Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.17

Доступен релиз Alpine Linux 3.17, минималистичного дистрибутива, построенного на базе системной библиотеки Musl и набора утилит BusyBox. Дистрибутив отличается повышенными требованиями к обеспечению безопасности и собран с защитой SSP (Stack Smashing Protection). В качестве системы инициализации используется OpenRC, для управления пакетами применяется собственный пакетный менеджер apk. Alpine применяется для формирования официальных образов контейнеров Docker. Загрузочные iso-образы (x86_64, x86, armhf, aarch64, armv7, ppc64le, s390x) подготовлены в пяти вариантах: стандартном (166 МБ), с ядром без патчей (170 МБ), расширенном (774 МБ) и для виртуальных машин (49 МБ). В новом выпуске: Обновлены версии пакетов, среди прочего доступны выпуски bash 5.2, GCC 12, Kea 2.2, LLVM 15, OpenSSL 3.0, Perl 5.36, PostgreSQL 15, Node.js 18.12 и 19.1, Ceph 17.2, GNOME 43, Go 1.19, KDE Plasma 5.26, Rust 1.64, .NET 7.0.100.

По умолчанию задействована ветка библиотеки OpenSSL 3.0 (ветка OpenSSL 1.1 осталась доступна для установки в форме пакета openssl1.1-compat).

Подготовлены пакеты с языком Rust для всех поддерживаемых архитектур.



