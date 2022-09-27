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Выпуск Linux-дистрибутива CRUX 3.7

27.09.2022 07:05

После почти двух лет разработки сформирован релиз независимого легковесного Linux-дистрибутива CRUX 3.7, развиваемого с 2001 года в соответствии с концепцией KISS (Keep It Simple, Stupid) и ориентированного на опытных пользователей. Целью проекта является создание простого и прозрачного для пользователей дистрибутива, основанного на BSD-подобных скриптах инициализации, имеющего максимально упрощённую структуру и содержащего относительно небольшое число готовых бинарных пакетов. CRUX поддерживает систему портов, позволяющую легко устанавливать и обновлять приложения в стиле FreeBSD/Gentoo. Размер iso-образа, подготовленного для архитектуры x86-64, составляет 1.1ГБ.

В новом выпуске обновлены версии системных компонентов, включая ядро Linux 5.15, glibc 2.36, gcc 12.2.0, binutils 2.39. По умолчанию продолжает поставляться окружение на основе X-сервера (xorg-server 21.1.4, Mesa 22.2), но в качестве опции реализована возможность использования протокола Wayland. ISO-образ собран в гибридном представлении, подходящем для загрузки с DVD и USB-носителей. При установке обеспечена поддержка UEFI.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.crux.nu/pipermai...)
  2. OpenNews: Выпуск Linux-дистрибутива CRUX 3.6
  3. OpenNews: Выпуск Bedrock Linux 0.7.3, сочетающего компоненты различных дистрибутивов
  4. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.16
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57833-crux
Ключевые слова: crux
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  • 1.1, Аноним (1), 07:07, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    арч белого человека
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 08:05, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    там тоже есть файлопомойка aur?
     
     
  • 3.9, Аноним (1), 08:32, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    слава Богу нет
     
  • 2.18, Аноним (18), 10:47, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хорошая шутка. Ведь по меркам белых свободных и высокоморальных людей что-то хорошее арчем не назовут
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 10:56, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    название-то ладно, ты вспомни какой у него логотип!
     

  • 1.4, Аноним (4), 07:37, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Собсно вот https://coub.com/view/330fce
     
  • 1.7, Аноним (7), 08:21, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Почему бы сразу бзду не накатить, к чему полумеры? Тем более, что линекс несовместим с kiss(а эти даже glibc не выбросили), скоро ещё руст добавят и будет похлеще, чем в воньдовсе.
     
     
  • 2.17, a_kusb (ok), 10:23, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно будет просто без rust собрать. Наверное драйверов на Rust не будет много.
     
  • 2.21, Аноним (-), 11:12, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На бзд драйверов нет на тот же вай фай.
     
  • 2.25, Аноним (25), 12:30, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему бы сразу бзду не

    Потому бы и нет. Это один из последних нормальных дистрибутивов линукса. руста там нет (в портах есть закачка блоба если хочеш).

     
  • 2.26, Аноним42 (?), 12:34, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть OS на базе ядра Linux, они что бы работать
    Есть OS семейства Windows, они что бы запускать игры
    А FreeBSD нужна, что бы поставить в виртуалку, впечатлить одноклассника и начать играть с ним в Sendmail и FreeBSD, в Эрика Оллмана и Маршалла Маккасика
     

  • 1.10, Аноним (10), 08:52, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Gentoo здорового человека без помойки в /etc и более читаемыми скриптами сборки пакетов
     
     
  • 2.11, Аноним (1), 09:11, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    как же я всё-таки устал от этого зоопарка 😭
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 11:00, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Linux genealogic tree.png
     

  • 1.12, beck (??), 09:16, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как у него с поддержкой железа?
     
     
  • 2.13, beck (??), 09:17, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Также хорошо, как в openbsd?
     
  • 2.14, 1 (??), 09:30, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Fe поддерживает, чугун не очень.
     
  • 2.23, Аноним (10), 12:04, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как и в любом другом дистрибутиве, если тебе нужны дрова для экзотических железяк которые злобный производитель запихнул в свою сборку бубунты блобами, то тут только ручками выковыривать
     

  • 1.15, Diozan (ok), 09:43, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Wayland уже годная вещь для того, что бы её начать изучать и внедрять, или пока сыромятина с непредсказуемым поведением?

     
     
  • 2.16, bolgenos (ok), 10:14, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На Pinephone норм работает, на ноуте тоже
     
     
  • 3.22, Аноним (20), 11:13, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошая шутка.
     

  • 1.24, Аноним (24), 12:27, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Круасафчеги! нуаче
     

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