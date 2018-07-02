Выпуск дистрибутива 4MLinux 36.0

Опубликован выпуск 4MLinux 36.0, минималистичного пользовательского дистрибутива, не являющегося ответвлением от других проектов и использующего графическое окружение на базе JWM. 4MLinux может использоваться не только в качестве Live-окружения для воспроизведения мультимедийных файлов и решения пользовательских задач, но и в роли системы для восстановления после сбоев и платформы для запуска серверов LAMP (Linux, Apache, MariaDB и PHP). Размер iso-образа составляет 930 МБ (i686, x86_64).

В новом выпуске добавлена поддержка протокола NBD (Network Block Device). Добавлены утилиты exfatprogs для работы с файловой системой exFAT и встроена поддержка exFAT в редактор разделов GParted. В состав включены: система шифрования дисковых разделов VeraCrypt, программа для вычисления контрольных сумм GTkHash и утилита для создания LiveUSB UNetbootin. Из репозитория удалены пакеты, связанные с Flash Player.

Обновлены ядро Linux 5.4.99, Mesa 20.3.1, LibreOffice 7.1.2, AbiWord 3.0.4, GIMP 2.10.22, Gnumeric 1.12.48, DropBox 114.4.426, Firefox 87.0, Chromium 88.0.4324.96, Thunderbird 78.9.0, Audacious 4.0.5, VLC 3.0.12, mpv 0.32.0, Wine 6.1, Apache 2.4.46, MariaDB 10.5.8, PHP 7.4.15, Perl 5.32.0, Python 2.7.18 и Python 3.8.6.