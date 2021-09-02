|
|
|
|2.52, freehck (ok), 01:20, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> В науке парадигма - свободный обмен знанием.
Скажи это Саше Элбакян.
|
|1.2, имя_ (?), 21:04, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
так в форке починили скачивание видео с ограничениями по возрасту?
|
|
|
|2.3, Аноним (3), 21:07, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Вот кстати неплохо бы. Но как? Раньше встроенные "embed" ссылки были без ограничений просто, а теперь нужен аккаунт.
|
|2.8, Дон Ягон (ok), 21:24, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не всецело, но да. Те видео, что были нужны мне - скачиваются. Некоторые (видимо, порнушно-чернушные) из примеров в тикетах - нет, только с аутентификацией на youtube (вероятно, некоторые мб безнадёжно забанены).
|
|1.4, Аноним (4), 21:13, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
|
> Одновременно можно отметить стагнацию разработки оригинального проекта - youtube-dl. Его последний релиз состоялся 5 июня 2021 года
Это уже стагнация в нашем мире? Как страшно жить.
|
|
|
|2.7, Аноним (3), 21:17, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Ну вообще да, даже популярные сайты отваливаются постоянно. Это как минимум утомительно конечно, но так каждому придётся самостоятельно исправлять и это не очень эффективно (мне приходилось уже несколько раз и я использую раз в год сабж).
|
|2.10, Дон Ягон (ok), 21:26, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Всё относительно. Когда разработчик не фиксит баги и не добавляет новых возможностей - угу, стагнация. Особенно, при наличии активных форков, в которых баги пофикшены и есть куча всего ещё.
|
|2.14, Аноним (14), 21:44, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
В контексте современного веба - да. За это время гугл успевает 5 раз все сломать.
|
|
|
|2.44, Аноним (44), 23:57, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Счастье-то какое - школьные монтажи с овердрайвнутым звуком качать
|
|1.9, Антуан (?), 21:25, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> youtube-dl последний релиз состоялся 5 июня 2021 года и с тех пор новых релизов не было
Аж целых 3 месяца без новых релизов? Придется закапывать проэкт. Поезд ушел.
|
|
|
|2.18, Аноним (-), 21:47, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> youtube-dl последний релиз состоялся 5 июня 2021 года и с тех пор новых релизов не было
> Аж целых 3 месяца без новых релизов? Придется закапывать проэкт. Поезд ушел.
Вообще-то, гугл иногда несколько раз за месяц умудрялся "ломать" воспроизведение.
|
|
|
|3.40, Аноним (40), 23:40, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И в таких случаях фиксы всегда выходили очень оперативно. То есть на тот момент, когда я обнаруживал, что что-то сломалось, фикс уже был готов как минимум несколько дней.
|
|1.13, Аноним (13), 21:35, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
И опять основной репозиторий на гитхабе, ничему людей история не учит
|
|
|
|
|
|
|
|4.26, Аноним (16), 22:07, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Я может порушу твоя манямирок, но любой гражданин может обвинить тебя в чём угодно. И тебя обязаны задержать, если обвинение серьёзное. Это почти в любом государстве так, привыкай.
|
|
|
|
|
|6.31, ist (?), 23:07, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Для этого есть статьи "клевета" и "заведомо ложный донос".
|
|
|
|7.34, Аноним (16), 23:33, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А это смотря какое делопроизводство ложно возбудилось. Если уголовка, то да, ты можешь подать встречный иск. И то с кучей "если". Те же дети или душевнобольные от уголовочки освобождены, поэтому могут безнаказанно обвинить тебя в чём угодно. В случае же административки вообще без шансов. Заявление с фотовидеофиксацией - моментально штраф. Без суда и экспертизы на достоверность.
|
|7.36, Админ Анонимов (?), 23:34, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> на основании жалобы от Ассоциации звукозаписывающих компаний Америки (RIAA), обвинившей разработчиков проекта в нарушении действующего в США Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA).
кого наказывать будем ? тех кто(RIAA) ложно обвиняет или тех кто(Microsoft) тебя месяц без суда и следствия мурыжил в кутузке ?
|
|
|
|
|
|8.49, Аноним (16), 00:03, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Так это США Образец демократии и свободы Если там никак, то везде и подавно Д... текст свёрнут, показать
|
|5.38, Аноним (40), 23:38, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> тебя обязаны задержать, если обвинение серьёзное
В любом правовом государстве для задержания требуются хотя бы минимальные доказательства помимо голословных обвинений. Даже в не очень правовых не задерживают по обвинению от *любого* гражданина.
|
|
|
|6.47, Аноним (16), 23:59, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>хотя бы минимальные доказательства
Это ты как себе представляешь? Пока ты сможешь доказать что, например, террорист это террорист, он уже успеет сто раз взорвать что-нибудь. Так что в любой стране его сначала мордой по асфальту повозят, а уже потом начнут разбираться.
|
|
|
|7.50, Админ Анонимов (?), 00:09, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>террорист это террорист, он уже успеет сто раз взорвать что-нибудь.
так может сразу контрольный в голову чтобы до кнопки не успел дотянутся ? то то я смотрю в последние пару дней много малолетних террористов с рюкзаками бегают, явно что-то готовится
|
|1.19, Аноним (19), 21:48, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
>стагнация разработки
>последний релиз состоялся 5 июня 2021 года
Что ты несёшь
|
|1.21, Админ Анонимов (?), 21:55, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
кстати, в последний месяц или чуть больше, при скачивании с ютуба с помощью youtube-dl некоторые видео начинает грузить на очень маленькой скорости, что проще оборвать и запустить по новой и так на каждом пятом-десятом(на глаз) видео, особенно раздражает когда скачивается сериал. Кто-то сталкивался с таким ? если да то как побороть эту напасть
|
|
|
|2.23, Дон Ягон (ok), 21:58, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну вот yt-dlp типа пытается как-то воркэраундить это ("Partial workaround for throttling issue").
По моим ощущениям с ним правда стало лучше и с пониженим скорости загрузки видео я как будто бы больше не сталкивался.
Но написано "partial", значит, видимо, есть какие-то нюансы.
|
|2.25, Аноним84701 (ok), 22:03, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Кто-то сталкивался с таким ?
Да, недавно.
Плюс, теперь всегда есть заметная пауза перед воспроизведением.
Но так как я трубу смотрю от силы пару раз в месяц, то особо не заморачивался.
|
|2.37, Аноним (40), 23:35, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это не в последний месяц, а в последний год, как минимум. А может, и всегда так было.
|
|
|
|3.41, Админ Анонимов (?), 23:54, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
не всегда, с пол года назад много чего качал и такого не было, даже если и было то очень-очень редко и можно было списать на глюк, а вот последние пару месяцев и чем ближе тем больше такое случается, уже даже иногда доходит что по нескольку раз нужно одно видео перезапускать
пользуюсь часть и помимо прямой скачки использую еще связку mpv+youtube-dl(сейчас yt-dl)+play-with(плагин firefox) как нативный плеер для ютуба и не тока
|
|1.24, Аноним (24), 21:58, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А youtube до сих пор запрещает скачивание в source качестве даже для премиум аккаунтов ?
|
|1.27, Аноним (27), 22:09, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
yt-dlp -J --flat-playlist
Выдает инфу и по недоступным видео, в отличии от youtube-dl
|
|1.35, Аноним (40), 23:34, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Тема не раскрыта. Зачем понадобилось создавать форк вместо того, чтобы присоединиться к разработке основного проекта?
|