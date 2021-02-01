Выпуск дистрибутива Siduction 2021.2

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|1.1, OnTheEdge (ok), 16:42, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> перестал выходить на связь ключевой разработчик проекта Alf Gaida, о котором с тех пор ничего не слышно
Альф таки улетел домой — кошками этой планеты он пресытился.
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|2.22, анонн (ok), 21:01, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Альф таки улетел домой — кошками этой планеты он пресытился.
Мог бы оставить унитаз - хватило бы на оплату пары лет разработки.
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|1.4, Пумбик (?), 17:03, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Лучше бы Opennet написал о релизе Artix Linux, может это помогло бы мне выбрать между Artix и Void, так сказать узнать о подводных камнях этих дистров.
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|2.6, Аноним (6), 17:16, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Лучше бы Opennet написал о релизе Artix Linux, может это помогло бы
> мне выбрать между Artix и Void, так сказать узнать о подводных
> камнях этих дистров.
А смысл опеннету писать про ролинг-дистр?
К тому же Artix это Арч, только с альтернативными systemd инитами.
А void ещё не релизился, про всё это можно почитать в сети.
Тут новости Опеннета, а не филиал дистровоча, или канал обзорщика линуксодистров!
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|3.9, Аноним (9), 17:28, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А смысл опеннету писать про ролинг-дистр?
Нету никакого смысла.
>К тому же Artix это Арч, только с альтернативными systemd инитами.
У меня вообще травматичный опыт использования Manjaro и EndeavourOS.
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|4.10, Аноним (10), 17:33, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>травматичный опыт использования Manjaro и EndeavourOS
Значит арчедистры - не твое, и Artix тебе ничем здесь не поможет, дружище. Серьезно. Шило на мыло.
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|2.7, Аноним (7), 17:17, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Войд для тех кто знает чего хочет, Артикс нескучный арч без системды для нетакихкаквсе
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|1.8, Аноним (9), 17:23, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>построенный на пакетной базе Debian Sid (unstable)
А я не понимаю, это типа дистрибутив который использует репозитории Дебиана? А как авторы Дебиана к таким дистрибутивам относятся?
>но в апреле 2020 года перестал выходить на связь ключевой разработчик проекта
Ковид не пережил?
>В новом выпуске обновлены версии рабочих столов KDE Plasma 5.20.5 (дополнительно сформирована сборка с Plasma 5.22.4), LXQt 0.16.0, Cinnamon 4.8.6.2, Xfce 4.16 и Lxde 11.
Не понимаю зачем кучу разных сред рабочего стола делать? Ну сосредоточиться на какой-нибудь одной, но зато качественно. Ну допустим Дебиан с КДЕ из коробки было бы идеально.
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|1.15, Аноним (15), 19:17, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>а также минималистичной сборки X.Org на основе оконного менеджера Fluxbox и сборки "noX"
Зачем тогда нужны остальные?
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|2.24, Michael Shigorin (ok), 21:26, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отнюдь -- люди хорошее дело делают, позволяя посмотреть на нестабильную ветку своего любимого дистрибутива, так сказать, "в бутыльке".
Нашему подобному на пару годиков младше: http://nightly.altlinux.org/sisyphus/ChangeLog -- но и он в свои восемь с половиной показывает немаленький интерес публики к таким проектам.
Жаль, если Альф умер (от ковида ли, от пришлых ли...) -- он много где много чего сделал, в т.ч. запомнился по проекту LXQt. Добрый дядька.
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|1.26, Аноньимъ (ok), 21:42, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сайт у них неплохой, в сравнении с мейнстримом вроде сайта gtk.
Текста больше чем картинок.
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