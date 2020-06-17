Доступен выпуск Wi-Fi демона IWD 1.8 (iNet Wireless Daemon), развиваемого компанией Intel в качестве альтернативы wpa_supplicant для организации подключения Linux-систем к беспроводной сети. IWD может использоваться как самодостаточно, так и выступать в качестве бэкенда для таких сетевых конфигураторов как Network Manager и ConnMan. Проект подходит для применения на встраиваемых устройствах и оптимизирован для минимального потребления памяти и дискового пространства. IWD не использует внешних библиотек и обращается только к возможностям, предоставляемым штатным ядром Linux (для работы достаточно ядра Linux и Glibc). В состав входит собственная реализация DHCP-клиента и набор криптографических функций. Код проекта написан на языке Си и поставляется под лицензией LGPLv2.1.

В новом выпуске добавлена поддержка технологии Wi-Fi Direct (Wi-Fi P2P), которая даёт возможность организовать прямое беспроводное соединение между устройствами без применения точки доступа. Устранены ошибки, связанные с обработкой FT AKM (Authenticated Key Management Fast Transition), FILS (Fast Initial Link Setup) и RSNE (Robust Security Network Element). Решены проблемы в обработчике автоматической установки соединения и в реализации режима быстрого сканирования доступных сетей.



