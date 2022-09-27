Выпуск Linux-дистрибутива CRUX 3.7

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|2.18, Аноним (18), 10:47, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Хорошая шутка. Ведь по меркам белых свободных и высокоморальных людей что-то хорошее арчем не назовут
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|1.7, Аноним (7), 08:21, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Почему бы сразу бзду не накатить, к чему полумеры? Тем более, что линекс несовместим с kiss(а эти даже glibc не выбросили), скоро ещё руст добавят и будет похлеще, чем в воньдовсе.
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|2.17, a_kusb (ok), 10:23, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно будет просто без rust собрать. Наверное драйверов на Rust не будет много.
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|2.25, Аноним (25), 12:30, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Почему бы сразу бзду не
Потому бы и нет. Это один из последних нормальных дистрибутивов линукса. руста там нет (в портах есть закачка блоба если хочеш).
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|2.26, Аноним42 (?), 12:34, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть OS на базе ядра Linux, они что бы работать
Есть OS семейства Windows, они что бы запускать игры
А FreeBSD нужна, что бы поставить в виртуалку, впечатлить одноклассника и начать играть с ним в Sendmail и FreeBSD, в Эрика Оллмана и Маршалла Маккасика
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|1.10, Аноним (10), 08:52, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Gentoo здорового человека без помойки в /etc и более читаемыми скриптами сборки пакетов
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|2.23, Аноним (10), 12:04, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как и в любом другом дистрибутиве, если тебе нужны дрова для экзотических железяк которые злобный производитель запихнул в свою сборку бубунты блобами, то тут только ручками выковыривать
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|1.15, Diozan (ok), 09:43, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Wayland уже годная вещь для того, что бы её начать изучать и внедрять, или пока сыромятина с непредсказуемым поведением?
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