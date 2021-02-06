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Обновление Debian 10.8

06.02.2021 21:49

Опубликовано восьмое корректирующее обновление дистрибутива Debian 10, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 56 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 45 обновлений с устранением уязвимостей. Из изменений в Debian 10.8 выделяется обновление до свежих стабильных версий пакетов dpdk, intel-microcode, nvidia-graphics-drivers, postgresql-11 и steam. Из репозиториев удалён пакет compactheader, так как он несовместим с поставляемой версией почтового клиента Thunderbird.

Для загрузки и установки "с нуля" в ближайшие часты будут подготовлены установочные сборки, а также live iso-hybrid c Debian 10.8. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 10.8, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/News/20...)
  2. OpenNews: Arch Linux, Fedora, Debian, Slackware и openSUSE могут отказаться от поставки Chromium
  3. OpenNews: В Debian разрешено встраивание зависимостей в пакет Kubernetes
  4. OpenNews: Первая стадия заморозки Debian 11 и движение по прекращению поддержки i386 в Debian 12
  5. OpenNews: Обновление Debian 10.7
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54543-debian
Ключевые слова: debian
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, InuYasha (??), 21:57, 06/02/2021 [ответить]  
    		• +/
    О-о-о-о-о-о!
    Только не успел на него наругаться вдоволь - ан они ж взяли и обновили!

    Из свежего: libgl1_1.1.0-1_amd64.deb -> /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGL.so.1 файлы тупо не копируются в нужную директорию. apt-get --reinstall не помогает. Всё тихо и красиво "установлено". А fffffuumpeg в шоке.

     
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