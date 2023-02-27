Разработчики Ubuntu развивают минималистичный установочный образ

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|1.1, Аноним (1), 12:49, 27/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Сначала сделать жирный образ, а потом кичиться минималистической редакцией. Дизриспекты.
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|2.7, iPony129412 (?), 13:10, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так в этом и суть технологий.
Устаревшие технологии выкинуть. И засадить simplestreams + snap 👍
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|1.3, Аноним (3), 12:55, 27/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Какая глупость, винда за умещается на 1 диск, а жирнобунта требует целых 5 гигабайт.
Позор
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|2.6, AleksK (ok), 13:06, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Как там в 98 году? MSDN iso Win10 x64 6 гигов весит и это голая система в которой нифига нет. Ubuntu с кучей смофта в два раза меньше.
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|2.18, zog (??), 13:45, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что в установщике винды есть лишь винда, а в установщини бубунты есть и операционная система и тонны прикладного софта, заботливо собранного армией бесполезных маинтейнеров. Линукс - нет пути!
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|1.4, Werwolf (ok), 12:56, 27/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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сначала похоронили хороший mini.iso теперь делают его разжиревший клон.. канониклы как всегда.
а по сабжу после того как нашёл проект netboot.xyz не вижу смысла по 100500 раз перезаписывать флешку каждый раз как нужна та или инная ОС.
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|2.10, Аноним (10), 13:14, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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mini.iso Каноникалы никогда и не поддерживали. Он оставался от Дебиана, пока классический debian-installer окончательно не разломали.
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|3.13, beduin747 (ok), 13:20, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> mini.iso Каноникалы никогда и не поддерживали. Он оставался от Дебиана, пока классический debian-installer окончательно не разломали.
Странно он как-то "оставался". Худел с 300 с лишним до 70 Мб. При этом работал со всеми распространёнными сетевухами, в отличие от дебьяновского.
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|4.15, Werwolf (ok), 13:25, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> mini.iso Каноникалы никогда и не поддерживали. Он оставался от Дебиана, пока классический debian-installer окончательно не разломали.
> Странно он как-то "оставался". Худел с 300 с лишним до 70 Мб.
> При этом работал со всеми распространёнными сетевухами, в отличие от дебьяновского.
дебилиановский тоже работал со всеми сетевухами, просто надо было брать non-free версию поддерживаемую сообществом
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|5.16, beduin747 (ok), 13:32, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> mini.iso Каноникалы никогда и не поддерживали. Он оставался от Дебиана, пока классический debian-installer окончательно не разломали.
>> Странно он как-то "оставался". Худел с 300 с лишним до 70 Мб.
>> При этом работал со всеми распространёнными сетевухами, в отличие от дебьяновского.
> дебилиановский тоже работал со всеми сетевухами, просто надо было брать non-free версию
> поддерживаемую сообществом
У меня частенько с ним проблемы были, увы.
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|3.14, Werwolf (ok), 13:24, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> mini.iso Каноникалы никогда и не поддерживали. Он оставался от Дебиана, пока классический
> debian-installer окончательно не разломали.
наслышан даа.. и кстати это хороший пример когда нечто написанное сто лет назад оставшись без сопровождения прекрасно работало и обновлялось, и ни разу не вызвало проблем (по крайней мере у меня), тогда как новый их субакутя дичайший кусок мусора не работающий или зависающий чаще чем выполняющий свою функцию.
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|2.20, beduin747 (ok), 13:52, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> сначала похоронили хороший mini.iso теперь делают его разжиревший клон.. канониклы как
> всегда.
> а по сабжу после того как нашёл проект netboot.xyz не вижу смысла
> по 100500 раз перезаписывать флешку каждый раз как нужна та или
> инная ОС.
netboot.xyz - это разве не для развертывания по сети со своего сервака? Он же из инета не умеет?
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|1.9, Аноним (9), 13:11, 27/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У этих парней качели круче, чем у психов по весне. И потом кто-то их продукт ставит на сервера...
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|1.12, beduin747 (ok), 13:16, 27/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Сборка предоставляет текстовое меню, при помощи которого можно выбрать интересующую редакцию Ubuntu, установочный образ для которой будет загружен в оперативную память.
Т.е. это не net-install, а загрузчик жирообраза в память? =(
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|1.17, Любитель Монеточки (?), 13:36, 27/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Добавить в установщик режим установки "Ванильная консоль" как в установщике EndeavourOS - нет нет
Заново делать NetBoot-образ Ubuntu наверняка хуже, чем в прошлый раз - самое то
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