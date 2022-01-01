Выпуск дистрибутива Siduction 2022.1

2.3 , Аноним ( 3 ), 10:01, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – не таких как все можно сосчитать по пальцам одной руки: NixOS, Gentoo, Fedora, Debian, может какая-нибудь слакварь. Остальные дистры - либо деривативы вышеозвученных, либо воруют у них пакеты, используя тот же пакетный менеджер.

3.5 , Аноним ( 5 ), 10:12, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – нет, мало вы самостоятельных дистров указали по вашим критериям. как минимум есть ещё ПМ zypper, eopkg, apt-rpm; свои пакетные базы тоже много у ког, в частности, у rpm-based.

4.6 , Аноним ( 3 ), 10:30, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > свои пакетные базы По-настоящему своя пакетная база только у Gentoo. Остальные независимые дистры воруют патчи у нее. А далее их переворовывают дистры-деривативы. > zypper, apt-rpm Просто прослойки над RPM. Синтаксис спек-файлов особо не отличается, один дистр может с оговорками скопипастить спеки у принципиально другого дистра. Отличия в основном в названии зависимостей, местных макросах и вкусовщине из codestyle/guidelines дистра.

5.7 , Аноним ( 7 ), 10:44, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Остальные независимые дистры воруют патчи у нее. Пруфы? У nixos сейчас пакетов гораздо больше, чем у gentoo. И больше, чем в aur. Свой конфиг, нестандартная сборка. Откуда им воровать?

6.9 , Аноним ( 3 ), 11:08, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > У nixos сейчас пакетов гораздо больше, чем у gentoo А если вычесть всякие автосгенеренные пакеты? Одних только rPackages 10 000 штук из 80 000. Плюс каких-то пакетов может к удивлению не оказаться, например passt. Некоторые пакеты не собираются в гидре, пришлось применить патчи из генты, например retroshare. Так что я бы не назвал кол-во пакетов главным преимуществом никсоси.

5.8 , Аноним ( 7 ), 10:45, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – У Gentoo, кстати, пакетной базы почти нет. 1,5 пакета типа ядра и браузеров, а остальное сам собирай.

6.10 , Аноним ( 3 ), 11:22, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 28 000 пакетов https://repology.org/repository/gentoo

под пакетной базой подразумевались готовые ебилды с патчами, очевидно, а не результаты сборки.

5.13 , Аноним ( 5 ), 12:56, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> zypper

> Просто прослойки над RPM. не соглашусь — у него свой формат репозиториев, и, емнип, появился раньше RPM.

6.14 , Аноним ( 3 ), 13:02, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > емнип, появился раньше RPM Перепроверь.

