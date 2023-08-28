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Выпуск легковесного дистрибутива antiX 23

28.08.2023 23:25

Состоялся релиз легковесного Live-дистрибутива AntiX 23, построенного на пакетной базе Debian и ориентированного для установки на устаревшее оборудование. Выпуск основан на пакетной базе Debian 12, но поставляется без системного менеджера systemd и с eudev вместо udev. Для инициализации на выбор могут использоваться runit или sysvinit. Пользовательское окружение по умолчанию сформировано при помощи оконного менеджера IceWM, но дополнительно в поставку включены fluxbox, jwm и herbstluftwm. Размер iso-образов: 1.8 ГБ (полный, включает LibreOffice и 4 оконных менеджера – IceWM, fluxbox, jwm и herbstluftwm), 1 ГБ (базовый), 527 МБ (без графики) и 252 МБ (установка по сети). Сборки подготовлены для архитектур x86_64 и i386.

В новом выпуске:

  • Осуществлён переход на пакетную базу Debian 12 (Bookworm). В полной сборке предложено ядро Linux 6.1, а в остальных сборках 5.10.
  • Обновлены версии приложений, например, libreoffice 7.5.5, firefox-esr 102.14.0, seamonkey 2.53.17, claws-mail 4.1.1.
  • Пользовательское окружение по умолчанию построено на основе оконного менеджера IceWM и файлового менеджера zzzFM.
  • Для настройки задействован IceWM Control Centre.
  • Добавлены новые темы оформления и обои рабочего стола.
  • В состав включена экранная клавиатура Onboard.
  • Добавлено приложение magnus для увеличения областей на экране.
  • Для упрощения установки deb-пакетов предложено приложение Deb Installer.

Состав:

  • Мультимедийный сервер pipewire и менеджер звуковых сеансов WirePlumber в полных редакциях (в остальных редакциях ALSA).
  • Воспроизведение звука: xmms.
  • Просмотр видео: celluloid и mpv.
  • Просмотр изображений: mirage.
  • Просмотр youtube без браузера: smtube.
  • Прослушивание интернет-радио: streamtuner2.
  • Ведение заметок: cherrytree.
  • Просмотр PDF-документов: qpdfview.
  • Навигация по приложениям: App Select.
  • Файловые менеджеры: zzzFM, rox-filer, mc.
  • Конвертация звука и видео: winff и asunder.
  • Настройка сети: connman, gnome-ppp и ceni.
  • Текстовые редакторы: geany, leafpad.
  • Инструменты для ремастеринга и создания снимков установленной системы: iso-snapshot и remaster.
  • Резервное копирование: luckybackup.
  • Сканирование документов: simple-scan.
  • Загрузка торрентов: transmission-gtk.
  • Настройка: antiX Control Centre.
  • Разное: bootrepair, Package Installer, Network Assistant, User Manager, ddm-mx (установщик драйверов NVIDIA).
  • Консольные приложения: редакторы nano и vim-tiny, RSS-ридер newsboat, чат irssi, аудиоплеер mocp, радио pmrp, видеоплеер mpv, загрузчик YouTube ytfzf, торрент rtorrent.


  1. Главная ссылка к новости (https://antixlinux.com/antix-2...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива MX Linux 23
  3. OpenNews: Выпуск системы инициализации SysVinit 3.08
  4. OpenNews: Выпуск легковесного дистрибутива antiX 22
  5. OpenNews: Опубликован AV Linux MX-21, дистрибутив для создания аудио- и видеоконтента
  6. OpenNews: Релиз Debian 12 "Bookworm"
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал _A_z_
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59673-antix
Ключевые слова: antix
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анонин (?), 23:38, 28/08/2023 [ответить]  
    		• +/
    Самое важное не указали: насколько обои нескучные?
     
     
  • 2.2, OpenEcho (?), 00:20, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > насколько обои нескучные?

    Обои это не функционал, а дело вкуса, а о вкусах как говорится - не спорят, они, вкусы - у каждого свои и функционалу не мешают

     

  • 1.3, Аноним (3), 00:25, 29/08/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    Легковесный дисрибутив, libreoffice,  firefox-esr , ага, ага...
    Когда этот дистрибутив запустят в firefox, тогда он будет легковесным.
     
  • 1.4, Аноним (4), 00:30, 29/08/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    Без systemd пусть сами едят, фанатики.
     
     
  • 2.5, пяяпппяя (?), 00:37, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    п©ц╥п©Б∙╛п©Б∙╗п©Б∙╘п©Б∙╛п©Б∙╚п©Б∙╚п©Б∙╕п©Б∙╗ п©Б▄║я▐Б√▓п©Б∙╚п©Б∙╗п©Б∙╕
     
     
  • 3.6, Аноним (3), 00:50, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    dev-disk-by\x2did-dm\x2duuid\x2dLVM\x2d223UJcZaxi51utSaGJlZ3KrIuVIAJgcJDnMC1Q1ndL81NOUFmyH1qsqMeiAKY5.device loaded

    И никаких портянок.

     
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