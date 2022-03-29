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Выпуск системы инициализации sysvinit 3.02

29.03.2022 09:54

Представлен релиз классической системы инициализации sysvinit 3.02, которая широко применялась в дистрибутивах Linux во времена до systemd и upstart, а теперь продолжает использоваться в таких дистрибутивах, как Devuan, Debian GNU/Hurd и antiX. Версии применяемых в связке с sysvinit утилит insserv и startpar не изменились. Утилита insserv предназначена для организации процесса загрузки с учётом зависимостей между init-скриптами, а startpar применяется для обеспечения параллельного запуска нескольких скриптов в процессе загрузки системы.

В новом выпуске sysvinit:

  • Задействован фреймворк po4a для координации работы над переводами документации и man-страниц на разные языки.
  • Доработаны man-страницы и добавлены скрипты для их сборки с учётом переводов.
  • Инфраструктура разработки перенесена с Savannah на платформу GitHub, на которой также теперь будут разбираться уведомления о проблемах.
  • В файле inittab разрешено использование символа "@" в командах для обработки команды в виде литерала, для которого не запускается командный интерпретатор.
  • В bootlogd реализована проверка ошибок, возникающих при выполнении функции chdir(), и обеспечено использование ioctl TIOCGDEV для упрощения определения консоли в Linux.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.nongnu.org/archi...)
  2. OpenNews: Выпуск системы инициализации sysvinit 3.0
  3. OpenNews: Выпуск сервисного менеджера s6-rc 0.5.3.0 и системы инициализации s6-linux-init 1.0.7
  4. OpenNews: Доступна система инициализации Finit 4.0
  5. OpenNews: Выпуск системы инициализации GNU Shepherd 0.8
  6. OpenNews: В скрипте инициализации RHEL допущена ошибка, приводящая к удалению всех файлов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56929-sysvinit
Ключевые слова: sysvinit, boot
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ryoken (ok), 10:08, 29/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >>Инфраструктура разработки перенесена с Savannah на платформу GitHub

    Вот как-то настораживает...

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:31, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С одной помойки на другую, более модную и куда более дружественную к пользователям и процессу разработки.
     
     
  • 3.12, ryoken (ok), 10:53, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > С одной помойки на другую, более модную и куда более дружественную к
    > пользователям и процессу разработки.

    Так вопрос не в дружественности, а в том, что они с GNU чего-то дёрнули на монстросфот. Казачок что ли какой ?

     

  • 1.2, Аноним (2), 10:14, 29/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >>В bootlogd реализована проверка ошибок, возникающих при выполнении функции chdir(), и обеспечено использование ioctl TIOCGDEV для упрощения определения консоли в Linux.

    Новые-то терминалы реализуют?

     
  • 1.3, Аноним (3), 10:21, 29/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Представлен релиз классического инструмента Палка-копалка, которая широко применялась в различных странах до изобретения лопат. В новом выпуске Палки-копалки:

    - Доработан устный инструктаж по применению инструмента,
    - улучшена поддержка использования в качестве орудия охоты на мамонтов.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:35, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже будучи ярым фанатом системды, считаю ваш комментарий слишком глупым.
     
     
  • 3.6, Аноним (5), 10:37, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Немного добавлю о себе. Когда-то приходилось паковать один и тот же софт как для чентоси5-6, с портянками, так и для 7-й, с системдой. Так что возможность сравнить данные 2 системы инициализации - была и не раз.
     
  • 3.7, Аноним (3), 10:38, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну вон, guix почему-то не на сисвините. ИнтересТно, почему.
     
  • 3.9, tty0 (?), 10:40, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какое отношение systemd имеет к серверным системам инициализации?
    Как говорится, палка копалка лучше экскаватора, если особенно без соляры.
     
  • 2.8, bh (??), 10:40, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну а ваш модный s-d похож на унко
    на входе модули, а на выходе xpeн что по отдельности можно использовать
     
     
  • 3.10, Аноним (3), 10:41, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    что ты хочешь использовать "по отдельности"?
     
  • 2.11, www2 (??), 10:45, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    systemd - не лопата, а экскаватор. У него в новых выпусках тоже добавляются то хромирование ручки двери кабины, то подогрев зеркал заднего вида, то надпись "вынос 2 метра". Вот sysvinit - как раз лопата. Проще него только /etc/rc.local и значок & в конце команд, которые нужно запустить в фоне.
     

  • 1.13, Аноним (13), 11:06, 29/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отлично. Ещё один гвоздь в гроб systemd!
     
  • 1.14, Аноним (14), 12:12, 29/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и что, что он зомби. Зато он встал и пошёл.
     
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