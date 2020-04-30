Компания Canonical вышла на самообеспечение

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|2.5, Аноним (5), 11:40, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Например системд не нужно. Корпарасты давят швободку. Лучше бы дали денег на фрибсд.
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|3.30, Аноним (30), 12:52, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Например системд не нужно
и питон надо только за деньги сделать. Причём, чем версия выше, тем дороже.
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|4.35, Аноним (35), 13:01, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И удалять дебильные комментарии на OpenNET -е от неосиливших Python.
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|2.7, Im banana man (?), 11:46, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Microsoft только и остается, чтобы взять и купить один из самых популярных Linux-дистрибутивов
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|3.31, Аноним (30), 12:53, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Отрасль от этого не пострадает. А вот для микрософта может быть польза
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|2.14, MS (??), 12:03, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Мы дерьма - не покупатели. Обратитесь в IBM, они такое любят.
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|1.6, Аноним (6), 11:45, 30/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Перестали тратить весь бюджет на рекламу и взятки, и внезапно не совсем убыточны. Но это же всё равно не спасёт их -- надо было продаваться мс пока предлагали.
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|2.8, Аноним (6), 11:47, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ещё наверно стали продавать данные пользователей более активно сейчас. Рассказывать можно о многом, но где ежегодные отчёты? Отчёты мс я вот видел.
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|3.11, Crazy Alex (ok), 11:50, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А ещё вам что? MS - публичная компания, они обязаны отчёты показывать. Canonical - частная.
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|4.13, Аноним (6), 12:01, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>UK-based
А ну хотя да. Это многое объясняет. Но слова не имеют юридической силы, а от компаний из бриташки нужно вообще подальше держаться -- они существуют только чтобы сливать пользователей. Хуже только австралийские.
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|1.15, Аноним (15), 12:04, 30/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А всего-то надо было начать собирать телеметрию. Как оказалось, пользователи даже не ливанули с дистра, а ломанулись использовать. Ведь теперь это не поделка на базе Дебиана, а серьёзный взрослый продукт!
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|2.17, Аноним (5), 12:09, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вставляешь телеметрию, на полученные деньги нанимаешь нормальных программистов. Не ставишь телеметрию тебя выгоняет собственная команда как в Void Linux. Выбор, как говорится, за тобой.
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|3.25, Аноним (15), 12:30, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Я тоже одобряю этот шаг, честному человеку скрывать нечего, а с маргиналами никто не хочет иметь дела
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|4.27, Аноним (27), 12:48, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как честный человек с именем аноним и фамилией '' пришлите пожалуйста данные своей карты и все логины с паролями. Спасибо, что вам нечего скрывать.
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|4.28, Аноним (27), 12:48, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как честный человек с именем аноним и фамилией '' пришлите пожалуйста данные своей карты и все логины с паролями. Спасибо, что вам нечего скрывать.
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|2.33, Аноним (30), 12:56, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У нас до сих пор есть пользователи, которые пользуются соц. сетями. Телеметрия в операционке - это вообще фигня.
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|1.34, Аноним (34), 12:57, 30/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Объясните мне дураку, а чём соль? Есть Дебиан, что такого делается в Убунту, что на это тратятся деньги и на чём деньги зарабатываются. Я искренне не понимаю отличий Убунты от Дебиана и мне кажется что полтора землекопа могут менять обои на нескучные.
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