Выпуск дистрибутива 4MLinux 40.0

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|2.4, Аноним (4), 12:07, 31/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Эта иконка дома на рабочем столе почему-то пробивает на ржачь...
Странная штука, трава, кого на ржачь пробивает, кого на жрачь, а кого и на измену.
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|1.2, Аноним (2), 11:38, 31/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В состав включён мультимедийный проигрыватель MPlayer с кодировщиком MEncoder
Прям 2008-м повеяло.
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|1.11, Аноним (11), 13:12, 31/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А зачем одновременно частота в ггц и мгц? Или там курсы гигагерца к мегагерцу постоянно скачут? Почём нынче 1 ггц в мегагерцах?
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|2.12, Аноним (12), 13:17, 31/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Или там курсы гигагерца к мегагерцу постоянно скачут?
Ты не поверишь, но у меня cpufreq-info выдает две одинаковые максимальные частоты, но если глянуть на мегагерцы, видно разницу в двадцать мегагерц, а в гигагерцах она обрезается.
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