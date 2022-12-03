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Выпуск дистрибутива 4MLinux 41.0

04.12.2022 08:34

Представлен выпуск 4MLinux 41.0, минималистичного пользовательского дистрибутива, не являющегося ответвлением от других проектов и использующего графическое окружение на базе JWM. 4MLinux может использоваться не только в качестве Live-окружения для воспроизведения мультимедийных файлов и решения пользовательских задач, но и в роли системы для восстановления после сбоев и платформы для запуска серверов LAMP (Linux, Apache, MariaDB и PHP). Для загрузки подготовлена два iso-образа (1.2 ГБ, x86_64) с графическим окружением и с подборкой программ для серверных систем.

В новой версии:

  • Обновлены версии пакетов: ядро Linux 6.0.9, Mesa 22.1.4, Wine 7.18, LibreOffice 7.4.3, GNOME Office (AbiWord 3.0.5, GIMP 2.10.32, Gnumeric 1.12.52), DropBox 151.4.4304, Firefox 107.0, Chromium 106.0.5249, Thunderbird 102.5.0, Audacious 4.2, VLC 3.0.17.3, SMPlayer 22.2.0, Apache httpd 2.4.54, MariaDB 10.6.11, PHP 5.6.40/7.4.33, Perl 5.36.0, Python 2.7.18, Python 3.10.6, Ruby 3.1.2.
  • В состав включены FTP-клиент FileZilla, программы для рисования XPaint и GNU Paint, инструментарий для NVMe-накопителей nvme и набор простых игр на базе библиотеки SDL.
  • Для отдельной загрузки в форме загружаемых расширений предложены HTML-редактор BlueGriffon, игра-платформер The Legend of Edgar, Quake-порт ioquake3 и танковая игра-стрелялка BZFlag.
  • Видеопроигрыватель по умолчанию изменён на SMPlayer, а прогрыватель музыки на Audacious.
  • Реализована поддержка установки на разделы с ФС BTRFS. ‭


  1. Главная ссылка к новости (https://4mlinux-releases.blogs...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива 4MLinux 40.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58254-4mlinux
Ключевые слова: 4mlinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:49, 04/12/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    > минималистичного пользовательского дистрибутива ... x86_64

    М-да...

     
     
  • 2.2, Аноним (-), 09:02, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так чромиум жеж в комплекте.
     
     
  • 3.3, Аноним (1), 09:33, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чромиум... совсем минималистично.
     
     
  • 4.5, Аноним (-), 10:01, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Системные требования там исчисляются гигабайтами. С каких пор гиггабайты стали минималистичностью ?
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:44, 04/12/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Коньки на обоях, как в старом добром 2оо7. Пойду затарюсь блейзером, ягуаром, врублю солистку группы токио хотел.
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:15, 04/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    кхм, а зачем автор своё фото на рабочий стол вывел ?
     
     
  • 2.7, Анони (?), 10:31, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не мешай пеариться!
     
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