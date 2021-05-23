Доступен дистрибутив Floppinux, укладывающийся в размер флоппи-диска

2.29 , VINRARUS ( ok ), 09:13, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >486 компов с дисководами Мажоры...

2.39 , Аноним ( 39 ), 09:29, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вот после ядерной войны останутся у тебя только 486 что ты с ним будешь делать? Виндоуз 10 ставить?

3.41 , ыы ( ? ), 09:39, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – их уже сейчас нет- давно все погорели и новых давным давно не выпускают.

после ядерной войны останутся у тебя только современные роутеры и процессоры мобильников. а они совсем-совсем не intel 486. даже рядом не лежали... И вот как раз об этом есть полезная разработка- чуваки пилят дистрибутив который будет работать как раз НА ТАКОМ оборудовании которое останется после...

4.73 , нах.. ( ? ), 10:29, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > их уже сейчас нет- давно все погорели и новых давным давно не

> выпускают. мой, наверное, включится. Только я пароль за тридцать лет забыл напрочь. А учитывая размер и вес корпуса - он-то, может, ядерную войну и переживет. Выкапывай из развалин, и пользуйся. > И вот как раз об этом есть полезная разработка- чуваки пилят полезная разработка - это СВД. Только тяжелая очень. А от электронного хлама пользы тебе не будет никакой. 5.128 , Аноним ( 131 ), 12:56, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Арбалет по-мощнее вариант. Можно ещё дульнозарядное ружье современное, главное капсулей купить.

5.143 , Урри ( ok ), 14:00, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня пара штук живых есть. И мама. И память.

БП только отремонтировать - кондеры давно усохли.

3.47 , нах.. ( ? ), 09:46, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Просто ставить. Один на другой. Штук 20 поставил - вот тебе ветрозащитная стенка для твоего иглу. Как снегом подзанесет, так и вообще шикарно. Электричества все равно не будет, да и интернетов тоже. Хотя мне все больше нравится другой ответ - "Haunt them!" 4.58 , ыы ( ? ), 10:01, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – электричество будет. переносные ветрогенераторы, мобильные гидростанции, термоэлементы...

5.65 , нах.. ( ? ), 10:18, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – большой текст свёрнут, показать Не будет Не сделаешь ты в своей пещере гидростанцию, не надейся Ну то есть сде... 6.83 , ыы ( ? ), 11:06, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – реальнее надо смотреть на вещи. не лампочку накаливания - а наковырять светодиодов из разбитых энергосберегающих лампочек. ветрогенератор можно собрать из - неожиданно- запчастей от автомобилей и - обычных вентиляторов от компов - просто бери и пользуйся (мало кто обращает на это внимание, но если продувать корпус компа пылесосом- то раскрученные потоком воздуха корпусные кулера могут сгенерированным током пожечь материнскую плату). так что электричество- будет. и меш-сеть будет, но возможно на КВ-диапазоне.

а СВД мало поможет против новых вооруженных формирований. Разве что ты умеешь перезаряжать ее со скоростью Леголаса...

7.103 , нах.. ( ? ), 11:46, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > а наковырять светодиодов из разбитых энергосберегающих лампочек. ты их от нестабильного маломощного генератора из велоколеса не запитаешь. А буде запитаешь - светить будет тусклее чем та лампочка. Все украдено до вас. > ветрогенератор можно собрать из - неожиданно- запчастей от автомобилей нельзя. Ну разьве что будут еще и ураганные бури. Тогда даже такое может крутиться и давать энергию, если, конечно, не унесет. Но с ним ты от новых вооруженных банд не скроешься. А СВД помогает добывать запчасти, от организованных банд дворцового Повара, действительно, бесполезна. 6.91 , ыы ( ? ), 11:27, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – кстати по поводу СВД - специальные патроны быстро кончатся... а новых взять будет не просто... так что дробовик- способный шмалять на самодельном черном порохе - более вменяемый вариант...

7.93 , ыы ( ? ), 11:30, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – причем запал - очевидно от кремневой зажигалки, поскольку капсулей в патроны тоже не достать... значит поджог заряда- искрой от кремния...

8.94 , ыы ( ? ), 11:31, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать То есть не все станет каменным веком некоторые элементы высоких технологий буд... 7.112 , нах.. ( ? ), 11:56, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > кстати по поводу СВД - специальные патроны быстро кончатся... не, вот на эту тему можешь не переживать. Их еще на 500 лет хватит, понаделали, блин. Кончатся снайперские - бери пулеметные, 7.62x54 полно на складах, и половина не охраняется даже сейчас. Дробовик без капсулей бесполезен. Кремневку если только прадедовскую где откопаешь. Да и самодеятельное изготовление черного пороха не так чтоб очень простое. Проще и дешевле уж тогда пироксилин - после апокалипсиса пара бочек азотной кислоты наверняка уцелеет.

Для самострела сойдет. 8.164 , Michael Shigorin ( ok ), 15:14, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Достаточно простое ни разу не проще ... 6.122 , Аноним ( 122 ), 12:39, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Не обязательно делать с нуля гидростанцию. Можно просто обитать, где уже есть готовая. Не смогут они на все скинуть по бомбе.

3.79 , СеменСеменыч777 ( ? ), 10:47, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вот после ядерной войны останутся у тебя только 486 не останутся.

вся незащищенная полупроводниковая электроника сгорит от ЭМИ

от хлопков хехе в стратосфере. автомобильные ЭБУ тоже все сгорят.

4.86 , ыы ( ? ), 11:09, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – живы останутся мобильники... потому что окажутся вместе с людьми в бункерах...

3.121 , Аноним ( 122 ), 12:34, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >Вот после ядерной войны останутся у тебя только 486 что ты с ним будешь делать? Виндоуз 10 ставить? В Древней индии была ядерная война, ещё одну не допустят инопланетяне. Зафиксированы случаи попыток перехвата управления пусковыми шахтами в Англии, Штатах, у нас, так же зафиксирован факт сбития земля-воздух на старте. А если даже и будет ядерная война, то не волнуйтесь, большинство из вас погибнет от банального голода и недостатка медикаментов. Это вы в Фаллаут переиграли, если думаете, что придется выживать на пустоше.

4.126 , Аноним ( 105 ), 12:49, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – https://i.imgur.com/sn8Sxo1.jpg

5.130 , Аноним ( 131 ), 13:06, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Большинство помрет в течении полугода от голода, холода и антисанитарии. Если найти и наколоть дров, ещё можно, чтобы вскипятить воду, в теории, то мыло варить не из чего. Шансы на выживание только у тех кто в горы заберется повыше, на полное самообеспечение.

4.152 , Аноним ( 138 ), 14:39, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >ещё одну не допустят инопланетяне Как говорится, на бога найдейся, а сам не плошай. Сами должны не допускать ядерной войны.

