Доступен выпуск Wi-Fi демона IWD 1.10 (iNet Wireless Daemon), развиваемого компанией Intel в качестве альтернативы wpa_supplicant для организации подключения Linux-систем к беспроводной сети. IWD может использоваться как самодостаточно, так и выступать в качестве бэкенда для таких сетевых конфигураторов как Network Manager и ConnMan. Проект подходит для применения на встраиваемых устройствах и оптимизирован для минимального потребления памяти и дискового пространства. IWD не использует внешних библиотек и обращается только к возможностям, предоставляемым штатным ядром Linux (для работы достаточно ядра Linux и Glibc). В состав входит собственная реализация DHCP-клиента и набор криптографических функций. Код проекта написан на языке Си и поставляется под лицензией LGPLv2.1. В новом выпуске: Добавлена поддержка конфигурации DHCP v6.

Реализована возможность работы DHCP-сервера с режимом точки доступа.

Добавлена поддержка выделения IP-адресов в процессе 4-этапного согласования соединения.

Добавлена возможность обработки владельца группы для P2P-соединений.



