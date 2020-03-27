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Выпуск Wi-Fi демона IWD 1.6

27.03.2020 10:22

Доступен выпуск Wi-Fi демона IWD 1.6 (iNet Wireless Daemon), развиваемого компанией Intel в качестве альтернативы wpa_supplicant для организации подключения Linux-систем к беспроводной сети. IWD может использоваться как самодостаточно, так и выступать в качестве бэкенда для таких сетевых конфигураторов как Network Manager и ConnMan. Проект подходит для применения на встраиваемых устройствах и оптимизирован для минимального потребления памяти и дискового пространства. IWD не использует внешних библиотек и обращается только к возможностям, предоставляемым штатным ядром Linux (для работы достаточно ядра Linux и Glibc). В состав входит собственная реализация DHCP-клиента и набор криптографических функций. Код проекта написан на языке Си и поставляется под лицензией LGPLv2.1.

В новом выпуске добавлена поддержка рандомизации и переопределения MAC-адресов, а также установки разных фиксированных MAC-адресов, привязанных к определённым беспроводным сетям. Назначение отдельных MAC-адресов при подключении к разным беспроводным сетям не позволяет отслеживать перемещение пользователя между WiFi-сетями. Кроме того, в новом выпуске предложен упрощённый API для управления обменом кадрами (отправки кадра в беспроводную сеть, получения состояния доставки кадра (Ack / No-ack) и ожидания ответа).

  1. Главная ссылка к новости (https://git.kernel.org/pub/scm...)
  2. OpenNews: Выпуск сетевого конфигуратора ConnMan 1.38
  3. OpenNews: Выпуск Wi-Fi демона IWD 1.0
  4. OpenNews: Уязвимости в технологии защиты беспроводных сетей WPA3 и в EAP-pwd
  5. OpenNews: Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.22.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52619-iwd
Ключевые слова: iwd, intel, wifi
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:25, 27/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    > В состав входит собственная реализация DHCP-клиента и набор криптографических функций

    NIH синдром.

     
  • 1.2, Х (?), 10:26, 27/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    > минимального потребления ... дискового пространства

    Вот так, какие уже аппетиты оказались неприличными у демонов авторизации. Как вообще они диск могут тратить, что это стало целью?

     
     
  • 2.3, YetAnotherOnanym (ok), 10:38, 27/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Осмелюсь предположить, что для какого-нибудь умного выключателя лампочки это может оказаться важно.
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:43, 27/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    >оптимизирован для минимального потребления памяти и дискового пространства

    противоречит

    >IWD не использует внешних библиотек и обращается только к возможностям, предоставляемым штатным ядром Linux

    Потому что "не использует библиотек" значит "мы заинлайнили библиотеки", что в свою очередь значит "мы зря потратили место на диске и в оперативе на код, который мог бы совместно использоваться с другими программами".

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:48, 27/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жабакодер?
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:50, 27/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это утверждение, как минимум, спорно. Или будут пруфы про "мы заинлайнили библиотеки"? =)
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 10:57, 27/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну или занихили.
     

  • 1.7, Алекс (??), 10:56, 27/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    Извините, не могу удержаться :D
    >> Выпуск Wi-Fi демона <<

    Демонов иногда надо выпускать ))

     
     
  • 2.9, Аноним (8), 10:57, 27/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он вам не демон!
     
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