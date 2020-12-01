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Выпуск Wi-Fi демона IWD 1.10

01.12.2020 10:40

Доступен выпуск Wi-Fi демона IWD 1.10 (iNet Wireless Daemon), развиваемого компанией Intel в качестве альтернативы wpa_supplicant для организации подключения Linux-систем к беспроводной сети. IWD может использоваться как самодостаточно, так и выступать в качестве бэкенда для таких сетевых конфигураторов как Network Manager и ConnMan. Проект подходит для применения на встраиваемых устройствах и оптимизирован для минимального потребления памяти и дискового пространства. IWD не использует внешних библиотек и обращается только к возможностям, предоставляемым штатным ядром Linux (для работы достаточно ядра Linux и Glibc). В состав входит собственная реализация DHCP-клиента и набор криптографических функций. Код проекта написан на языке Си и поставляется под лицензией LGPLv2.1.

В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка конфигурации DHCP v6.
  • Реализована возможность работы DHCP-сервера с режимом точки доступа.
  • Добавлена поддержка выделения IP-адресов в процессе 4-этапного согласования соединения.
  • Добавлена возможность обработки владельца группы для P2P-соединений.


  1. Главная ссылка к новости (https://git.kernel.org/pub/scm...)
  2. OpenNews: Выпуск hostapd и wpa_supplicant 2.7
  3. OpenNews: Выпуск сетевого конфигуратора ConnMan 1.38
  4. OpenNews: Выпуск Wi-Fi демона IWD 1.8
  5. OpenNews: Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.26.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54173-iwd
Ключевые слова: iwd, wireless, wifi
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  • 1.1, Аноним (1), 10:48, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    К скрытым точкам подключаться уже научилось?
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:54, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >DHCP v6

    А говорили в прекрасном будущем с IPv6 не будет DHCP

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:35, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вручную выставлять ip всем устройсвам в сетке? Серьезно?
     
     
  • 3.5, ilyafedin (ok), 11:39, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть RA
     
     
  • 4.7, qweqwe (?), 12:02, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    RadAlert?
     
     
  • 5.8, ilyafedin (ok), 12:20, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > RadAlert?

    Router Advertisement

     
  • 4.9, Аноним (9), 12:40, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А он только в EUI64 умеет или ещё как-то?
     
     
  • 5.10, Аноним (10), 13:12, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Редактор Алексей?
     
  • 4.13, Соня Мармеладова (?), 13:36, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    RA позволяет получить адрес хоста. А DHCP6 позволяет получить префикс на всю под сеть. Правда я не уверен, что iwd использует его именно в режиме префикса.

    Кроме того, адрес, который девайс выбирает себе через RA не известен другим хостам в локалке и включает в себя все октеты, а если хочется назначить какой-то запоминающийся адрес с большим количеством нулевых октетов, то здравствуй DHCP6

     
  • 2.12, titron (ok), 13:29, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно, Аноним путает DHCP и NAT?
     
     
  • 3.14, Соня Мармеладова (?), 13:38, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, аноним не путает. Просто IPv6 может работать без DHCPv6, но не факт, что тебе это понравится)
     

  • 1.3, Ilya Indigo (ok), 10:54, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > IWD 1.10

    Судя по тем возможностям, которые у него появились только в этом выпуске, и по тем возможностям, которым ещё у него нет он должен нумероваться не выше 0.10, в идеале с припиской Alpha!

     
  • 1.6, ilyafedin (ok), 11:42, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > IWD не использует внешних библиотек и обращается только к возможностям, предоставляемым штатным ядром Linux (для работы достаточно ядра Linux и Glibc).

    Вообще-то, он использует ELL, которая собирается статически. Это можно увидеть, например, в README: https://git.kernel.org/pub/scm/network/wireless/iwd.git/tree/README?h=1.10

     
     
  • 2.15, Соня Мармеладова (?), 13:39, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прекрасно. В ELL вроде своя реализация DHCP есть. Они хотя бы её взяли? Или таки опять свою?
     

  • 1.11, Аноним (10), 13:13, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот если бы его на расте переписали, то его возможности возрасли бы в разы
     
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