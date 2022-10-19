Выпуск легковесного дистрибутива antiX 22

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|1.1, Аноним (1), 20:26, 19/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему всем не нравится системд? Никто не может внятно объяснить, одна религия.
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|2.5, Аноним (5), 20:42, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всем, т.е большинству, пофиг. Не нравится системда громкому меньшинству, которое пилит себе антиксы.
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|2.7, Fyz (?), 20:51, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как не нравится? Наверно все читали код. Всем понравился.
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|2.9, fyjybv (?), 21:03, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Много статей и сравнений есть в сети. Кроме тормозунутости, много места занимает. Это так, что первое всплыло в памяти. А ещё его разработку курирует Л Поттеринг, которого сообщество СПО призирает. Видимо, поэтому он в МС и подался, к своим поближе
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|2.14, Аноним (14), 23:01, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что его навязали. И теперь отсутствует выбор. До системды как разработчики, так и пользователи сами могли выбирать систему инициализации. При этом всегда в криках за системду была только скорость загрузки системы, что не особо то соответствовало реальности. А то вовсе было не так.
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|2.16, Анонимъ (?), 23:04, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Почему всем не нравится системд? Никто не может внятно объяснить, одна религия.
Кому это "всем"?! Сейчас, по-моему, куда ни плюнь, везде сектанты системды, со всех щелей её нахваливают и брызжат слюной с мантрами про ретроградство, партянки на баше и маргинальство и луддитство!
Как раз адекватных сторонников несистемды ощутимо меньше.
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|1.11, Аноним (11), 21:10, 19/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Добрый вечер. Нубский вопрос, но может кто то ответит.
Подскажите, видели ли вы инструкцию, как собрать данный дистрибьютив из исходников? Или может быть кто то собирал. Я на их сайте видел только ссылку на репозитории с их программами. А как они дистр собирают как то не удалось найти.
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|3.13, человекстол (?), 21:27, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у меня антикс на синкпаде т60 с него и пишу. зум работать не будет скорее всего. так что тверкай без меня.
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|4.17, Аноним (17), 23:07, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> у меня антикс на синкпаде т60 с него и пишу. зум работать
> не будет скорее всего. так что тверкай без меня.
А вы как давно ипользуете antiX? Он у вас переживал апгрейд с одного мажорного релиза на другой?
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|2.15, Аноним (14), 23:03, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они его весь не собирают. Берут репу дебиана и модифицируют только то что необходимо.
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