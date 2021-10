Выпуск дистрибутива Devuan 4.0, форка Debian без systemd

2.2 , Анонним ( ? ), 22:02, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Есть лучше идея ?

3.11 , QwertyReg ( ok ), 22:24, 14/10/2021
Перестать распылять силы сообщества и закопать трупы устаревших систем инициализации, не?

4.13 , Аноним ( 13 ), 22:28, 14/10/2021
А с чего ты решил, что systemd это система инициализации?

5.15 , QwertyReg ( ok ), 22:29, 14/10/2021
> А с чего ты решил, что systemd это система инициализации?
О, а вот и опеннетовские иксперды подтянулись.

6.25 , Аноним ( 13 ), 22:46, 14/10/2021
Так может сходить разок на https://systemd.io/ и не нести чушь в каждой новости? А то, право, мне как-то неловко быть экспертом по чтению описаний.

7.28 , QwertyReg ( ok ), 22:48, 14/10/2021
> Так может сходить разок на https://systemd.io/ и не нести чушь в каждой

> новости? А то, право, мне как-то неловко быть экспертом по чтению

> описаний.

> It provides a system and service manager
8.33 , Аноним ( 33 ), 22:52, 14/10/2021
Утёр нос, молодец, красиво ...
9.50 , Аноним ( 50 ), 23:26, 14/10/2021
Вы бы лучше на носистемд орг сходили Там и утирают и подтирают ...
4.16 , Anonnnym ( ? ), 22:29, 14/10/2021
> Перестать распылять силы
А ты будешь платить тем людям, что сейчас тянут проекты типа devuan за работу на debian? Если нет, то и распыления сил нет - эти люди просто не станут заниматься тем, что им неинтересно

2.4 , Вася ( ?? ), 22:03, 14/10/2021
Чем бы дитя не тешилось...

2.19 , kusb ( ? ), 22:32, 14/10/2021
Согласен. Нужен выбор этой системы в рамках Debian.

3.26 , Аноним ( 50 ), 22:46, 14/10/2021
Там СоСнутые не разрешают такому быть. :( потому ушли Ъ разрабы и родился девуан.

3.27 , Аноним ( 13 ), 22:47, 14/10/2021
Так проголосовали как надо же. Так что наличие форка - инициатива исключительно совета дебиана.

4.48 , Аноним ( 50 ), 23:24, 14/10/2021
Это да. Но тот регистрант хочет же чтоб в нативном дебиане был выбор. Что есть правильно. А я ответил, почему этого нет и почему появился девуан.