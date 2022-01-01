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Выпуск дистрибутива Siduction 2022.1

30.12.2022 09:00

После года разработки сформирован релиз проекта Siduction 2022.1, развивающего десктоп-ориентированный дистрибутив Linux, построенный на пакетной базе Debian Sid (unstable). Siduction является форком Aptosid, отделившимся в июле 2011 года. Ключевым отличием от Aptosid было использование в качестве пользовательского окружения более новой версии KDE из экспериментального репозитория Qt-KDE. Для загрузки предлагаются сборки на основе KDE (3.1 ГБ), Xfce (3 ГБ) и LXQt (1.8 ГБ), а также минималистичная сборка "noX" (1 ГБ), поставляемая без графического окружения и предназначенная для пользователей, которые желают сами скомпоновать свою систему. Отдельно собираются неофициальные сборки с GNOME, Cinnamon и MATE.

Основные изменения:

  • Пакетная база синхронизирована с репозиторием Debian Unstable. Обновлены версии ядра Linux 6.1. Из рабочих столов предложены KDE Plasma 5.26.4, Xfce 4.18 и LXQt 1.2.0.
  • В состав включена утилита chroot-helper, которую можно использовать для упрощения смены корневого каталога при загрузке в Live-режиме, например, когда требуется решить какие-то проблемы в установленном на диск дистрибутиве.
  • Добавлен новый интерфейс управления пакетами Nala, представляющий собой надстройку над apt, помимо команд apt предоставляющую некоторые дополнительные возможности, такие как загрузка в несколько потоков, более наглядное представление информации о пакетах и возможность работы с историей операций.
  • Добавлен инструментарий Snapper, позволяющий в конфигурацией с файловой системой Btrfs создавать снапшоты ФС и при необходимости возвращать систему в прошлое состояние. По умолчанию снапшоты автоматически создаются перед каждой операций с apt, что позволяет откатить изменение в случае проблем с обновлением пакетов.

    Выбрать снапшот среди прочего можно через загрузочное меню.

  • По умолчанию в состав включены прошивки и обновления микрокода для CPU: amd64-microcode, firmware-amd-graphics, firmware-atheros, firmware-bnx2, firmware-bnx2x, firmware-brcm80211, firmware-crystalhd, firmware-intelwimax, firmware-iwlwifi, firmware-libertas, firmware-linux-nonfree, firmware-misc-nonfree, firmware-myricom, firmware-netxen, firmware-qlogic, firmware-realtek, firmware-ti-connectivity, firmware-zd1211 и intel-microcode, а также утилиты для установки и извлечения прошивок (b43-fwcutter, firmware-b43-installer, firmware-b43legacy-installer, iucode-tool).


  1. Главная ссылка к новости (https://siduction.org/2022/12/...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Siduction 2021.3
  3. OpenNews: Разработчики Debian утвердили поставку проприетарных прошивок в установочных носителях
  4. OpenNews: Проект Aptosid продолжил развитие Linux-дистрибутива Sidux. Релиз Aptosid 2010-02
  5. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива aptosid 2011-02
  6. OpenNews: Отчёт SPI о пожертвованиях Debian, X.Org, systemd, FFmpeg, Arch Linux, OpenWrt
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58407-siduction
Ключевые слова: siduction, debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Konqi (ok), 09:10, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Добавлен инструментарий Snapper

    Это круто.
    sudo snapper rollback - и можно не бояться)
    Этот инструментарий нужно в каждый роллинг.

     
  • 1.2, Аноним (2), 09:46, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Интересно, а сколько всего существует васяноподелочных дистров линукса? Потому кажется что на distrowatch как-то маловато, и нитакихкаквсе намнооого больше.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:01, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не таких как все можно сосчитать по пальцам одной руки: NixOS, Gentoo, Fedora, Debian, может какая-нибудь слакварь. Остальные дистры - либо деривативы вышеозвученных, либо воруют у них пакеты, используя тот же пакетный менеджер.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 10:12, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет, мало вы самостоятельных дистров указали по вашим критериям. как минимум есть ещё ПМ zypper, eopkg, apt-rpm; свои пакетные базы тоже много у ког, в частности, у rpm-based.
     
     
  • 4.6, Аноним (3), 10:30, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > свои пакетные базы

    По-настоящему своя пакетная база только у Gentoo. Остальные независимые дистры воруют патчи у нее. А далее их переворовывают дистры-деривативы.

    > zypper, apt-rpm

    Просто прослойки над RPM. Синтаксис спек-файлов особо не отличается, один дистр может с оговорками скопипастить спеки у принципиально другого дистра. Отличия в основном в названии зависимостей, местных макросах и вкусовщине из codestyle/guidelines дистра.

     
     
  • 5.7, Аноним (7), 10:44, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Остальные независимые дистры воруют патчи у нее.

    Пруфы? У nixos сейчас пакетов гораздо больше, чем у gentoo. И больше, чем в aur. Свой конфиг, нестандартная сборка. Откуда им воровать?

     
     
  • 6.9, Аноним (3), 11:08, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У nixos сейчас пакетов гораздо больше, чем у gentoo

    А если вычесть всякие автосгенеренные пакеты? Одних только rPackages 10 000 штук из 80 000. Плюс каких-то пакетов может к удивлению не оказаться, например passt. Некоторые пакеты не собираются в гидре, пришлось применить патчи из генты, например retroshare. Так что я бы не назвал кол-во пакетов главным преимуществом никсоси.

     
  • 5.8, Аноним (7), 10:45, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У Gentoo, кстати, пакетной базы почти нет. 1,5 пакета типа ядра и браузеров, а остальное сам собирай.
     
     
  • 6.10, Аноним (3), 11:22, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    28 000 пакетов https://repology.org/repository/gentoo
    под пакетной базой подразумевались готовые ебилды с патчами, очевидно, а не результаты сборки.
     
  • 5.13, Аноним (5), 12:56, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> zypper
    > Просто прослойки над RPM.

    не соглашусь — у него свой формат репозиториев, и, емнип, появился раньше RPM.


     
     
  • 6.14, Аноним (3), 13:02, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > емнип, появился раньше RPM

    Перепроверь.

     

  • 1.11, Аноним (11), 11:31, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они глупые, что ли? Не знают, что unstable означает, что набор пакетов нестабильный и негоден к применению?
     
     
  • 2.12, paulus (ok), 12:16, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это же дебиан, там даже в unstable древнючие пакеты, так что все стабильно :)
     

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