Выпуск системы инициализации SysVinit 3.08

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|2.42, Аноним (42), 16:47, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> SysVinit только, а не sysvinit. Совсем разленились.
Там под новостью - "исправить" есть. Не ленись.
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|1.10, Аноним (10), 10:25, 18/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Самый лучший init наравне с bsd-init. Хранители настоящего духа UNIX System V и BSD. А не всякие эти ваши systemd с ini-файлами
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|4.45, Аноним (45), 17:20, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> inspired
Можешь в словаре посмотреть значение, чай пока не запретили вам словари?
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|5.49, Аноним (49), 19:30, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скажи, ты тупой? Посмотри пример ini-файла в интернете, если никогда не видел раньше и сравни с файлами в systemd
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|4.50, Аноним (50), 19:38, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Desktop и systemd не одно и тоже. .desktop файлы используются отдельными юнитами для себя. Systemd они фиолетово и люди другие.
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|2.21, Аноним (10), 12:14, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это который с опциональным веб-сервером и генератором QR? Спасибо, не нужно
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|3.22, swarus (ok), 12:46, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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забыл ещё ntp встроенный (много нервов убил прежде чем обнаружил-отключил-остановил) и управление контейнерами (а эта штука даже пригодилась)
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|2.15, Аноним (15), 10:57, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Пока тебе не надо запускать какой-нибудь NUT. Перезагружать систему 10 раз в день из-за такой хрени это не нормально.
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|4.33, Аноним (15), 15:14, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Задача мониторить состояние бесперебойника вполне типичная. Ещё из похожего и более приземлённого и понятного обывателю можно привести какие-нибудь гейпады, которые умудрялись таки отваливаться. Утечка ресурсов и неспособность реагировать на штатную, в общем-то, ситуацию -- это не нормально для современных систем.
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|2.24, Аноним (24), 13:07, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>OpenRС
Лицензия у него неправославная. Так что sysvinit как рулил, так и рулит.
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|3.26, Аноним (26), 13:14, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Лицензия у него неправославная.
Здесь ты прав. Но он, хотя бы, не решает всё за ползователя. У пользователя есть выбор, какие системные демоны использовать. Да QR-кодов и бинарных логов не навязывает.
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|2.18, Онуфрий (?), 11:10, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не знаю, почему тут некоторые злорадствуют. Ну пускай будет. Хорошо, когда есть альтернатива. Тем более, что в отличии от миллионного болгеноса, конкретно данный проект имеет смысл.
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|3.19, Анонит (?), 11:42, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Айтишники,чего с них взять. Мнят себя пупом земли которых вечно загоняют в загоны,а ведь это простые сервисмены.
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|3.41, Аноним (42), 16:46, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не знаю, почему тут некоторые злорадствуют. Ну пускай будет. Хорошо, когда есть
> альтернатива. Тем более, что в отличии от миллионного болгеноса, конкретно данный
> проект имеет смысл.
Чего злорадствуют? Если господа нехорошие клали на наши системные проблемы болт десятилетиями - и наконец более удобная и дружественная альтернатива заимплементила то что мы на самом деле давно уже хотели - да, вы знаете, есть повод позлорадствовать что господ ненужно-саботажников понтующихся в скелле решения проблем которых быть вообще не должно наконец вынесло в легаси и "альтернативы" вместо того чтобы эти чудные художества получать в лицо как данность.
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|1.20, freehck (ok), 11:58, 18/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Прекрасный старенький инит. Не смотря на то, что systemd в мейнстримных дистрибутивах уже является фактическим стандартом, sysvinit предоставлял когда-то администраторам куда больше свободы по управлению системой. Важной отличительной особенностью sysvinit на данный момент является легковесность, что позволяет использовать его там, где более тяжёлые init-ы не влезают по ресурсам.
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|2.27, Аноним (15), 14:05, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обычный инит. Работает. Без openrc не так хорошо уже сегодня. И я конечно понимаю, что не модно, но это показательно, когда авторы предусматривают только запуск через systemd.
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|2.39, Аноним (42), 16:42, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Единственное где это реально - роутеры с 32 мегами оперативы Но там обычно proc... большой текст свёрнут, показать
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|1.34, Аноним (10), 15:15, 18/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> В Слэквэр используется "SysV init".
Там используется BSD-init (/etc/rc.d/*)
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