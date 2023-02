Разработчики Ubuntu развивают минималистичный установочный образ

2.10 , Аноним ( 10 ), 13:14, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – mini.iso Каноникалы никогда и не поддерживали. Он оставался от Дебиана, пока классический debian-installer окончательно не разломали.

3.13 , beduin747 ( ok ), 13:20, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > mini.iso Каноникалы никогда и не поддерживали. Он оставался от Дебиана, пока классический debian-installer окончательно не разломали. Странно он как-то "оставался". Худел с 300 с лишним до 70 Мб. При этом работал со всеми распространёнными сетевухами, в отличие от дебьяновского.

4.15 , Werwolf ( ok ), 13:25, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >> mini.iso Каноникалы никогда и не поддерживали. Он оставался от Дебиана, пока классический debian-installer окончательно не разломали.

> Странно он как-то "оставался". Худел с 300 с лишним до 70 Мб.

> При этом работал со всеми распространёнными сетевухами, в отличие от дебьяновского. дебилиановский тоже работал со всеми сетевухами, просто надо было брать non-free версию поддерживаемую сообществом

5.16 , beduin747 ( ok ), 13:32, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>> mini.iso Каноникалы никогда и не поддерживали. Он оставался от Дебиана, пока классический debian-installer окончательно не разломали.

>> Странно он как-то "оставался". Худел с 300 с лишним до 70 Мб.

>> При этом работал со всеми распространёнными сетевухами, в отличие от дебьяновского.

> дебилиановский тоже работал со всеми сетевухами, просто надо было брать non-free версию

> поддерживаемую сообществом У меня частенько с ним проблемы были, увы.

3.14 , Werwolf ( ok ), 13:24, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > mini.iso Каноникалы никогда и не поддерживали. Он оставался от Дебиана, пока классический

> debian-installer окончательно не разломали. наслышан даа.. и кстати это хороший пример когда нечто написанное сто лет назад оставшись без сопровождения прекрасно работало и обновлялось, и ни разу не вызвало проблем (по крайней мере у меня), тогда как новый их субакутя дичайший кусок мусора не работающий или зависающий чаще чем выполняющий свою функцию.

2.20 , beduin747 ( ok ), 13:52, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > сначала похоронили хороший mini.iso теперь делают его разжиревший клон.. канониклы как

> всегда.

> а по сабжу после того как нашёл проект netboot.xyz не вижу смысла

> по 100500 раз перезаписывать флешку каждый раз как нужна та или

> инная ОС. netboot.xyz - это разве не для развертывания по сети со своего сервака? Он же из инета не умеет?