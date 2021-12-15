Выпуск дистрибутива Pop!_OS 21.10, развивающего рабочий стол COSMIC

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|2.17, Аноним (17), 16:29, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так вот что буква D заглавная значит... Ох Леннарт, ай да шутник
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|1.2, Аноним (2), 15:51, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Теперь-то можно установить стим через apt без сноса половины системы?
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|2.43, Аноним (43), 18:36, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О, кто-то ещё помнит про редокс... Наверно, все драйвера уже под него написали.
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|3.45, InuYasha (??), 18:45, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если решишь ребус, то поймёшь, что всё правильно )
И WinAPI рулез по сравнению с прыщовым хаосом.
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|2.27, Аноним (27), 17:03, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кто-нибудь тут ковырял Попос?
Я ковырял
Предупреждение:
Я конечно же руко$оп и ничего не понимаю в этих ваших линуксах, к тому же школьник-гумунитарий и моё мнение сплошь всё враньё и домыслы
Учитывая вышескзанное, мой вердикт таков:
Данный дистр, это очередное поделие в стиле дипинов, элементарей и прочих хайпофорков, как на бунте, так и на Арче.
Из-за того, что cosmic всё же слеплен из гномощели, все его косяки от стиля и наркоманского UI, до Defective by Design с технической стороны присутствуют. Потребляет дохрена, неудобный (субъективно конечно же, но всё же), стабильность примерно на уровне корицы (хотя вру, я же вру, стабильность хуже корицы).
Возможно, повторю, ВОЗМОЖНО, если этот их велосипед, как они и задумали, перепишут на чём-то другом, ржавый кончено же выбор из сорта этого самого... Возможно станет лучше, но не намного, думается мне, раз основа бунта, и стабильность системы после апгреда они решают костыльныйм порождением в виду "restore", вместо того, чтобы сделать как в нормальных дистрах, где можно в апгрейд и ничего не сломается после этого.
Но где бунто-десктоп, а где стабильность, а тут ещё и свои велосипеды.
Вы меня конечно же не слушайте, устанавливайте-устанавливайте и этот дистр, и другой форк гномов и бунт.
Хайподистры сами себя не поставят и не попробуют.
Удачи в поисках идеального линуксодистра, а тож ведь копрорасты делают скучную каку, а васяны наверняка делают нескучную годноту!
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|2.36, Admino (ok), 18:03, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, сижу на нём, потому что мне в лом ставить расширения на гном, проще их отключать.
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|1.8, Аноним (8), 16:10, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Идея разработки собственной редакции дистрибутива Ubuntu пришла после решения Canonical перевести Ubuntu с Unity на GNOME Shell
И я их понимаю.
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|1.12, Аноним (12), 16:18, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как же убого выглядит, никчёмные панельки, даже дефолтный tint2 будет краше, до Aero линуксу, как Шигорину до Киева.
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|2.15, Аноним (4), 16:25, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Aero
Это та фигня, в которой не понятно, какое окно текущее? Или это другая фигня, где у абсолютно каждой приложухи (даже предустановленной) свой собственный неповторимый бессистемный стиль, как у какого-нибудь касперского или нэро в вантузе икспи?
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|1.14, Аноним (12), 16:20, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Одни дурачки из меню категории выпилили, другие впилили, вся суть Линукса.
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|1.16, Аноним (16), 16:25, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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что-то не припомню чтобы во времена GNOME 2 было такое количество форков, видимо, народ очень негодует
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|2.19, Аноним (4), 16:32, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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GNOME 3 как платформа оказалась очень удачной, отсюда все стремятся свои наработки базировать именно на ней. А вот кеды никто не форкает, потому что во-первых рискованный тулкит (полностью зависит от левой пятки правой ноги эффективного менеджера в Qt Company), а во-вторых он для любителей вантуза, а таковых в мире линукса немного — отсюда и маргинализированность кед в целом, даже какой-нибудь i3 попопулярнее будет. В третьих тормозит, в четвертых жруч, в пятых "плазма не падает", ну и далее по списку.
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|3.23, Аноним (12), 16:51, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> GNOME 3 как платформа оказалась очень удачной
С*здить тулкит, на котором базируются основные приложения, внедрить всякую хрень вроде CSD, все кому не лень плюються и пилят форки, ахаха, популярность)
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|2.38, Nicholass (?), 18:07, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше форкануть, чем с нуля новую оболочку создавать, он уже на qt Сutefish пилят, увидим будет ли удачным.
Скоро с выходом Kde 6, начнут делать форки Kde 5
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|1.21, Анонимкарастуимка (?), 16:39, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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железки у этих ребят, к сожалению, не очень - потому, что не пишут про TGP и выудить эту информацию явно проблематично
вот пример https://system76.com/laptops/oryx
Display 17.3" FHD (1920x1080) 144 Hz refresh rate, Matte Finish
Graphics NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q
сюда закидываем пару накопителей, планок пожирнее, периферию
Charger 180 Watts, AC-in 100~240V, 50~60Hz
180 Вт зарядка, КАРЛ
у тех же леново только 130-140 на карту идёт (до 3060 130вт, после 140) + в разгон из коробки умеют
резон тут от 3070+? перед растоводами хвастацО?
не, прошивки/опен хв и своя лепнина это конечно хорошо, но за что так с адекватными ребятками!!?
и гентуху не поконпелять и фепесы в хешмяу не получить
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|1.29, Аноним (29), 17:08, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нужно больше всяких кривых гномов. Как можно больше. И кнопки погигантистей. Заголовок окна надо на пол экрана, чтобы все эмоджи в csd влезли. И гамбургеров. Везде должны быть гамбургеры. Всё в гамбургерах.
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|1.32, Аноним (32), 17:32, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"...вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать."
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|1.34, Аноним (34), 17:43, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Дистрибутив поставляется с рабочим столом COSMIC, построенным на базе модифицированной оболочки GNOME Shell, набора оригинальных дополнений к GNOME Shell, собственной темой оформления, своим набором пиктограмм, другими шрифтами (Fira и Roboto Slab) и изменёнными настройками
И обои нескучные, да.
>После формирования выпуска Pop!_OS 21
В честь Попова что ли названа?
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|1.35, Аноним (35), 17:49, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> трансформировать COSMIC в самодостаточный проект, не использующий GNOME Shell и развиваемый на языке Rust
То есть они хотят выкинуть gtk? Или переписать gtk на rust?
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|1.37, Nicholass (?), 18:04, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И что мешает, дальше им развивать 3.38 Гном? Почему не сделать форк 3 гнома или 41, и самому развивать..
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|1.39, Аноним (39), 18:10, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сверху панель, снизу панель. Места по высоте на широкоформатниках и так мизер, его еще панелями откусили..
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