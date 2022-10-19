Выпуск легковесного дистрибутива antiX 22

2.2 , dullish ( ok ), 20:27, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Слишко много на себя берёт.

2.3 , Аноним ( 3 ), 20:32, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Просто километровые баш-портянки намного лучше чем она!

2.4 , анон ( ? ), 20:34, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – race condition

2.5 , Аноним ( 5 ), 20:42, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Всем, т.е большинству, пофиг. Не нравится системда громкому меньшинству, которое пилит себе антиксы.

2.7 , Fyz ( ? ), 20:51, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как не нравится? Наверно все читали код. Всем понравился.

2.8 , fyjybv ( ? ), 21:01, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – https://forum.mxlinux.org/viewtopic.php?t=54600

2.9 , fyjybv ( ? ), 21:03, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Много статей и сравнений есть в сети. Кроме тормозунутости, много места занимает. Это так, что первое всплыло в памяти. А ещё его разработку курирует Л Поттеринг, которого сообщество СПО призирает. Видимо, поэтому он в МС и подался, к своим поближе

2.14 , Аноним ( 14 ), 23:01, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что его навязали. И теперь отсутствует выбор. До системды как разработчики, так и пользователи сами могли выбирать систему инициализации. При этом всегда в криках за системду была только скорость загрузки системы, что не особо то соответствовало реальности. А то вовсе было не так.

2.16 , Анонимъ ( ? ), 23:04, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Почему всем не нравится системд? Никто не может внятно объяснить, одна религия. Кому это "всем"?! Сейчас, по-моему, куда ни плюнь, везде сектанты системды, со всех щелей её нахваливают и брызжат слюной с мантрами про ретроградство, партянки на баше и маргинальство и луддитство! Как раз адекватных сторонников несистемды ощутимо меньше.

