Для Ubuntu начал поставляться пакет с ядром Linux для систем реального времени

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|1.1, Бегущий по граблям (?), 11:33, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
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Как это проверить, что оно "обеспечивающих снижение задержек и позволяющих добиться предсказуемого времени обработки событий"? Где тесты и отчёты, Зин?
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|2.6, Бывалый смузихлёб (?), 11:48, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну поставить планку в 10 мин - так гарантированно практически любое событие обработается за исключением отдельных нюансов..
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|3.59, Аноним (-), 17:42, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> обработается за исключением отдельных нюансов..
Hard realtime отличается от всего остального именно отсутствием вот таких нюансов. Простите, а вон тот опасный промышленный процесс точно подождет? Или таки е...т?! А дрон точно может подождать? Или впечатается в землю? Автопилот подождет? Или размажет водителя об грузовик?
И вот в этом месте нас очень сильно интересует наличие таких нюансов, которые и отличают RealTime системы от обычных. И мерж патчей RT_LINUX о том чтобы в линуксе такие нюансы извести, хотя бы на уровне ядра.
Да мы создаем будущее. И в этом будущем, как и в Sci-Fi компьютеры управляют всем. И вот тут нас очень сильно волнует как это работает. И можем ли мы доверить свои тушки своим компьютерным системам.
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|2.7, Аноним (7), 11:59, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну это же не жесткое реальное время, АЭС ты на такой системе не построишь всё равно.
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|3.49, анон (?), 15:59, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Для АЭС под это дело нужны свои процессоры. На процессорах интела, амд, арма, риска и т.д. нельзя, они это даже в лицензии пишут, что запрещено использовать их процы для высокоточных устройств, медицинских аппаратов, спутников и научных машин. И ответственность они за подрыв аэс во сферической в вакууме франции из-за интела в контуре они не возьмут. А если по существу, то процы для аэс ни одна развитая страна в мире уже не производит, только Россия, Китай.
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|4.110, ptr (??), 20:51, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Никто специализированный процессоры для АЭС не производит. Просто все критические функции возлагаются на ПЛИС или МК таким образом, чтобы, во-первых, они дублировались 4-5 раз, во-вторых, чтобы многозадачных компонентов с конкурирующими критическими задачами вообще не было.
Сбор данных так же дублирован 4-5 раз. Поэтому нормальной является картина, когда оператор может один и тот же показатель посмотреть на трех разных индикаторах и визуально убедиться, что только один из МК, ПЛИС или датчиков вышел из строя.
АЭС - это не тот объект, который можно доверить одной системе даже с самой продвинутой RT OS. У одного оператора в распоряжении, обычно 4-5 служебных компьютера. В штатной ситуации он может использовать каждый для отображения разной информации. Но они полностью взаимозаменямы.
Теоретически, достаточно трех компьютеров (если проблема с одним, но на двух других информация совпадет). А практически, если один из трех выйдет из строя, то сравнивать показатели двух других уже смысла не будет, а мгновенно отремонтировать или заменить третий - невозможно. Отсюда и 4-5.
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|2.12, Аноним (12), 12:22, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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В linuxcnc помнится 3-5 микросекунд задержки на прерывание достигается сравнмтельно легко. Берется многоядерный проц и одно ядро (физическое, с учетом как распределены кэши и тд) изолируется под реалтаймовое приложение. Все остальное бегает как обычно на других ядрах. Там есть тестовая приблуда чтобы измерять время между двумя обработчиками прерываний, они там битик ставят/считывают с параллельного порта, даже график строит распределения времени между обработчиками. На дохлом двухядерноом атлончике 2600 получалось типа 10 микросекунд, стабильных, без единого разрыва в течении десятков минут.
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|4.57, Аноним (57), 17:03, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у старёхоньких советских МК уже была реакция доли мкс при частотах ~10 МГц. Куда делись современные гигагерцы?!
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|5.80, Аноним (-), 18:50, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> у старёхоньких советских МК уже была реакция доли мкс при частотах ~10
> МГц. Куда делись современные гигагерцы?!
Откройте для себя микроконтроллеры. Все то же самое но - сильно лучше. Гигагерцев там конечно же нет - максимум сотни мегагерц, чтобы память поспевала за ядром и не было вот тех здоровенных кешей которые вносят сильную непредсказуемость в время реакции.
А если ну капец как надо есть FPGA, там очень быстро (единицы наносекунд, если не доли) можно. Для понимания - народ допустим пуляет свой радиосигнал или лазер, ловит отраженку, делает вывод о расстоянии. Вот только свет быстрый и если у системы клок 100МГц - она в принципе не оперирует юнитами кратными менее чем трем метрам тогда.
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|3.60, Аноним (-), 17:50, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
В настоящем realtime вопрос - о том какие ГАРАНТИИ у нас при этом есть Linuxcnc... большой текст свёрнут, показать
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|3.79, Брат Анон (ok), 18:50, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет. Хард реал тайм и реал тайм -- это две большие разницы. Линукс при всем моём почтении не может 7арантировать ничего. Да и если что -- перезагрузка Линукса явно не уложится в отведённые интервалы.
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|4.82, Аноним (-), 18:58, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Нет. Хард реал тайм и реал тайм -- это две большие разницы.
> Линукс при всем моём почтении не может 7арантировать ничего.
Вообще-то тот набор патчей это как раз о именно гарантиях, именно в стиле достаточно жесткого реалтайма. Там и реворк шедулера процессов на тему, и перетряс всего что может якорить кернел, вплоть до printk (внезапно).
> Да и если что -- перезагрузка Линукса явно не уложится в отведённые интервалы.
Это вы видео загрузки линукса за 0.3 секунды не видели просто, он там не грузится, он включается, там на видео ресет жмут несколько раз для иллюстрации. А чего, это тоже линукс. Просто оптимизированый под вот именно это. В иных случаях это может быть не так уж и важно если системы дублированые. Пока оно там ребутается рулить просто будет дублер.
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|3.39, Аноним (39), 14:36, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не свисти, находясь в трансе. От реалтайм ядра на десктопе повышается отзывчивость, но ухудшается работа энергосбережения(из-за замены мутексов на спинлоки). Хотя в настоящее время разницы по отзывчивости всё меньше и меньше, ибо самое важное уже перенесли в апстрим. Ещё можешь lowlatency попробовать. Очень близко к реалтайму, особенно на десктопе.
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|4.62, Аноним (-), 17:55, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Он таки не очень свистит - те патчи на индустриаловку ориентированы В последних... большой текст свёрнут, показать
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|2.4, freehck (ok), 11:42, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Напомните им только из версии "~ubuntu" убрать, чтобы хотя бы выглядело, будто они сами что-то собирают.
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|3.40, freehck (ok), 14:56, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Astra Linux это военизированный Debian, а не Ubuntu.
Ну не скажи. Это бинарные пакеты, понадёрганные из разных дистров, в то числе и из Ubuntu, и слитые в одну репу.
Военизированного там нет ничего, кроме сертификации МО.
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|4.42, kawaii_girl (ok), 15:03, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Военизированного там нет ничего
Не знаю как сейчас, но раньше там были иконки с касками и солдатами и красная звезда на логотипе)
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|5.43, freehck (ok), 15:06, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не знаю как сейчас, но раньше там были иконки с касками и солдатами и красная звезда на логотипе)
А на фуражке на моей
Серп и молот, и звезда.
Как это трогательно!
PS: не видел их UI, но с охотой верю.
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|4.45, Василий (??), 15:21, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если не понимаете и не знаете что такое mandatory access control (MAC), то да - для таких как вы астровцы только и делают что тырят пакеты. Кто соображает в MAC, те понимают что такое астровский Parsec как конкурент AppArmor и SELinux. Значит патчить весь софт для работы системы мандатного доступа.
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|5.46, Аноним (2), 15:28, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну, да, взять обычный кернеловый Smack (Simplified Mandatory Access Control Kernel), обвесить его правилами, всё подряд запрещающими, назвать всё это гордо Astra Parsec - очень продуктивно и самостийно! А потом, конечно, "патчить весь софт", потому что сами себе позапрещали всё подряд, но людям-то надо работать, а не в окошечках варнинги читать
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|5.81, Брат Анон (ok), 18:57, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вся мандаторная система Астры построена поверх SeLinux, которая разработана АНБ. Я ничего отличного от SeLinux там не нашёл. На рабочем месте астра уже 3й год стоит.
"Как нам преодолеть эту маленькую боль?"(с)
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|2.27, Аноним (27), 13:48, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пусть напишут свои патчи, тогда будем ждать. А взять готовые чужие - это плагиа^W импортозамещение.
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|1.3, YetAnotherOnanym (ok), 11:42, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Если даже оставить в стороне вопрос о том, насколько оно, ядро, в действительности реалтаймовое, остаётся вопрос о том, как эту реалтаймовость будет использовать софт, для которого задержки имеют значение (тот же астериск, или по для видеостриминга), если оно писалось под обычное ядро?
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|2.5, freehck (ok), 11:45, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Да никак. Это для эмбедок, ЧПУ и автономок всяких типа БПЛА. Берёшь ядро, пишешь спецом под него с учётом всех особенностей.
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|3.8, Аноним (7), 12:02, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Там совсем другие ОС используются. Самое реальное применение реал тайм линукса это для музыкантов, чтобы у них звук быстрее в колонки вылетал.
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|4.15, Аноним (15), 13:00, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть пакет linuxcnc, используется для управления станками, ему важно постоянное короткое время сервоцикла для управления движением. оно как раз работает на rt ядре.
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|5.36, Аноним (7), 14:23, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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В БПЛА часто стоит LynxOS, MicroC/OS-II, FreeRTOS. Последний например в новых DJI.
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|6.63, Аноним (-), 17:58, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> В БПЛА часто стоит LynxOS, MicroC/OS-II, FreeRTOS. Последний например в новых DJI.
Телеметрию китайским тулсам джы хорошо шлет, так что благодарные пользователи очень радовались тому что это научились ловить не только китайцы. Сразу дроновод стал опасной профессией :)))
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|7.67, Аноним (67), 18:16, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И правильно ишь чо удумали летать где хочется. Им и запрет по GPS координатам и всё такое, а они всё летают и летают.
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|8.75, Аноним (-), 18:36, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Время такое, игра эндера почему-то очень популярна за пределами кинотеатров Н... текст свёрнут, показать
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|4.29, Трансвистит (ok), 13:52, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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В реальности на станках автоматической линии пайки использовалась windows. Windows NT на японском установщике 2003 года выпуска и windows XP, на 2х других частях линии.
Windows не является операционной системой реального времени.
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|5.38, Аноним (7), 14:26, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это CAM или какой-то интерфейс. У него ещё должна быть часть которая непосредственно двигает клешнями. Она может быть вообще без ОС как ардуина для простоты это можно назвать firmware.
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|5.44, Минона (ok), 15:10, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Windows не является операционной системой реального времени
Для soft-realtime подходит.
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|5.84, Брат Анон (ok), 19:03, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет там никакой винды. Ты перепутал SCADA и реал тайм контроллер. Которые связаны полевыми шинами. Контроллёр про твой Шиндошс вообще понятия не имеет.
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|3.83, Брат Анон (ok), 19:00, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Короткий ответ: нет.
Правильные печи, авионика, атомка, медицина, умные боеприпасы: соответствие международным стандартам хард реал тайм? Нет? Спасибо, мы вам перезвоним, до свидания.
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|2.28, Аноним (27), 13:50, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> насколько оно, ядро, в действительности реалтаймовое
ты читать умеешь? С патчами -rt оно становится по-настоящему риалтаймовым, вот насколько. Без них - нет, не риалтаймовое.
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|3.47, Аноним (47), 15:30, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Все критерии реалтаймовости в студию. А потом ещё гарантии от интелла и амд насчёт времени выполнения инструкций.
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|4.64, Аноним (-), 18:01, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Все критерии реалтаймовости в студию.
Для жесткого реалтайма - время реакции не хуже чем X в совершенно любых условиях. То-есть не важно какие там камнепады, апдейты, активность и проч - система либо отвечает за X либо нет. Это бинарная величина: гарантии либо держатся, либо нет. Всегда.
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|5.86, Брат Анон (ok), 19:07, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет. Это только одно из 4х условий. А за этими основными -- ещё полтора десятка требований.
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|6.100, Аноним (-), 19:54, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Нет. Это только одно из 4х условий. А за этими основными --
> ещё полтора десятка требований.
Ну это главное. Без него остальное не важно уже. И с вот именно этим так то довольно много проблем.
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|3.51, YetAnotherOnanym (ok), 16:03, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> С добавлением к названию "-rt" оно становится по-настоящему риалтаймовым, вот насколько.
Поправил за тебя.
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|4.76, Аноним (-), 18:41, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Слышь юморист, яндекс как-то выкаытвал описание как московское метро на этом поезда гоняет. В ПЛК и на серверах там "realtime linux", представляешь? И вот оно в реальном времени трекает где какой поезд у него и рулит движением оных, так то. И патчи там ну вот те самые как раз.
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|5.88, Брат Анон (ok), 19:08, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет. В контроллерах Симатик Сименс С400 никаких линуксов и в помине нет. Там даже QNX нет.
И без аппаратного ключа хрен ты прошивку обновить.
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|6.101, Аноним (-), 19:57, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Нет. В контроллерах Симатик Сименс С400 никаких линуксов и в помине нет.
А таки была презентация яндекса где они вот именно линух использовали, и в плк, и на серверах. И описание как это все взаимодействует. Я бы такое сам не придумал, ищите в поискаре, на какой-то яндекс конфе это было.
Ну и систем такого плана на линухе сейчас уже и без этих - есть. И RT_LINUX так то им в основном надо.
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|3.85, Брат Анон (ok), 19:06, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет. Такое ядро в промышленном применении использовать нельзя.
Оно не гарантирует хард реал тайм. В поделках гаражных -- на свой страх и риск. В серию -- убить на месте сразу.
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|4.102, Аноним (-), 19:58, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Нет. Такое ядро в промышленном применении использовать нельзя.
Промышленные применения так то разные бывают. В том числе и по уровню критичности. Хотя конечно убунтуйское ядро там использовать как впрочем и убунту - ну да, идейка для суицидника, который хочет проверить не посадят ли за жирный продолб в тюрьму.
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|1.9, Аноним (9), 12:03, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну с учетом того, что x86 начиная с 386 проца, не может быть нормальным процом для RT ,а так все хорошо.
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|3.52, YetAnotherOnanym (ok), 16:07, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какая прелесть, простой вопрос "Почему?" набрал уже (на 16:00 15.02.2023) уже три минуса.
А вот мне тоже интересно, что что не так с i386, почему он не подходит для rt?
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|3.65, Аноним (-), 18:04, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Почему?
Потому что уйдет он в SMM# IRQ по хрен его знает какому критерию - и сколько он там по максимуму отвисать мог - только проприетарное фирмваре с обработчиком SMM IRQ и знает. И отключить SMM IRQ система не может - систему просто вышибает более привилегированный "ring -1" и потом она как максимум может констатироват что "кто-то спер эн времени проца". Предотвратить это ОС не может.
И как вы на такой платформе кому-то что-то гарантировать собираетесь насчет времен реации, интересно?
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|2.25, Аноним (25), 13:43, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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QNX-цы лохи оказывается. Им надо было опеннетовского иксперта сначала спросить, что такое нормальный проц для RT, прежде чем начинать свою RTOS пилить в том числе и для 386 проца. А, подождите... Иксперт, вероятно, тогда еще в детском садике куличики из песка лепил или лягушек через соломинку надувал - некогда ему было консультировать глупых дядек. Или, возможно, разработчики всех обманули со своей RTOS, утверждая, что она RT.
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|3.61, Аноним (9), 17:54, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Ну начиная с 80386 действительно много чего изменилась и у QNX Один момент, я б... большой текст свёрнут, показать
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|4.74, Аноним (-), 18:28, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
А, лол, как его убрать то Его чипсет железо вызывают по только им ведомым крите... большой текст свёрнут, показать
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|4.78, kkk (??), 18:50, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот да, в такие новости надо сразу писать -- если у вас не осталось материнки до 2012 года выпуска, то не грузитесь вам это ядро нафиг не нужно.
Все эти миниксы в материнках пустили латенси по ....
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|5.87, Аноним (-), 19:08, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Все эти миниксы в материнках пустили латенси по ....
У этих миниксов так то отдельное выделенное ядро. Активное кстати даже когда комп типа-выключен, от дежурки питается :). А вы думаете как оно комп по сети включает, ос перекатывает и проч в всяких AMT/vPro и проч?! Так что латенси оно не сильно портит, разве что доступами к памяти. А вот секурити системы... эээ...
А SMM с его SMI# и ring -1 пустивший латенси и предсказуемость системы для ring0 есть аж с самого начала ака i386, кажись.
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|3.89, Брат Анон (ok), 19:13, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чушь написал. Кроме проца -- там ещё и вачдогов пару стоит. И чипы весьма своеобразные, которые от твоего 386 камня на камне не оставляют. И режимы работы у такой системы, мягко говоря -- своеобразные.
Конечно, на ширпотреб ты накатить QNX можешь. Только такую систему ты можешь пользовать только как калькулятор и у себя дома. Потому что QNX сразу распознает подмену и ты её не заставишь рулить промышленным оборудованием.
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|2.34, Аноним (7), 14:21, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тебя никто не заставляет использовать виртуальную память. Хотя сабж конечно же её использует и не является системой жесткого реального времени.
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|3.73, Аноним (-), 18:24, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Тебя никто не заставляет использовать виртуальную память. Хотя сабж конечно же её
> использует и не является системой жесткого реального времени.
Вообще ядро можно собрать и без оверкомита, и без виртуальной памяти если оно вам надо.
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|5.103, Аноним (-), 20:01, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Всё-равно это не будет хард реал тайм фор индастри продакшн реди.
Современные RT_LINUX патчи уже довольно близки к точке когда Linux сможет быть довольно правдоподобным подобием RTOS. Но да, изначально он для этого не создавался, поэтому идет довольно тяжело и медленно а результат похуже более специфичных продуктов. Однако повыпереть VxWorks какой и тому подобное из ряда мест он явно в состоянии будет.
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|1.13, Аноним (13), 12:24, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Начал или вернул то что было изначально, но потом выкинули как "ненужное"? :)
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|1.18, Александр (??), 13:16, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Реально это очень полезное начинание.
Тут вопрос не во времени реакции как таковом, а в его предсказуемости.
Штатный линукс запросто может миллиард пакетов обработать без задержек, а потом выдать задержку на 100-200 миллисекунд.
Холивары по поводу "реальное время это микросекунды или миллисекунды" бессмысленны, так как в каждой задаче - свои требования для реального времени.
Я видел систему реального времени с ограничением по реальному времени - 4 секунды для максимальной задержки обработки событий.
С данными патчами, линукс можно стабильно применять там, где "реальность" времени измеряется десятками миллисекунд.
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|2.31, Аноним (31), 14:12, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Микросекунд, уважаемый, микросекунд. Причем не десятков, а единиц. 100 кгц частота прерываний достигается обычным компом из магазина за углом.
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|3.66, Аноним (-), 18:09, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Понимаешь, 100кГц прерываний - это прекрасно но но вопрос в том насколько ... большой текст свёрнут, показать
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|4.77, Аноним (31), 18:44, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и сколько времени решает ваша тинька, например, квадратное уравнение? как там у нее с числами с плавающей запятой - какова разрядность/скорострельность?
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|5.91, Аноним (-), 19:17, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вполне может быть что и дольше чем гроб на гигагерцах, особенно если это надо оп... большой текст свёрнут, показать
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|5.93, Брат Анон (ok), 19:22, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На таких системах вычисления не проводят. Все контрольные значения просчитаны заранее и зашиты намертво.
Дело не в скорости. Дело в гарантиях времени. И Линукс их дать не может.
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|6.104, Аноним (-), 20:06, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А таки сабжевые патчи довольно сильно это дело лечат. В том числе и по части вот именно шедулинга процессов допустим. Когда речь уже идет что на сегменте X задача _гарантировано_ получит не менее Y времени, и все такое.
Думаю мало кто будет спорить что обычным ос общего назначения ТАКИЕ заморочки не требуются и тут мы уже говорим по RTOS-specific вещи. Сабжевые патчи это обыгрывают.
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|3.92, Брат Анон (ok), 19:19, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет. Требования к реальному времени в каждом приложении разные. В железках на заводе -- общее требование 1мс. Шиндошс даёт девиацию от 4 до 20 мм. Линукс, теоретически, с таким ядром мог бы подойти. Но нет, потому что Линукс не сертифицирован для промышленного применения.
А скажем, для голосовой массовой связи -- норм. Но опять же: не в службах спасения или телеуправления.
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|2.35, Аноним (7), 14:23, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По хорошему для системы реального времени надо считать такты процессора. Но как только тебе нужна хоть какая-то многозадачность там начинаются очень большие ньюансы.
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|4.53, Аноним (7), 16:18, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да нужны ещё правильны процессоры с правильными тактами это определенно не помешает.
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|5.111, Аноним (-), 20:54, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну да нужны ещё правильны процессоры с правильными тактами это определенно не помешает.
А называется это "микроконтроллер". И производится миллиардами. То что их не очень сильно видно не означает что их нет. На них все и держится. Ну как, открывая кран вы же не задумываетесь что где-то трубы, где-то насосы, где-то трансформатор для этого насоса и провода...
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|4.69, Аноним (-), 18:19, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Поэтому есть такие штуки как микроконтроллеры Это иногда позволяет очень странн... большой текст свёрнут, показать
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|1.20, Аноним (20), 13:18, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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задумался, сколько занимает процессорного времени современная ОС в смартфоне - ужаснулся
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|1.21, Аноним (17), 13:26, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Сейчас, не понимающие что такое операционная система реального времени эксперты, будут рассказывать почему rt патчи не нужны или наоборот как они играть в игры и слушать музыку помогут.
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|5.112, Аноним (-), 20:56, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, даже до сименса дошло, в отличие от местных слоупоков :). Но опеннетчики заедут в HP со своим принтером а в сименс - своим ПЛК. Поучить их делать это :)
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|1.32, Cyber100 (ok), 14:13, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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я не понял - они какие-то там пакеты предоставили или само риилтайм ядро выкатили?
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|3.70, Аноним (-), 18:20, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Собрали в виде rt и засунули в пакет.
Патчи RT_LINUX применили и опакетили. Это несколько больше чем "собрали в виде".
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|2.37, Аноним (31), 14:25, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Реалтаймовые патчи под линукс лезут так глубоко в ядро, что их невозможно накатить на произвольную версию ядра. Эти патчи пилятся под конкретное ядро, причем не последней свежести (потому что не угнаться). Видимо убунта допилила патчи под конкретное ядро для своего lts дистрибутива. Разумное решение - так они охватывают дополнительный кусок рынка.
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|1.41, Nick (??), 14:58, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Почему бы, не перейти на частичный ролинг релиз, или на другие виды ролинг релизов?
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|2.54, Аноним (7), 16:20, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что никакой вменяемый производитель таким пользоваться не будет.
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|2.72, Аноним (-), 18:22, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Почему бы, не перейти на частичный ролинг релиз, или на другие виды ролинг релизов?
И что это даст кроме головняка? Для тех кто это хотел арчик есть но там система умеет делать себе харакири если не повезет.
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|2.71, Аноним (-), 18:21, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Зачем? VxWorks и QNX же есть.
Условия у этих господарей дикие а фичность в пролете.
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|2.97, Брат Анон (ok), 19:26, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что для моей поделки на малинке:
1) Я не смогу поставить QNX
2) В моей штучной подделке мне нужны гарантии. Если моя машинка весом 850 гр уткнётся в забор -- никто не пострадает.
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|3.106, Аноним (-), 20:09, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Потому что для моей поделки на малинке:
> 1) Я не смогу поставить QNX
> 2) В моей штучной подделке мне нужны гарантии. Если моя машинка весом
> 850 гр уткнётся в забор -- никто не пострадает.
Ну вообще Маск так то на орбиту летает с x86 и линуксом. Другое дело что во первых он в состоянии нанять нормальных инженеров. Во вторых там не только x86... В третьих там более 1 компьютера параллельно работают.
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|1.98, Аноним (-), 19:50, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем оно Убунту? ОС с режимом реального времени нужен только в промышленности.
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|2.105, Попандопала (?), 20:07, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Та не, я давно с РТ патчами юзаю ядро. Игрухи как бы проворнее говорили будут. Ведьмак3 норм был. Остальные хз,но вероятно также.D
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|3.107, Аноним (-), 20:10, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Та не, я давно с РТ патчами юзаю ядро. Игрухи как бы
> проворнее говорили будут. Ведьмак3 норм был. Остальные хз,но вероятно также.D
Ты скорее "low latency" ядро используешь. Зафиг тебе с твоим ведьмаком RT_LINUX с гарантиями выполнения для реалтаймных задач, право? Это не твой уровень.
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|4.108, Попандопала (?), 20:14, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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# Timers subsystem
#
CONFIG_TICK_ONESHOT=y
CONFIG_NO_HZ_COMMON=y
# CONFIG_HZ_PERIODIC is not set
CONFIG_NO_HZ_IDLE=y
# CONFIG_NO_HZ_FULL is not set
CONFIG_NO_HZ=y
CONFIG_HIGH_RES_TIMERS=y
CONFIG_PREEMPT=y
CONFIG_PREEMPT_RT_BASE=y
CONFIG_HAVE_PREEMPT_LAZY=y
# CONFIG_PREEMPT_NONE is not set
# CONFIG_PREEMPT_VOLUNTARY is not set
# CONFIG_PREEMPT__LL is not set
CONFIG_PREEMPT_RTB=y
# CONFIG_PREEMPT_RT_FULL is not set
CONFIG_PREEMPT_COUNT=y
#
# CPU/Task time and stats accounting
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