Выпуск системы инициализации sysvinit 3.02

|
|1.1, ryoken (ok), 10:08, 29/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
>>Инфраструктура разработки перенесена с Savannah на платформу GitHub
Вот как-то настораживает...
|
|
|
|2.4, Аноним (4), 10:31, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
С одной помойки на другую, более модную и куда более дружественную к пользователям и процессу разработки.
|
|
|
|3.12, ryoken (ok), 10:53, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> С одной помойки на другую, более модную и куда более дружественную к
> пользователям и процессу разработки.
Так вопрос не в дружественности, а в том, что они с GNU чего-то дёрнули на монстросфот. Казачок что ли какой ?
|
|1.2, Аноним (2), 10:14, 29/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
>>В bootlogd реализована проверка ошибок, возникающих при выполнении функции chdir(), и обеспечено использование ioctl TIOCGDEV для упрощения определения консоли в Linux.
Новые-то терминалы реализуют?
|
|1.3, Аноним (3), 10:21, 29/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
|
Представлен релиз классического инструмента Палка-копалка, которая широко применялась в различных странах до изобретения лопат. В новом выпуске Палки-копалки:
- Доработан устный инструктаж по применению инструмента,
- улучшена поддержка использования в качестве орудия охоты на мамонтов.
|
|
|
|2.5, Аноним (5), 10:35, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Даже будучи ярым фанатом системды, считаю ваш комментарий слишком глупым.
|
|
|
|3.6, Аноним (5), 10:37, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Немного добавлю о себе. Когда-то приходилось паковать один и тот же софт как для чентоси5-6, с портянками, так и для 7-й, с системдой. Так что возможность сравнить данные 2 системы инициализации - была и не раз.
|
|3.9, tty0 (?), 10:40, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А какое отношение systemd имеет к серверным системам инициализации?
Как говорится, палка копалка лучше экскаватора, если особенно без соляры.
|
|2.8, bh (??), 10:40, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
ну а ваш модный s-d похож на унко
на входе модули, а на выходе xpeн что по отдельности можно использовать
|
|2.11, www2 (??), 10:45, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
systemd - не лопата, а экскаватор. У него в новых выпусках тоже добавляются то хромирование ручки двери кабины, то подогрев зеркал заднего вида, то надпись "вынос 2 метра". Вот sysvinit - как раз лопата. Проще него только /etc/rc.local и значок & в конце команд, которые нужно запустить в фоне.
|