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Выпуск дистрибутива Pop!_OS 21.10, развивающего рабочий стол COSMIC

15.12.2021 15:28

Компания System76, специализирующаяся на производстве ноутбуков, ПК и серверов, поставляемых с Linux, опубликовала выпуск дистрибутива Pop!_OS 21.10. Pop!_OS основан на пакетной базе Ubuntu 21.10 и поставляется с собственным окружением рабочего стола COSMIC. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. ISO-образы сформированы для архитектуры x86_64 и ARM64 в вариантах для графических чипов NVIDIA (2.9 ГБ) и Intel/AMD (2.5 ГБ), а также для плат Raspberry Pi 4 (2.4 ГБ).

Дистрибутив в первую очередь ориентирован на людей, использующих компьютер для создания чего-то нового, например, занимающихся разработкой контента, программных продуктов, 3D-моделей, графики, музыки или научной работой. Идея разработки собственной редакции дистрибутива Ubuntu пришла после решения Canonical перевести Ubuntu с Unity на GNOME Shell - разработчики System76 занялись созданием новой темы оформления на базе GNOME, но затем поняли, что готовы предложить пользователям иное окружение рабочего стола, предоставляющего гибкие средства для настройки под текущий рабочий процесс.

Дистрибутив поставляется с рабочим столом COSMIC, построенным на базе модифицированной оболочки GNOME Shell, набора оригинальных дополнений к GNOME Shell, собственной темой оформления, своим набором пиктограмм, другими шрифтами (Fira и Roboto Slab) и изменёнными настройками. В отличие от GNOME, в COSMIC продолжает использоваться раздельное представление для навигации по открытым окнам и установленным приложениям. Для манипуляции окнами предоставлен как привычный для новичков традиционный режим управления при помощи мыши, так и мозаичный режим компоновки окон, позволяющий управлять работой только при помощи клавиатуры. После формирования выпуска Pop!_OS 21.10 разработчики намерены трансформировать COSMIC в самодостаточный проект, не использующий GNOME Shell и развиваемый на языке Rust.

В новом выпуске:

  • Переделан интерфейс для навигации по установленным приложениям. Вместо полноэкранного режима просмотра список доступных приложений и средства для поиска программ теперь отображаются в небольшом окне, выводимом поверх содержимого рабочего стола. Список программ можно открыть через верхнюю панель, жестом на тачпаде (сдвиг четырьмя пальцами вправо) или горячей клавишей Super + A.

    Из особенностей нового интерфейса навигации по приложениям отмечается улучшение работы на системах с несколькими мониторами (окно открывается на экране, в котором находится курсор мыши); сортировка в алфавитном порядке; возможность группировки приложений по подкаталогам в режиме drag&drop (разделение напоминает использование вкладок); поддержка фильтрации вывода по маске как уже установленных приложений, так и приложений доступных для установки; компоновка, более оптимальная для широкоформатных мониторов.

  • Началось формирование экспериментальных сборок для плат Raspberry Pi 4.
  • Расширена поддержка оборудования. Система поставляется с ядром Linux 5.15.5 и свежими проприетарными драйверами NVIDIA. Перед релизом проведено тестирование дистрибутива на широком спектре чипсетов, процессоров и аппаратных компонентов.
  • Упрощён процесс обновления системы. В процессе запуска инсталлятора проверяется наличие уже установленной версии Pop!_OS и в случае обнаружение предлагается опция обновления системы без полной переустановки и с сохранением пользовательских файлов, доступная на стадии до разблокировки зашифрованных разделов. Для повышения надёжности обновления запасной дисковый раздел (restore) теперь обновляется отдельно и до обновления основной операционной системы, что позволяет сохранить работоспособность в случае сбоев во время обновления. Улучшена обработка внесённых пользователем изменений в /etc/fstab. Обеспечено отключение добавленных пользователем PPA-репозиториев.
  • Реализовано распространение обновлений пакетов из собственного репозитория. Введена в строй собственная инфраструктура непрерывной интеграции для тестирования и оценки качества пакетов перед их помещением в репозиторий.
  • Из актуальной кодовой базы GNOME перенесены исправления и улучшения. В том числе в интерфейс настройки Wi-Fi перенесена поддержка сортировки по текущим и прошлым соединениям, а также уровню сигнала. В файловый менеджер перенесена возможность динамического уточнения результатов поиска по мере ввода поискового запроса.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.system76.com/post...)
  2. OpenNews: Компания System76 работает над созданием нового пользовательского окружения
  3. OpenNews: В дистрибутиве Pop!_OS 21.04 предложен новый рабочий стол COSMIC
  4. OpenNews: Открытая клавиатура Launch перешла на стадию приёма предзаказов
  5. OpenNews: Компания System76 объявила о разработке пользовательского окружения COSMIC
  6. OpenNews: Выпуск Linux-дистрибутива Pop!_OS 20.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56350-system76
Ключевые слова: system76, popos, cosmic
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Обсуждение (40) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:50, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    System76 использует SystemD? :D
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 16:29, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    так вот что буква D заглавная значит... Ох Леннарт, ай да шутник
     

  • 1.2, Аноним (2), 15:51, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Теперь-то можно установить стим через apt без сноса половины системы?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 15:52, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну лично я не против.
     

  • 1.3, prokoudine (ok), 15:51, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как поживает собственный растоманский десктоп? Уже появился какой-то код?
     
     
  • 2.43, Аноним (43), 18:36, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, кто-то ещё помнит про редокс... Наверно, все драйвера уже под него написали.
     

  • 1.5, InuYasha (??), 15:56, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    szOSTitle[3] = 'o';
    szOSTitle[4] = 'v';
     
     
  • 2.20, Аноним (4), 16:34, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > sz

    ловите WinAPI-шника!

     
     
  • 3.45, InuYasha (??), 18:45, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если решишь ребус, то поймёшь, что всё правильно )

    И WinAPI рулез по сравнению с прыщовым хаосом.

     

  • 1.6, Аноним (6), 15:58, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну что там, steam больше не удаляет всю систему при установке?
     
  • 1.7, Fracta1L (ok), 16:00, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Кто-нибудь тут ковырял Попос?
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 17:03, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Кто-нибудь тут ковырял Попос?

    Я ковырял
    Предупреждение:
    Я конечно же руко$оп и ничего не понимаю в этих ваших линуксах, к тому же школьник-гумунитарий и моё мнение сплошь всё враньё и домыслы

    Учитывая вышескзанное, мой вердикт таков:
    Данный дистр, это очередное поделие в стиле дипинов, элементарей и прочих хайпофорков, как на бунте, так и на Арче.
    Из-за того, что cosmic всё же слеплен из гномощели, все его косяки от стиля и наркоманского UI, до Defective by Design с технической стороны присутствуют. Потребляет дохрена, неудобный (субъективно конечно же, но всё же), стабильность примерно на уровне корицы (хотя вру, я же вру, стабильность хуже корицы).

    Возможно, повторю, ВОЗМОЖНО, если этот их велосипед, как они и задумали, перепишут на чём-то другом, ржавый кончено же выбор из сорта этого самого... Возможно станет лучше, но не намного, думается мне, раз основа бунта, и стабильность системы после апгреда они решают костыльныйм порождением в виду "restore", вместо того, чтобы сделать как в нормальных дистрах, где можно в апгрейд и ничего не сломается после этого.

    Но где бунто-десктоп, а где стабильность, а тут ещё и свои велосипеды.

    Вы меня конечно же не слушайте, устанавливайте-устанавливайте и этот дистр, и другой форк гномов и бунт.
    Хайподистры сами себя не поставят и не попробуют.
    Удачи в поисках идеального линуксодистра, а тож ведь копрорасты делают скучную каку, а васяны наверняка делают нескучную годноту!

     
  • 2.33, Umata (?), 17:42, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хороший дистрибутив.
     
  • 2.36, Admino (ok), 18:03, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, сижу на нём, потому что мне в лом ставить расширения на гном, проще их отключать.
     
  • 2.40, Аноним (-), 18:22, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кто-нибудь тут ковырял Попос?

    А ты сам ковырял ?

     

  • 1.8, Аноним (8), 16:10, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Идея разработки собственной редакции дистрибутива Ubuntu пришла после решения Canonical перевести Ubuntu с Unity на GNOME Shell

    И я их понимаю.

     
  • 1.11, Анчоус (?), 16:17, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дело дениски попова живёт.
     
  • 1.12, Аноним (12), 16:18, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Как же убого выглядит, никчёмные панельки, даже дефолтный tint2 будет краше, до Aero линуксу, как Шигорину до Киева.
     
     
  • 2.15, Аноним (4), 16:25, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Aero

    Это та фигня, в которой не понятно, какое окно текущее? Или это другая фигня, где у абсолютно каждой приложухи (даже предустановленной) свой собственный неповторимый бессистемный стиль, как у какого-нибудь касперского или нэро в вантузе икспи?

     
  • 2.24, AleksK (ok), 16:52, 15/12/2021 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 3.26, Аноним (12), 17:01, 15/12/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 4.28, AleksK (ok), 17:05, 15/12/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.31, Ant (??), 17:25, 15/12/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.14, Аноним (12), 16:20, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Одни дурачки из меню категории выпилили, другие впилили, вся суть Линукса.
     
     
  • 2.25, AleksK (ok), 17:00, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какие категории выпилили?
    https://i.imgur.com/k46g64e.png
     
     
  • 3.44, Аноним (12), 18:43, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять ты лепишь звиздёж

    https://lh3.googleusercontent.com/proxy/et-Kx15ALKZkCK3tZJB5-IjVGGmmEZDykiI7Ch

     

  • 1.16, Аноним (16), 16:25, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    что-то не припомню чтобы во времена GNOME 2 было такое количество форков, видимо, народ очень негодует
     
     
  • 2.19, Аноним (4), 16:32, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    GNOME 3 как платформа оказалась очень удачной, отсюда все стремятся свои наработки базировать именно на ней. А вот кеды никто не форкает, потому что во-первых рискованный тулкит (полностью зависит от левой пятки правой ноги эффективного менеджера в Qt Company), а во-вторых он для любителей вантуза, а таковых в мире линукса немного — отсюда и маргинализированность кед в целом, даже какой-нибудь i3 попопулярнее будет. В третьих тормозит, в четвертых жруч, в пятых "плазма не падает", ну и далее по списку.
     
     
  • 3.23, Аноним (12), 16:51, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > GNOME 3 как платформа оказалась очень удачной

    С*здить тулкит, на котором базируются основные приложения, внедрить всякую хрень вроде CSD, все кому не лень плюються и пилят форки, ахаха, популярность)

     
  • 2.38, Nicholass (?), 18:07, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше форкануть, чем с нуля новую оболочку создавать, он уже на qt Сutefish пилят, увидим будет ли удачным.
    Скоро с выходом Kde 6, начнут делать форки Kde 5
     

  • 1.18, deusbase (ok), 16:30, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    выглядит неприятно, на уровне Минта.
     
  • 1.21, Анонимкарастуимка (?), 16:39, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    железки у этих ребят, к сожалению, не очень - потому, что не пишут про TGP и выудить эту информацию явно проблематично

    вот пример https://system76.com/laptops/oryx
    Display  17.3" FHD (1920x1080) 144 Hz refresh rate, Matte Finish
    Graphics NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q
    сюда закидываем пару накопителей, планок пожирнее, периферию

    Charger 180 Watts, AC-in 100~240V, 50~60Hz
    180 Вт зарядка, КАРЛ

    у тех же леново только 130-140 на карту идёт (до 3060 130вт, после 140) + в разгон из коробки умеют

    резон тут от 3070+? перед растоводами хвастацО?

    не, прошивки/опен хв и своя лепнина это конечно хорошо, но за что так с адекватными ребятками!!?
    и гентуху не поконпелять и фепесы в хешмяу не получить

     
     
  • 2.22, Анонимкарастуимка (?), 16:41, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хотя скорее всего там честные 80Вт, 80Вт блин... ну спасыба хоть за кодеки
     

  • 1.29, Аноним (29), 17:08, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нужно больше всяких кривых гномов. Как можно больше. И кнопки погигантистей. Заголовок окна надо на пол экрана, чтобы все эмоджи в csd влезли. И гамбургеров. Везде должны быть гамбургеры. Всё в гамбургерах.
     
  • 1.32, Аноним (32), 17:32, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "...вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать."
     
  • 1.34, Аноним (34), 17:43, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Дистрибутив поставляется с рабочим столом COSMIC, построенным на базе модифицированной оболочки GNOME Shell, набора оригинальных дополнений к GNOME Shell, собственной темой оформления, своим набором пиктограмм, другими шрифтами (Fira и Roboto Slab) и изменёнными настройками

    И обои нескучные, да.

    >После формирования выпуска Pop!_OS 21

    В честь Попова что ли названа?

     
  • 1.35, Аноним (35), 17:49, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > трансформировать COSMIC в самодостаточный проект, не использующий GNOME Shell и развиваемый на языке Rust

    То есть они хотят выкинуть gtk? Или переписать gtk на rust?

     
     
  • 2.42, Аноним (43), 18:34, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотят похоронить, как редокс.
     

  • 1.37, Nicholass (?), 18:04, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И что мешает, дальше им развивать 3.38 Гном? Почему не сделать форк 3 гнома или 41, и самому развивать..
     
  • 1.39, Аноним (39), 18:10, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сверху панель, снизу панель. Места по высоте на широкоформатниках и так мизер, его еще панелями откусили..
     
  • 1.41, Аноним (43), 18:33, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > развиваемый на языке Rust.

    Помнится, где-то был редокс... Что с ним?!

     

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