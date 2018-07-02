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Выпуск дистрибутива 4MLinux 36.0

28.03.2021 21:11

Опубликован выпуск 4MLinux 36.0, минималистичного пользовательского дистрибутива, не являющегося ответвлением от других проектов и использующего графическое окружение на базе JWM. 4MLinux может использоваться не только в качестве Live-окружения для воспроизведения мультимедийных файлов и решения пользовательских задач, но и в роли системы для восстановления после сбоев и платформы для запуска серверов LAMP (Linux, Apache, MariaDB и PHP). Размер iso-образа составляет 930 МБ (i686, x86_64).

В новом выпуске добавлена поддержка протокола NBD (Network Block Device). Добавлены утилиты exfatprogs для работы с файловой системой exFAT и встроена поддержка exFAT в редактор разделов GParted. В состав включены: система шифрования дисковых разделов VeraCrypt, программа для вычисления контрольных сумм GTkHash и утилита для создания LiveUSB UNetbootin. Из репозитория удалены пакеты, связанные с Flash Player.

Обновлены ядро Linux 5.4.99, Mesa 20.3.1, LibreOffice 7.1.2, AbiWord 3.0.4, GIMP 2.10.22, Gnumeric 1.12.48, DropBox 114.4.426, Firefox 87.0, Chromium 88.0.4324.96, Thunderbird 78.9.0, Audacious 4.0.5, VLC 3.0.12, mpv 0.32.0, Wine 6.1, Apache 2.4.46, MariaDB 10.5.8, PHP 7.4.15, Perl 5.32.0, Python 2.7.18 и Python 3.8.6.



  1. Главная ссылка к новости (https://4mlinux-releases.blogs...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива 4MLinux 34.0
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива GoboLinux 017 со своеобразной иерархией файловой системы
  4. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.13
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Siduction 2021.1
  6. OpenNews: Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54853-4mlinux
Ключевые слова: 4mlinux
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 21:18, 28/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    >>4MLinux
    >Размер iso-образа составляет 930 МБ

    Я почему-то ожидал размер около 4МиБ.

     
     
  • 2.5, Аноним (-), 21:42, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я почему-то ожидал размер около 4МиБ.

    Мне больше интересно вот это:

    > В состав включены: система шифрования дисковых разделов VeraCrypt

    чисто линуксовые средства (luks) уже не в моде?

     
     
  • 3.15, gogo (?), 00:03, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > использоваться... и в роли системы для восстановления после сбоев
     

  • 1.2, vz_2 (?), 21:19, 28/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Русская локаль и раскладка есть?
     
     
  • 2.4, Anomym (?), 21:35, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    est'
     
     
  • 3.8, vz_2 (?), 21:57, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скандинавская что ль?
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:22, 28/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Именно так выглядит квинтэссенция легаси шерета, но, главное, обои нескучные, правда? Работает целиком из памяти или построен поверх убунтовских скриптов дёргающих флешку и постоянно зависающих из-за этого?
     
  • 1.6, Аноним (6), 21:45, 28/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот именно туда, среди прочих, и хлынут валители с дебианов за зашквар против RMS ;) Велкам!
     
  • 1.7, Аноним (-), 21:45, 28/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а чё там используется? mkinitrd? initramfs-tools? mkinitcpio? dracut?

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 22:05, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да какая разница?! Всё равно этот дистр никому не нужен. Кто им будет пользоваться и зачем?
     
     
  • 3.11, Клавиатур (?), 22:46, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всегда было интересно, детские комменты про ненужность чего-либо пишут одни и те же инфантильные дяденьки или все таки это постоянно новые подростки приходят на опеннет.
    Ты как считаешь?
     

  • 1.9, Аноним (9), 22:05, 28/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Похоже на овно, рекомендовано фанатам РМС
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 22:54, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты удивишься, но гнутые программы уже давно не на чистых "иксах", не на Motif и даже не на GTK1. Ты давно видел ddd или gnucash?
     
     
  • 3.14, штольманбох (?), 23:47, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я вижу только кожу на ногах, я буду её есть, как и мой кумир, а ещё меня тянет на ногти и перхоть, веди нас за собой о бог Штольман, зарази нас своими гнуглистами!!!
     

  • 1.13, Урри (ok), 23:39, 28/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему sqlite никто уже полтора года не обновляет? За последний год добавили пару просто-таки киллер-фич (FROM в UPDATE, DROP COLUMN, RETURNING в INSERT) и ничего не поломали.

    Никто, блин, не апдейтит. Носи везде с собой бинари..

     
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