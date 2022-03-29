Выпуск системы инициализации sysvinit 3.02

2.5 , Аноним ( 5 ), 10:35, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Даже будучи ярым фанатом системды, считаю ваш комментарий слишком глупым.

3.6 , Аноним ( 5 ), 10:37, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Немного добавлю о себе. Когда-то приходилось паковать один и тот же софт как для чентоси5-6, с портянками, так и для 7-й, с системдой. Так что возможность сравнить данные 2 системы инициализации - была и не раз.

3.7 , Аноним ( 3 ), 10:38, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну вон, guix почему-то не на сисвините. ИнтересТно, почему.

3.9 , tty0 ( ? ), 10:40, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А какое отношение systemd имеет к серверным системам инициализации?

Как говорится, палка копалка лучше экскаватора, если особенно без соляры.

2.8 , bh ( ?? ), 10:40, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – ну а ваш модный s-d похож на унко

на входе модули, а на выходе xpeн что по отдельности можно использовать

3.10 , Аноним ( 3 ), 10:41, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – что ты хочешь использовать "по отдельности"?

2.11 , www2 ( ?? ), 10:45, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – systemd - не лопата, а экскаватор. У него в новых выпусках тоже добавляются то хромирование ручки двери кабины, то подогрев зеркал заднего вида, то надпись "вынос 2 метра". Вот sysvinit - как раз лопата. Проще него только /etc/rc.local и значок & в конце команд, которые нужно запустить в фоне.

