Выпуск Linux-дистрибутива CRUX 3.7

После почти двух лет разработки сформирован релиз независимого легковесного Linux-дистрибутива CRUX 3.7, развиваемого с 2001 года в соответствии с концепцией KISS (Keep It Simple, Stupid) и ориентированного на опытных пользователей. Целью проекта является создание простого и прозрачного для пользователей дистрибутива, основанного на BSD-подобных скриптах инициализации, имеющего максимально упрощённую структуру и содержащего относительно небольшое число готовых бинарных пакетов. CRUX поддерживает систему портов, позволяющую легко устанавливать и обновлять приложения в стиле FreeBSD/Gentoo. Размер iso-образа, подготовленного для архитектуры x86-64, составляет 1.1ГБ.

В новом выпуске обновлены версии системных компонентов, включая ядро Linux 5.15, glibc 2.36, gcc 12.2.0, binutils 2.39. По умолчанию продолжает поставляться окружение на основе X-сервера (xorg-server 21.1.4, Mesa 22.2), но в качестве опции реализована возможность использования протокола Wayland. ISO-образ собран в гибридном представлении, подходящем для загрузки с DVD и USB-носителей. При установке обеспечена поддержка UEFI.



