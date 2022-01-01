Выпуск дистрибутива Siduction 2022.1

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|1.1, Konqi (ok), 09:10, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Добавлен инструментарий Snapper
Это круто.
sudo snapper rollback - и можно не бояться)
Этот инструментарий нужно в каждый роллинг.
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|1.2, Аноним (2), 09:46, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Интересно, а сколько всего существует васяноподелочных дистров линукса? Потому кажется что на distrowatch как-то маловато, и нитакихкаквсе намнооого больше.
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|2.3, Аноним (3), 10:01, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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не таких как все можно сосчитать по пальцам одной руки: NixOS, Gentoo, Fedora, Debian, может какая-нибудь слакварь. Остальные дистры - либо деривативы вышеозвученных, либо воруют у них пакеты, используя тот же пакетный менеджер.
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|3.5, Аноним (5), 10:12, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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нет, мало вы самостоятельных дистров указали по вашим критериям. как минимум есть ещё ПМ zypper, eopkg, apt-rpm; свои пакетные базы тоже много у ког, в частности, у rpm-based.
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|4.6, Аноним (3), 10:30, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> свои пакетные базы
По-настоящему своя пакетная база только у Gentoo. Остальные независимые дистры воруют патчи у нее. А далее их переворовывают дистры-деривативы.
> zypper, apt-rpm
Просто прослойки над RPM. Синтаксис спек-файлов особо не отличается, один дистр может с оговорками скопипастить спеки у принципиально другого дистра. Отличия в основном в названии зависимостей, местных макросах и вкусовщине из codestyle/guidelines дистра.
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|5.7, Аноним (7), 10:44, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Остальные независимые дистры воруют патчи у нее.
Пруфы? У nixos сейчас пакетов гораздо больше, чем у gentoo. И больше, чем в aur. Свой конфиг, нестандартная сборка. Откуда им воровать?
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|6.9, Аноним (3), 11:08, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У nixos сейчас пакетов гораздо больше, чем у gentoo
А если вычесть всякие автосгенеренные пакеты? Одних только rPackages 10 000 штук из 80 000. Плюс каких-то пакетов может к удивлению не оказаться, например passt. Некоторые пакеты не собираются в гидре, пришлось применить патчи из генты, например retroshare. Так что я бы не назвал кол-во пакетов главным преимуществом никсоси.
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|5.8, Аноним (7), 10:45, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У Gentoo, кстати, пакетной базы почти нет. 1,5 пакета типа ядра и браузеров, а остальное сам собирай.
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|5.13, Аноним (5), 12:56, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> zypper
> Просто прослойки над RPM.
не соглашусь — у него свой формат репозиториев, и, емнип, появился раньше RPM.
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|1.11, Аноним (11), 11:31, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Они глупые, что ли? Не знают, что unstable означает, что набор пакетов нестабильный и негоден к применению?
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|2.12, paulus (ok), 12:16, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это же дебиан, там даже в unstable древнючие пакеты, так что все стабильно :)
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