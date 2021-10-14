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Выпуск дистрибутива Devuan 4.0, форка Debian без systemd

14.10.2021 21:45

Представлен выпуск дистрибутива Devuan 4.0 "Chimaera", форка Debian GNU/Linux, поставляемого без системного менеджера systemd. Новая ветка примечательна переходом на пакетную базу Debian 11 "Bullseye". Для загрузки подготовлены Live-сборки и установочные iso-образы для архитектур AMD64, i386, armel, armhf, arm64 и ppc64el.

В рамках проекта созданы ответвления около 400 пакетов Debian, которые модифицированы для избавления от привязок к systemd, ребрендинга или адаптации для особенностей инфраструктуры Devuan. Два пакета (devuan-baseconf, jenkins-debian-glue-buildenv-devuan) присутствуют только в Devuan и связаны с настройкой репозиториев и работой сборочной системы. В остальном Devuan полностью совместим с Debian и может использоваться в качестве основы для создания специализированных сборок Debian без systemd. Специфичные для Devuan пакеты можно загрузить из репозитория packages.devuan.org.

Рабочий стол по умолчанию основан на Xfce и дисплейном менеджере Slim. Опционально доступны для установки KDE, MATE, Cinnamon, LXQt и LXDE. Вместо systemd поставляется классическая система инициализации SysVinit, а также опционально системы openrc и runit. Предусмотрена возможность работы без D-Bus, которая позволяет создавать минималистичные конфигурации рабочего стола на базе оконных менеджеров blackbox, fluxbox, fvwm, fvwm-crystal и openbox. Для настройки сети предлагается вариант конфигуратора NetworkManager, не привязанный к systemd. Вместо systemd-udev задействован eudev, форк udev от проекта Gentoo. Для управления пользовательскими сеансами в Xfce и MATE используется consolekit, а в остальных рабочих столах применяется elogind, вариант logind, не привязанный к systemd.

Изменения, специфичные для Devuan 4:

  • Осуществлён переход на пакетную базу Debian 11 (пакеты синхронизированы с Debian 11.1) и ядро Linux 5.10.
  • На выбор предоставлена возможность использования систем инициализации sysvinit, runit и OpenRC.
  • Добавлена новая тема оформления для загрузочной заставки, менеджера входа и рабочего стола.
  • Реализована поддержка дисплейных менеджеров gdm3 и sddm, помимо Slim.
  • Предоставлена возможность использования без systemd всех пользовательских окружений, доступных в Debian. Добавлена поддержка LXDE.
  • Для людей с проблемами со зрением предоставлена возможность голосового сопровождения процесса установки и добавлена поддержка дисплеев на базе шрифта Брайля.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.devuan.org/os/anno...)
  2. OpenNews: Релиз Debian 11 "Bullseye"
  3. OpenNews: Анонсирован Devuan, форк Debian GNU/Linux без systemd
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Devuan 3, форка Debian без systemd
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Devuan 3.1, форка Debian без systemd
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55972-devuan
Ключевые слова: devuan, debian
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Обсуждение (49) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:52, 14/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –24 +/
    Ради отсутствия systemd создавать целый дистр, с сетью зеркал, инфраструктурой сборки и пр. - маразм. Дебиан - сила!
     
     
  • 2.2, Анонним (?), 22:02, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Есть лучше идея ?
     
     
  • 3.11, QwertyReg (ok), 22:24, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Перестать распылять силы сообщества и закопать трупы устаревших систем инициализации, не?
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 22:28, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А с чего ты решил, что systemd это система инициализации?
     
     
  • 5.15, QwertyReg (ok), 22:29, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    > А с чего ты решил, что systemd это система инициализации?

    О, а вот и опеннетовские иксперды подтянулись.

     
     
  • 6.25, Аноним (13), 22:46, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так может сходить разок на https://systemd.io/ и не нести чушь в каждой новости? А то, право, мне как-то неловко быть экспертом по чтению описаний.
     
     
  • 7.28, QwertyReg (ok), 22:48, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Так может сходить разок на https://systemd.io/ и не нести чушь в каждой
    > новости? А то, право, мне как-то неловко быть экспертом по чтению
    > описаний.
    > It provides a system and service manager
     
     
  • 8.33, Аноним (33), 22:52, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Утёр нос, молодец, красиво ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.50, Аноним (50), 23:26, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы бы лучше на носистемд орг сходили Там и утирают и подтирают ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.16, Anonnnym (?), 22:29, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Перестать распылять силы

    А ты будешь платить тем людям, что сейчас тянут проекты типа devuan за работу на debian? Если нет, то и распыления сил нет - эти люди просто не станут заниматься тем, что им неинтересно

     
  • 2.4, Вася (??), 22:03, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чем бы дитя не тешилось...
     
  • 2.19, kusb (?), 22:32, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен. Нужен выбор этой системы в рамках Debian.
     
     
  • 3.26, Аноним (50), 22:46, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там СоСнутые не разрешают такому быть. :( потому ушли Ъ разрабы и родился девуан.
     
  • 3.27, Аноним (13), 22:47, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так проголосовали как надо же. Так что наличие форка - инициатива исключительно совета дебиана.
     
     
  • 4.48, Аноним (50), 23:24, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это да. Но тот регистрант хочет же чтоб в нативном дебиане был выбор. Что есть правильно. А я ответил, почему этого нет и почему появился девуан.
     

  • 1.3, Аноним (50), 22:03, 14/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ядро поржавеет и не спасет ничего :( ни девуан, ни дженту.

    Девуановодам мои поздравления! Держитесь посоны. СистемдЫ внедряется все глубже.

     
     
  • 2.7, Devuan OpenBSD (?), 22:19, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пожалуйста, уточните, в чем проблема с RUST?

    Ведь раз он присутствует в GUIX, то его честно дебутстрапнули из говна и палок типа GUILE, tiny C и т.п. ? Могу ошибаться из чего дебутсрапят конкретно RUST, но вероятно из чего-то все же дебутсрапят, а не просто пихают бинари в GUIX?

     
     
  • 3.10, Аноним (50), 22:21, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Пожалуйста, уточните, в чем проблема с RUST?

    Проблема не в самом раст. А в межушном ганглии разработчиков растафараев. Порог вхождения в данном случае минус, а не плюс. Чай не энтерпрайз набрасывать.

     
  • 3.12, НяшМяш (ok), 22:25, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычное старческое нежелание (или невозможность по понятным причинам) понять и принять что-то новое.
     
     
  • 4.14, QwertyReg (ok), 22:28, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    В яблочко. Такие своими дрожащими ручками удерживают Linux на дне семидесятых годов прошлого тысячелетия.
     
     
  • 5.21, Аноним (50), 22:33, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линукс 70х годов?
    Ты сегодня что принимал, признавайся?!
     
     
  • 6.32, Аноним (32), 22:51, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваннаби трололо он.
     
  • 4.20, Аноним (50), 22:32, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Деточки, если бы вы знали, как удерживается все это ваше "новое". Вы просто привыкли, что все работает. И даже не замечатете. Как работают телефонные сети, жд перевозки вот это все.
    Это вам не скриптит на докер вкатить.
    Этот ответ обоим сразу. Вам и вот тому троллю кверти.
     

  • 1.5, Аноним (5), 22:08, 14/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Выбор всегда лучше чем отсутствие такового. Ну вот не хочу я системд хоть он из одних преимуществ сшит, нравятся мне баш-портянки. Вот, нате, возьмите девуана. Красота!
     
     
  • 2.29, ОШИБКА Вы забыли заполнить поле Name. (?), 22:49, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Devuan и Gentoo -- всё что осталось из линуксов без систем-г рака. Печально.
     
     
  • 3.43, Аноним (50), 23:13, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вообще вот Ъ

    https://nosystemd.org/

     
     
  • 4.46, Аноним (50), 23:20, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати для ниасиляторов и просто троллей, кто лббит поорать что с сисдемдЫ не так, там по ссылке собрано некоторое количество ответов. Наслаждайтесь!
     

  • 1.6, Аноним (50), 22:16, 14/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вообще день шикарный! Кеды вышли, девуан вышел, опенок 7 вышел. Правда новость об этом не вышла.
     
  • 1.8, Аноним (50), 22:19, 14/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >В рамках проекта созданы ответвления около 400 пакетов Debian, которые модифицированы для избавления от привязок к systemd

    Это серьезная работа! Молодцы! Им бы побольше разработчиков. Благо многие перешли тогда из олдов от дебиана, когда вся эта вакханалия 4:4 длилась.

     
  • 1.9, Константавр (ok), 22:21, 14/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Поздравляю с релизом. Хоть и не сижу на Девуане, но поддерживаю их стремление отодвинуть системду в сторону.
     
     
  • 2.39, Аноним (33), 22:56, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аналогично. +1
     

  • 1.17, Аноним (17), 22:30, 14/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Я хоть и не специалист в Линуксе, но пока что чисто из своего обывательского опыта не вижу абсолютно никаких проблем с системд. Ну как обывательского. Пару раз пришлось настраивать системд на запуск пары демонов. Вроде xrdp и vlm. В конечном итоге что нам надо? Некий способ управлять демонами? Запускать в определенном порядке, завершать, следить, чтобы работали, собирать логи. Разве есть какая то разница, как это делать?
     
     
  • 2.22, Аноним (50), 22:35, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Вроде xrdp и vlm.

    Толсто!
    До этого момента заход был интересный)

     
     
  • 3.23, Аноним (17), 22:41, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что толсто то? У меня медиа сервак с удаленным управлением. Пока не дошел до поднятия nginx, юзал более простые решения. Не все же бородатые линуксоиды. Есть и просто обыватели.
     
     
  • 4.24, Аноним (50), 22:44, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как оно медиа по хрдп работало? Скриншоты быстро сменяли друг друга?
     
     
  • 5.30, Аноним (17), 22:50, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я мог и просто по SSH подрубится через Cygwin. Но я не хотел, чтобы новая сессия создавалась. А раздавал медиа вообще то vlm. По любому из поддерживаемых протоколов. Так же он же рестримил видео из OBS. Просто не хотелось стрелять из пушки по воробьям и поднимать ради этого вэб сервер, ковырять всякие конфиги. Хотелось простого обывательского решения в стиле поставил и сразу все заработало.
     
     
  • 6.41, Аноним (50), 23:09, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А xrdp тебе тут было для чего?
     
     
  • 7.45, Аноним (17), 23:18, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы не создавалась другая сессия. Может есть вариант получше, но мне пофиг. Работает и работает.
     
     
  • 8.47, Аноним (50), 23:21, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опиши пожалуйста пользовательский опыт Для чего тебе в стриминге медиа понадоби... текст свёрнут, показать
     

  • 1.18, Аноним (18), 22:30, 14/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Круто, всего 2 месяца с релиза Debian 11. Раньше была задержка в год-два.
     
  • 1.31, Аноним (33), 22:51, 14/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Не пользую, но молодцы. Долгих лет прокту.
     
  • 1.37, Аноним (37), 22:55, 14/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё бы мини на нем
     
     
  • 2.38, Аноним (37), 22:56, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Минт
     
  • 2.42, Аноним (50), 23:11, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Цитирую из новости:

    >В остальном Devuan полностью совместим с Debian и может использоваться в качестве основы для создания специализированных сборок Debian без systemd.

    Вперед и с песней!

     
     
  • 3.52, data man (ok), 00:06, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вперед и с песней!

    Музыка: Александра Броневицкого
    Слова: Игоря Шаферана
    Исполняет первая жена композитора: https://www.youtube.com/watch?v=6Xi01nW6msI

    Что ж, после Цереры будем следить за полётом Дедала. Икара, скорее всего, не будет.

     

  • 1.40, Аноним (40), 22:59, 14/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Использую девуан, работает нормально
     
  • 1.49, Аноним (49), 23:24, 14/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отлично!

    Юзаю 2-ой и третий.

    Добротно, надежно.


     
  • 1.51, FSA (??), 23:57, 14/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Экономим на спичках, зато будем тащить целый ворох скриптов инициализации, разбираться с адом зависимости. А потом юзер запустить на нашей слабой системе Firefox или Google Chrome и положит систему из-за недостатка оперативной памяти... К чему это я. Если у вас нормальная система и даже система с 1 гигом оперативки (типа Raspberry Pi), то systemd вполне себе нормально работает. А вот браузер и любой первый попавшийся сайт (например, страница с результатами поиска в яндексе) просто вешает систему намертво. При этом с systemd сделать сервис не просто, а очень просто. Легко решить проблемы с зависимостями, чтобы что-то не стартовало, пока нужное не работает или наоборот. Сделать тоже самое в других системах инициализации банально намного сложнее. И проще ошибки допустить в скрипте.
     
  • 1.53, d (??), 00:07, 15/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > На выбор предоставлена возможность использования систем инициализации sysvinit, runit и OpenRC.

    Когда разрабы толковые парни, вот такие дистрибутивы получаются.

     

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