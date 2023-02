Для Ubuntu начал поставляться пакет с ядром Linux для систем реального времени

2.105 , Попандопала ( ? ), 20:07, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Та не, я давно с РТ патчами юзаю ядро. Игрухи как бы проворнее говорили будут. Ведьмак3 норм был. Остальные хз,но вероятно также.D

3.107 , Аноним ( - ), 20:10, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Та не, я давно с РТ патчами юзаю ядро. Игрухи как бы

> проворнее говорили будут. Ведьмак3 норм был. Остальные хз,но вероятно также.D Ты скорее "low latency" ядро используешь. Зафиг тебе с твоим ведьмаком RT_LINUX с гарантиями выполнения для реалтаймных задач, право? Это не твой уровень.

4.108 , Попандопала ( ? ), 20:14, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – # Timers subsystem

#

CONFIG_TICK_ONESHOT=y

CONFIG_NO_HZ_COMMON=y

# CONFIG_HZ_PERIODIC is not set

CONFIG_NO_HZ_IDLE=y

# CONFIG_NO_HZ_FULL is not set

CONFIG_NO_HZ=y

CONFIG_HIGH_RES_TIMERS=y

CONFIG_PREEMPT=y

CONFIG_PREEMPT_RT_BASE=y

CONFIG_HAVE_PREEMPT_LAZY=y

# CONFIG_PREEMPT_NONE is not set

# CONFIG_PREEMPT_VOLUNTARY is not set

# CONFIG_PREEMPT__LL is not set

CONFIG_PREEMPT_RTB=y

# CONFIG_PREEMPT_RT_FULL is not set

CONFIG_PREEMPT_COUNT=y #

# CPU/Task time and stats accounting