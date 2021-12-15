Выпуск дистрибутива Pop!_OS 21.10, развивающего рабочий стол COSMIC

> Кто-нибудь тут ковырял Попос? Я ковырял

Предупреждение:

Я конечно же руко$оп и ничего не понимаю в этих ваших линуксах, к тому же школьник-гумунитарий и моё мнение сплошь всё враньё и домыслы Учитывая вышескзанное, мой вердикт таков:

Данный дистр, это очередное поделие в стиле дипинов, элементарей и прочих хайпофорков, как на бунте, так и на Арче.

Из-за того, что cosmic всё же слеплен из гномощели, все его косяки от стиля и наркоманского UI, до Defective by Design с технической стороны присутствуют. Потребляет дохрена, неудобный (субъективно конечно же, но всё же), стабильность примерно на уровне корицы (хотя вру, я же вру, стабильность хуже корицы). Возможно, повторю, ВОЗМОЖНО, если этот их велосипед, как они и задумали, перепишут на чём-то другом, ржавый кончено же выбор из сорта этого самого... Возможно станет лучше, но не намного, думается мне, раз основа бунта, и стабильность системы после апгреда они решают костыльныйм порождением в виду "restore", вместо того, чтобы сделать как в нормальных дистрах, где можно в апгрейд и ничего не сломается после этого. Но где бунто-десктоп, а где стабильность, а тут ещё и свои велосипеды. Вы меня конечно же не слушайте, устанавливайте-устанавливайте и этот дистр, и другой форк гномов и бунт.

Хайподистры сами себя не поставят и не попробуют.

Удачи в поисках идеального линуксодистра, а тож ведь копрорасты делают скучную каку, а васяны наверняка делают нескучную годноту!

