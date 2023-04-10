Выпуск дистрибутива 4MLinux 42.0

|
|1.6, Аноним (6), 13:44, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
По сравнению с другими дефолтными обоями этого дистрибутива, нынешние просто конфетка
|
|1.7, Аноним (7), 13:47, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Даже для личного развития — так себе работа. Даже Fedora, и даже Ubuntu вместе взятые – это 3-4% декстопных линуксов. И даже в них имеется ряд заметных проблем, требующих решения, хотя бы на уровне создания качественных конфигурационных сценариев. А здесь – лепят нечто, не понятно для решения каких задач с туманной перспективой применения и дальнейшего развития.
Астанавитесь!
|
|1.9, Анонимусс (?), 13:49, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Ух какой моник на скрине, соотношение 5:4.
Давненько таких не видел, где-то с серединны 2000х наверное.
Разве что на кассах магазинов еще остались.
|
|
|
|2.12, Омномномном (?), 14:34, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я недавно пользовался таким, пока чинил подсветку у нынешнего. Ну а вообще если к примеру использовать монитор с разрешением 1600×1200 то его очень удобно поставить боком. Так работать с документами и текстами даже удобнее.
|