Доступен дистрибутив Floppinux, укладывающийся в размер флоппи-диска

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|2.3, Аноним (3), 08:27, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+50 +/–
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как раз сегодняшняя тяга к неуместному усложнению и есть одно большое современное извращение
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|3.82, Аноним (82), 11:06, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Пока вспоминал с помощью Интернета, сколько дюймов были первые дискеты, натолкну... большой текст свёрнут, показать
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|4.127, ы (?), 12:56, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сколько дюймов? 5.25", восьмидюймовки были ещё. Да и на лентах тоже работали, в том числе видеомагнитофоны в стримеры народ переделывал. На перфокартах не пришлось работать.
CP-M/80 и загрузчик с ленты - наше всё!
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|5.131, Аноним (131), 13:08, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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LTO (англ. Linear Tape-Open) Магнитная пленка, до сих пор считается надёжным и дешевым носителем информации.
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|5.135, Аноним (135), 13:41, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>> Пока вспоминал с помощью Интернета, сколько дюймов были первые дискеты, <...>
>> <...> от 8-дюймовых дискет из 1960-х годов
>
> Сколько дюймов? 5.25", восьмидюймовки были ещё.
Прежде чем сразу отвечать на первую строчку, рекомендуется хотя бы прочесть вторую
(хотя, в общем случае, лучше до конца, если, в общем случае, не очень длинно).
Ваш К.О.
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|6.151, ы (?), 14:28, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вообще, что было написано ниже, я читал еще в 2019 году
капитан, мимо проходи
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|7.168, Аноним (168), 15:29, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вообще, что было написано ниже, я читал еще в 2019 году капитан, мимо проходи
Тогда бы вы не повторили, про восьмидюймовки, потому что еще в 2019 обнаружилось, что они очевидно были.
Ваш К.О.
|
|3.138, Аноним (138), 13:56, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>как раз сегодняшняя тяга к неуместному усложнению и есть одно большое современное извращение
Я против крайностей. Против электроноподелий, но и не за минималистичные оконные менежеры.
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|2.13, Аноним (13), 08:48, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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был QNX 4.25 на дискете: ядро, гуи, диалап звонилка, браузер и по мелочи еще софта
потом появился MenuetOS на дискете, сейчас форк называется KolibriOS
еще щупал Visopsys, написанную с нуля
Frenzy и Knoppix умещались на CD
|
|2.49, Аноним (49), 09:49, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Линус Торвальдс начал разработку Линукса на своём 386. Тебя не смущает что сейчас нет дистрибутива способного запускаться на нём?
Другой вопрос, что сейчас такие аппараты перешли в категорию ретро и по какой-то неведомой для меня причине стоят как крыло от самолета.
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|3.68, Аноним (68), 10:21, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> по какой-то неведомой для меня причине стоят как крыло от самолета.
Потому что последний (ил линейки x86) процессор без закладок.
Это можно судить и по энергопотреблению, он последний работал без кулера.
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|5.142, Аноним (138), 14:00, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Даже ПервоПень был ещё без транслитора в RISC, но уже с предсказателем.
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|6.146, Атон (?), 14:07, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Чем от него отличался Pentium-66, кроме частоты?
техпроцессом и ошибкой в вычислениях с плавающей запятой.
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|4.167, Intel (??), 15:28, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Это можно судить и по энергопотреблению, он последний работал без кулера.
Всякие Атомы тоже без кулеров прекрасно работает и обеспечивают производительность почти как топовые первые core 2 duo
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|3.95, Виктор (??), 11:34, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Стоят столько потому, что у них уже музейная ценность. Да, вроде совсем недавно,а уже -музей. Жизнь скоротечна. Но вот дистрибутив под них точно имеет только академическое значение.
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|4.137, Атон (?), 13:54, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Значение вполне прикладное. на 386 построены бортовые вычислители крылатых ракет.
Например из за использованного техпроцесса, гигантского по нынешним временам, они устойчивы к ионизирующему излучению, т.е. способны летать через зону атомного взрыва.
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|2.8, Lex (??), 08:39, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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.. но поддерживает ли эта годнота работу с сетью / ssh и норм графический режим..
А то может оказаться, что решаемые ею задачи вполне решаются ещё более компактной прошивкой для более дешевого микроконтроллера( а не проца или мк с поддержкой расширения оперативки )
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|3.61, Аноним (61), 10:11, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если дистрибутивы под 5 Гб не поддерживают нормально графический режим, то чего вы хотите от этого?
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|1.4, A.Stahl (ok), 08:28, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А цель какая? Флоппики уже давно перешли в разряд компьютерных диковинок.
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|2.15, Аноним (13), 08:51, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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ноно, они нужны, как минимум, смотреть на солнце во время солнечного затмения =D
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|4.28, ыы (?), 09:13, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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так ведь записанная дискетка поляризует свет несколько иначе чем незаписанная, и тут важно чем записать, правильный дистрибутив создаст нужный эффект и тогда вы реально получите максимальную пользу от просмотра затмения...
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|1.5, Аноним (5), 08:36, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вполне себе решение для какой-нибудь печатной машинки. Что-то подобное собираюсь запилить на плате с allwinner a13 или вообще v3s с 64мб оперативы.
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|2.9, Lex (??), 08:43, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У олвиннера имеется интегрированная графика, которая на «этом» тупо не заведётся.. да и поддержка 512мб озу позволяет сделать нечто сильно более интересное
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|1.6, X86 (ok), 08:37, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Да, как-то делал загрузочную дискету, на которую умещал в . cab-архиве, пожатым WinAce-ом (там сжатие у cab было лучше) Volkov Comander, Smartdrive.com и еще несколько утилит. Была спасительная и стабильная система на основе DOS. Не то, что этот ваш Линукс)
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|2.17, Аноним (13), 08:57, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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на пеньке 166 ммх с 48 оперативы и 1,6 винтов прожил с 1998 до 2004 года
фильм 600-700 метров заливаешь на винт, грузишься с дискеты DOS + плеер Quick View Pro, чтобы меньше накладных расходов было и ничего не тормозило
надо поработать с документами: распаковал архив, поработал, упаковал, на пару дискет записал бэкапы
все установленные программы старался сжать UPX
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|4.117, Аноним (116), 12:17, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А у меня только на 2 пеньке 400мхз перацкое кинцо без лагов показывалось.
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|1.7, Аноним (7), 08:39, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Можно на любую флешку установить. Минимальный дистрибутив, который наращивай как хочешь. Да это же отдушина после всяких убунт.
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|1.11, Аноним (11), 08:45, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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А вот в КолибриОС на ту же дискету влезает гуй, браузер, плеер, фм и 100500 игр и демок! И дрова ещё от usb до ext2! А тут абсолютно кастрированый линукс без ничего.
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|2.21, Аноним (5), 09:06, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Колибри и все ее наполнение практически полностью написано на ассемблере чего не скажешь про других.
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|3.33, Аноним (11), 09:20, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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А я помню в каждом сраче про раст "Эксперты опеннета(тм)" утверждали что эта ваша сишечка такая крутая-секая. А мой комментарий про превосходства Ассемблера заминусовали.
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|4.105, Аноним (105), 11:48, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну когда на расслабоне для себя что-нибудь несложное ваяешь — можно и на ассемблере.
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|4.119, Аноним (49), 12:21, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дело не в превосходстве а в соотношении людей умеющих и желающих писать на С, С++ и на ассемблере.
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|4.133, Аноним (129), 13:19, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> мой комментарий про превосходства Ассемблера заминусовали
Попробуй для начала написать программу для x86 и для amd64, не написав две программы. А потом попробуй портировать на arm.
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|2.53, Аноним (49), 09:52, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И софта для Колибри писать надо на ассемблере. Сколько таких добровольцев наёдется?
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|3.75, анончик (?), 10:39, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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под KolibriOS немало написано на C (например SHELL), и Sphinx C-- (Eolite, WebView, Appearance, и тд). На Oberon специально для Колибри написана IDE Cedit.
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|5.134, Аноним (20), 13:31, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>А под Линукс пишут в основном на С++, вот тебе и ответ.
Это откуда такое заявление?
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|6.153, Аноним (131), 14:39, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну да ну да, ведь все только и пишут СПО на ассемблере. Много ты на ассемблере софта написал?
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|4.147, Аноним (138), 14:13, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что, Oberon производит такой компактный машинный код, что вы его ставите в ряд с ассемблером?
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|2.165, ИмяХ (?), 15:16, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дистрибутив КолибриОС занимает десятки мегабайт, какая ещё дискета?
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|1.12, VINRARUS (ok), 08:48, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Размер подготовленного загрузочного образа 1.44MiB
>В качестве минимальных системных требований заявлено оборудование с процессором i486DX и 24 MB ОЗУ.
Какие оправдания у OpenWrt теперь будут?
"4/32 devices do not have sufficient resources (flash and/or RAM) to provide secure and reliable operation."
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|2.18, ыы (?), 09:02, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А зачем им оправдываться? Они делают очень полезные вещи.. в отличие от сферической дискетки в вакууме...
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|3.19, ыы (?), 09:02, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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которая надо заметить- не дотягивает даже до дискетки qnx с графикой...
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|3.24, VINRARUS (ok), 09:11, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Полезные вещи это поддержка устаревшего железа, которое не поддержывает производитель (таких роутеров щас сотни милионов работают), а не поддержка нового железа, какое и производители ещо поддержывают.
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|4.31, ыы (?), 09:18, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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те сотни миллионов работающих устаревших железяк- никто и никогда этим дистрибутивом обновлять не будет. и на все что те сотни миллионов способны- это работать в качестве нод ботнета... потому что слабое железо ни на что негодное... а администратор спит или отсутствует...
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|5.36, VINRARUS (ok), 09:24, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>те сотни миллионов работающих устаревших железяк- никто и никогда этим дистрибутивом обновлять не будет. и на все что те сотни миллионов способны- это работать в качестве нод ботнета... потому что слабое железо ни на что негодное...
Ага, а негры не люди.
Предлагаю устроить перепись пользователей 4/32 роутеров: я один из "а администратор спит или отсутствует..."
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|6.43, ыы (?), 09:42, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы путаете "4/32 роутер" с изделием компании Интел "x486". 486 процессор компании интел в роутерах никогда небыл.. разве что в каких-то "железных файрволах" от популярной компании...
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|7.46, VINRARUS (ok), 09:45, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Вы путаете "4/32 роутер" с изделием компании Интел "x486". 486
> процессор компании интел в роутерах никогда небыл.. разве что в каких-то
> "железных файрволах" от популярной компании...
Врядли для поддержки ARM или MIPS нужно больше кода чем для x486.
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|10.90, ыы (?), 11:24, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
это просто инструкция по сборке минимального ядра необходимый для запуска обвес... текст свёрнут, показать
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|4.148, Аноним (138), 14:18, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>(таких роутеров щас сотни милионов работают)
Просто сборки под это железо не делают. Можешь сам собрать OpenWRT, выкинув тебе ненужное. Люсю точно придётся выкинуть.
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|5.149, Аноним (138), 14:21, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну ещё вариант, не проверял. Наверняка, можно SPI-ную ППЗУшку заменить на более ёмкую в таком же корпусе и с такой же цоколёвкой.
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|2.64, iPony129412 (?), 10:16, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А какие у тебя будут, что ты WiFi, VPN, Web админку не уместил в дискетку и не опубликовал свою работу в качестве помощи проекту OpenWRT?
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|3.111, VINRARUS (ok), 11:55, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> А какие у тебя будут, что ты WiFi, VPN, Web админку не
> уместил в дискетку и не опубликовал свою работу в качестве помощи
> проекту OpenWRT?
А каким боком тут была бы заслуга причасных к OpenWRT, если б я за них это всё сделал? Шо на форум разрешат залить?
Ребята взяли штурвал в свои руки и подпёрли им слона, сделав смертный приговор меньшым жывотным.
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|1.14, Аноним (14), 08:49, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Это у кого такой жирный 486 c 24 мегами оперативки? У меня был с 16 и то считалось круто так как не 8 :D
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|2.25, eugener (ok), 09:12, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Во-во, на первых пентиумах тоже в основном 16МБ ставили. И для OS/2 или Win95 этого было с головой.
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|3.27, Zenitur (ok), 09:13, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так то пентиумы уже. На 486-е 8 Мб. 486/66 и Windows 3.1, ничего не тормозит, всё мгновенно открывается.
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|4.162, Michael Shigorin (ok), 15:09, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На 486 вполне обычными бывали 4 метра памяти. 8 было хорошо, 16 -- замечательно, больше -- под задачу или с жиру бесится (разве что уже на старших 120+ МГц, которые более-менее тягались с первыми пеньками, в принципе можно было встретить и 24--32 Мб осмысленных).
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|3.118, Аноним (116), 12:19, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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16 для 95 нормально. а для ос2 или нт надо было 32 и более, а то свопилось сильно
|
|2.45, Урри (ok), 09:44, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
У меня, например.
32 в 4 планочках, с 4 микрухами по 2мб каждая.
Много лет мама (нонейм, 486dx2-100mhz) проработала домашним маршрутизатором, с одним-единственным дисководом и четырьмя сетевыми на борту. Грузился с дискеты freeSCO (не путать с SCO), обеспечивал все нужные плюшки, включая ограничение трафика и порт-форвардинг.
|
|1.16, ыы (?), 08:56, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
продам флопповод. оригинальный. рабочий. для тестированияFloppinux. $1000
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|1.23, ыы (?), 09:10, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
то есть драйверов в этой поставке нет. Ну, это дистрибутив-мечта для тех у кого на складах осталось овердомного 486 компов с дисководами... да...
у остальных подозреваю, предоставить этой дискетке необходимое железо будет проблематичным. Запускать же его в виртуалке... ну то такое...
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|2.39, Аноним (39), 09:29, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот после ядерной войны останутся у тебя только 486 что ты с ним будешь делать? Виндоуз 10 ставить?
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|3.41, ыы (?), 09:39, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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их уже сейчас нет- давно все погорели и новых давным давно не выпускают.
после ядерной войны останутся у тебя только современные роутеры и процессоры мобильников. а они совсем-совсем не intel 486. даже рядом не лежали...
И вот как раз об этом есть полезная разработка- чуваки пилят дистрибутив который будет работать как раз НА ТАКОМ оборудовании которое останется после...
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|4.73, нах.. (?), 10:29, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> их уже сейчас нет- давно все погорели и новых давным давно не
> выпускают.
мой, наверное, включится. Только я пароль за тридцать лет забыл напрочь.
А учитывая размер и вес корпуса - он-то, может, ядерную войну и переживет. Выкапывай из развалин, и пользуйся.
> И вот как раз об этом есть полезная разработка- чуваки пилят
полезная разработка - это СВД. Только тяжелая очень. А от электронного хлама пользы тебе не будет никакой.
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|5.128, Аноним (131), 12:56, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Арбалет по-мощнее вариант. Можно ещё дульнозарядное ружье современное, главное капсулей купить.
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|5.143, Урри (ok), 14:00, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня пара штук живых есть. И мама. И память.
БП только отремонтировать - кондеры давно усохли.
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|3.47, нах.. (?), 09:46, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Просто ставить. Один на другой. Штук 20 поставил - вот тебе ветрозащитная стенка для твоего иглу. Как снегом подзанесет, так и вообще шикарно.
Электричества все равно не будет, да и интернетов тоже.
Хотя мне все больше нравится другой ответ - "Haunt them!"
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|4.58, ыы (?), 10:01, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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электричество будет. переносные ветрогенераторы, мобильные гидростанции, термоэлементы...
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|5.65, нах.. (?), 10:18, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
Не будет Не сделаешь ты в своей пещере гидростанцию, не надейся Ну то есть сде... большой текст свёрнут, показать
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|6.83, ыы (?), 11:06, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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реальнее надо смотреть на вещи. не лампочку накаливания - а наковырять светодиодов из разбитых энергосберегающих лампочек. ветрогенератор можно собрать из - неожиданно- запчастей от автомобилей и - обычных вентиляторов от компов - просто бери и пользуйся (мало кто обращает на это внимание, но если продувать корпус компа пылесосом- то раскрученные потоком воздуха корпусные кулера могут сгенерированным током пожечь материнскую плату). так что электричество- будет. и меш-сеть будет, но возможно на КВ-диапазоне.
а СВД мало поможет против новых вооруженных формирований. Разве что ты умеешь перезаряжать ее со скоростью Леголаса...
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|7.103, нах.. (?), 11:46, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а наковырять светодиодов из разбитых энергосберегающих лампочек.
ты их от нестабильного маломощного генератора из велоколеса не запитаешь. А буде запитаешь - светить будет тусклее чем та лампочка. Все украдено до вас.
> ветрогенератор можно собрать из - неожиданно- запчастей от автомобилей
нельзя. Ну разьве что будут еще и ураганные бури. Тогда даже такое может крутиться и давать энергию, если, конечно, не унесет.
Но с ним ты от новых вооруженных банд не скроешься. А СВД помогает добывать запчасти, от организованных банд дворцового Повара, действительно, бесполезна.
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|6.91, ыы (?), 11:27, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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кстати по поводу СВД - специальные патроны быстро кончатся... а новых взять будет не просто... так что дробовик- способный шмалять на самодельном черном порохе - более вменяемый вариант...
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|7.93, ыы (?), 11:30, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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причем запал - очевидно от кремневой зажигалки, поскольку капсулей в патроны тоже не достать... значит поджог заряда- искрой от кремния...
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|8.94, ыы (?), 11:31, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
То есть не все станет каменным веком некоторые элементы высоких технологий буд... текст свёрнут, показать
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|7.112, нах.. (?), 11:56, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> кстати по поводу СВД - специальные патроны быстро кончатся...
не, вот на эту тему можешь не переживать. Их еще на 500 лет хватит, понаделали, блин. Кончатся снайперские - бери пулеметные, 7.62x54 полно на складах, и половина не охраняется даже сейчас.
Дробовик без капсулей бесполезен. Кремневку если только прадедовскую где откопаешь. Да и самодеятельное изготовление черного пороха не так чтоб очень простое. Проще и дешевле уж тогда пироксилин - после апокалипсиса пара бочек азотной кислоты наверняка уцелеет.
Для самострела сойдет.
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|6.122, Аноним (122), 12:39, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не обязательно делать с нуля гидростанцию. Можно просто обитать, где уже есть готовая. Не смогут они на все скинуть по бомбе.
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|3.79, СеменСеменыч777 (?), 10:47, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот после ядерной войны останутся у тебя только 486
не останутся.
вся незащищенная полупроводниковая электроника сгорит от ЭМИ
от хлопков хехе в стратосфере. автомобильные ЭБУ тоже все сгорят.
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|4.86, ыы (?), 11:09, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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живы останутся мобильники... потому что окажутся вместе с людьми в бункерах...
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|3.121, Аноним (122), 12:34, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Вот после ядерной войны останутся у тебя только 486 что ты с ним будешь делать? Виндоуз 10 ставить?
В Древней индии была ядерная война, ещё одну не допустят инопланетяне. Зафиксированы случаи попыток перехвата управления пусковыми шахтами в Англии, Штатах, у нас, так же зафиксирован факт сбития земля-воздух на старте. А если даже и будет ядерная война, то не волнуйтесь, большинство из вас погибнет от банального голода и недостатка медикаментов. Это вы в Фаллаут переиграли, если думаете, что придется выживать на пустоше.
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|5.130, Аноним (131), 13:06, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Большинство помрет в течении полугода от голода, холода и антисанитарии. Если найти и наколоть дров, ещё можно, чтобы вскипятить воду, в теории, то мыло варить не из чего. Шансы на выживание только у тех кто в горы заберется повыше, на полное самообеспечение.
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|4.152, Аноним (138), 14:39, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>ещё одну не допустят инопланетяне
Как говорится, на бога найдейся, а сам не плошай. Сами должны не допускать ядерной войны.
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|1.48, Онаним (?), 09:49, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Может пригодиться для какой-нибудь мелкой эмбедовой херни с древним CF на борту, хотя если честно уже давно проще выкинуть и напаивать нужного грейда NAND напрямую.
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|2.54, нах.. (?), 09:52, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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выбрасываешь древний cf и втыкаешь из списанной циски, на 256 мег. И вот тебе хоть openwrt, хоть что.
А проще, конечно, выкинуть безнадежно устаревшую мелкую эмбедовую хрень целиком, все равно она от своего rohs припоя уже полудохлая.
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|2.56, нах.. (?), 09:54, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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когда-то и в ведре линукса был загрузчик с этой дискеты (напрямую, dd if=zImage of=/dev/fd0 )
Но эти древние времена давно прошли, и за мамонтом с каменюкой тоже уже никто не гоняется.
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|3.67, Аноним (50), 10:20, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я именно про дистр умещающийся на дискетку, остальные дистры лялиха тадиционно были жирнее мс-доса
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|4.166, Michael Shigorin (ok), 15:17, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Их было не так уж мало, лично помогал ставить в эксплуатацию fli4l, например (причём справлялось оно с ISDN-карточкой куда грамотней и надёжней родных фрицевских дров для NT4, которая любила оставить канал поднятым на ночь -- с поминуткой-то, ага).
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|5.170, Аноним (50), 15:50, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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немало дистров распространяемых на дискетах или именно полноценно влезающих на дискету?
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|3.70, Аноним (50), 10:23, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не помню названия названия, но точно помню что читал о нем в каком-то журнальчике точно не во времена мамонтов
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|1.59, Аноним (49), 10:03, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Отличная новость! Плюсую и вы плюсуйте! Вообще давно в комментариях размышляю на тему дистрибутива для устаревшего оборудования без графического интерфейса пользователя, но с текстовым интерфейсом пользователя.
Ведь иметь возможность исполнять повседневные задачи на машине середины 90-х это и есть настоящий шик для ценителей и настоящая свобода.
Существует даже Text-based Desktop Environment, aka Monotty Desktop (desktopio) https://reposhub.com/linux/miscellaneous/netxs-group-VTM.html
Это вам не GNOME Shell.
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|2.72, Аноним (50), 10:27, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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даже usb-дисководы придумали. есть даже персонажи выпускающие угрульки на старые системы на дискетках. тот же 8-bit guy со своими Planet X3 и Petscii Robots
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|3.97, Истина из коцмоса (?), 11:36, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но ты не понял главного, в USB дисководе есть прошивка от А _ Н ~ Б, поэтому он не стоит ни гроша.
А трушном флоповоде 30 летней давности прошивки нет, только аналоговое управление приводом.
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|4.100, Истина из коцмоса (?), 11:39, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Собственно поэтому хотели выпилить драйвер флоповода из линукс ядра, но мы ведь знаем, что есть еще много других божественных осей типа Open и Net BSD.
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|5.101, Истина из коцмоса (?), 11:40, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но ты не понял главного, в USB дисководе есть прошивка от А Н Б, поэтому он не стоит ни гроша.
А трушном флоповоде 30 летней давности прошивки нет, только аналоговое управление приводом.
Собственно поэтому хотели выпилить драйвер флоповода из линуксячего ядра, но мы ведь знаем, что есть еще много других божественных осей типа Open и Net чертяк.
А кто-нибудь задумывался, почему одно время из GRUB2 иногда вылазила наружу всякая непотребность, похожая на буткиты?
А если еще немного внимательно подумать, то можно с радостью обнаружить, что grub4dos входит на ваш любимый пече нюшковый флопик ;)
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|4.106, Аноним (50), 11:49, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>30 летней давности
у меня даже комп на каком-то семпроне еще был с 3.5 дисководом. вангую даже какие дети двухтысяных дискетки пользовали
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|6.171, воха (?), 15:57, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>несколько непочатых упаковок флоповых болванок разных производителей
Смело выкидывай, если они не раньше 2000-ых выпускались.
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|1.66, Аноним (66), 10:19, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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А ведро современное вообще поддерживает 486 камни или они ради дистра влезания в дискету пропатчили кеды под фряху?
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|1.81, Аноним (81), 11:05, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Круто! То, что надо, чтобы линукс запускать на микроволновках всяких! Если конечно разработчики не забили все гвоздями к x86.
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|2.87, ыы (?), 11:14, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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То что не надо. Потому что то что надо - давно существует и давно работает..на тостерах...
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|1.88, Аноним (88), 11:19, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Давно задавался вопросом - почему Mandrake 2006 с графикой(XFCE), лисой и контрол центром влезал в 150 мегабайт, а современный дистриб серверной редакции (без иксов и всей к ним обвязки) - полтора гига ....
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|2.96, ыы (?), 11:34, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну это как сравнить ретро гэймбой и новый плейстейшен, и если не вдаваться в подробности а ограничится словом "игровая консоль" - то для удивления не будет границ.. а там уж и мысли о заговорах...
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|1.92, Аноним (92), 11:28, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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24 метра оперативки и сопроцессор - весь смысл запуска с дискеты пропадает. это уже уровень хорошего пентиума 1, а там с жесткими дисками проблем не было. Дискета с ELKS для 8086 имеет намного больше смысла чем это.
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|2.98, ыы (?), 11:37, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сходите по ссылке. там просто инструкция по самостоятельной сборке минимального ядра+обвес.
очередная...
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|5.114, ыы (?), 12:05, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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это очень очень много. например у мя был диск 300 Мб. И в общем места хватало...
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|6.124, Аноним (105), 12:45, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это действительно много, но меньше в тот момент просто не было. В любом случае, даже из бивиса видно было 8 ГБ (ну а нормальная ОС видела всё остальное).
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|4.155, Аноним (138), 14:50, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да на всех PC-286-совместимых начала 1990-х уже были диски по 20 - 40 Мбайт.
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|1.176, Плохой Танцор (?), 17:20, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>$ qemu-system-i386 -fda floppinux_0.1.0.img
WARNING: Image format was not specified for 'floppinux_0.1.0.img' and probing guessed raw.
Automatically detecting the format is dangerous for raw images, write operations on block 0 will be restricted.
Specify the 'raw' format explicitly to remove the restrictions.
VNC server running on ::1:5900
Болт. По адресу ::1:5900 в Remmina имеем - "Couldn't convert '::1:5900' to host address". Всё как обычо - мы придумали классную штуку, но только для того, что бы вы почувствовали себя тупыми
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