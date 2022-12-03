Выпуск дистрибутива 4MLinux 41.0

Представлен выпуск 4MLinux 41.0, минималистичного пользовательского дистрибутива, не являющегося ответвлением от других проектов и использующего графическое окружение на базе JWM. 4MLinux может использоваться не только в качестве Live-окружения для воспроизведения мультимедийных файлов и решения пользовательских задач, но и в роли системы для восстановления после сбоев и платформы для запуска серверов LAMP (Linux, Apache, MariaDB и PHP). Для загрузки подготовлена два iso-образа (1.2 ГБ, x86_64) с графическим окружением и с подборкой программ для серверных систем. В новой версии: Обновлены версии пакетов: ядро Linux 6.0.9, Mesa 22.1.4, Wine 7.18, LibreOffice 7.4.3, GNOME Office (AbiWord 3.0.5, GIMP 2.10.32, Gnumeric 1.12.52), DropBox 151.4.4304, Firefox 107.0, Chromium 106.0.5249, Thunderbird 102.5.0, Audacious 4.2, VLC 3.0.17.3, SMPlayer 22.2.0, Apache httpd 2.4.54, MariaDB 10.6.11, PHP 5.6.40/7.4.33, Perl 5.36.0, Python 2.7.18, Python 3.10.6, Ruby 3.1.2.

В состав включены FTP-клиент FileZilla, программы для рисования XPaint и GNU Paint, инструментарий для NVMe-накопителей nvme и набор простых игр на базе библиотеки SDL.

Для отдельной загрузки в форме загружаемых расширений предложены HTML-редактор BlueGriffon, игра-платформер The Legend of Edgar, Quake-порт ioquake3 и танковая игра-стрелялка BZFlag.

Видеопроигрыватель по умолчанию изменён на SMPlayer, а прогрыватель музыки на Audacious.

Реализована поддержка установки на разделы с ФС BTRFS. ‭



