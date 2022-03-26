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Выпуск дистрибутива 4MLinux 39.0

27.03.2022 08:30

Опубликован выпуск 4MLinux 39.0, минималистичного пользовательского дистрибутива, не являющегося ответвлением от других проектов и использующего графическое окружение на базе JWM. 4MLinux может использоваться не только в качестве Live-окружения для воспроизведения мультимедийных файлов и решения пользовательских задач, но и в роли системы для восстановления после сбоев и платформы для запуска серверов LAMP (Linux, Apache, MariaDB и PHP). Для загрузки подготовлена два iso-образа (1 ГБ, x86_64) с графическим окружением и с подборкой программ для серверных систем.

В новой версии:

  • В состав включён сервер с реализацией FSP (File Service Protocol), протокола передачи файлов по сети, основанного на UDP. В качестве клиента может использоваться программа gFTP.
  • Проведена работа по улучшению отрисовки шрифтов.
  • В установочном скрипте улучшена поддержка дисковых разделов JBD (Journaling Block Device).
  • В список приложений, доступных для быстрой установки, добавлены текстовый редактор Bluefish, инструментарий для создания USB-носителей Ventoy и стратегическая игра TripleA.
  • Утилита youtube-dl заменена на более активно развиваемый аналог yt-dlp.
  • Обновлены версии программ: Mesa 21.3.7, Wine 7.4, LibreOffice 7.3.1, AbiWord 3.0.5, GIMP 2.10.30, Gnumeric 1.12.51, DropBox 143.4.4161, Firefox 97.0.1, Chromium 98.0.4758, Thunderbird 91.6.1, Audacious 4.1, VLC 3.0.16, mpv 0.34.0, Apache 2.4.53, MariaDB 10.7.3, PHP 7.4.28, Perl 5.34.0, Python 3.9.9. Ядро Linux обновлено до версии 5.16.14.


  1. Главная ссылка к новости (https://4mlinux-releases.blogs...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива 4MLinux 38.0
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив Floppinux, укладывающийся в размер флоппи-диска
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Siduction 2021.3
  5. OpenNews: Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 13
  6. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.15
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56920-4mlinux
Ключевые слова: 4mlinux
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:49, 27/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Хорошая новость. Узнал из неё и про yt-dlp, и про TripleA.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:18, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Осторожнее с yt-dlp, с ютуба часто не может скачать в отличие от ytdl установленного рядом.
     
     
  • 3.7, аноним с нульчана. (?), 10:13, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >ytdl

    youtube-dl качает на низкой скорости и редко обновляется.

     
     
  • 4.11, Аноним (2), 10:46, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>ytdl
    > youtube-dl качает на низкой скорости и редко обновляется.

    Хотя бы скачивает. Я к тому, что замена не равноценная. Один скачивает всё и всегда и другой нет. А со скоростью у обоих проблемы бывают.

     
  • 4.18, пох. (?), 12:20, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    поставьте версию из git master. Корявый временный вокараунд есть только там (в смысле - ютуб совершенно намеренно режет скорость для даунлоадеров, и как только это попадет в официальный релиз - халява кончится и для ytdl точно так же - метод тот же самый. Просто _пока_ за ytdl гугл особо не следил из-за того что большинство им не пользовались, предпочитая оригинал.)

    Обновлять там нечего. Ну если только тебе не нужен очередной порнхаб. Большая часть обновлений ytdl относится к добавлению новых "экстракторов" для очередного никому ненужного порносайта. Все их отчаяные попытки обойти новые и новые запреты гугля обычно через месяц приходится откатывать,потому что опять не работают.

     
  • 3.9, Аноним (9), 10:17, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как раз наоборот
     
     
  • 4.10, Аноним (2), 10:44, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как раз наоборот

    Регулярно обламывается на каких-то фрагментах и не может скачать целиком, уже очень много раз сталкивался. Если включишь пропуск, файл будет битый.

     
  • 2.12, Попандопала (?), 11:10, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    streamlink круче чем ytdl всякие,в mplayer/mpv стрим выводит без проблем и в нужном вам качестве если стримчанский имеет такой выбор.
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:44, 27/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >в роли системы для восстановления после сбоев и платформы для запуска серверов LAMP (Linux, Apache, MariaDB и PHP)

    А я на обои взглянул, сразу подудап, рабочий стол на основе XMPP :) Ну а чё, на основе браузера же есть.

     
  • 1.13, Гражданин_независимой_Бурятии (ok), 11:24, 27/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А че там на скрине запущено такого что аж 524 Mib ОЗУ занято?! Или это такая "минималистичность"? У меня Дебиан после старта 100-110 Mib ОЗУ занимает.
     
     
  • 2.14, Аноним (1), 11:39, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вон, видишь, иконка какая большая, на полэкрана. Она и занимает. Ты, наверное, мелкие иконки используешь, крохобор.
     
  • 2.15, Попандопала (?), 12:09, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    За три с половиной часа натекло.XD. Браузер наверное запущен был и еще не успели обновится данные после закрытия.
     
     
  • 3.16, Попандопала (?), 12:14, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня яндекс браузер как раз с системой занимает  589 с Ютубом 822.
     
     
  • 4.19, Аноним (1), 12:41, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Фигассе у вас голодовка:

    OS: ALT Sisyphus Sisyphus (unstable) (sisyphus) x86_64
    Host: VPCL22Z1R C6U201CJ
    Kernel: 5.16.17-un-def-alt1
    Uptime: 1 hour, 57 mins
    Packages: 2014 (rpm)
    Shell: bash 4.4.23
    Resolution: 1920x1080
    DE: GNOME 42.0
    WM: Mutter
    WM Theme: Adwaita
    Theme: Adwaita [GTK2/3]
    Icons: Adwaita [GTK2/3]
    Terminal: mc
    CPU: Intel i7-2670QM (8) @ 3.100GHz
    GPU: NVIDIA GeForce GT 540M
    Memory: 2752MiB / 7933MiB

    Гном и бразуер с 10 вкладками

     
     
  • 5.22, Попандопала (?), 13:00, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас 8 гигов рамы. У меня столько нет.(
     
  • 3.17, Аноним (17), 12:16, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    О, да. Ведь скринить минималистичный дистрибутив надо обязательно когда ОЗУ загруженно. Ведь это очень хорошо для рекламы дистрибутива.
     

  • 1.20, Аноним (20), 12:44, 27/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    JWM (Joe’s Windows Manager) скриншоты посмотрел здесь и на Википедии. Синдром неприятия чужой разработки - распространенная вещь.

    Автор очередного менеджера окон, считает своим долгом расположить кнопки переключения рабочих столов, справа от кнопки главного меню. Удаляю эти кнопки первым делом, терпеть их не могу. Все авторы считают их килоерыичей видимо.

    Если взять скринов нескольких оконных менеджеров, то существует шанс не угадать, где чей.

     
     
  • 2.23, Аноним (17), 14:47, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле из коробки JWM уже достаточно, кроме кнопки запуска приложений и часов ничего не надо. Остальное как сеть, звук и интернет спокойно настраиваются через терминал. Использование для этого специальных утилит это уже идёт в разнос с минималистичностью. Ещё есть легкий способ сделать реально минималистичный дистрибутив, это скачать облегченную терминальную версию ubuntu или debian, установить tiny wm через терминал запустить через exec либо tint2, либо запуск браузера (если совсем кроме браузера ничего не нужно).
     

  • 1.21, Аноним (21), 12:54, 27/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Проведена работа по улучшению отрисовки шрифтов.

    ..но улучшить не получилось :-) (Иначе бы написали: "улучшена отрисовка шрифтов").

     

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