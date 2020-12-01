Выпуск Wi-Fi демона IWD 1.10

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|4.13, Соня Мармеладова (?), 13:36, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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RA позволяет получить адрес хоста. А DHCP6 позволяет получить префикс на всю под сеть. Правда я не уверен, что iwd использует его именно в режиме префикса.
Кроме того, адрес, который девайс выбирает себе через RA не известен другим хостам в локалке и включает в себя все октеты, а если хочется назначить какой-то запоминающийся адрес с большим количеством нулевых октетов, то здравствуй DHCP6
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|1.3, Ilya Indigo (ok), 10:54, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> IWD 1.10
Судя по тем возможностям, которые у него появились только в этом выпуске, и по тем возможностям, которым ещё у него нет он должен нумероваться не выше 0.10, в идеале с припиской Alpha!
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|1.11, Аноним (10), 13:13, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот если бы его на расте переписали, то его возможности возрасли бы в разы
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