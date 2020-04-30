Компания Canonical вышла на самообеспечение

В своём обращении, приуроченном в выходу Ubuntu 20.04, Марк Шаттлворт рассказал о том, что компания Canonical уже давно не зависит от его личных финансовых вливаний и вышла на самообеспечение. По словам Шаттлворта, если завтра с ним что-нибудь случится, то проект Ubuntu продолжит существование в надёжных руках нынешней команды Canonical и сообщества.

Так как Canonical является частной компанией, детали о финансовом состоянии не разглашается, из публичных сведений доступен только финансовый отчёт, поданный в Регистрационную палату Великобритании и отражающий данные за 2018 год. В отчёте отражён валовой доход в 83 млн долларов и прибыль в 10 млн долларов. Шаттлворт не отказывается от намерения выхода на IPO и превратить Canonical в публичную компанию, но это не произойдёт в этом году.



