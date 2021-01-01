Выпуск дистрибутива Siduction 2021.1

После трёх лет с момента прошлого обновления сформирован релиз проекта Siduction 2021.1, развивающего десктоп-ориентированный дистрибутив Linux, построенный на пакетной базе Debian Sid (unstable). Отмечается, что подготовка нового выпуска началась примерно год назад, но в апреле 2020 года перестал выходить на связь ключевой разработчик проекта Alf Gaida, о котором с тех пор ничего не слышно и другие разработчики так и не смогли выяснить, что случилось. Тем не менее, команде удалось собраться с силами и продолжить разработку оставшимися силами.

Siduction является форком Aptosid, отделившимся в июле 2011 года. Ключевым отличием от Aptosid является использование в качестве пользовательского окружения более новой версии KDE из экспериментального репозитория Qt-KDE, а также формирование сборок дистрибутива на базе свежих версий Xfce, LXDE, GNOME, Cinnamon, MATE и LXQt, а также минималистичной сборки X.Org на основе оконного менеджера Fluxbox и сборки "noX", поставляемой без графического окружения для пользователей которые желают сами скомпоновать свою систему.

В новом выпуске обновлены версии рабочих столов KDE Plasma 5.20.5 ( c переносом некоторых компонентов из ветки 5.21), LXQt 0.16.0, Cinnamon 4.8.6, Xfce 4.16 и Lxde 10. Ядро Linux обновлено до версии 5.10.15, а системный менеджер Systemd до 247. Пакетная база синхронизирована с репозиторием Debian Unstable по состоянию на 7 февраля. Улучшен инсталлятор, основанный на фреймворке Calamares. В сборках Xorg и noX для настройки подключения к беспроводным сетям задействован Wi-Fi демон iwd.



