Выпуск дистрибутива 4MLinux 39.0

3.7 , аноним с нульчана. ( ? ), 10:13, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >ytdl youtube-dl качает на низкой скорости и редко обновляется.

4.11 , Аноним ( 2 ), 10:46, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>ytdl

> youtube-dl качает на низкой скорости и редко обновляется. Хотя бы скачивает. Я к тому, что замена не равноценная. Один скачивает всё и всегда и другой нет. А со скоростью у обоих проблемы бывают.

4.18 , пох. ( ? ), 12:20, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – поставьте версию из git master. Корявый временный вокараунд есть только там (в смысле - ютуб совершенно намеренно режет скорость для даунлоадеров, и как только это попадет в официальный релиз - халява кончится и для ytdl точно так же - метод тот же самый. Просто _пока_ за ytdl гугл особо не следил из-за того что большинство им не пользовались, предпочитая оригинал.) Обновлять там нечего. Ну если только тебе не нужен очередной порнхаб. Большая часть обновлений ytdl относится к добавлению новых "экстракторов" для очередного никому ненужного порносайта. Все их отчаяные попытки обойти новые и новые запреты гугля обычно через месяц приходится откатывать,потому что опять не работают.

3.9 , Аноним ( 9 ), 10:17, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как раз наоборот

4.10 , Аноним ( 2 ), 10:44, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Как раз наоборот Регулярно обламывается на каких-то фрагментах и не может скачать целиком, уже очень много раз сталкивался. Если включишь пропуск, файл будет битый.

