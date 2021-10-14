Выпуск дистрибутива Devuan 4.0, форка Debian без systemd

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|1.1, Аноним (1), 21:52, 14/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–24 +/–
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Ради отсутствия systemd создавать целый дистр, с сетью зеркал, инфраструктурой сборки и пр. - маразм. Дебиан - сила!
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|3.11, QwertyReg (ok), 22:24, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Перестать распылять силы сообщества и закопать трупы устаревших систем инициализации, не?
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|5.15, QwertyReg (ok), 22:29, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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> А с чего ты решил, что systemd это система инициализации?
О, а вот и опеннетовские иксперды подтянулись.
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|7.28, QwertyReg (ok), 22:48, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Так может сходить разок на https://systemd.io/ и не нести чушь в каждой
> новости? А то, право, мне как-то неловко быть экспертом по чтению
> описаний.
> It provides a system and service manager
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|4.16, Anonnnym (?), 22:29, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Перестать распылять силы
А ты будешь платить тем людям, что сейчас тянут проекты типа devuan за работу на debian? Если нет, то и распыления сил нет - эти люди просто не станут заниматься тем, что им неинтересно
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|3.26, Аноним (50), 22:46, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там СоСнутые не разрешают такому быть. :( потому ушли Ъ разрабы и родился девуан.
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|3.27, Аноним (13), 22:47, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так проголосовали как надо же. Так что наличие форка - инициатива исключительно совета дебиана.
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|4.48, Аноним (50), 23:24, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это да. Но тот регистрант хочет же чтоб в нативном дебиане был выбор. Что есть правильно. А я ответил, почему этого нет и почему появился девуан.
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|1.3, Аноним (50), 22:03, 14/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ядро поржавеет и не спасет ничего :( ни девуан, ни дженту.
Девуановодам мои поздравления! Держитесь посоны. СистемдЫ внедряется все глубже.
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|2.7, Devuan OpenBSD (?), 22:19, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пожалуйста, уточните, в чем проблема с RUST?
Ведь раз он присутствует в GUIX, то его честно дебутстрапнули из говна и палок типа GUILE, tiny C и т.п. ? Могу ошибаться из чего дебутсрапят конкретно RUST, но вероятно из чего-то все же дебутсрапят, а не просто пихают бинари в GUIX?
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|3.10, Аноним (50), 22:21, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Пожалуйста, уточните, в чем проблема с RUST?
Проблема не в самом раст. А в межушном ганглии разработчиков растафараев. Порог вхождения в данном случае минус, а не плюс. Чай не энтерпрайз набрасывать.
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|3.12, НяшМяш (ok), 22:25, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Обычное старческое нежелание (или невозможность по понятным причинам) понять и принять что-то новое.
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|4.14, QwertyReg (ok), 22:28, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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В яблочко. Такие своими дрожащими ручками удерживают Linux на дне семидесятых годов прошлого тысячелетия.
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|4.20, Аноним (50), 22:32, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Деточки, если бы вы знали, как удерживается все это ваше "новое". Вы просто привыкли, что все работает. И даже не замечатете. Как работают телефонные сети, жд перевозки вот это все.
Это вам не скриптит на докер вкатить.
Этот ответ обоим сразу. Вам и вот тому троллю кверти.
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|1.5, Аноним (5), 22:08, 14/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Выбор всегда лучше чем отсутствие такового. Ну вот не хочу я системд хоть он из одних преимуществ сшит, нравятся мне баш-портянки. Вот, нате, возьмите девуана. Красота!
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|4.46, Аноним (50), 23:20, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати для ниасиляторов и просто троллей, кто лббит поорать что с сисдемдЫ не так, там по ссылке собрано некоторое количество ответов. Наслаждайтесь!
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|1.6, Аноним (50), 22:16, 14/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вообще день шикарный! Кеды вышли, девуан вышел, опенок 7 вышел. Правда новость об этом не вышла.
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|1.8, Аноним (50), 22:19, 14/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>В рамках проекта созданы ответвления около 400 пакетов Debian, которые модифицированы для избавления от привязок к systemd
Это серьезная работа! Молодцы! Им бы побольше разработчиков. Благо многие перешли тогда из олдов от дебиана, когда вся эта вакханалия 4:4 длилась.
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|1.9, Константавр (ok), 22:21, 14/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Поздравляю с релизом. Хоть и не сижу на Девуане, но поддерживаю их стремление отодвинуть системду в сторону.
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|1.17, Аноним (17), 22:30, 14/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Я хоть и не специалист в Линуксе, но пока что чисто из своего обывательского опыта не вижу абсолютно никаких проблем с системд. Ну как обывательского. Пару раз пришлось настраивать системд на запуск пары демонов. Вроде xrdp и vlm. В конечном итоге что нам надо? Некий способ управлять демонами? Запускать в определенном порядке, завершать, следить, чтобы работали, собирать логи. Разве есть какая то разница, как это делать?
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|2.22, Аноним (50), 22:35, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Вроде xrdp и vlm.
Толсто!
До этого момента заход был интересный)
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|3.23, Аноним (17), 22:41, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А что толсто то? У меня медиа сервак с удаленным управлением. Пока не дошел до поднятия nginx, юзал более простые решения. Не все же бородатые линуксоиды. Есть и просто обыватели.
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|4.24, Аноним (50), 22:44, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И как оно медиа по хрдп работало? Скриншоты быстро сменяли друг друга?
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|5.30, Аноним (17), 22:50, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я мог и просто по SSH подрубится через Cygwin. Но я не хотел, чтобы новая сессия создавалась. А раздавал медиа вообще то vlm. По любому из поддерживаемых протоколов. Так же он же рестримил видео из OBS. Просто не хотелось стрелять из пушки по воробьям и поднимать ради этого вэб сервер, ковырять всякие конфиги. Хотелось простого обывательского решения в стиле поставил и сразу все заработало.
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|7.45, Аноним (17), 23:18, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы не создавалась другая сессия. Может есть вариант получше, но мне пофиг. Работает и работает.
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|8.47, Аноним (50), 23:21, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Опиши пожалуйста пользовательский опыт Для чего тебе в стриминге медиа понадоби... текст свёрнут, показать
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|1.18, Аноним (18), 22:30, 14/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Круто, всего 2 месяца с релиза Debian 11. Раньше была задержка в год-два.
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|2.42, Аноним (50), 23:11, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Цитирую из новости:
>В остальном Devuan полностью совместим с Debian и может использоваться в качестве основы для создания специализированных сборок Debian без systemd.
Вперед и с песней!
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|1.51, FSA (??), 23:57, 14/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Экономим на спичках, зато будем тащить целый ворох скриптов инициализации, разбираться с адом зависимости. А потом юзер запустить на нашей слабой системе Firefox или Google Chrome и положит систему из-за недостатка оперативной памяти... К чему это я. Если у вас нормальная система и даже система с 1 гигом оперативки (типа Raspberry Pi), то systemd вполне себе нормально работает. А вот браузер и любой первый попавшийся сайт (например, страница с результатами поиска в яндексе) просто вешает систему намертво. При этом с systemd сделать сервис не просто, а очень просто. Легко решить проблемы с зависимостями, чтобы что-то не стартовало, пока нужное не работает или наоборот. Сделать тоже самое в других системах инициализации банально намного сложнее. И проще ошибки допустить в скрипте.
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|1.53, d (??), 00:07, 15/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> На выбор предоставлена возможность использования систем инициализации sysvinit, runit и OpenRC.
Когда разрабы толковые парни, вот такие дистрибутивы получаются.
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