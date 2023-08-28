Выпуск легковесного дистрибутива antiX 23

Состоялся релиз легковесного Live-дистрибутива AntiX 23, построенного на пакетной базе Debian и ориентированного для установки на устаревшее оборудование. Выпуск основан на пакетной базе Debian 12, но поставляется без системного менеджера systemd и с eudev вместо udev. Для инициализации на выбор могут использоваться runit или sysvinit. Пользовательское окружение по умолчанию сформировано при помощи оконного менеджера IceWM, но дополнительно в поставку включены fluxbox, jwm и herbstluftwm. Размер iso-образов: 1.8 ГБ (полный, включает LibreOffice и 4 оконных менеджера – IceWM, fluxbox, jwm и herbstluftwm), 1 ГБ (базовый), 527 МБ (без графики) и 252 МБ (установка по сети). Сборки подготовлены для архитектур x86_64 и i386. В новом выпуске: Осуществлён переход на пакетную базу Debian 12 (Bookworm). В полной сборке предложено ядро Linux 6.1, а в остальных сборках 5.10.

Обновлены версии приложений, например, libreoffice 7.5.5, firefox-esr 102.14.0, seamonkey 2.53.17, claws-mail 4.1.1.

Пользовательское окружение по умолчанию построено на основе оконного менеджера IceWM и файлового менеджера zzzFM.

Для настройки задействован IceWM Control Centre.

Добавлены новые темы оформления и обои рабочего стола.

В состав включена экранная клавиатура Onboard.

Добавлено приложение magnus для увеличения областей на экране.

Для упрощения установки deb-пакетов предложено приложение Deb Installer. Состав: Мультимедийный сервер pipewire и менеджер звуковых сеансов WirePlumber в полных редакциях (в остальных редакциях ALSA).

Воспроизведение звука: xmms.

Просмотр видео: celluloid и mpv.

Просмотр изображений: mirage.

Просмотр youtube без браузера: smtube.

Прослушивание интернет-радио: streamtuner2.

Ведение заметок: cherrytree.

Просмотр PDF-документов: qpdfview.

Навигация по приложениям: App Select.

Файловые менеджеры: zzzFM, rox-filer, mc.

Конвертация звука и видео: winff и asunder.

Настройка сети: connman, gnome-ppp и ceni.

Текстовые редакторы: geany, leafpad.

Инструменты для ремастеринга и создания снимков установленной системы: iso-snapshot и remaster.

Резервное копирование: luckybackup.

Сканирование документов: simple-scan.

Загрузка торрентов: transmission-gtk.

Настройка: antiX Control Centre.

Разное: bootrepair, Package Installer, Network Assistant, User Manager, ddm-mx (установщик драйверов NVIDIA).

Консольные приложения: редакторы nano и vim-tiny, RSS-ридер newsboat, чат irssi, аудиоплеер mocp, радио pmrp, видеоплеер mpv, загрузчик YouTube ytfzf, торрент rtorrent.



