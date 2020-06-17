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Выпуск Wi-Fi демона IWD 1.8

17.06.2020 17:04

Доступен выпуск Wi-Fi демона IWD 1.8 (iNet Wireless Daemon), развиваемого компанией Intel в качестве альтернативы wpa_supplicant для организации подключения Linux-систем к беспроводной сети. IWD может использоваться как самодостаточно, так и выступать в качестве бэкенда для таких сетевых конфигураторов как Network Manager и ConnMan. Проект подходит для применения на встраиваемых устройствах и оптимизирован для минимального потребления памяти и дискового пространства. IWD не использует внешних библиотек и обращается только к возможностям, предоставляемым штатным ядром Linux (для работы достаточно ядра Linux и Glibc). В состав входит собственная реализация DHCP-клиента и набор криптографических функций. Код проекта написан на языке Си и поставляется под лицензией LGPLv2.1.

В новом выпуске добавлена поддержка технологии Wi-Fi Direct (Wi-Fi P2P), которая даёт возможность организовать прямое беспроводное соединение между устройствами без применения точки доступа. Устранены ошибки, связанные с обработкой FT AKM (Authenticated Key Management Fast Transition), FILS (Fast Initial Link Setup) и RSNE (Robust Security Network Element). Решены проблемы в обработчике автоматической установки соединения и в реализации режима быстрого сканирования доступных сетей.

  1. Главная ссылка к новости (https://git.kernel.org/pub/scm...)
  2. OpenNews: Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.24.0
  3. OpenNews: Выпуск hostapd и wpa_supplicant 2.7
  4. OpenNews: Проект OpenWifi с реализацией открытого Wi-Fi чипа на базе FPGA и SDR
  5. OpenNews: Выпуск Wi-Fi демона IWD 1.0
  6. OpenNews: Выпуск Wi-Fi демона IWD 1.6
Лицензия: CC-BY
Тип: Справочная информация
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53177-iwd
Ключевые слова: iwd, wifi, wireless
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:09, 17/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    это поделие уже без dbus научилось работать?
     
     
  • 2.7, анонимно (?), 18:23, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    что за линукс поделие без dbus? DBUS прекрасен и нужно его использовать на максимум.
     
  • 2.9, Аноним (9), 18:44, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Попробуй и отпишись.
     

  • 1.2, Аноним (2), 17:18, 17/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а в режиме ap оно умеет?
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 18:44, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Попробуй и отпишись.
     
  • 2.13, anonymous (??), 20:25, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно планировалось как замена не только wpa_supplicant, но и hostapd, так что да, наверное.
     

  • 1.3, Аноним (3), 17:21, 17/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    нормальная штука
     
     
  • 2.5, БабаЯга (?), 18:06, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен, места в памяти не занимает, отказался от всяких NetworkManagerов, dhcpcd, етс
     

  • 1.4, Аноним (4), 17:47, 17/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Не знал, что это поделка от интуля, буду обходить стороной, интуль слишком токсичен.
     
  • 1.6, Аноним (6), 18:08, 17/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    оно уже перестало отваливаться ежесуточно?
     
     
  • 2.8, Аноним (9), 18:43, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Попробуй и отпишись.
     
     
  • 3.11, бублички (?), 19:00, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    я вот тут попробовал и решил наконец отписаться: вижу что ты круглый идиот!
     

  • 1.12, Аноним (12), 19:30, 17/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кароче все идёте пробовать и отписыватся!!!
     
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