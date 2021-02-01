Выпуск дистрибутива Siduction 2021.2

Cформирован релиз проекта Siduction 2021.2, развивающего десктоп-ориентированный дистрибутив Linux, построенный на пакетной базе Debian Sid (unstable). Отмечается, что подготовка нового выпуска началась примерно год назад, но в апреле 2020 года перестал выходить на связь ключевой разработчик проекта Alf Gaida, о котором с тех пор ничего не слышно и другие разработчики так и не смогли выяснить, что случилось. Тем не менее, команде удалось собраться с силами и продолжить разработку оставшимися силами.

Siduction является форком Aptosid, отделившимся в июле 2011 года. Ключевым отличием от Aptosid является использование в качестве пользовательского окружения более новой версии KDE из экспериментального репозитория Qt-KDE, а также формирование сборок дистрибутива на базе свежих версий Xfce, LXDE, Cinnamon и LXQt (сборки на основе GNOME и MATE пропущены из-за отсутствия сопровождающих), а также минималистичной сборки X.Org на основе оконного менеджера Fluxbox и сборки "noX", поставляемой без графического окружения для пользователей, которые желают сами скомпоновать свою систему.

В новом выпуске обновлены версии рабочих столов KDE Plasma 5.20.5 (дополнительно сформирована сборка с Plasma 5.22.4), LXQt 0.16.0, Cinnamon 4.8.6.2, Xfce 4.16 и Lxde 11. Ядро Linux обновлено до версии 5.13.6, а системный менеджер Systemd до 247.3-6. Пакетная база синхронизирована с репозиторием Debian Unstable по состоянию на 28 июля. В сборках Xorg и noX, а также во второй сборке с Plasma 5.22.4, по умолчанию для подключения к беспроводной сети задействован демон iwd вместо wpa_supplicant (в других сборках iwd предоставлен в форме опции).



