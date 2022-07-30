Выпуск дистрибутива 4MLinux 40.0

Представлен выпуск 4MLinux 40.0, минималистичного пользовательского дистрибутива, не являющегося ответвлением от других проектов и использующего графическое окружение на базе JWM. 4MLinux может использоваться не только в качестве Live-окружения для воспроизведения мультимедийных файлов и решения пользовательских задач, но и в роли системы для восстановления после сбоев и платформы для запуска серверов LAMP (Linux, Apache, MariaDB и PHP). Для загрузки подготовлена два iso-образа (1.1 ГБ, x86_64) с графическим окружением и с подборкой программ для серверных систем. В новой версии: Обновлены версии пакетов: ядро Linux 5.18.7, Mesa 21.3.8, LibreOffice 7.3.5, AbiWord 3.0.5, GIMP 2.10.32, Gnumeric 1.12.52, DropBox 143.4.4161, Firefox 103.0, Chromium 103.0.5060.53, Thunderbird 91.12.0, Audacious 4.1, VLC 3.0.17.3, mpv 0.34.0, Wine 7.12, Apache 2.4.54, MariaDB 10.8.3, PHP 5.6.40, PHP 7.4.30, Perl 5.34.1, Python 2.7.18/3.9.12.

В состав включён мультимедийный проигрыватель MPlayer с кодировщиком MEncoder, в качестве GUI для перекодирования видео можно использовать HyperVC.

Проведена работа улучшению поддержки 3D-графики, в том числе при запуске в виртуальных машинах.

В состав включены пакеты с эмулятором QEMU и GUI AQEMU.

Добавлено приложение для шифрования дисковых разделов TrueCrypt.

Добавлены новые игры GNOME Mahjongg и Entombed.

Реализована поддержка устройств с интерфейсом NVM Express.



