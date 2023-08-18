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Выпуск системы инициализации SysVinit 3.08

18.08.2023 08:55

Представлен релиз классической системы инициализации SysVinit 3.08, которая широко применялась в дистрибутивах Linux во времена до systemd и upstart, а теперь продолжает использоваться в таких дистрибутивах, как Devuan, Debian GNU/Hurd и antiX. Версии применяемых в связке с sysvinit утилит insserv и startpar не изменились. Утилита insserv предназначена для организации процесса загрузки с учётом зависимостей между init-скриптами, а startpar применяется для обеспечения параллельного запуска нескольких скриптов в процессе загрузки системы.

В новом выпуске SysVinit реализована возможность быстрой перезагрузки с использованием механизма kexec, позволяющего заменить ядро Linux в уже загруженной системе без передачи управления загрузчику и минуя стадию инициализации оборудования. Для перезапуска с использованием kexec в утилиту halt добавлена новая опция "-k". В версию sysvinit 3.08 также перенесены некоторые исправления, подготовленные сопровождающими пакет sysvinit в Gentoo Linux. Команда halt при вызове без параметров переведена на запуск "shutdown -h -H" вместо "shutdown -h" для выставления переменной окружения INIT_HALT.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.nongnu.org/archi...)
  2. OpenNews: Выпуск системы инициализации sysvinit 3.0
  3. OpenNews: Выпуск системного менеджера systemd 254 с поддержкой мягкой перезагрузки
  4. OpenNews: Доступна система инициализации Finit 4.0
  5. OpenNews: Выпуск сервисного менеджера s6-rc 0.5.3.0 и системы инициализации s6-linux-init 1.0.7
  6. OpenNews: Выпуск системы инициализации GNU Shepherd 0.9.2
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59624-sysvinit
Ключевые слова: sysvinit, init, boot
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Шарп (ok), 09:13, 18/08/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.3, Аноним (3), 09:20, 18/08/2023 Скрыто модератором
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  • 3.5, Аноним (5), 09:46, 18/08/2023 Скрыто модератором
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  • 4.6, Аноним (6), 09:47, 18/08/2023 Скрыто модератором
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  • 4.9, Аноним (9), 10:20, 18/08/2023 Скрыто модератором
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  • 2.8, Аноним (9), 10:16, 18/08/2023 Скрыто модератором
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  • 3.14, Аноним (14), 10:52, 18/08/2023 Скрыто модератором
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  • 4.16, Онуфрий (?), 10:59, 18/08/2023 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (7)

  • 1.7, Аноним (7), 09:58, 18/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    SysVinit только, а не sysvinit. Совсем разленились.
     
     
  • 2.23, BrainFucker (ok), 13:06, 18/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.42, Аноним (42), 16:47, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > SysVinit только, а не sysvinit. Совсем разленились.

    Там под новостью - "исправить" есть. Не ленись.

     

  • 1.10, Аноним (10), 10:25, 18/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Самый лучший init наравне с bsd-init. Хранители настоящего духа UNIX System V и BSD. А не всякие эти ваши systemd с ini-файлами
     
     
  • 2.35, Штыбель (?), 15:20, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    UNIX Forever!
     
  • 2.36, Аноним (36), 16:28, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И давно в systemD завезли ini-файлы?
     
     
  • 3.40, Аноним (10), 16:43, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://manpages.ubuntu.com/manpages/focal/en/man7/systemd.syntax.7.html

    The syntax is inspired by XDG Desktop Entry Specification[1] .desktop files, which are in
           turn inspired by Microsoft Windows .ini files.

     
     
  • 4.45, Аноним (45), 17:20, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > inspired

    Можешь в словаре посмотреть значение, чай пока не запретили вам словари?

     
     
  • 5.49, Аноним (49), 19:30, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скажи, ты тупой? Посмотри пример ini-файла в интернете, если никогда не видел раньше и сравни с файлами в systemd
     
  • 4.50, Аноним (50), 19:38, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Desktop и systemd не одно и тоже. .desktop файлы используются отдельными юнитами для себя. Systemd они фиолетово и люди другие.
     

  • 1.11, Аноним (11), 10:32, 18/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не нужно, есть systemD.
     
     
  • 2.21, Аноним (10), 12:14, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это который с опциональным веб-сервером и генератором QR? Спасибо, не нужно
     
     
  • 3.22, swarus (ok), 12:46, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    забыл ещё ntp встроенный (много нервов убил прежде чем обнаружил-отключил-остановил) и управление контейнерами (а эта штука даже пригодилась)
     
  • 3.51, Аноним (50), 19:40, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отключи что не нужно. Запусти своё.
     

  • 1.12, Анонит (?), 10:40, 18/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    OpenRС рулит,остальное для гурманов.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:57, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пока тебе не надо запускать какой-нибудь NUT. Перезагружать систему 10 раз в день из-за такой хрени это не нормально.
     
     
  • 3.17, Анонит (?), 11:00, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разумеется у каждого свои задачи,тут не поспоришь.
     
     
  • 4.33, Аноним (15), 15:14, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Задача мониторить состояние бесперебойника вполне типичная. Ещё из похожего и более приземлённого и понятного обывателю можно привести какие-нибудь гейпады, которые умудрялись таки отваливаться. Утечка ресурсов и неспособность реагировать на штатную, в общем-то, ситуацию -- это не нормально для современных систем.
     
  • 2.24, Аноним (24), 13:07, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >OpenRС

    Лицензия у него неправославная. Так что sysvinit как рулил, так и рулит.

     
     
  • 3.26, Аноним (26), 13:14, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Лицензия у него неправославная.

    Здесь ты прав. Но он, хотя бы, не решает всё за ползователя. У пользователя есть выбор, какие системные демоны использовать. Да QR-кодов и бинарных логов не навязывает.

     
  • 3.29, Аноним (-), 14:45, 18/08/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

  • 1.13, Аноним (13), 10:51, 18/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ого, оно ещё ворочается!
     
     
  • 2.18, Онуфрий (?), 11:10, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не знаю, почему тут некоторые злорадствуют. Ну пускай будет. Хорошо, когда есть альтернатива. Тем более, что в отличии от миллионного болгеноса, конкретно данный проект имеет смысл.
     
     
  • 3.19, Анонит (?), 11:42, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Айтишники,чего с них взять. Мнят себя пупом земли которых вечно загоняют в загоны,а ведь это простые сервисмены.
     
  • 3.41, Аноним (42), 16:46, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не знаю, почему тут некоторые злорадствуют. Ну пускай будет. Хорошо, когда есть
    > альтернатива. Тем более, что в отличии от миллионного болгеноса, конкретно данный
    > проект имеет смысл.

    Чего злорадствуют? Если господа нехорошие клали на наши системные проблемы болт десятилетиями - и наконец более удобная и дружественная альтернатива заимплементила то что мы на самом деле давно уже хотели - да, вы знаете, есть повод позлорадствовать что господ ненужно-саботажников понтующихся в скелле решения проблем которых быть вообще не должно наконец вынесло в легаси и "альтернативы" вместо того чтобы эти чудные художества получать в лицо как данность.

     
  • 2.38, Аноним (-), 16:29, 18/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.20, freehck (ok), 11:58, 18/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Прекрасный старенький инит. Не смотря на то, что systemd в мейнстримных дистрибутивах уже является фактическим стандартом, sysvinit предоставлял когда-то администраторам куда больше свободы по управлению системой. Важной отличительной особенностью sysvinit на данный момент является легковесность, что позволяет использовать его там, где более тяжёлые init-ы не влезают по ресурсам.
     
     
  • 2.27, Аноним (15), 14:05, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычный инит. Работает. Без openrc не так хорошо уже сегодня. И я конечно понимаю, что не модно, но это показательно, когда авторы предусматривают только запуск через systemd.
     
     
  • 3.30, Аноним (-), 14:48, 18/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.31, Аноним (-), 14:50, 18/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.39, Аноним (42), 16:42, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Единственное где это реально - роутеры с 32 мегами оперативы Но там обычно proc... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.44, Аноним (-), 16:56, 18/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.32, Аноним (-), 14:50, 18/08/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
  • 1.34, Аноним (10), 15:15, 18/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В Слэквэр используется "SysV init".

    Там используется BSD-init (/etc/rc.d/*)

     
     
  • 2.43, Аноним (-), 16:55, 18/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.46, Аноним (45), 17:22, 18/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что это и чем это лучше systemd?
     
  • 1.47, Аноним (49), 17:24, 18/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Кукаретик, посмотри название пакета.

    Что мне там смотреть, я и так знаю, что тот пакет это просто обвязка для совместимости sysvinit скриптов со слакой

    http://www.slackware.com/config/init.php

     
  • 1.48, Тролль (?), 17:26, 18/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оно ещё живое?)))
     

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