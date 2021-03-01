Выпуск дистрибутива Siduction 2021.3

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|2.5, Аноним (5), 10:41, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если из нашего с Вами имени убрать 6 букв, получится пустое место.
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|1.8, BratishkaErik (ok), 11:18, 25/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Пакет ncdu заменён на более быструю альтернативу gdu.
ncdu автор переписывает на Zig, вот и кажется, будто мертв
https://dev.yorhel.nl/doc/ncdu2
> Ncdu 2 uses less than half the memory in common scenarios, but may in some cases use more memory if there are a lot of hard links.
> Update: Version 2.0-beta2 implements a much more memory-efficient hard link counting algorithm that, combined with the other efficiency gains, should ensure that ncdu 2.0 never uses more memory than 1.x. The memory usage of the “many hard links” directory above has been reduced to 106M in that version.
В первой версии 155 M, т.е. теперь Zig полностью побеждает по жору ОЗУ старую версию
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|1.9, Аноним (9), 12:47, 25/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не уловил в чем суть. Вот есть дебиан сид, можно ставить и пользоваться. А это чем тогда отличается? Похоже, что регулярно берут срез дебиан-сида и стабилизируют его.
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|2.11, Мамкин Хакер (?), 14:09, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Вот есть дебиан сид, можно ставить и пользоваться
Где? Ссылку на ISO не подскажите? Нет никакого сида и тестинга, есть возможность поменять репы на соотв.ветку
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|1.10, Аноним (10), 13:28, 25/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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чего напишали в версию с fluxbox, что там 2.1 га?!
понимаю шлако-зонды кдеешные с шлейфаками, а тут-то, чо?
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|1.13, Аноним (13), 15:41, 25/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Ключевым отличием от Aptosid было использование в качестве пользовательского окружения более новой версии KDE из экспериментального репозитория Qt-KDE.
Форк ради форка
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