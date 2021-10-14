Выпуск дистрибутива Devuan 4.0, форка Debian без systemd

Представлен выпуск дистрибутива Devuan 4.0 "Chimaera", форка Debian GNU/Linux, поставляемого без системного менеджера systemd. Новая ветка примечательна переходом на пакетную базу Debian 11 "Bullseye". Для загрузки подготовлены Live-сборки и установочные iso-образы для архитектур AMD64, i386, armel, armhf, arm64 и ppc64el. В рамках проекта созданы ответвления около 400 пакетов Debian, которые модифицированы для избавления от привязок к systemd, ребрендинга или адаптации для особенностей инфраструктуры Devuan. Два пакета (devuan-baseconf, jenkins-debian-glue-buildenv-devuan) присутствуют только в Devuan и связаны с настройкой репозиториев и работой сборочной системы. В остальном Devuan полностью совместим с Debian и может использоваться в качестве основы для создания специализированных сборок Debian без systemd. Специфичные для Devuan пакеты можно загрузить из репозитория packages.devuan.org. Рабочий стол по умолчанию основан на Xfce и дисплейном менеджере Slim. Опционально доступны для установки KDE, MATE, Cinnamon, LXQt и LXDE. Вместо systemd поставляется классическая система инициализации SysVinit, а также опционально системы openrc и runit. Предусмотрена возможность работы без D-Bus, которая позволяет создавать минималистичные конфигурации рабочего стола на базе оконных менеджеров blackbox, fluxbox, fvwm, fvwm-crystal и openbox. Для настройки сети предлагается вариант конфигуратора NetworkManager, не привязанный к systemd. Вместо systemd-udev задействован eudev, форк udev от проекта Gentoo. Для управления пользовательскими сеансами в Xfce и MATE используется consolekit, а в остальных рабочих столах применяется elogind, вариант logind, не привязанный к systemd. Изменения, специфичные для Devuan 4: Осуществлён переход на пакетную базу Debian 11 (пакеты синхронизированы с Debian 11.1) и ядро Linux 5.10.

На выбор предоставлена возможность использования систем инициализации sysvinit, runit и OpenRC.

Добавлена новая тема оформления для загрузочной заставки, менеджера входа и рабочего стола.

Реализована поддержка дисплейных менеджеров gdm3 и sddm, помимо Slim.

Предоставлена возможность использования без systemd всех пользовательских окружений, доступных в Debian. Добавлена поддержка LXDE.

Для людей с проблемами со зрением предоставлена возможность голосового сопровождения процесса установки и добавлена поддержка дисплеев на базе шрифта Брайля.



