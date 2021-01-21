В Debian разрешено встраивание зависимостей в пакет Kubernetes

|
|1.1, mos87 (ok), 09:12, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Вечная борьба между "всё своё ношу с собой" и "у нас тут коммуналка, извольте юзать общее - с пропатченными уязвимостями и вообще работающее в унисон со всем остальным"
И второе проигрывает. Правда суть всех дистрибов именно в этом. Так что вот...
|
|
|
|2.27, rshadow (ok), 13:08, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Конечно проигрывает. Но в основном для вот таких web-монстров. Культура поставки в дистрибудивах все так же на низком уровне в среде web-программистов. Хуяк-хуяк и в продакшн, ручками разложить.
Для пользователей и адекватного софта все так же лучше библиотеки.
|
|
|
|3.37, УшныеРаковиныЛинуса (?), 14:19, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Для Java нужно вводить тоже самое. Теже IDE будет проще поддерживать, а то имеем: Debian 8 Eclipse старый, Debian 9 Eclipse той же версии, что и в Debian 8, а это более 4 лет.
|
|3.41, mos87 (ok), 15:05, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
лучше, когда 1 базовый дистр с циклами смены версий скажем год, 2, 5, 10.
а как сейчас - не лучше.
|
|1.3, Леголас (ok), 09:18, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Golang, Rust, JS... Такие особенные, современные, к ним нужен специальный подход. И если какого-нибудь flatpak им недостаточно, то всё равно будут делать по-своему.
|
|
|
|2.32, Аноним (32), 13:26, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Вот тут ты прав, именно особенные и именно современные, потому что заточены под нужды современной инфраструктуры и практик. Большие развесистые системы, которые делают своё дело. Ты много систем управления кластерами на Сях написал с таким же количеством фич как Kubernetes ну или хотя бы унылый Swarm? Мне кажется ответ на вопрос - 0.
|
|
|
|3.36, Леголас (ok), 14:07, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Ты много систем управления кластерами на Сях написал с таким же количеством фич как
ни то что на Сях, а вообще ни на чём, и с любым количеством фич (:
|
|3.38, Аноним (-), 14:19, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>нужды современной инфраструктуры и практик
Хуяк-хуяк и в продакшн
|
|
|
|
|
|3.31, Аноним (32), 13:24, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И оперативку на помойке можно найти, да? Разные файлы - разные маппинги в память одного и того же кода.
Это никак не относится к Kubernetes, конечно, т.к. в Go иная структура приложения. Но ваш поинт...
|
|
|
|4.34, aim (ok), 13:41, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
вы, конечно, правы. однако вряд ли существенно сократится количество памяти - вряд ли вы на хосте будете с k8s что-то ещё запускать.
|
|2.7, Аноним (7), 09:49, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Чтобы не было дублей, не используйте эти пакеты. Используйте только те, где дублей нет. Перед установкой, каждого пользователя спрашивают: вы согласны установить эти пакеты, которые займут столько места на вашем диске? Когда вы соглашаетесь, вы несёте ответственность за свой выбор и одобряете подход этого продукта. Если же это не так, то вы можете ответить "нет".
|
|2.10, пох. (?), 09:55, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Не будут, их для этого надо все пересобрать в ту же секунду, одновременно.
Если пересобрать один на секунду позже - в него притащит новые версии половины зависимостей-зависимостей-от-зависимостей. Модная современная разработка.
С разработчиком, сидящим под б-жественной десяточкой, и слыхом не слыхавшего о том что бывает еще какое-то управление пакетами, кроме встроенного в нескучный язычок, скачивающее весь интернет.
В основном - состоящий из лефтпадов, разумеется.
К тому же, не переживай, модные-современные язычки все равно с трудом умеют в разделяемые библиотеки, и вся эта мусорка в любом случае не будет использована в разделяемом режиме.
|
|
|
|3.17, Аноним (17), 11:16, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> С разработчиком, сидящим под б-жественной десяточкой
Что же это ты так само себя...
|
|1.6, Тов Майор (?), 09:42, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
Go продукты на столько инклюзивные что требуют монолитной поставки ввиду конфликтов со всеми остальными.
Забавно что ровно токая же проблема тотальной нетерпимости наблюдается у их инклюзивных создателей.
|
|
|
|2.20, anonymous (??), 11:54, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> требуют монолитной поставки ввиду конфликтов со всеми остальными.
Про что речь? Просто компилятор в Go собирает статически, that's it.
|
|
|
|2.11, пох. (?), 09:58, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
жуто боятся, что донейтов в этом году не будет вообще - "кому он нужен, ваш дерьмиан, там ДАЖЕ k8s нет в поставке дистрибутива, представляете, какя бесполезная хрень!"
Поэтому логичнейшая идея переложить поддержку этой поделки на ее особо одаренных и богатых ресурсами разработчиков, увы, не прокатит.
> пусть пользуются снапом.
ты дистрибутивы перепутал - это к бубунточке, те по другому уже разучились.
|
|
|
|3.16, Иноагент (?), 10:51, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>ты дистрибутивы перепутал - это к бубунточке, те по другому уже разучились.
Ну так по топику выходит, что правильно сделали ))
Нужно обладать талантом предвидения, что космонавт и продемонстрировал.
|
|1.13, ryoken (ok), 10:27, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
Поясните, а что такое вообще, этот ваш Kubernetes? С целью повышения уровня образованности.
|
|
|
|2.22, Gemorroj (ok), 12:15, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
херня, которой можно морочить головы бизнесу и жрать кучи денег на поддержание того пздеца, который там творится
|
|2.23, Штыбель (?), 12:26, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
О! Кубер, Энсибл, Терраформ... знание сих магическоих атрибутов автоматически превращает тебя с днище-админа в растянутом свитре, в новомодного набриолиненного ДевОпса и дает +$2000 к ЗП!
Сарказм, есличо)
|
|
|
|3.25, пох. (?), 12:53, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
А чо сарказм-то? Я трех таких в прошлом году собеседовал.
Даже +2000 к зп были бы, до марта если, поскольку предыдущая у них была к тому моменту ровно 0.
Но жадные менеджеры так ни одного и не наняли, видать, галстук был не того фасона.
|
|
|
|4.26, Ketalar (ok), 13:02, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А чо сарказм-то? Я трех таких в прошлом году собеседовал.
> Даже +2000 к зп были бы, до марта если, поскольку предыдущая у
> них была к тому моменту ровно 0.
А как на сейчас дела обстоят?
|
|
|
|5.28, пох. (?), 13:12, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
дык эта, коровавирусный кризис, все дела. Формально вакансия открыта, даже недавно был аукцион невиданной щедрости от hr "излови нам подходящего раба, мы заплатим тебе....25тыщржублей если сразу не сбежит", и она была в списке.
А на практике аутсорсеры чего-то там ковыряют. К счастью, клиенты этого не видят, то что в их сторону - в основном немодные-немолодежные немикроархитектурные поделки, половина еще и на винде ажно.
|
|1.14, Аноним (14), 10:42, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Могли бы просто не паковать это, если там такой бардак. Всё равно будут ставить с сайта разработчика.
|
|
|
|2.29, пох. (?), 13:15, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Могли бы просто не паковать это, если там такой бардак. Всё равно
> будут ставить с сайта разработчика.
говорят же ж тебе - будет вонь что "дебиан не поддерживает (даже!) модный-современный k8s!", донейт упадет еще ниже.
|
|
|
|3.40, Аноним (40), 14:54, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сделать метапакет, который скачал install.sh с сайта кубернетиса и запустит )
|
|1.19, Аноним (19), 11:30, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
В чем проблема собрать статичный бинарь вместо 200? В Go одним ключом решается
|
|
|
|2.21, anonymous (??), 11:59, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В Go и есть статичные бинарии, коих в k8s больше одного. Но как-то сильно сомневаюсь, что их там 200. Возможно речь про пакеты с исходными кодами зависимостей?
|
|1.30, JL2001 (ok), 13:21, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
всё, накрылась концепция пакетов в дебиане?
а был бы nixpkg - мантейнер Kubernetes прописывал бы нужные версии зависимостей для Kubernetes и сами либы были бы в общем репозитории
и каждый мантейнер мог бы для своего пакета указать точные проверенные версии зависимостей, а юзер смог бы легко запустить и с другими версиями
|
|1.39, Аноним (-), 14:34, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Корпорасты продавливают свои продукты на своих условиях в ваш хвалёный опинсорц. Смотрите!
|
|1.43, Аноним (43), 15:28, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
$ ldd /usr/bin/kubelet
linux-vdso.so.1 (0x00007ffceaaed000)
libpthread.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0 (0x00007f0a927c3000)
libdl.so.2 => /lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2 (0x00007f0a925bf000)
libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007f0a921ce000)
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f0a929e2000)
|