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Выпуск дистрибутива Siduction 2021.2

29.07.2021 16:30

Cформирован релиз проекта Siduction 2021.2, развивающего десктоп-ориентированный дистрибутив Linux, построенный на пакетной базе Debian Sid (unstable). Отмечается, что подготовка нового выпуска началась примерно год назад, но в апреле 2020 года перестал выходить на связь ключевой разработчик проекта Alf Gaida, о котором с тех пор ничего не слышно и другие разработчики так и не смогли выяснить, что случилось. Тем не менее, команде удалось собраться с силами и продолжить разработку оставшимися силами.

Siduction является форком Aptosid, отделившимся в июле 2011 года. Ключевым отличием от Aptosid является использование в качестве пользовательского окружения более новой версии KDE из экспериментального репозитория Qt-KDE, а также формирование сборок дистрибутива на базе свежих версий Xfce, LXDE, Cinnamon и LXQt (сборки на основе GNOME и MATE пропущены из-за отсутствия сопровождающих), а также минималистичной сборки X.Org на основе оконного менеджера Fluxbox и сборки "noX", поставляемой без графического окружения для пользователей, которые желают сами скомпоновать свою систему.

В новом выпуске обновлены версии рабочих столов KDE Plasma 5.20.5 (дополнительно сформирована сборка с Plasma 5.22.4), LXQt 0.16.0, Cinnamon 4.8.6.2, Xfce 4.16 и Lxde 11. Ядро Linux обновлено до версии 5.13.6, а системный менеджер Systemd до 247.3-6. Пакетная база синхронизирована с репозиторием Debian Unstable по состоянию на 28 июля. В сборках Xorg и noX, а также во второй сборке с Plasma 5.22.4, по умолчанию для подключения к беспроводной сети задействован демон iwd вместо wpa_supplicant (в других сборках iwd предоставлен в форме опции).

  1. Главная ссылка к новости (https://siduction.org/2021/07/...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Siduction 2021.1
  3. OpenNews: Выпуск Wi-Fi демона IWD 1.10
  4. OpenNews: Вышел Linux-дистрибутив aptosid 2013-01
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55562-siduction
Ключевые слова: siduction, debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, OnTheEdge (ok), 16:42, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > перестал выходить на связь ключевой разработчик проекта Alf Gaida, о котором с тех пор ничего не слышно

    Альф таки улетел домой — кошками этой планеты он пресытился.

     
     
  • 2.5, КО (?), 17:07, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вот помрет Линус - запоёте
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 17:59, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там есть кому перехватить, поверь.
     
  • 3.12, Аноним (12), 18:21, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Линус уже давно умер внутри
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 19:39, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Линус жил. Линус жив. Линус будет жить
     
  • 2.22, анонн (ok), 21:01, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Альф таки улетел домой — кошками этой планеты он пресытился.

    Мог бы оставить унитаз - хватило бы на оплату пары лет разработки.

     

  • 1.2, омномним (?), 16:55, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Дебьян - стабильный поставщик ирл манядрамок от майнтенеров.
     
  • 1.3, Аноним (3), 17:03, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Г-ди б-же вот же заняться нечем кому-то.
     
  • 1.4, Пумбик (?), 17:03, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучше бы Opennet написал о релизе Artix Linux, может это помогло бы мне выбрать между Artix и Void, так сказать узнать о подводных камнях этих дистров.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 17:16, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Лучше бы Opennet написал о релизе Artix Linux, может это помогло бы
    > мне выбрать между Artix и Void, так сказать узнать о подводных
    > камнях этих дистров.

    А смысл опеннету писать про ролинг-дистр?
    К тому же Artix это Арч, только с альтернативными systemd инитами.
    А void ещё не релизился, про всё это можно почитать в сети.
    Тут новости Опеннета, а не филиал дистровоча, или канал обзорщика линуксодистров!

     
     
  • 3.9, Аноним (9), 17:28, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А смысл опеннету писать про ролинг-дистр?

    Нету никакого смысла.

    >К тому же Artix это Арч, только с альтернативными systemd инитами.

    У меня вообще травматичный опыт использования Manjaro и EndeavourOS.

     
     
  • 4.10, Аноним (10), 17:33, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >травматичный опыт использования Manjaro и EndeavourOS

    Значит арчедистры - не твое, и Artix тебе ничем здесь не поможет, дружище. Серьезно. Шило на мыло.

     
  • 3.20, Аноним (20), 20:42, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А void ещё не релизился

    ШТОУ?

     
  • 2.7, Аноним (7), 17:17, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Войд для тех кто знает чего хочет, Артикс нескучный арч без системды для нетакихкаквсе
     
     
  • 3.23, Michael Shigorin (ok), 21:20, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > %s для тех кто знает чего хочет

    "в 2k21 на этот развод ещё ведутся?" почти (ц) :]

     

  • 1.8, Аноним (9), 17:23, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >построенный на пакетной базе Debian Sid (unstable)

    А я не понимаю, это типа дистрибутив который использует репозитории Дебиана? А как авторы Дебиана к таким дистрибутивам относятся?

    >но в апреле 2020 года перестал выходить на связь ключевой разработчик проекта

    Ковид не пережил?


    >В новом выпуске обновлены версии рабочих столов KDE Plasma 5.20.5 (дополнительно сформирована сборка с Plasma 5.22.4), LXQt 0.16.0, Cinnamon 4.8.6.2, Xfce 4.16 и Lxde 11.

    Не понимаю зачем кучу разных сред рабочего стола делать? Ну сосредоточиться на какой-нибудь одной, но зато качественно. Ну допустим Дебиан с КДЕ из коробки было бы идеально.

     
     
  • 2.25, Michael Shigorin (ok), 21:30, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так и сосредоточьтесь на Кедиане. :-)
     

  • 1.13, Аноним (13), 18:31, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Седуксен - годное название )
     
  • 1.15, Аноним (15), 19:17, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >а также минималистичной сборки X.Org на основе оконного менеджера Fluxbox и сборки "noX"

    Зачем тогда нужны остальные?

     
  • 1.16, Аноним (16), 19:31, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну молодцы что, делайте. И на баже правильного дистра.
     
  • 1.18, ИмяХ (?), 20:24, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередной болгенос
     
     
  • 2.19, Аноним (16), 20:34, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну зато не редокс
     
  • 2.24, Michael Shigorin (ok), 21:26, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отнюдь -- люди хорошее дело делают, позволяя посмотреть на нестабильную ветку своего любимого дистрибутива, так сказать, "в бутыльке".

    Нашему подобному на пару годиков младше: http://nightly.altlinux.org/sisyphus/ChangeLog -- но и он в свои восемь с половиной показывает немаленький интерес публики к таким проектам.

    Жаль, если Альф умер (от ковида ли, от пришлых ли...) -- он много где много чего сделал, в т.ч. запомнился по проекту LXQt.  Добрый дядька.

     

  • 1.26, Аноньимъ (ok), 21:42, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сайт у них неплохой, в сравнении с мейнстримом вроде сайта gtk.
    Текста больше чем картинок.
     

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