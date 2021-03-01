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Выпуск дистрибутива Siduction 2021.3

25.12.2021 09:54

Cформирован релиз проекта Siduction 2021.3, развивающего десктоп-ориентированный дистрибутив Linux, построенный на пакетной базе Debian Sid (unstable). Siduction является форком Aptosid, отделившимся в июле 2011 года. Ключевым отличием от Aptosid было использование в качестве пользовательского окружения более новой версии KDE из экспериментального репозитория Qt-KDE. Для загрузки предлагаются сборки на основе KDE (2.9 ГБ), Xfce (2.5 ГБ) и LXQt (2.5 ГБ), а также минималистичная сборка "Xorg" на основе оконного менеджера Fluxbox (2 ГБ) и сборка "noX" (983 МБ), поставляемая без графического окружения и предназначенная для пользователей, которые желают сами скомпоновать свою систему. Для входа в live-сеанс следует использовать логин/пароль - "siducer/live".

Основные изменения:

  • Из-за нехватки времени разработчиков прекращено формирование сборок с рабочими столами Cinnamon, LXDE и MATE. Основное внимание теперь удаляется сборкам KDE, LXQt, Xfce, Xorg и noX.
  • Пакетная база синхронизирована с репозиторием Debian Unstable по состоянию на 23 декабря. Обновлены версии ядра Linux 5.15.11 и systemd 249.7. Из рабочих столов предложены KDE Plasma 5.23.4, LXQt 1.0 и Xfce 4.16.
  • Сборки со всеми рабочими столами для подключения к беспроводной сети по умолчанию переведены на использование демона iwd вместо wpa_supplicant. Iwd может использоваться как отдельно, так и в связке с NetworkManager, systemd-networkd и Connman. В качестве опции предоставлена возможность возвращения wpa_supplicant.
  • Помимо sudo для выполнения команд от имени другого пользователя в базовый состав входит утилита doas, развиваемая проектом OpenBSD. В новой версии для doas добавлены файлы автодополнения ввода в bash.
  • Следуя изменениям в Debian Sid дистрибутив переведён на использование мультимедийного сервера PipeWire вместо PulseAudio и Jack.
  • Анализатор расходования дискового пространства ncdu заменён на более быструю альтернативу gdu.
  • В состав включён менеджер буфера обмена CopyQ.
  • Из поставки удалена программа для управления коллекцией фотографий Digikam. В качестве причины называется слишком большой размер пакета - 130 MB.


  1. Главная ссылка к новости (https://siduction.org/2021/12/...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Siduction 2021.2
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива 4MLinux 38.0
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Pop!_OS 21.10, развивающего рабочий стол COSMIC
  5. OpenNews: Отчёт SPI о пожертвованиях Debian, X.Org, systemd, FFmpeg, Arch Linux, OpenWrt
  6. OpenNews: Вышел Linux-дистрибутив aptosid 2013-01
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56407-siduction
Ключевые слова: siduction
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 10:04, 25/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    где захваты экрана? обоев не видно же!
     
     
  • 2.4, Хлор (?), 10:32, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они скучные просто
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:49, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перейди на https://siduction.org/
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:25, 25/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Две буквы убрать и получится гачимучи
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:41, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Если из нашего с Вами имени убрать 6 букв, получится пустое место.
     
     
  • 3.6, Sw00p aka Jerom (?), 10:43, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    свободное место
     

  • 1.8, BratishkaErik (ok), 11:18, 25/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Пакет ncdu заменён на более быструю альтернативу gdu.

    ncdu автор переписывает на Zig, вот и кажется, будто мертв

    https://dev.yorhel.nl/doc/ncdu2

    > Ncdu 2 uses less than half the memory in common scenarios, but may in some cases use more memory if there are a lot of hard links.
    > Update: Version 2.0-beta2 implements a much more memory-efficient hard link counting algorithm that, combined with the other efficiency gains, should ensure that ncdu 2.0 never uses more memory than 1.x. The memory usage of the “many hard links” directory above has been reduced to 106M in that version.

    В первой версии 155 M, т.е. теперь Zig полностью побеждает по жору ОЗУ старую версию

     
  • 1.9, Аноним (9), 12:47, 25/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не уловил в чем суть. Вот есть дебиан сид, можно ставить и пользоваться. А это чем тогда отличается? Похоже, что регулярно берут срез дебиан-сида и стабилизируют его.
     
     
  • 2.11, Мамкин Хакер (?), 14:09, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Вот есть дебиан сид, можно ставить и пользоваться

    Где? Ссылку на ISO не подскажите? Нет никакого сида и тестинга, есть возможность поменять репы на соотв.ветку

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 15:34, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://releases.ubuntu.com/20.04.3/ubuntu-20.04.3-desktop-amd64.iso
    А дальше разметить диск как надо и накатить систему debootstrap'ом
    Обычно это проще чем установщик, а в сравнении с тормозным дебиановским еще и быстрее
     

  • 1.10, Аноним (10), 13:28, 25/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    чего напишали в версию с fluxbox, что там 2.1 га?!
    понимаю шлако-зонды кдеешные с шлейфаками, а тут-то, чо?
     
  • 1.13, Аноним (13), 15:41, 25/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Ключевым отличием от Aptosid было использование в качестве пользовательского окружения более новой версии KDE из экспериментального репозитория Qt-KDE.

    Форк ради форка

     

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