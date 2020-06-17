Выпуск Wi-Fi демона IWD 1.8

|
|
|
|2.7, анонимно (?), 18:23, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
что за линукс поделие без dbus? DBUS прекрасен и нужно его использовать на максимум.
|
|
|
|2.13, anonymous (??), 20:25, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Оно планировалось как замена не только wpa_supplicant, но и hostapd, так что да, наверное.
|
|
|
|2.5, БабаЯга (?), 18:06, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Согласен, места в памяти не занимает, отказался от всяких NetworkManagerов, dhcpcd, етс
|
|1.4, Аноним (4), 17:47, 17/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
Не знал, что это поделка от интуля, буду обходить стороной, интуль слишком токсичен.
|
|
|
|
|
|3.11, бублички (?), 19:00, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
я вот тут попробовал и решил наконец отписаться: вижу что ты круглый идиот!
|