Выпуск дистрибутива MX Linux 21.2

> Бросай пользоваться CD дисками и переходи на DVD, в него можно поместить

> аж 4.7 ГБ Тут один линуксоблохир, восходящая звезда всего школия, ляпнул, что просто не стоит использовать 4Gb оперативы, а не гнать на жирногном.

И прочие подобные опусы про нищeбpoдство и прочие такие жирнющие набросы.

Было бы не так печально, если бы это был просто троллинг, но нет, индивид, по ходу, неиронично горит пятой точкой от того, какие все вокруг нищeбpoды с 4 Gb памяти, в 2022м!!!!!11 и их божественный гном из-за прожорливости не устраивает.

