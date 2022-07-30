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Выпуск дистрибутива 4MLinux 40.0

31.07.2022 11:00

Представлен выпуск 4MLinux 40.0, минималистичного пользовательского дистрибутива, не являющегося ответвлением от других проектов и использующего графическое окружение на базе JWM. 4MLinux может использоваться не только в качестве Live-окружения для воспроизведения мультимедийных файлов и решения пользовательских задач, но и в роли системы для восстановления после сбоев и платформы для запуска серверов LAMP (Linux, Apache, MariaDB и PHP). Для загрузки подготовлена два iso-образа (1.1 ГБ, x86_64) с графическим окружением и с подборкой программ для серверных систем.

В новой версии:

  • Обновлены версии пакетов: ядро Linux 5.18.7, Mesa 21.3.8, LibreOffice 7.3.5, AbiWord 3.0.5, GIMP 2.10.32, Gnumeric 1.12.52, DropBox 143.4.4161, Firefox 103.0, Chromium 103.0.5060.53, Thunderbird 91.12.0, Audacious 4.1, VLC 3.0.17.3, mpv 0.34.0, Wine 7.12, Apache 2.4.54, MariaDB 10.8.3, PHP 5.6.40, PHP 7.4.30, Perl 5.34.1, Python 2.7.18/3.9.12.
  • В состав включён мультимедийный проигрыватель MPlayer с кодировщиком MEncoder, в качестве GUI для перекодирования видео можно использовать HyperVC.
  • Проведена работа улучшению поддержки 3D-графики, в том числе при запуске в виртуальных машинах.
  • В состав включены пакеты с эмулятором QEMU и GUI AQEMU.
  • Добавлено приложение для шифрования дисковых разделов TrueCrypt.
  • Добавлены новые игры GNOME Mahjongg и Entombed.
  • Реализована поддержка устройств с интерфейсом NVM Express.


  1. Главная ссылка к новости (https://4mlinux-releases.blogs...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива 4MLinux 39.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57579-4mlinux
Ключевые слова: 4mlinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:15, 31/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Эта иконка дома на рабочем столе почему-то пробивает на ржачь и почему-то ассоциируется с персонажем убийцы из фильма Крик (или даже очень страшное кино)
    https://cs5.pikabu.ru/images/big_size_comm/2014-10_6/14145521056742.jpg
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:49, 31/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, теперь будет сложно развидеть.
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:07, 31/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Эта иконка дома на рабочем столе почему-то пробивает на ржачь...

    Странная штука, трава, кого на ржачь пробивает, кого на жрачь, а кого и на измену.

     
  • 2.5, Zenitur (ok), 12:25, 31/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дожили, на опеннете Зигабу рекламируют
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 12:51, 31/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Словно что-то плохое
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:38, 31/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >В состав включён мультимедийный проигрыватель MPlayer с кодировщиком MEncoder

    Прям 2008-м повеяло.

     
     
  • 2.6, Zenitur (ok), 12:29, 31/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    2001*
     

  • 1.7, user90 (?), 12:43, 31/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Без системды! Но конечно Antix получше будет.
     
  • 1.8, Аноним (-), 12:45, 31/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что за штука справа на десктопе инфо рисует?
     
     
  • 2.9, user90 (?), 12:50, 31/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Коньки наверно.
     

  • 1.11, Аноним (11), 13:12, 31/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А зачем одновременно частота в ггц и мгц? Или там курсы гигагерца к мегагерцу постоянно скачут? Почём нынче 1 ггц в мегагерцах?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 13:17, 31/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Или там курсы гигагерца к мегагерцу постоянно скачут?

    Ты не поверишь, но у меня cpufreq-info выдает две одинаковые максимальные частоты, но если глянуть на мегагерцы, видно разницу в двадцать мегагерц, а в гигагерцах она обрезается.

     
     
  • 3.13, Аноним (11), 14:07, 31/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и зачем тогда смотреть ещё и гигагерцы?
     
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