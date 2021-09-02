Состоялся релиз yt-dlp, утилиты для загрузки звука и видео из сервисов, подобных YouTube. Утилита представляет собой форк youtube-dl, основанный на ныне не развивающемся проекте youtube-dlc. Основное внимание при разработке yt-dlp уделяется добавлению новых функций и исправлений, а также поддержке всех актуальных функций исходного проекта. Среди новых возможностей yt-dlp, отсутствующих в оригинале можно отметить: Использование SponsorBlock API для удаления/разметки спонсорских вставок в видео на youtube.

Расширенные возможности сортировки форматов загружаемого видео.

Импортирована большая часть возможностей из других форков youtube-dl, в частности опция "--write-comments" (загрузка комментариев к видео в infojson), встраивание превью в mp4/ogg/opus и другие.

Возможность загружать альбомы с YouTube Music.

Возможность легко импортировать cookies из браузера.

Разделение видео по главам.

Многопоточная загрузка фрагментов видео.

Возможность использования aria2c для загрузки DASH(mpd) и HLS (m3u8).

Добавлены новые экстракторы видео: AnimeLab, Philo MSO, Spectrum MSO, SlingTV MSO, Cablevision MSO, Rcs, Gedi, bitwave.tv, mildom, audius, zee5, mtv.it, wimtv, pluto.tv, niconico users, discoveryplus.in, mediathek, NFHSNetwork, nebula, ukcolumn, whowatch, MxplayerShow, parlview (au), YoutubeWebArchive, fancode, Saitosan, ShemarooMe, telemundo, VootSeries, SonyLIVSeries, HotstarSeries, VidioPremier, VidioLive, RCTIPlus, TBS Live, douyin, pornflip, ParamountPlusSeries, ScienceChannel, Utreon, OpenRec, BandcampMusic, blackboardcollaborate, eroprofile albums, mirrativ, BannedVideo, bilibili categories, Epicon, filmmodu, GabTV, HungamaAlbum, ManotoTV, Niconico search, Patreon User, peloton, ProjectVeritas, radiko, StarTV, tiktok user, Tokentube, voicy, TV2HuSeries. Знаковые изменения в новой версии: Встроенная реализация взаимодействия с API SponsorBlock. Ранее для этих целей использовался SponSkrub.

Добавлены новые опции для удаления или встраивания глав видео.

Экспериментальная поддержка DASH-манифестов (нужен ffmpeg с этим патчем).

Новые экстракторы: BannedVideo, bilibili, Epicon, filmmodu, GabTV, Hungama, ManotoTV, Niconico, Patreon, peloton, ProjectVeritas, radiko, StarTV, tiktok, Tokentube, TV2Hu, voicy

Многочисленные исправления в существующих экстракторах. Одновременно можно отметить стагнацию разработки оригинального проекта - youtube-dl. Его последний релиз состоялся 5 июня 2021 года и с тех пор новых релизов не было, несмотря на наличие некоторого числа новых коммитов в ветке master. При этом, некоторые неприятные ошибки (например, проблемы с загрузкой видео с youtube с возрастными ограничениями) остаются неисправленными, что, в комплекте с отсутствием заметной активности вызывает различные вопросы у пользователей.



