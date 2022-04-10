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Выпуск дистрибутива MX Linux 21.1

10.04.2022 09:58

Состоялся релиз легковесного дистрибутива MX Linux 21.1, созданного в результате совместной работы сообществ, образовавшихся вокруг проектов antiX и MEPIS. Выпуск основан на пакетной базе Debian с улучшениями от проекта antiX и пакетами из собственного репозитория. В дистрибутиве используется система инициализации sysVinit и собственные инструменты для настройки и развёртывания системы. Для загрузки доступны 32- и 64-разрядные сборки, размером 1.9 ГБ (x86_64, i386) с рабочим столом Xfce, а также 64-разрядные сборки с рабочим столом KDE.

В новом выпуске осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian 11.3. Обновлены версии приложений. Ядро Linux обновлено до версии 5.16. В основной состав возвращена программа для управления дисками Disk-manager. Добавлена утилита mx-samba-config для настройки доступа к файловым хранилищам при помощи samba/cifs. Улучшена работа инсталлятора.



  1. Главная ссылка к новости (https://mxlinux.org/blog/mx-21...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива MX Linux 21
  3. OpenNews: Опубликован AV Linux MX-21, дистрибутив для создания аудио- и видеоконтента
  4. OpenNews: Новый выпуск легковесного дистрибутива antiX 21
  5. OpenNews: Доступна редакция дистрибутива MX Linux 19.2 с рабочим столом KDE
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56998-mxlinux
Ключевые слова: mxlinux
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.1, Неуклюжий танцор (?), 10:09, 10/04/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Самый лучший дистрибутив!
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:10, 10/04/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    > а также 64-разрядные сборки с рабочим столом KDE.

    КДЕ уже не влазит в 32 бита?!

     
  • 1.4, Аноним (4), 11:18, 10/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    а как дело обстоит с ноутбуками с гибридной графикой? intel&nvidia? у меея например acer nitro 5. только linux mint работает из коробки
     
     
  • 2.5, заминированный тапок (ok), 11:26, 10/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если переключиться только на intel или только на nvidia - всё прекрасно работает (для переключения всё ещё нужна перезагрузка).

    у меня HP ProBook 450 G5 (920mx) и Lenovo Legion (gtx1050)

    c самими кедами проблем не было и нет (были мелкие вроде артефактов ярлыков после sleep, но это пофикшено года 2 назад.) слышал про какие-то проблемы с несколькими мониторами, но я такое не пользую, я предпочитаю несколько рабочих столов.

    если переключение между intel / nvidia нужно on-demand (на лету), тут всё не очень, насколько я знаю.

     

  • 1.6, Ан (??), 11:40, 10/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    Десктопный Debian здорового человека.
     

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