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Выпуск дистрибутива MX Linux 21.2

29.08.2022 16:29

Представлен релиз легковесного дистрибутива MX Linux 21.2, созданного в результате совместной работы сообществ, образовавшихся вокруг проектов antiX и MEPIS. Выпуск основан на пакетной базе Debian с улучшениями от проекта antiX и пакетами из собственного репозитория. В дистрибутиве используется система инициализации sysVinit и собственные инструменты для настройки и развёртывания системы. Для загрузки доступны 32- и 64-разрядные сборки (1.8 ГБ, x86_64, i386) с рабочим столом Xfce, а также 64-разрядные сборки (2.4 ГБ) с рабочим столом KDE и минималистичные сборки (1.4 ГБ) с оконным менеджером fluxbox.

В новом выпуске:

  • Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian 11.4. Обновлены версии приложений.
  • В сборках с расширенной поддержкой оборудования (AHS) задействовано ядро Linux 5.18 (в обычных сборках используется ядро 5.10).
  • Добавлена утилита mx-cleanup для очистки старых версий ядра.
  • Улучшена работа инсталлятора.
  • В утилиту mx-tweak добавлены настройки для отключения адаптеров Bluetooth и перемещения кнопок из верхней части диалогов Xfce и GTK в нижнюю.
  • Для fluxbox предложена новая утилита mxfb-look, позволяющая сохранять и загружать темы оформления.
  • В пакет mx-boot-options добавлены утилиты для управления UEFI.
  • В утилите mx-snapshot реализована возможность автоматического завершения работы.
  • Добавлен графический интерфейс для утилиты quick-system-info, позволяющий генерировать отчёт о системе для упрощения разбора проблем в форумах.




  1. Главная ссылка к новости (https://mxlinux.org/blog/mx-21...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива MX Linux 21.1
  3. OpenNews: Опубликован AV Linux MX-21, дистрибутив для создания аудио- и видеоконтента
  4. OpenNews: Выпуск системы инициализации sysvinit 3.02
  5. OpenNews: Новый выпуск легковесного дистрибутива antiX 21
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57693-mxlinux
Ключевые слова: mxlinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:33, 29/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Что за мода постить видео в новостях вместо скриншотов?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 17:08, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Прикинь тут недавно 2022 год наступил!
     
     
  • 3.13, Бывалый смузихлёб (?), 17:32, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Именно в 2022 году вдруг резко запретили изображения и всех заставляют публиковать исключительно видосы ?
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 17:49, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Просматривай покадрово.
     
  • 4.22, Аноним (22), 20:37, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да потому что картинки больше никто не смотрит
     
  • 2.14, Аноним (14), 17:39, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Видео - это последовательность скриншотов, выбирай любой
     

  • 1.2, Аноним (2), 16:38, 29/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Xfce 1.8Gb, KDE 2.4Gb — ясна понятна всё как обычно
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 16:54, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так надо же софт куда-то запихнуть. Судя по цифрам, там 1 дополнительный вебкит.
     
  • 2.9, Аноним (9), 17:08, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Все еще пользуешься дискетами? Или уже CD-дисками? Глядишь — к концу следующего века доберешься до дисков DVD.
     

  • 1.5, Аноним (5), 17:03, 29/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Добавлена утилита mx-cleanup для очистки старых версий ядра.

    Почему в убунту и дебиане нет в комплекте поставки такой утилиты?

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 17:05, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    apt autoremove
     
  • 2.33, Аноним (33), 02:00, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему в убунту и дебиане нет в комплекте поставки такой утилиты?

    aptitude. Заходишь в "устаревшие версии пакетов", затем в "kernel", и одним нажатием _ удаляешь сразу все - быстро и удобно.

     

  • 1.12, Аноним (12), 17:19, 29/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >минималистичные сборки (1.4 ГБ)

    ясно понятно

     
     
  • 2.16, ИмяХ (?), 18:00, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бросай пользоваться CD дисками и переходи на DVD, в него можно поместить аж 4.7 ГБ
     
     
  • 3.31, RatPoison (?), 23:43, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Бросай пользоваться CD дисками и переходи на DVD, в него можно поместить
    > аж 4.7 ГБ

    Тут один линуксоблохир, восходящая звезда всего школия, ляпнул, что просто не стоит использовать 4Gb оперативы, а не гнать на жирногном.
    И прочие подобные опусы про нищeбpoдство и прочие такие жирнющие набросы.
    Было бы не так печально, если бы это был просто троллинг, но нет, индивид, по ходу, неиронично горит пятой точкой от того, какие все вокруг нищeбpoды с 4 Gb памяти, в 2022м!!!!!11 и их божественный гном из-за прожорливости не устраивает.

     

  • 1.17, user90 (?), 18:12, 29/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Так в чем отличие от antiX? Нескучные обои как я понял? :)

    > и минималистичные сборки (1.4 ГБ) с оконным менеджером fluxbox

    В antiX IceWM, это "более лучше".

     
  • 1.18, danonimous (?), 18:57, 29/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужны 4-е ядра и драйвер NVidia 340, без этого нормально не будет работать "легковесный" дистрибутив на старом железе.
     
     
  • 2.20, fndrei (?), 20:28, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Atox 2 ядра по 1.8 система x32,ОЗУ 2 гб... видео Интел 512 мб интегрированная вообщем ты меня пониаешь 2012 года неттоп. MX c KDE кушает оперативки всего 320 Мб... как то так.
     
  • 2.21, Аноньимъ (ok), 20:36, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы так говорите "4ядра" как-будто на дворе 2008 год.
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 21:17, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну, программисты не дураки, раздувают софт...
     
  • 2.23, danonimous (?), 20:50, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я имел в виду ядра Linux с номерами 4.XX. С пятыми 340-й драйвер NVidia глючит - и его вообще выкинули из Debian, только в unstable остался. Для поддержки старого оборудования легковесным дистрибутивом это всё очень нужно. А пока только Rocky Linux XFCE из актуальных дистрибутивов для такого железа - там Linux 4.18 и драйвер есть в rpmfusion.
     
     
  • 3.24, danonimous (?), 20:54, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего кроме RHEL-8 на ноутбук 2008-го года не установить, как ни смешно.
     
     
  • 4.25, Тот Самый (?), 21:13, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ничего кроме RHEL-8 на ноутбук 2008-го года не установить

    Sony Vaio 2008 года - Linux Mint Xfce 20.3

     
  • 3.27, user90 (?), 21:14, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ошибочная связка, легковесный + старое оборудование. "Легковесный" - это в первую очередь не перегруженный всякой ненужной лажей! А куда ты будешь чего вкорячивать - уже твое личное дело.
     
     
  • 4.29, Тот Самый (?), 22:05, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ошибочная связка, легковесный + старое оборудование

    Ошибочная логика.
    Мне глубоко начхать, что Xfce называют "легковесным". Я его поставил исключительно по причине, что он нравится мне больше, чем Cinnamon и MATE

     
     
  • 5.30, user90 (?), 22:10, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мне глубоко начхать, что Xfce называют "легковесным".

    Но крыска же все равно остается 'легковесной' по сравнению с каким-нибудь гномом. Независимо от того, начхать тебе или нет :)

     

  • 1.19, Аноним (19), 19:26, 29/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Для десктопа готов?
     
  • 1.26, Аноним (28), 21:13, 29/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    из рабочих окружений быстро шевелится lxqt
     
  • 1.32, Аноним (32), 23:44, 29/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А данный дистр уже научился в апгрейд с релиза на релиз?
    Или же, опять нужно ставить всё с нуля. Как релиз, так надо переустановить MX Linux, красота, прямо как на родной винде. xD
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 02:18, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > прямо как на родной винде

    ну хз, начиная, по-моему, с 7ки, как запилили возможность пользовательские папки перетаскивать на другие разделы вместе с %TEMP%, ни разу её не переустанавливал, работает как часы

     

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