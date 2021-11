Выпуск дистрибутива 4MLinux 38.0

The official 4MLinux help files are:

- help-stable and help-beta (issues related to software),

- faq-stable and faq-beta (issues related to hardware),

- license (GPL v.3). "Если ничего не помогает, прочтите, наконец, лицензию!" MAIN APPLICATIONS:

- Midnight Commander to copy (back up) files,

- cfdisk and GNU Parted to manage MBR partitions,

- cgdisk and GNU Parted to manage GPT partitions,

- TestDisk to recover partitions,

- PhotoRec to recover files,

- antivir to run Clam AntiVirus,

- cdw to burn CD/DVD disks,

- nwipe to erase hard disks. ну чо, в принципе все, чтобы угандошить систему, есть.