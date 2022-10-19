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Выпуск легковесного дистрибутива antiX 22

19.10.2022 20:18

Состоялся релиз легковесного Live-дистрибутива AntiX 22, построенного на пакетной базе Debian и ориентированного для установки на устаревшее оборудование. Выпуск основан на пакетной базе Debian 11, но поставляется без системного менеджера systemd и с eudev вместо udev. Для инициализации на выбор могут использоваться runit или sysvinit. Пользовательское окружение по умолчанию сформировано при помощи оконного менеджера IceWM, но дополнительно в поставку включены fluxbox, jwm и herbstluftwm. Размер iso-образов: 1.5 ГБ (полный, включает LibreOffice), 820 МБ (базовый), 470 МБ (без графики) и 191 МБ (установка по сети). Сборки подготовлены для архитектур x86_64 и i386.

В новом выпуске:

  • Обновлены версии программ, включая ядро Linux 4.9.0-326, IceWM 3 и seamonkey 2.53.14.
  • Многие пакеты Debian, в том числе apt, cups, dbus, gvfs, openssh, policykit-1, procps, pulseaudio, rpcbind, rsyslog, samba, sane-backends, udisks2, util-linux, webkit2gtk и xorg-server, пересобраны и избавлены от привязок к libsystemd0 и libelogind0.
  • Улучшена локализация.
  • Из поставки удалён mps-youtube.
  • Modem-manager заменён на Sakis3G.
  • Вместо elogind, libpam-elogind и libelogind0 для управления пользовательскими сеансами задействованы seatd и consolekit.


  1. Главная ссылка к новости (https://antixlinux.com/antix-2...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива MX Linux 21.2
  3. OpenNews: Опубликован AV Linux MX-21, дистрибутив для создания аудио- и видеоконтента
  4. OpenNews: Новый выпуск легковесного дистрибутива antiX 21
  5. OpenNews: Релиз оконного менеджера IceWM 3.0.0 с поддержкой вкладок
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57944-antix
Ключевые слова: antix
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:26, 19/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Почему всем не нравится системд? Никто не может внятно объяснить, одна религия.
     
     
  • 2.2, dullish (ok), 20:27, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слишко много на себя берёт.
     
  • 2.3, Аноним (3), 20:32, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Просто километровые баш-портянки намного лучше чем она!
     
  • 2.4, анон (?), 20:34, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    race condition
     
  • 2.5, Аноним (5), 20:42, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всем, т.е большинству, пофиг. Не нравится системда громкому меньшинству, которое пилит себе антиксы.
     
  • 2.7, Fyz (?), 20:51, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как не нравится? Наверно все читали код. Всем понравился.
     
  • 2.8, fyjybv (?), 21:01, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://forum.mxlinux.org/viewtopic.php?t=54600
     
  • 2.9, fyjybv (?), 21:03, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Много  статей и сравнений есть в сети. Кроме тормозунутости, много места занимает. Это так, что первое всплыло в памяти. А ещё его разработку курирует Л Поттеринг, которого сообщество СПО призирает. Видимо, поэтому он в МС и подался, к своим поближе
     
  • 2.14, Аноним (14), 23:01, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что его навязали. И теперь отсутствует выбор. До системды как разработчики, так и пользователи сами могли выбирать систему инициализации. При этом всегда в криках за системду была только скорость загрузки системы, что не особо то соответствовало реальности. А то вовсе было не так.
     
  • 2.16, Анонимъ (?), 23:04, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему всем не нравится системд? Никто не может внятно объяснить, одна религия.

    Кому это "всем"?! Сейчас, по-моему, куда ни плюнь, везде сектанты системды, со всех щелей её нахваливают и брызжат слюной с мантрами про ретроградство, партянки на баше и маргинальство и луддитство!

    Как раз адекватных сторонников несистемды ощутимо меньше.


     

  • 1.6, Аноним (6), 20:44, 19/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А оно разве не вмержилось в MX Linux?
     
     
  • 2.10, fyjybv (?), 21:07, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В начале история

    https://yewtu.be/watch?v=lHQvKk_2eHw

     

  • 1.11, Аноним (11), 21:10, 19/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Добрый вечер. Нубский вопрос, но может кто то ответит.
    Подскажите, видели ли вы инструкцию, как собрать данный дистрибьютив из исходников? Или может быть кто то собирал. Я на их сайте видел только ссылку на репозитории с их программами. А как они дистр собирают как то не удалось найти.
     
     
  • 2.12, Линус Арчовский (?), 21:20, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забей. Гоу тверкать в зуме?
     
     
  • 3.13, человекстол (?), 21:27, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у меня антикс на синкпаде т60 с него и пишу. зум работать не будет скорее всего. так что тверкай без меня.
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 23:07, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > у меня антикс на синкпаде т60 с него и пишу. зум работать
    > не будет скорее всего. так что тверкай без меня.

    А вы как давно ипользуете antiX? Он у вас переживал апгрейд с одного мажорного релиза на другой?

     
  • 2.15, Аноним (14), 23:03, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они его весь не собирают. Берут репу дебиана и модифицируют только то что необходимо.
     
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