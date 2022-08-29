Выпуск дистрибутива MX Linux 21.2

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|3.13, Бывалый смузихлёб (?), 17:32, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Именно в 2022 году вдруг резко запретили изображения и всех заставляют публиковать исключительно видосы ?
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|2.4, Аноним (4), 16:54, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так надо же софт куда-то запихнуть. Судя по цифрам, там 1 дополнительный вебкит.
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|2.9, Аноним (9), 17:08, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Все еще пользуешься дискетами? Или уже CD-дисками? Глядишь — к концу следующего века доберешься до дисков DVD.
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|1.5, Аноним (5), 17:03, 29/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Добавлена утилита mx-cleanup для очистки старых версий ядра.
Почему в убунту и дебиане нет в комплекте поставки такой утилиты?
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|2.33, Аноним (33), 02:00, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Почему в убунту и дебиане нет в комплекте поставки такой утилиты?
aptitude. Заходишь в "устаревшие версии пакетов", затем в "kernel", и одним нажатием _ удаляешь сразу все - быстро и удобно.
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|2.16, ИмяХ (?), 18:00, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Бросай пользоваться CD дисками и переходи на DVD, в него можно поместить аж 4.7 ГБ
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|3.31, RatPoison (?), 23:43, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Бросай пользоваться CD дисками и переходи на DVD, в него можно поместить
> аж 4.7 ГБ
Тут один линуксоблохир, восходящая звезда всего школия, ляпнул, что просто не стоит использовать 4Gb оперативы, а не гнать на жирногном.
И прочие подобные опусы про нищeбpoдство и прочие такие жирнющие набросы.
Было бы не так печально, если бы это был просто троллинг, но нет, индивид, по ходу, неиронично горит пятой точкой от того, какие все вокруг нищeбpoды с 4 Gb памяти, в 2022м!!!!!11 и их божественный гном из-за прожорливости не устраивает.
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|1.17, user90 (?), 18:12, 29/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Так в чем отличие от antiX? Нескучные обои как я понял? :)
> и минималистичные сборки (1.4 ГБ) с оконным менеджером fluxbox
В antiX IceWM, это "более лучше".
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|1.18, danonimous (?), 18:57, 29/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нужны 4-е ядра и драйвер NVidia 340, без этого нормально не будет работать "легковесный" дистрибутив на старом железе.
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|2.20, fndrei (?), 20:28, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Atox 2 ядра по 1.8 система x32,ОЗУ 2 гб... видео Интел 512 мб интегрированная вообщем ты меня пониаешь 2012 года неттоп. MX c KDE кушает оперативки всего 320 Мб... как то так.
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|2.23, danonimous (?), 20:50, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я имел в виду ядра Linux с номерами 4.XX. С пятыми 340-й драйвер NVidia глючит - и его вообще выкинули из Debian, только в unstable остался. Для поддержки старого оборудования легковесным дистрибутивом это всё очень нужно. А пока только Rocky Linux XFCE из актуальных дистрибутивов для такого железа - там Linux 4.18 и драйвер есть в rpmfusion.
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|4.25, Тот Самый (?), 21:13, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Ничего кроме RHEL-8 на ноутбук 2008-го года не установить
Sony Vaio 2008 года - Linux Mint Xfce 20.3
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|3.27, user90 (?), 21:14, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ошибочная связка, легковесный + старое оборудование. "Легковесный" - это в первую очередь не перегруженный всякой ненужной лажей! А куда ты будешь чего вкорячивать - уже твое личное дело.
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|4.29, Тот Самый (?), 22:05, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Ошибочная связка, легковесный + старое оборудование
Ошибочная логика.
Мне глубоко начхать, что Xfce называют "легковесным". Я его поставил исключительно по причине, что он нравится мне больше, чем Cinnamon и MATE
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|5.30, user90 (?), 22:10, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Мне глубоко начхать, что Xfce называют "легковесным".
Но крыска же все равно остается 'легковесной' по сравнению с каким-нибудь гномом. Независимо от того, начхать тебе или нет :)
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|1.32, Аноним (32), 23:44, 29/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А данный дистр уже научился в апгрейд с релиза на релиз?
Или же, опять нужно ставить всё с нуля. Как релиз, так надо переустановить MX Linux, красота, прямо как на родной винде. xD
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|2.34, Аноним (34), 02:18, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> прямо как на родной винде
ну хз, начиная, по-моему, с 7ки, как запилили возможность пользовательские папки перетаскивать на другие разделы вместе с %TEMP%, ни разу её не переустанавливал, работает как часы
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