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Компания Canonical вышла на самообеспечение

30.04.2020 11:12

В своём обращении, приуроченном в выходу Ubuntu 20.04, Марк Шаттлворт рассказал о том, что компания Canonical уже давно не зависит от его личных финансовых вливаний и вышла на самообеспечение. По словам Шаттлворта, если завтра с ним что-нибудь случится, то проект Ubuntu продолжит существование в надёжных руках нынешней команды Canonical и сообщества.

Так как Canonical является частной компанией, детали о финансовом состоянии не разглашается, из публичных сведений доступен только финансовый отчёт, поданный в Регистрационную палату Великобритании и отражающий данные за 2018 год. В отчёте отражён валовой доход в 83 млн долларов и прибыль в 10 млн долларов. Шаттлворт не отказывается от намерения выхода на IPO и превратить Canonical в публичную компанию, но это не произойдёт в этом году.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Ubuntu Enterprise Cloud преодолел отметку в 12 тысяч внедрений
  3. OpenNews: За 2013 год выручка компании Canonical составила $65 млн при убытках в $21 млн
  4. OpenNews: Canonical уволит от 30% до 60% сотрудников. Инициативы по созданию форка Unity 8
  5. OpenNews: Джейн Зилбер покинула пост генерального директора Canonical
  6. OpenNews: Анализ участия крупных корпораций в финансировании свободных проектов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52842-canonical
Ключевые слова: canonical, ubuntu
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  • 1.1, Аноним (1), 11:23, 30/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Ну, прекрасно, что ещё можно сказать
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:40, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Например системд не нужно. Корпарасты давят швободку. Лучше бы дали денег на фрибсд.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 11:49, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    И на reacos, reactos  тоже денег дайте!
     
  • 3.30, Аноним (30), 12:52, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Например системд не нужно

    и питон надо только за деньги сделать. Причём, чем версия выше, тем дороже.

     
     
  • 4.35, Аноним (35), 13:01, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И удалять дебильные комментарии на OpenNET -е от неосиливших Python.
     

  • 1.4, Аноним (5), 11:38, 30/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Майкрософт еще не накопил чтобы купить каноникл?
     
     
  • 2.7, Im banana man (?), 11:46, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Microsoft только и остается, чтобы взять и купить один из самых популярных Linux-дистрибутивов
     
     
  • 3.31, Аноним (30), 12:53, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Отрасль от этого не пострадает. А вот для микрософта может быть польза
     
  • 2.14, MS (??), 12:03, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Мы дерьма - не покупатели. Обратитесь в IBM, они такое любят.

     
     
  • 3.16, Аноним (5), 12:06, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них своего дерьма навалом. Им такого не надо.
     
  • 3.24, заминированный тапок (ok), 12:30, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    правильно, вы же его производите
     
  • 2.23, Аноним (23), 12:24, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ждут же пока не начнет приносить прибыль
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:45, 30/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Перестали тратить весь бюджет на рекламу и взятки, и внезапно не совсем убыточны. Но это же всё равно не спасёт их -- надо было продаваться мс пока предлагали.
     
     
  • 2.8, Аноним (6), 11:47, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ещё наверно стали продавать данные пользователей более активно сейчас. Рассказывать можно о многом, но где ежегодные отчёты? Отчёты мс я вот видел.
     
     
  • 3.11, Crazy Alex (ok), 11:50, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ещё вам что? MS - публичная компания, они обязаны отчёты показывать. Canonical - частная.
     
     
  • 4.13, Аноним (6), 12:01, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >UK-based

    А ну хотя да. Это многое объясняет. Но слова не имеют юридической силы, а от компаний из бриташки нужно вообще подальше держаться -- они существуют только чтобы сливать пользователей. Хуже только австралийские.

     
  • 3.12, Аноним (12), 11:53, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Отчёты мс

    О продаже данных?


     

  • 1.9, Аноним (9), 11:47, 30/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А говорили что рабы только в Федоре. Так кому теперь верить
     
     
  • 2.32, Аноним (30), 12:54, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользуйтесь OpenSUSE
     

  • 1.15, Аноним (15), 12:04, 30/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А всего-то надо было начать собирать телеметрию. Как оказалось, пользователи даже не ливанули с дистра, а ломанулись использовать. Ведь теперь это не поделка на базе Дебиана, а серьёзный взрослый продукт!
     
     
  • 2.17, Аноним (5), 12:09, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вставляешь телеметрию, на полученные деньги нанимаешь нормальных программистов. Не ставишь телеметрию тебя выгоняет собственная команда как в Void Linux. Выбор, как говорится, за тобой.
     
     
  • 3.20, InuYasha (?), 12:19, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "Выбор - удел рабов, имеющие власть же сами строят своё будущее".
     
     
  • 4.22, Он им (?), 12:23, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А когда выбора нет, это кто?
     
     
  • 5.26, InuYasha (?), 12:37, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это дно.
     
  • 3.25, Аноним (15), 12:30, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Я тоже одобряю этот шаг, честному человеку скрывать нечего, а с маргиналами никто не хочет иметь дела
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 12:48, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как честный человек с именем аноним и фамилией '' пришлите пожалуйста данные своей карты и все логины с паролями. Спасибо, что вам нечего скрывать.
     
     
  • 5.29, Аноним (29), 12:51, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    данных карт достаточно - логинов мы вам сами заведем.

     
  • 4.28, Аноним (27), 12:48, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как честный человек с именем аноним и фамилией '' пришлите пожалуйста данные своей карты и все логины с паролями. Спасибо, что вам нечего скрывать.
     
  • 2.33, Аноним (30), 12:56, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У нас до сих пор есть пользователи, которые пользуются соц. сетями. Телеметрия в операционке - это вообще фигня.
     

  • 1.34, Аноним (34), 12:57, 30/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Объясните мне дураку, а чём соль? Есть Дебиан, что такого делается в Убунту, что на это тратятся деньги и на чём деньги зарабатываются. Я искренне не понимаю отличий Убунты от Дебиана и мне кажется что полтора землекопа могут менять обои на нескучные.
     
  • 1.36, Аноним (36), 13:06, 30/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как пользователь убунту - очень рад за убунту
     

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