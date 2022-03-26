Выпуск дистрибутива 4MLinux 39.0

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|2.2, Аноним (2), 09:18, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Осторожнее с yt-dlp, с ютуба часто не может скачать в отличие от ytdl установленного рядом.
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|4.11, Аноним (2), 10:46, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>ytdl
> youtube-dl качает на низкой скорости и редко обновляется.
Хотя бы скачивает. Я к тому, что замена не равноценная. Один скачивает всё и всегда и другой нет. А со скоростью у обоих проблемы бывают.
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|4.18, пох. (?), 12:20, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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поставьте версию из git master. Корявый временный вокараунд есть только там (в смысле - ютуб совершенно намеренно режет скорость для даунлоадеров, и как только это попадет в официальный релиз - халява кончится и для ytdl точно так же - метод тот же самый. Просто _пока_ за ytdl гугл особо не следил из-за того что большинство им не пользовались, предпочитая оригинал.)
Обновлять там нечего. Ну если только тебе не нужен очередной порнхаб. Большая часть обновлений ytdl относится к добавлению новых "экстракторов" для очередного никому ненужного порносайта. Все их отчаяные попытки обойти новые и новые запреты гугля обычно через месяц приходится откатывать,потому что опять не работают.
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|4.10, Аноним (2), 10:44, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как раз наоборот
Регулярно обламывается на каких-то фрагментах и не может скачать целиком, уже очень много раз сталкивался. Если включишь пропуск, файл будет битый.
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|2.12, Попандопала (?), 11:10, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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streamlink круче чем ytdl всякие,в mplayer/mpv стрим выводит без проблем и в нужном вам качестве если стримчанский имеет такой выбор.
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|1.3, Аноним (3), 09:44, 27/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>в роли системы для восстановления после сбоев и платформы для запуска серверов LAMP (Linux, Apache, MariaDB и PHP)
А я на обои взглянул, сразу подудап, рабочий стол на основе XMPP :) Ну а чё, на основе браузера же есть.
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|2.14, Аноним (1), 11:39, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вон, видишь, иконка какая большая, на полэкрана. Она и занимает. Ты, наверное, мелкие иконки используешь, крохобор.
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|2.15, Попандопала (?), 12:09, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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За три с половиной часа натекло.XD. Браузер наверное запущен был и еще не успели обновится данные после закрытия.
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|4.19, Аноним (1), 12:41, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Фигассе у вас голодовка:
OS: ALT Sisyphus Sisyphus (unstable) (sisyphus) x86_64
Host: VPCL22Z1R C6U201CJ
Kernel: 5.16.17-un-def-alt1
Uptime: 1 hour, 57 mins
Packages: 2014 (rpm)
Shell: bash 4.4.23
Resolution: 1920x1080
DE: GNOME 42.0
WM: Mutter
WM Theme: Adwaita
Theme: Adwaita [GTK2/3]
Icons: Adwaita [GTK2/3]
Terminal: mc
CPU: Intel i7-2670QM (8) @ 3.100GHz
GPU: NVIDIA GeForce GT 540M
Memory: 2752MiB / 7933MiB
Гном и бразуер с 10 вкладками
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|3.17, Аноним (17), 12:16, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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О, да. Ведь скринить минималистичный дистрибутив надо обязательно когда ОЗУ загруженно. Ведь это очень хорошо для рекламы дистрибутива.
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|1.20, Аноним (20), 12:44, 27/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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JWM (Joe’s Windows Manager) скриншоты посмотрел здесь и на Википедии. Синдром неприятия чужой разработки - распространенная вещь.
Автор очередного менеджера окон, считает своим долгом расположить кнопки переключения рабочих столов, справа от кнопки главного меню. Удаляю эти кнопки первым делом, терпеть их не могу. Все авторы считают их килоерыичей видимо.
Если взять скринов нескольких оконных менеджеров, то существует шанс не угадать, где чей.
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|2.23, Аноним (17), 14:47, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На самом деле из коробки JWM уже достаточно, кроме кнопки запуска приложений и часов ничего не надо. Остальное как сеть, звук и интернет спокойно настраиваются через терминал. Использование для этого специальных утилит это уже идёт в разнос с минималистичностью. Ещё есть легкий способ сделать реально минималистичный дистрибутив, это скачать облегченную терминальную версию ubuntu или debian, установить tiny wm через терминал запустить через exec либо tint2, либо запуск браузера (если совсем кроме браузера ничего не нужно).
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|1.21, Аноним (21), 12:54, 27/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Проведена работа по улучшению отрисовки шрифтов.
..но улучшить не получилось :-) (Иначе бы написали: "улучшена отрисовка шрифтов").
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