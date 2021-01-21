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В Debian разрешено встраивание зависимостей в пакет Kubernetes

21.01.2021 09:04

Технический комитет Debian (CTTE) одобрил поставку Kubernetes в форме монолитного пакета, включающего зависимости. Kubernetes требует для своей работы большого числа библиотек на языке Go. В соответствии с правилами Debian каждая библиотека должна сопровождаться в отдельном пакете, что в случае единичного использования нецелесообразно и существенно увеличивает трудозатраты. Кроме того, для крупных проектов наблюдается привязка к версиям библиотек, с которыми гарантируется стабильная работа. Сопровождающий Kubernetes не стал следовать правилам и встроил в пакет около 200 зависимостей на языке Go.

После рассмотрения данного нарушения, технический комитет Debian сделал для Kubernetes исключение и позволил поставлять его со встроенными зависимостями (вместо разделения на отдельные библиотеки, связываемые через механизм зависимостей dpkg, все исходные тексты будут загружаться из набора, предоставляемого проектом Kubernetes и помещаться в репозиторий Debian в один заход).

По аналогии с Firefox пакет с Kubernetes отнесён к категории специальных, которые из-за большого размера и сложности отличаются от других пакетов и могут обрабатываться отдельно. Также отмечено, что у разработчиков Kubernetes значительно больше ресурсов для поддержания набора в актуальном состоянии, чем у сопровождающих в Debian. Разрешение включения зависимостей оценено как единственный возможный путь поставки Kubernetes для Debian.

Ранее интеграция зависимостей также была одобрена проектом Fedora для проектов на базе платформы Node.js. Подробно проблема с интеграцией зависимостей рассматривалась в обзоре, опубликованном на прошлой неделе.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/d...)
  2. OpenNews: Debian и Fedora пытаются справиться с проблемой мелких зависимостей
  3. OpenNews: Выявление скрытых уязвимостей, возникающих из-за использования стороннего кода
  4. OpenNews: Оценка безопасности WebKit в дистрибутивах Linux
  5. OpenNews: Анализ использования фрагментов уязвимых библиотек в исполняемом коде
  6. OpenNews: Обратная сторона систем распространения приложений в обход дистрибутивов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54444-debian
Ключевые слова: debian, kubernetes
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, mos87 (ok), 09:12, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вечная борьба между "всё своё ношу с собой" и "у нас тут коммуналка, извольте юзать общее - с пропатченными уязвимостями и вообще работающее в унисон со всем остальным"
    И второе проигрывает. Правда суть всех дистрибов именно в этом. Так что вот...
     
     
  • 2.27, rshadow (ok), 13:08, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Конечно проигрывает. Но в основном для вот таких web-монстров. Культура поставки в дистрибудивах все так же на низком уровне в среде web-программистов. Хуяк-хуяк и в продакшн, ручками разложить.
    Для пользователей и адекватного софта все так же лучше библиотеки.
     
     
  • 3.37, УшныеРаковиныЛинуса (?), 14:19, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для Java нужно вводить тоже самое. Теже IDE будет проще поддерживать, а то имеем: Debian 8 Eclipse старый, Debian 9 Eclipse той же версии, что и в Debian 8, а это более 4 лет.
     
  • 3.41, mos87 (ok), 15:05, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лучше, когда 1 базовый дистр с циклами смены версий скажем год, 2, 5, 10.
    а как сейчас - не лучше.
     

  • 1.2, FortyTwo (ok), 09:14, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    А как не прогнуться?  RH сказала, проголосовали.
     
  • 1.3, Леголас (ok), 09:18, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Golang, Rust, JS... Такие особенные, современные, к ним нужен специальный подход. И если какого-нибудь flatpak им недостаточно, то всё равно будут делать по-своему.
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 13:26, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот тут ты прав, именно особенные и именно современные, потому что заточены под нужды современной инфраструктуры и практик. Большие развесистые системы, которые делают своё дело. Ты много систем управления кластерами на Сях написал с таким же количеством фич как Kubernetes ну или хотя бы унылый Swarm? Мне кажется ответ на вопрос - 0.
     
     
  • 3.36, Леголас (ok), 14:07, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ты много систем управления кластерами на Сях написал с таким же количеством фич как

    ни то что на Сях, а вообще ни на чём, и с любым количеством фич (:

     
  • 3.38, Аноним (-), 14:19, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >нужды современной инфраструктуры и практик

    Хуяк-хуяк и в продакшн

     

  • 1.4, Аноним (4), 09:18, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    скатились теперь будет куча дублей пакетов, в разных пакетах
     
     
  • 2.5, Zruslan (ok), 09:39, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, нынче место на дисках дешёвое
     
     
  • 3.31, Аноним (32), 13:24, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И оперативку на помойке можно найти, да? Разные файлы - разные маппинги в память одного и того же кода.

    Это никак не относится к Kubernetes, конечно, т.к. в Go иная структура приложения. Но ваш поинт...

     
     
  • 4.34, aim (ok), 13:41, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вы, конечно, правы. однако вряд ли существенно сократится количество памяти - вряд ли вы на хосте будете с k8s что-то ещё запускать.
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:49, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Чтобы не было дублей, не используйте эти пакеты. Используйте только те, где дублей нет. Перед установкой, каждого пользователя спрашивают: вы согласны установить эти пакеты, которые займут столько места на вашем диске? Когда вы соглашаетесь, вы несёте ответственность за свой выбор и одобряете подход этого продукта. Если же это не так, то вы можете ответить "нет".
     
  • 2.10, пох. (?), 09:55, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не будут, их для этого надо все пересобрать в ту же секунду, одновременно.
    Если пересобрать один на секунду позже - в него притащит новые версии половины зависимостей-зависимостей-от-зависимостей. Модная современная разработка.

    С разработчиком, сидящим под б-жественной десяточкой, и слыхом не слыхавшего о том что бывает еще какое-то управление пакетами, кроме встроенного в нескучный язычок, скачивающее весь интернет.

    В основном - состоящий из лефтпадов, разумеется.

    К тому же, не переживай, модные-современные язычки все равно с трудом умеют в разделяемые библиотеки, и вся эта мусорка в любом случае не будет использована в разделяемом режиме.

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 11:16, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > С разработчиком, сидящим под б-жественной десяточкой

    Что же это ты так само себя...

     

  • 1.6, Тов Майор (?), 09:42, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Go продукты на столько инклюзивные что требуют монолитной поставки ввиду конфликтов со всеми остальными.
    Забавно что ровно токая же проблема тотальной нетерпимости наблюдается у их инклюзивных создателей.
     
     
  • 2.20, anonymous (??), 11:54, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > требуют монолитной поставки ввиду конфликтов со всеми остальными.

    Про что речь? Просто компилятор в Go собирает статически, that's it.

     
     
  • 3.33, Аноним (33), 13:40, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Раньше так было, а теперь может и динамически
     

  • 1.8, Аноним (8), 09:54, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Зачем? Кому такое говно нужно - пусть пользуются снапом.
     
     
  • 2.11, пох. (?), 09:58, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    жуто боятся, что донейтов в этом году не будет вообще - "кому он нужен, ваш дерьмиан, там ДАЖЕ k8s нет в поставке дистрибутива, представляете, какя бесполезная хрень!"

    Поэтому логичнейшая идея переложить поддержку этой поделки на ее особо одаренных и богатых ресурсами разработчиков, увы, не прокатит.

    > пусть пользуются снапом.

    ты дистрибутивы перепутал - это к бубунточке, те по другому уже разучились.

     
     
  • 3.16, Иноагент (?), 10:51, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >ты дистрибутивы перепутал - это к бубунточке, те по другому уже разучились.

    Ну так по топику выходит, что правильно сделали ))
    Нужно обладать талантом предвидения, что космонавт и продемонстрировал.

     

  • 1.9, Аноним (9), 09:54, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    У Слаки все равно толще.)
     
     
  • 2.18, Аноним (17), 11:18, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что толще? Кубернетец?
     

  • 1.12, Совсем не аноним (?), 10:12, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Убунте давно в snap поставляются части кубера
     
  • 1.13, ryoken (ok), 10:27, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Поясните, а что такое вообще, этот ваш Kubernetes? С целью повышения уровня образованности.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:44, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Иди на гуйгл
     
     
  • 3.42, Аноним (42), 15:13, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    гугл - для лохов
    правильные пацаны сами себе пишут поисковики
     
  • 2.22, Gemorroj (ok), 12:15, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    херня, которой можно морочить головы бизнесу и жрать кучи денег на поддержание того пздеца, который там творится
     
  • 2.23, Штыбель (?), 12:26, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    О! Кубер, Энсибл, Терраформ... знание сих магическоих атрибутов автоматически превращает тебя с днище-админа в растянутом свитре, в новомодного набриолиненного ДевОпса и дает +$2000 к ЗП!
    Сарказм, есличо)
     
     
  • 3.25, пох. (?), 12:53, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А чо сарказм-то? Я трех таких в прошлом году собеседовал.
    Даже +2000 к зп были бы, до марта если, поскольку предыдущая у них была к тому моменту ровно 0.

    Но жадные менеджеры так ни одного и не наняли, видать, галстук был не того фасона.

     
     
  • 4.26, Ketalar (ok), 13:02, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А чо сарказм-то? Я трех таких в прошлом году собеседовал.
    > Даже +2000 к зп были бы, до марта если, поскольку предыдущая у
    > них была к тому моменту ровно 0.

    А как на сейчас дела обстоят?

     
     
  • 5.28, пох. (?), 13:12, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    дык эта, коровавирусный кризис, все дела. Формально вакансия открыта, даже недавно был аукцион невиданной щедрости от hr "излови нам подходящего раба, мы заплатим тебе....25тыщржублей если сразу не сбежит", и она была в списке.

    А на практике аутсорсеры чего-то там ковыряют. К счастью, клиенты этого не видят, то что в их сторону - в основном немодные-немолодежные немикроархитектурные поделки, половина еще и на винде ажно.

     
  • 3.35, Аноним (35), 14:01, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    я не против к +2000 грязных зеленых бумажек
     
  • 2.44, Аноним (44), 15:40, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в этом itt треде перепись типичных икспертов опеннета
     

  • 1.14, Аноним (14), 10:42, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Могли бы просто не паковать это, если там такой бардак. Всё равно будут ставить с сайта разработчика.
     
     
  • 2.29, пох. (?), 13:15, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Могли бы просто не паковать это, если там такой бардак. Всё равно
    > будут ставить с сайта разработчика.

    говорят же ж тебе - будет вонь что "дебиан не поддерживает (даже!) модный-современный k8s!", донейт упадет еще ниже.

     
     
  • 3.40, Аноним (40), 14:54, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сделать метапакет, который скачал install.sh с сайта кубернетиса и запустит )
     

  • 1.19, Аноним (19), 11:30, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В чем проблема собрать статичный бинарь вместо 200? В Go одним ключом решается
     
     
  • 2.21, anonymous (??), 11:59, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Go и есть статичные бинарии, коих в k8s больше одного. Но как-то сильно сомневаюсь, что их там 200. Возможно речь про пакеты с исходными кодами зависимостей?
     
     
  • 3.24, Анончик (?), 12:43, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты зачем такое говоришь? Еще скажи что у разработчиков гугла плохо с зависимостями, на замечательном языке гугла https://github.com/kubernetes/kubernetes/blob/master/go.sum

    Плебс совсем от рук отбился, нет у них веры в гугл и царя.

     

  • 1.30, JL2001 (ok), 13:21, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    всё, накрылась концепция пакетов в дебиане?

    а был бы nixpkg - мантейнер Kubernetes прописывал бы нужные версии зависимостей для Kubernetes и сами либы были бы в общем репозитории
    и каждый мантейнер мог бы для своего пакета указать точные проверенные версии зависимостей, а юзер смог бы легко запустить и с другими версиями

     
  • 1.39, Аноним (-), 14:34, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Корпорасты продавливают свои продукты на своих условиях в ваш хвалёный опинсорц. Смотрите!
     
  • 1.43, Аноним (43), 15:28, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    $ ldd /usr/bin/kubelet
            linux-vdso.so.1 (0x00007ffceaaed000)
            libpthread.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0 (0x00007f0a927c3000)
            libdl.so.2 => /lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2 (0x00007f0a925bf000)
            libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007f0a921ce000)
            /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f0a929e2000)
     
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