотключать всякие modemd (просто оставив его в disabled) из стандартной - А УДУРУХ У ЮЗВЕРЯ УСБ-МОДЕМ!? - поставки. Которые тянутся по опциональным зависимостям и при ините просто курят в стороне, не найдя usb-ширева с интернетами
2. настроить дефолты на journald, на размер и глубину журналов. Настроить фильтры, оставив лишь ошибко и критикал уровни, без даже варнингов, флюши будут много быстрее
3. Пройтись аналогично п.2 по остальным службам.
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|3.14, EuPhobos (ok), 09:20, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+16 +/–
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> А мог бы просто покурить маны и
> 1. поотключать всякие modemd (просто оставив его в disabled) из стандартной -
> А УДУРУХ У ЮЗВЕРЯ УСБ-МОДЕМ!? - поставки. Которые тянутся по опциональным
> зависимостям и при ините просто курят в стороне, не найдя usb-ширева
> с интернетами
> 2. настроить дефолты на journald, на размер и глубину журналов. Настроить фильтры,
> оставив лишь ошибко и критикал уровни, без даже варнингов, флюши будут
> много быстрее
> 3. Пройтись аналогично п.2 по остальным службам.
Или просто поставить sysvinit и не трахать мозг теряя время на тюнинг непонятно чего (почему из коробки-то не затюнено?), когда нужно просто по быстрее поставить тестовую систему в работу.
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|4.30, Админ Анонимов (?), 10:12, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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правда у меня не флешка но всё же, установка около года назад и единственно что правил это размер журнала, загрузка меньше двух(1432 ms) секунд
$ systemd-analyze
Startup finished in 4.632s (firmware) + 138ms (loader) + 420ms (kernel) + 96ms (initrd) + 778ms (userspace) = 6.066s
graphical.target reached after 777ms in userspace
$ systemd-analyze blame | grep journal
42ms systemd-journald.service
28ms systemd-journal-flush.service
$ tune2fs -l $(findmnt -o SOURCE -n /) | grep 'created'
Filesystem created: Sat Oct 3 16:52:01 2020
$ awk -F= '/SystemMaxUse/{print $2}' /etc/systemd/journald.conf
64M
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|3.20, пох. (?), 09:37, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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да-да - он мог бы, конечно, потратить время на борьбу с ненужными трудностями, как настоящий пыонэр - но, гад такой - предпочел выкинуть ненужное ненужно.
И да, внезапно syslog загружается одинаково вне зависимости от того, сколько терабайт логов хранит.
(а еще их потом прочитать можно - обычным юникс-стайл методами, а не еще одним уродцем с черезанусным синтаксисом)
Забытые технологии древних, полученные ими от марсиан, не иначе.
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|4.36, Жироватт (ok), 10:50, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И это говорит мне пох? Тот самый пох, рыдавший пару тредов назад об отсутствии документации к баннерорезалке, тратя своё время на борьбу на борьбу с ненужными трудностями, как настоящий пыонэр за понимание "почему тут все работает"?
Хм...
Что сказать, спасибо тебе и пихону.
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|5.68, пох. (?), 12:46, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> И это говорит мне пох? Тот самый пох, рыдавший пару тредов назад
> об отсутствии документации к баннерорезалке, тратя своё время на борьбу на
Жырноват ты. Выключить баннерорезалку и перезагрузить страницу - это прям миллион времени.
Разбираться почему у васяна "фсеработает" - это да, времени жалко. Хотя, обнаружилось в процессе такое, что, наверное, стоит это знать о своей "баннерорезалке". Тем более что она не баннерорезалка.
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|4.57, Аноним (50), 12:20, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Забытые технологии древних, полученные ими от марсиан, не иначе.
Люди разработали и реализовали простые хорошие решения, а бЫдло-скот последние лет десять пытается все испортить.
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|5.71, пох. (?), 12:48, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Забытые технологии древних, полученные ими от марсиан, не иначе.
> Люди разработали и реализовали простые хорошие решения, а бЫдло-скот последние лет десять
> пытается все испортить.
Почему пытается? Успешно и бесповоротно. Я ж говорю - технологии древних забыты и утеряны окончательно. Восстановить не получится, сперва всю планету надо дезинфицировать из марсианской ядерной пушки.
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|4.72, Аноним (61), 12:52, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вот технологии systemd, подозреваю, были получены от жителей Нибиру.
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|4.80, Онаним (?), 14:07, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну кстати да, journald - это самое жёсткое уродство в systemd.
Сам systemd очень упрощает жизнь, но вот это убожество...
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|3.28, псевдонимус (?), 10:10, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А зачем тратить время на "документацию" системы если ее можно не использовать, а освободившееся время потратить на что-нибудь нужное тебе?
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|2.12, Аноним (-), 09:19, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> После месяца перевалила за минуту.
напоминает одну проприетарную ос. ставишь чистую в работу убираешь жесткий диск на месяц потом включаешь и ловишь лютые тормоза
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|3.21, пох. (?), 09:40, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ну так и бинарные логи из нее же притащили, и "сервисы", включая сам термин, и все остальные "достижения".
Там тоже "можно покурить доки" и решить проблемы, но в юникс-системах их ведь и не было. А теперь в systemd/linux - вот, глядите - какввенде!
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|4.29, Тот_Самый_Анонимус (?), 10:11, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>и "сервисы", включая сам термин
Так говорите, будто что-то плохое в термине. Он хоть понятно о чём, вместо "демона". Не знакомого с тонкостями уймара нотюникс мира и запутать можно.
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|4.31, Аноним (-), 10:20, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Полностью с вами согласен. Более того, компания которая пилила sistemD вдохновлялась инитами Виндовс. systemD - это клон инитов Виндовс, сделанный по образу и подобию инитов Виндовс.
А сам Поттеринг тайный поклонник Виндовс.
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|4.86, n00by (ok), 15:14, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну так и бинарные логи из нее же притащили, и "сервисы", включая
> сам термин, и все остальные "достижения".
Рано радуетесь. Драйвер там - это тоже сервис. =)
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|2.16, Аноним (16), 09:26, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Быстрее то стала спустя месяцы? Обычная фрагментация и засировалово же
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|2.44, Аноним (44), 11:40, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Какой понос. У меня система без переустановки работает больше четырёх лет. Fedora 27->28->29->30->31->32 (inplace upgrades)
$ systemd-analyze
Startup finished in 14.992s (firmware) + 1.105s (loader) + 960ms (kernel) + 6.480s (userspace) = 23.538s
graphical.target reached after 6.475s in userspace
Возможно, стоит смотреть в сторону кривого systemd у debian. Может, у вас журнал уже весит терабайт.
Из $ systemd-analyze blame
54ms systemd-journald.service
52ms systemd-journal-flush.service
// b.
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|2.51, кек (?), 12:04, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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sudo systemctl stop/disable/mask systemd-journald.service
sudo systemctl stop/disable/mask systemd-journal-flush.service
Не?
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|2.82, анонъчик (?), 14:27, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если Ленсук тормозит даже на стадии загрузки, то не логичнее ли будет задуматься над апгрейдом железа? Выхлопа-то будет явно больше чем от любых софтварных припарок.
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|3.84, кек (?), 15:02, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Логичнее тогда поставить Десяточку, которая по оптимизации давно обогнала гном и и кеды
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|4.87, кек (?), 15:29, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ещё недавно Линукс продлевал жизнь старому железу, теперь же предлагают апгрейднуть железо, чтобы хоть как-то запустить Гном, кек)
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|1.5, Константавр (ok), 09:08, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Здо́рово. Поздравляю причастных. Многих лет сисвинитам и их разработчикам.
А графические сессии с какимнить кде ещё возможно запустить с ними? Или уже не будет работать нормально и осталось только опенбоксы да лхде всякие?
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|2.32, Аноним (-), 10:29, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>сисвинитам
О боже! System V init - переводится как, Система загрузки UNIX версии ПЯТЬ.
>А графические сессии с какимнить кде ещё возможно запустить с ними?
Среда Рабочего стола прямого отношения к системе инициализации не имеет. В Слаке KDE5 имеется, система загрузки там sisVinit.
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|2.13, Анноним (?), 09:19, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> sysvinit 3.0 использовался где-то кроме Линукс? В Юникс?
sysvinit 3.0 только вышел же
А так это классический init из AT&T UNIX System V и его производных
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|3.27, Аноним (85), 10:10, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Просто в Open Solaris используется init.d, FreeBSD тоже другая.
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|4.33, Аноним (-), 10:33, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Просто в Open Solaris используется init.d, FreeBSD тоже другая.
Прямые или боковые генетические потомки не обязаны быть похожими на своих предков. Парадоксально, но ГНУ/Линукс намного юнисовее чем БЗД или какие-то другие коммерческие юниксы.
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|5.69, Ненавижу SJW (?), 12:47, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Парадоксально, но ГНУ/Линукс намного юнисовее чем БЗД
Так бытует мнение, что наоборот.
P.S. а вообще пофиг, что юниксовее, а что нет.
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|5.83, Аноним (-), 14:47, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Просто в Open Solaris используется init.d, FreeBSD тоже другая.
> Прямые или боковые генетические потомки
В принципе, дальше можно было не читать.
> Парадоксально, но ГНУ/Линукс намного юнисовее чем БЗД или какие-то другие коммерческие юниксы.
Поправка: лучше было не читиать этот пафосный бред вовсе ...
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|1.15, Иваня (?), 09:24, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
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> ... широко применялась ...
Пора на покой этой системе инициализации😔
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|1.34, Шарп (ok), 10:34, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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>Выпуск системы инициализации sysvinit 3.0
Ахаха. Зачем? Есть systemd, который решает все задачи, стоящие перед системой инициализации. Старым пердунам давно пора понять, что их поделки больше никому не нужны.
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|2.35, у ха ха (?), 10:41, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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а что это сейчас бумкнуло?
а это возгорелась пятая точка у безработного администратора системд :)
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|3.37, Шарп (ok), 10:54, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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> администратора
Ахахах. Я программист. Рабы-админы бегают вокруг и настраивают для меня окружения как я им прикажу. Естественно всякий sysvinit хлам запрещён к установке. Ахахахах )))) Обтекай.
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|5.47, у ха ха (?), 11:59, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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он же вчерашняя школота, получает от мамки деньги на карманные расходы :)
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|6.76, b. (?), 13:50, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> // b.
А что, писать сразу из под "b." слишком просто, лучше писать из под анона и подписываться?
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|4.46, Аноним (46), 11:58, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Я программист
Откуда ты тогда можешь знать про задачи, стоящие перед системой инициализации? Опять комментируешь про то в чём не разбираешься.
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|2.66, Аноним (61), 12:40, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Есть systemd, который решает все задачи, стоящие перед системой инициализации.
Как пропатчить systemd под башпортянки?
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|1.70, Линус Поттеринг (?), 12:47, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Не совсем понимаю, зачем оно надо, если функциональность системд бьёт эту штуку по всем фронтам. Те же удобные сервисы с вменяемыми юнит файлами, тут-то их нету, верно же?
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|2.74, у ха ха (?), 12:58, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Леньчик, сколько уже в твоем ини-файлов уже может быть параметров?
500?
ты их всех помнишь хоть по названию?
(про возможные значения у этих 500 парметров я даже не спрашиваю)...
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|1.92, Аноним (92), 16:15, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Один из немногих си с православной лицензией. Опенрц, с6, рунит -- чёртова бздунятина. В итоге остаются только sysvinit и shepherd.
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