The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Разработчики Ubuntu развивают минималистичный установочный образ

27.02.2023 12:39

Сотрудники компании Canonical раскрыли информацию о проекте ubuntu-mini-iso, развивающем новую минималистичную сборку Ubuntu, размером около 140 МБ. Главная идея нового установочного образа в том, чтобы сделать его универсальным и представляющим возможность установки выбранной версии любой официальной сборки Ubuntu.

Проект развивает Дэн Бунгерт (Dan Bungert), сопровождающий инсталлятор Subiquity. На данном этапе уже подготовлен и протестирован рабочий прототип сборки, ведётся работа по задействованию для сборки официальной инфраструктуры Ubuntu. Новую сборку предполагается опубликовать вместе с весенним выпуском Ubuntu 23.04. Сборку можно будет использовать для записи на CD/USB или для динамической загрузки через UEFI HTTP. Сборка предоставляет текстовое меню, при помощи которого можно выбрать интересующую редакцию Ubuntu, установочный образ для которой будет загружен в оперативную память. Данные о доступных сборках будут загружаться динамически при помощи simplestreams.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Canonical и Elektrobit представили EB corbos Linux, редакцию Ubuntu для автомобильных систем
  3. OpenNews: Официальные редакции Ubuntu прекратят поддержку Flatpak в базовой поставке
  4. OpenNews: Для Ubuntu начал поставляться пакет с ядром Linux для систем реального времени
  5. OpenNews: Команда Xubuntu начнёт формировать минималистичные сборки
  6. OpenNews: Компания Canonical опубликовала сборки Ubuntu, оптимизированные для IoT-платформ Intel
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58712-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:49, 27/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Сначала сделать жирный образ, а потом кичиться минималистической редакцией. Дизриспекты.
     
  • 1.2, Айнаниммм (?), 12:53, 27/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Net-install? Сперва закопали потом новый лепят.
     
     
  • 2.5, КО (?), 13:03, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как в анекдоте про стюардессу
     
  • 2.7, iPony129412 (?), 13:10, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так в этом и суть технологий.

    Устаревшие технологии выкинуть. И засадить simplestreams + snap 👍

     

  • 1.3, Аноним (3), 12:55, 27/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Какая глупость, винда за умещается на 1 диск, а жирнобунта требует целых 5 гигабайт.
    Позор
     
     
  • 2.6, AleksK (ok), 13:06, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Как там в 98 году? MSDN iso Win10 x64 6 гигов весит и это голая система в которой нифига нет. Ubuntu с кучей смофта в два раза меньше.
     
  • 2.18, zog (??), 13:45, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что в установщике винды есть лишь винда, а в установщини бубунты есть и операционная система и тонны прикладного софта, заботливо собранного армией бесполезных маинтейнеров. Линукс - нет пути!
     

  • 1.4, Werwolf (ok), 12:56, 27/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    сначала похоронили хороший mini.iso теперь делают его разжиревший клон.. канониклы как всегда.

    а по сабжу после того как нашёл проект netboot.xyz не вижу смысла по 100500 раз перезаписывать флешку каждый раз как нужна та или инная ОС.

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:14, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    mini.iso Каноникалы никогда и не поддерживали. Он оставался от Дебиана, пока классический debian-installer окончательно не разломали.
     
     
  • 3.13, beduin747 (ok), 13:20, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > mini.iso Каноникалы никогда и не поддерживали. Он оставался от Дебиана, пока классический debian-installer окончательно не разломали.  

    Странно он как-то "оставался". Худел с 300 с лишним до 70 Мб. При этом работал со всеми распространёнными сетевухами, в отличие от дебьяновского.

     
     
  • 4.15, Werwolf (ok), 13:25, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> mini.iso Каноникалы никогда и не поддерживали. Он оставался от Дебиана, пока классический debian-installer окончательно не разломали.
    > Странно он как-то "оставался". Худел с 300 с лишним до 70 Мб.
    > При этом работал со всеми распространёнными сетевухами, в отличие от дебьяновского.

    дебилиановский тоже работал со всеми сетевухами, просто надо было брать non-free версию поддерживаемую сообществом

     
     
  • 5.16, beduin747 (ok), 13:32, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> mini.iso Каноникалы никогда и не поддерживали. Он оставался от Дебиана, пока классический debian-installer окончательно не разломали.
    >> Странно он как-то "оставался". Худел с 300 с лишним до 70 Мб.
    >> При этом работал со всеми распространёнными сетевухами, в отличие от дебьяновского.
    > дебилиановский тоже работал со всеми сетевухами, просто надо было брать non-free версию
    > поддерживаемую сообществом

    У меня частенько с ним проблемы были, увы.

     
  • 3.14, Werwolf (ok), 13:24, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > mini.iso Каноникалы никогда и не поддерживали. Он оставался от Дебиана, пока классический
    > debian-installer окончательно не разломали.

    наслышан даа.. и кстати это хороший пример когда нечто написанное сто лет назад оставшись без сопровождения прекрасно работало и обновлялось, и ни разу не вызвало проблем (по крайней мере у меня), тогда как новый их субакутя дичайший кусок мусора не работающий или зависающий чаще чем выполняющий свою функцию.

     
  • 2.20, beduin747 (ok), 13:52, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сначала похоронили хороший mini.iso теперь делают его разжиревший клон.. канониклы как
    > всегда.
    > а по сабжу после того как нашёл проект netboot.xyz не вижу смысла
    > по 100500 раз перезаписывать флешку каждый раз как нужна та или
    > инная ОС.

    netboot.xyz - это разве не для развертывания по сети со своего сервака? Он же из инета не умеет?

     

  • 1.8, Аноним (8), 13:11, 27/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    и что там внутри? опять системда?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:15, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    curl полновесного iso
     

  • 1.9, Аноним (9), 13:11, 27/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У этих парней качели круче, чем у психов по весне. И потом кто-то их продукт ставит на сервера...
     
  • 1.12, beduin747 (ok), 13:16, 27/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Сборка предоставляет текстовое меню, при помощи которого можно выбрать интересующую редакцию Ubuntu, установочный образ для которой будет загружен в оперативную память.  

    Т.е. это не net-install, а загрузчик жирообраза в память? =(

     
  • 1.17, Любитель Монеточки (?), 13:36, 27/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Добавить в установщик режим установки "Ванильная консоль" как в установщике EndeavourOS - нет нет
    Заново делать NetBoot-образ Ubuntu наверняка хуже, чем в прошлый раз - самое то
     
  • 1.21, Аноним (21), 13:52, 27/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Canonical молодцы !
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=52842
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру