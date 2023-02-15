Для Ubuntu начал поставляться пакет с ядром Linux для систем реального времени

2.6 , Бывалый смузихлёб ( ? ), 11:48, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ну поставить планку в 10 мин - так гарантированно практически любое событие обработается за исключением отдельных нюансов..

3.59 , Аноним ( - ), 17:42, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > обработается за исключением отдельных нюансов.. Hard realtime отличается от всего остального именно отсутствием вот таких нюансов. Простите, а вон тот опасный промышленный процесс точно подождет? Или таки е...т?! А дрон точно может подождать? Или впечатается в землю? Автопилот подождет? Или размажет водителя об грузовик? И вот в этом месте нас очень сильно интересует наличие таких нюансов, которые и отличают RealTime системы от обычных. И мерж патчей RT_LINUX о том чтобы в линуксе такие нюансы извести, хотя бы на уровне ядра. Да мы создаем будущее. И в этом будущем, как и в Sci-Fi компьютеры управляют всем. И вот тут нас очень сильно волнует как это работает. И можем ли мы доверить свои тушки своим компьютерным системам.

2.7 , Аноним ( 7 ), 11:59, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ну это же не жесткое реальное время, АЭС ты на такой системе не построишь всё равно.

3.49 , анон ( ? ), 15:59, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Для АЭС под это дело нужны свои процессоры. На процессорах интела, амд, арма, риска и т.д. нельзя, они это даже в лицензии пишут, что запрещено использовать их процы для высокоточных устройств, медицинских аппаратов, спутников и научных машин. И ответственность они за подрыв аэс во сферической в вакууме франции из-за интела в контуре они не возьмут. А если по существу, то процы для аэс ни одна развитая страна в мире уже не производит, только Россия, Китай.

4.110 , ptr ( ?? ), 20:51, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Никто специализированный процессоры для АЭС не производит. Просто все критические функции возлагаются на ПЛИС или МК таким образом, чтобы, во-первых, они дублировались 4-5 раз, во-вторых, чтобы многозадачных компонентов с конкурирующими критическими задачами вообще не было.

Сбор данных так же дублирован 4-5 раз. Поэтому нормальной является картина, когда оператор может один и тот же показатель посмотреть на трех разных индикаторах и визуально убедиться, что только один из МК, ПЛИС или датчиков вышел из строя.

АЭС - это не тот объект, который можно доверить одной системе даже с самой продвинутой RT OS. У одного оператора в распоряжении, обычно 4-5 служебных компьютера. В штатной ситуации он может использовать каждый для отображения разной информации. Но они полностью взаимозаменямы.

Теоретически, достаточно трех компьютеров (если проблема с одним, но на двух других информация совпадет). А практически, если один из трех выйдет из строя, то сравнивать показатели двух других уже смысла не будет, а мгновенно отремонтировать или заменить третий - невозможно. Отсюда и 4-5.

2.12 , Аноним ( 12 ), 12:22, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – В linuxcnc помнится 3-5 микросекунд задержки на прерывание достигается сравнмтельно легко. Берется многоядерный проц и одно ядро (физическое, с учетом как распределены кэши и тд) изолируется под реалтаймовое приложение. Все остальное бегает как обычно на других ядрах. Там есть тестовая приблуда чтобы измерять время между двумя обработчиками прерываний, они там битик ставят/считывают с параллельного порта, даже график строит распределения времени между обработчиками. На дохлом двухядерноом атлончике 2600 получалось типа 10 микросекунд, стабильных, без единого разрыва в течении десятков минут.

3.24 , commiethebeastie ( ok ), 13:38, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А с ARM пробовали сравнивать?

4.57 , Аноним ( 57 ), 17:03, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – у старёхоньких советских МК уже была реакция доли мкс при частотах ~10 МГц. Куда делись современные гигагерцы?!

5.80 , Аноним ( - ), 18:50, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > у старёхоньких советских МК уже была реакция доли мкс при частотах ~10

> МГц. Куда делись современные гигагерцы?! Откройте для себя микроконтроллеры. Все то же самое но - сильно лучше. Гигагерцев там конечно же нет - максимум сотни мегагерц, чтобы память поспевала за ядром и не было вот тех здоровенных кешей которые вносят сильную непредсказуемость в время реакции. А если ну капец как надо есть FPGA, там очень быстро (единицы наносекунд, если не доли) можно. Для понимания - народ допустим пуляет свой радиосигнал или лазер, ловит отраженку, делает вывод о расстоянии. Вот только свет быстрый и если у системы клок 100МГц - она в принципе не оперирует юнитами кратными менее чем трем метрам тогда.

3.60 , Аноним ( - ), 17:50, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать В настоящем realtime вопрос - о том какие ГАРАНТИИ у нас при этом есть Linuxcnc... 3.79 , Брат Анон ( ok ), 18:50, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет. Хард реал тайм и реал тайм -- это две большие разницы. Линукс при всем моём почтении не может 7арантировать ничего. Да и если что -- перезагрузка Линукса явно не уложится в отведённые интервалы.

4.82 , Аноним ( - ), 18:58, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Нет. Хард реал тайм и реал тайм -- это две большие разницы.

> Линукс при всем моём почтении не может 7арантировать ничего. Вообще-то тот набор патчей это как раз о именно гарантиях, именно в стиле достаточно жесткого реалтайма. Там и реворк шедулера процессов на тему, и перетряс всего что может якорить кернел, вплоть до printk (внезапно). > Да и если что -- перезагрузка Линукса явно не уложится в отведённые интервалы. Это вы видео загрузки линукса за 0.3 секунды не видели просто, он там не грузится, он включается, там на видео ресет жмут несколько раз для иллюстрации. А чего, это тоже линукс. Просто оптимизированый под вот именно это. В иных случаях это может быть не так уж и важно если системы дублированые. Пока оно там ребутается рулить просто будет дублер.

2.22 , Оно ним ( ? ), 13:36, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Протестируй и отчитайся. В трёхдневный срок.

2.23 , Трансвистит ( ok ), 13:37, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Этим rt патчам более 10 лет и оно не для десктопа

3.39 , Аноним ( 39 ), 14:36, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не свисти, находясь в трансе. От реалтайм ядра на десктопе повышается отзывчивость, но ухудшается работа энергосбережения(из-за замены мутексов на спинлоки). Хотя в настоящее время разницы по отзывчивости всё меньше и меньше, ибо самое важное уже перенесли в апстрим. Ещё можешь lowlatency попробовать. Очень близко к реалтайму, особенно на десктопе.

4.62 , Аноним ( - ), 17:55, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Он таки не очень свистит - те патчи на индустриаловку ориентированы В последних...