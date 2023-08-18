Выпуск системы инициализации SysVinit 3.08

Представлен релиз классической системы инициализации SysVinit 3.08, которая широко применялась в дистрибутивах Linux во времена до systemd и upstart, а теперь продолжает использоваться в таких дистрибутивах, как Devuan, Debian GNU/Hurd и antiX. Версии применяемых в связке с sysvinit утилит insserv и startpar не изменились. Утилита insserv предназначена для организации процесса загрузки с учётом зависимостей между init-скриптами, а startpar применяется для обеспечения параллельного запуска нескольких скриптов в процессе загрузки системы.

В новом выпуске SysVinit реализована возможность быстрой перезагрузки с использованием механизма kexec, позволяющего заменить ядро Linux в уже загруженной системе без передачи управления загрузчику и минуя стадию инициализации оборудования. Для перезапуска с использованием kexec в утилиту halt добавлена новая опция "-k". В версию sysvinit 3.08 также перенесены некоторые исправления, подготовленные сопровождающими пакет sysvinit в Gentoo Linux. Команда halt при вызове без параметров переведена на запуск "shutdown -h -H" вместо "shutdown -h" для выставления переменной окружения INIT_HALT.



