Обновление Debian 10.8

Опубликовано восьмое корректирующее обновление дистрибутива Debian 10, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 56 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 45 обновлений с устранением уязвимостей. Из изменений в Debian 10.8 выделяется обновление до свежих стабильных версий пакетов dpdk, intel-microcode, nvidia-graphics-drivers, postgresql-11 и steam. Из репозиториев удалён пакет compactheader, так как он несовместим с поставляемой версией почтового клиента Thunderbird.

Для загрузки и установки "с нуля" в ближайшие часты будут подготовлены установочные сборки, а также live iso-hybrid c Debian 10.8. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 10.8, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.





