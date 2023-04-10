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Выпуск дистрибутива 4MLinux 42.0

11.04.2023 12:18

Представлен выпуск 4MLinux 42.0, минималистичного пользовательского дистрибутива, не являющегося ответвлением от других проектов и использующего графическое окружение на базе JWM. 4MLinux может использоваться не только в качестве Live-окружения для воспроизведения мультимедийных файлов и решения пользовательских задач, но и в роли системы для восстановления после сбоев и платформы для запуска серверов LAMP (Linux, Apache, MariaDB и PHP). Для загрузки подготовлена два iso-образа (1.2 ГБ, x86_64) с графическим окружением и с подборкой программ для серверных систем.

В новой версии:

  • Обновлены версии пакетов: ядро Linux 6.1.10, LibreOffice 7.5.2, AbiWord 3.0.5, GIMP 2.10.34, Gnumeric 1.12.55, Firefox 111.0, Chromium 106.0.5249.91, Thunderbird 102.8.0, Audacious 4.3, VLC 3.0.18, SMPlayer 22.7.0, Mesa 22.2.3, Wine 8.3, Apache httpd 2.4.56, MariaDB 10.6.12, PHP 8.1.17, Perl 5.36.0, Python 2.7.18, Python 3.10.8, Ruby 3.1.3.
  • В число доступных для загрузки дополнительных пакетов включены графический редактор Krita и игра Hex-a-Hop.
  • Улучшена поддержка различных форматов изображений, видео и звука.
  • В базовую поставку включены мультимедийные проигрыватели AlsaPlayer, Baka MPlayer, GNOME MPlayer, GNOME MPV и mp3blaster. В качестве мультимедийного проигрывателя по умолчанию задействован XMMS.


  1. Главная ссылка к новости (https://4mlinux-releases.blogs...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива 4MLinux 41.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58947-4mlinux
Ключевые слова: 4mlinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:25, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > LAMP (Linux, Apache, MariaDB и PHP)

    Вернули мне мой 2оо7-й.

     
  • 1.3, Vivaswan (ok), 12:57, 11/04/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +4 +/
     
  • 1.4, Аноним (4), 12:59, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    вот кому-то делать нечего
     
  • 1.5, Аноним (5), 13:41, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >GNOME MPlayer, GNOME MPV

    Минималистичного

     
  • 1.6, Аноним (6), 13:44, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    По сравнению с другими дефолтными обоями этого дистрибутива, нынешние просто конфетка
     
  • 1.7, Аноним (7), 13:47, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даже для личного развития — так себе работа. Даже Fedora, и даже Ubuntu вместе взятые – это 3-4% декстопных линуксов. И даже в них имеется ряд заметных проблем, требующих решения, хотя бы на уровне создания качественных конфигурационных сценариев. А здесь – лепят нечто, не понятно для решения каких задач с туманной перспективой применения и дальнейшего развития.

    Астанавитесь!

     
  • 1.8, Аноним (8), 13:48, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец-то обои с нормальной ОС.
     
  • 1.9, Анонимусс (?), 13:49, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ух какой моник на скрине, соотношение 5:4.
    Давненько таких не видел, где-то с серединны 2000х наверное.
    Разве что на кассах магазинов еще остались.
     
     
  • 2.12, Омномномном (?), 14:34, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я недавно пользовался таким, пока чинил подсветку у нынешнего. Ну а вообще если к примеру использовать монитор с разрешением 1600×1200 то его очень удобно поставить боком. Так работать с документами и текстами даже удобнее.
     
  • 2.15, Товарищ майор (ok), 15:11, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    5:4 типа новый тренд среди ультрабуков.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 16:43, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новый тренд это 3:2 научись считать.
     

  • 1.11, Аноним (11), 14:34, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем мне решать какие-то пользовательские задачи в лайв режиме?
     
     
  • 2.13, Аноним (8), 14:53, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы футбол тоже не в лайв режиме смотрите?
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 15:28, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я его вообще не смотрю. и хоккеей
     
     
  • 4.19, Аноним (18), 16:44, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так иди и посмотри, чего ты до нас то докопался?
     

  • 1.14, Аноним (14), 14:58, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Hex-a-Hop

    Ну наконец-то!

     
  • 1.17, Аноним (17), 16:17, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Страшненько выглядит. icewm тогда уж лучше.
     

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