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Релиз yt-dlp 2021.09.02 - форка youtube-dl с расширенными возможностями

02.09.2021 20:29

Состоялся релиз yt-dlp, утилиты для загрузки звука и видео из сервисов, подобных YouTube. Утилита представляет собой форк youtube-dl, основанный на ныне не развивающемся проекте youtube-dlc. Основное внимание при разработке yt-dlp уделяется добавлению новых функций и исправлений, а также поддержке всех актуальных функций исходного проекта.

Среди новых возможностей yt-dlp, отсутствующих в оригинале можно отметить:

  • Использование SponsorBlock API для удаления/разметки спонсорских вставок в видео на youtube.
  • Расширенные возможности сортировки форматов загружаемого видео.
  • Импортирована большая часть возможностей из других форков youtube-dl, в частности опция "--write-comments" (загрузка комментариев к видео в infojson), встраивание превью в mp4/ogg/opus и другие.
  • Возможность загружать альбомы с YouTube Music.
  • Возможность легко импортировать cookies из браузера.
  • Разделение видео по главам.
  • Многопоточная загрузка фрагментов видео.
  • Возможность использования aria2c для загрузки DASH(mpd) и HLS (m3u8).
  • Добавлены новые экстракторы видео: AnimeLab, Philo MSO, Spectrum MSO, SlingTV MSO, Cablevision MSO, Rcs, Gedi, bitwave.tv, mildom, audius, zee5, mtv.it, wimtv, pluto.tv, niconico users, discoveryplus.in, mediathek, NFHSNetwork, nebula, ukcolumn, whowatch, MxplayerShow, parlview (au), YoutubeWebArchive, fancode, Saitosan, ShemarooMe, telemundo, VootSeries, SonyLIVSeries, HotstarSeries, VidioPremier, VidioLive, RCTIPlus, TBS Live, douyin, pornflip, ParamountPlusSeries, ScienceChannel, Utreon, OpenRec, BandcampMusic, blackboardcollaborate, eroprofile albums, mirrativ, BannedVideo, bilibili categories, Epicon, filmmodu, GabTV, HungamaAlbum, ManotoTV, Niconico search, Patreon User, peloton, ProjectVeritas, radiko, StarTV, tiktok user, Tokentube, voicy, TV2HuSeries.

Знаковые изменения в новой версии:

  • Встроенная реализация взаимодействия с API SponsorBlock. Ранее для этих целей использовался SponSkrub.
  • Добавлены новые опции для удаления или встраивания глав видео.
  • Экспериментальная поддержка DASH-манифестов (нужен ffmpeg с этим патчем).
  • Новые экстракторы: BannedVideo, bilibili, Epicon, filmmodu, GabTV, Hungama, ManotoTV, Niconico, Patreon, peloton, ProjectVeritas, radiko, StarTV, tiktok, Tokentube, TV2Hu, voicy
  • Многочисленные исправления в существующих экстракторах.

Одновременно можно отметить стагнацию разработки оригинального проекта - youtube-dl. Его последний релиз состоялся 5 июня 2021 года и с тех пор новых релизов не было, несмотря на наличие некоторого числа новых коммитов в ветке master. При этом, некоторые неприятные ошибки (например, проблемы с загрузкой видео с youtube с возрастными ограничениями) остаются неисправленными, что, в комплекте с отсутствием заметной активности вызывает различные вопросы у пользователей.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/yt-dlp/yt-d...)
  2. OpenNews: GitHub разблокировал youtube-dl и принял меры для исключения необоснованных блокировок
  3. OpenNews: Новый выпуск youtube-dl 2020.11.01.1
  4. OpenNews: GitHub опубликовал судебное решение, имеющее отношение к блокировке youtube-dl
  5. OpenNews: Ассоциация RIAA добилась блокировки репозитория youtube-dl на GitHub
  6. OpenNews: Выпуск Invidious 0.15, альтернативного фронтенда для YouTube
Автор новости: Дон Ягон
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55726-yt-dlp
Ключевые слова: yt-dlp, youtube-dl
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (49) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анонимкочно (?), 21:02, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В науке парадигма - свободный обмен знанием.
     
     
  • 2.52, freehck (ok), 01:20, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В науке парадигма - свободный обмен знанием.

    Скажи это Саше Элбакян.

     

  • 1.2, имя_ (?), 21:04, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    так в форке починили скачивание видео с ограничениями по возрасту?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:07, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот кстати неплохо бы. Но как? Раньше встроенные "embed" ссылки были без ограничений просто, а теперь нужен аккаунт.
     
  • 2.8, Дон Ягон (ok), 21:24, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не всецело, но да. Те видео, что были нужны мне - скачиваются. Некоторые (видимо, порнушно-чернушные) из примеров в тикетах - нет, только с аутентификацией на youtube (вероятно, некоторые мб безнадёжно забанены).
     

  • 1.4, Аноним (4), 21:13, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    > Одновременно можно отметить стагнацию разработки оригинального проекта - youtube-dl. Его последний релиз состоялся 5 июня 2021 года

    Это уже стагнация в нашем мире? Как страшно жить.

     
     
  • 2.7, Аноним (3), 21:17, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну вообще да, даже популярные сайты отваливаются постоянно. Это как минимум утомительно конечно, но так каждому придётся самостоятельно исправлять и это не очень эффективно (мне приходилось уже несколько раз и я использую раз в год сабж).
     
  • 2.10, Дон Ягон (ok), 21:26, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё относительно. Когда разработчик не фиксит баги и не добавляет новых возможностей - угу, стагнация. Особенно, при наличии активных форков, в которых баги пофикшены и есть куча всего ещё.
     
  • 2.14, Аноним (14), 21:44, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В контексте современного веба - да. За это время гугл успевает 5 раз все сломать.
     

  • 1.6, Аноним (6), 21:14, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    наконец то можно с тик-тока качать
     
     
  • 2.44, Аноним (44), 23:57, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Счастье-то какое - школьные монтажи с овердрайвнутым звуком качать
     

  • 1.9, Антуан (?), 21:25, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > youtube-dl последний релиз состоялся 5 июня 2021 года и с тех пор новых релизов не было

    Аж целых 3 месяца без новых релизов? Придется закапывать проэкт. Поезд ушел.

     
     
  • 2.18, Аноним (-), 21:47, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> youtube-dl последний релиз состоялся 5 июня 2021 года и с тех пор новых релизов не было
    > Аж целых 3 месяца без новых релизов? Придется закапывать проэкт. Поезд ушел.

    Вообще-то, гугл иногда несколько раз за месяц умудрялся "ломать" воспроизведение.


     
     
  • 3.40, Аноним (40), 23:40, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И в таких случаях фиксы всегда выходили очень оперативно. То есть на тот момент, когда я обнаруживал, что что-то сломалось, фикс уже был готов как минимум несколько дней.
     
  • 2.20, Аноним (20), 21:54, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она раза по четыре в месяц обновлялась.
     
  • 2.30, Аноним (30), 23:07, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не просто без релизов, а без коммитов
     

  • 1.13, Аноним (13), 21:35, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И опять основной репозиторий на гитхабе, ничему людей история не учит
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 21:45, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А чему должна учить? Проект разблокировали, всё законно.
     
     
  • 3.22, Админ Анонимов (?), 21:57, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ага, мы вас две недели насиловала, а потом отпустили, всё законно.
     
     
  • 4.26, Аноним (16), 22:07, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Я может порушу твоя манямирок, но любой гражданин может обвинить тебя в чём угодно. И тебя обязаны задержать, если обвинение серьёзное. Это почти в любом государстве так, привыкай.
     
     
  • 5.28, Админ Анонимов (?), 22:16, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага, а потом этому гражданину за ложное обвинение тоже ничего не будет ?
     
     
  • 6.31, ist (?), 23:07, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для этого есть статьи "клевета" и "заведомо ложный донос".
     
     
  • 7.34, Аноним (16), 23:33, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это смотря какое делопроизводство ложно возбудилось. Если уголовка, то да, ты можешь подать встречный иск. И то с кучей "если". Те же дети или душевнобольные от уголовочки освобождены, поэтому могут безнаказанно обвинить тебя в чём угодно. В случае же административки вообще без шансов. Заявление с фотовидеофиксацией - моментально штраф. Без суда и экспертизы на достоверность.
     
  • 7.36, Админ Анонимов (?), 23:34, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > на основании жалобы от Ассоциации звукозаписывающих компаний Америки (RIAA), обвинившей разработчиков проекта в нарушении действующего в США Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA).

    кого наказывать будем ? тех кто(RIAA) ложно обвиняет или тех кто(Microsoft) тебя месяц без суда и следствия мурыжил в кутузке ?

     
  • 6.33, Аноним (16), 23:27, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так и в случае сабжа никто не мешает подать встречный иск.
     
     
  • 7.39, Админ Анонимов (?), 23:40, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    проще будет засудить тюленей в Африке за геноцид гипопотамов
     
     
  • 8.49, Аноним (16), 00:03, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это США Образец демократии и свободы Если там никак, то везде и подавно Д... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.51, Админ Анонимов (?), 00:14, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это где ты такого нахватался изначальный посыл был в том чтобы не использовать... текст свёрнут, показать
     
  • 5.38, Аноним (40), 23:38, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > тебя обязаны задержать, если обвинение серьёзное

    В любом правовом государстве для задержания требуются хотя бы минимальные доказательства помимо голословных обвинений. Даже в не очень правовых не задерживают по обвинению от *любого* гражданина.

     
     
  • 6.46, kissmyass (?), 23:59, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты рискуешь разрушить его манимирок ))
     
     
  • 7.48, Аноним (16), 00:00, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это реальный мирок. А твой уже затрещал.
     
  • 6.47, Аноним (16), 23:59, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >хотя бы минимальные доказательства

    Это ты как себе представляешь? Пока ты сможешь доказать что, например, террорист это террорист, он уже успеет сто раз взорвать что-нибудь. Так что в любой стране его сначала мордой по асфальту повозят, а уже потом начнут разбираться.

     
     
  • 7.50, Админ Анонимов (?), 00:09, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >террорист это террорист, он уже успеет сто раз взорвать что-нибудь.

    так может сразу контрольный в голову чтобы до кнопки не успел дотянутся ? то то я смотрю в последние пару дней много малолетних террористов с рюкзаками бегают, явно что-то готовится

     

  • 1.15, Аноним (15), 21:44, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А новые экстракторы добавили какие-нибудь?
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 22:19, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Читай новость.
     

  • 1.17, InuYasha (??), 21:45, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не пользовался, но одобряю!
     
  • 1.19, Аноним (19), 21:48, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    >стагнация разработки
    >последний релиз состоялся 5 июня 2021 года

    Что ты несёшь

     
     
  • 2.45, Аноним (44), 23:59, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свет истины
     

  • 1.21, Админ Анонимов (?), 21:55, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кстати, в последний месяц или чуть больше, при скачивании с ютуба с помощью youtube-dl некоторые видео начинает грузить на очень маленькой скорости, что проще оборвать и запустить по новой и так на каждом пятом-десятом(на глаз) видео, особенно раздражает когда скачивается сериал. Кто-то сталкивался с таким ? если да то как побороть эту напасть
     
     
  • 2.23, Дон Ягон (ok), 21:58, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот yt-dlp типа пытается как-то воркэраундить это ("Partial workaround for throttling issue").
    По моим ощущениям с ним правда стало лучше и с пониженим скорости загрузки видео я как будто бы больше не сталкивался.
    Но написано "partial", значит, видимо, есть какие-то нюансы.
     
     
  • 3.32, Админ Анонимов (?), 23:19, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    и в правду, поставил, потестил, ни единого разрыва
     
  • 2.25, Аноним84701 (ok), 22:03, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Кто-то сталкивался с таким ?

    Да, недавно.
    Плюс, теперь всегда есть заметная пауза перед воспроизведением.
    Но так как я трубу смотрю от силы пару раз в месяц, то особо не заморачивался.


     
  • 2.37, Аноним (40), 23:35, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не в последний месяц, а в последний год, как минимум. А может, и всегда так было.
     
     
  • 3.41, Админ Анонимов (?), 23:54, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    не всегда, с пол года назад много чего качал и такого не было, даже если и было то очень-очень редко и можно было списать на глюк, а вот последние пару месяцев и чем ближе тем больше такое случается, уже даже иногда доходит что по нескольку раз нужно одно видео перезапускать
    пользуюсь часть и помимо прямой скачки использую еще связку mpv+youtube-dl(сейчас yt-dl)+play-with(плагин firefox) как нативный плеер для ютуба и не тока
     
     
  • 4.42, Админ Анонимов (?), 23:55, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    часто *
     

  • 1.24, Аноним (24), 21:58, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А youtube до сих пор запрещает скачивание в source качестве даже для премиум аккаунтов ?
     
  • 1.27, Аноним (27), 22:09, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    yt-dlp -J --flat-playlist
    Выдает инфу и по недоступным видео, в отличии от youtube-dl
     
  • 1.35, Аноним (40), 23:34, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тема не раскрыта. Зачем понадобилось создавать форк вместо того, чтобы присоединиться к разработке основного проекта?
     
     
  • 2.43, Аноним Анонимович Анонимов (?), 23:55, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Зачем

    Амбиции одних, github портфолио другим. Опен сурс же.

     

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