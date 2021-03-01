Выпуск дистрибутива Siduction 2021.3

Cформирован релиз проекта Siduction 2021.3, развивающего десктоп-ориентированный дистрибутив Linux, построенный на пакетной базе Debian Sid (unstable). Siduction является форком Aptosid, отделившимся в июле 2011 года. Ключевым отличием от Aptosid было использование в качестве пользовательского окружения более новой версии KDE из экспериментального репозитория Qt-KDE. Для загрузки предлагаются сборки на основе KDE (2.9 ГБ), Xfce (2.5 ГБ) и LXQt (2.5 ГБ), а также минималистичная сборка "Xorg" на основе оконного менеджера Fluxbox (2 ГБ) и сборка "noX" (983 МБ), поставляемая без графического окружения и предназначенная для пользователей, которые желают сами скомпоновать свою систему. Для входа в live-сеанс следует использовать логин/пароль - "siducer/live". Основные изменения: Из-за нехватки времени разработчиков прекращено формирование сборок с рабочими столами Cinnamon, LXDE и MATE. Основное внимание теперь удаляется сборкам KDE, LXQt, Xfce, Xorg и noX.

Пакетная база синхронизирована с репозиторием Debian Unstable по состоянию на 23 декабря. Обновлены версии ядра Linux 5.15.11 и systemd 249.7. Из рабочих столов предложены KDE Plasma 5.23.4, LXQt 1.0 и Xfce 4.16.

Сборки со всеми рабочими столами для подключения к беспроводной сети по умолчанию переведены на использование демона iwd вместо wpa_supplicant. Iwd может использоваться как отдельно, так и в связке с NetworkManager, systemd-networkd и Connman. В качестве опции предоставлена возможность возвращения wpa_supplicant.

Помимо sudo для выполнения команд от имени другого пользователя в базовый состав входит утилита doas, развиваемая проектом OpenBSD. В новой версии для doas добавлены файлы автодополнения ввода в bash.

Следуя изменениям в Debian Sid дистрибутив переведён на использование мультимедийного сервера PipeWire вместо PulseAudio и Jack.

Анализатор расходования дискового пространства ncdu заменён на более быструю альтернативу gdu.

В состав включён менеджер буфера обмена CopyQ.

Из поставки удалена программа для управления коллекцией фотографий Digikam. В качестве причины называется слишком большой размер пакета - 130 MB.



