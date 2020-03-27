Доступен выпуск Wi-Fi демона IWD 1.6 (iNet Wireless Daemon), развиваемого компанией Intel в качестве альтернативы wpa_supplicant для организации подключения Linux-систем к беспроводной сети. IWD может использоваться как самодостаточно, так и выступать в качестве бэкенда для таких сетевых конфигураторов как Network Manager и ConnMan. Проект подходит для применения на встраиваемых устройствах и оптимизирован для минимального потребления памяти и дискового пространства. IWD не использует внешних библиотек и обращается только к возможностям, предоставляемым штатным ядром Linux (для работы достаточно ядра Linux и Glibc). В состав входит собственная реализация DHCP-клиента и набор криптографических функций. Код проекта написан на языке Си и поставляется под лицензией LGPLv2.1.

В новом выпуске добавлена поддержка рандомизации и переопределения MAC-адресов, а также установки разных фиксированных MAC-адресов, привязанных к определённым беспроводным сетям. Назначение отдельных MAC-адресов при подключении к разным беспроводным сетям не позволяет отслеживать перемещение пользователя между WiFi-сетями. Кроме того, в новом выпуске предложен упрощённый API для управления обменом кадрами (отправки кадра в беспроводную сеть, получения состояния доставки кадра (Ack / No-ack) и ожидания ответа).



