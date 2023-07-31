Alpine Linux покинул наиболее активный сопровождающий

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|2.8, Аноним (8), 22:49, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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ога, сразу видно того, кто в прод ни разу контейнеры не собирал
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|3.53, Аноним (53), 03:02, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самая популярная основа для небольших контейнеров, у всех официальных образов обычно есть именно alpine версия.
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|1.6, Шарп (ok), 22:38, 31/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В качестве системы инициализации используется OpenRC
Видите до чего человека довело написание баш портянок. А был бы systemd, никакого выгорания не случилось бы. Думайте.
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|2.13, Аноним (13), 23:11, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Системд не работает в докере. Точнее конечно работает, но чтобы он заработал надо сделать такое что ты больше никогда на концерте Петросяна смеяться не будешь.
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|3.15, Аноним (15), 23:15, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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systemd просто не зачем запускать в docker'е.
Те кто пытаются это сделать имеют либо очень узкоспециализированный кейс-причину этого и таких 1-2%. Либо остальные - кто не понимает что такое контейнер, зачем он и вообще "раньше без docker'а жили и сейчас проживём"
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|4.20, Аноним (20), 23:29, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Шарп очень хочет системд в докере. Значит ему это по какой-то странной причине надо.
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|5.22, Аноним (15), 23:33, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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dotnet ели я правильно понял?
За 50+ приложений ни в одном не видел.
Единственная разумная причина - нужен какой-то "Process ripper", но с этим успешно справляется dumb-init. Но в целом, если app не запускает child'ов (не путать с threads) то оно и не надо.
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|4.21, Аноним (20), 23:31, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати одна из причин зачем системд в докере это если тебе нужно поставить в контейнер программу из снапа.
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|5.25, Аноним (15), 23:35, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не надо ставить snap пакеты в контейнер :D
У большинства софта либо свой образ есть, либо репозиторий, либо deb/rpm/выбири_своё пакет от автора. Раз уж свежее нужно.
Это если не считать что погоня заультрасвежими версиями не всегда нужна
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|6.35, lucentcode (ok), 00:32, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В контейнер лучше даже не пакеты устанавливать(зачем вам не нужный мусор, вроде man-страниц тех же пакетов) в контейнере? Идеальный вариант — это сборка нужных артефактов из сорцов в другом контейнере, с копированием только нужных бинарников/конфигов в результирующий образ. Заодно собирать можно эти артефакты только с теми наборами зависимостей/возможностей, что нужны конкретно под ваши цели. Так как на один контейнер принято ставить один сервис, таких артефактов у вас будет не много в каждом из контейнеров. И это будет ровно то, что нужно конкретно вам. Если нужен весь функционал приложения по дефолту, можно скачать уже собранный автором этого ПО бинарник в тарболе под нужную архитектуру, распаковать нужные артефакты, и скопировать их при сборке образа контейнера. Как Dockerfile пишут, сейчас знают даже нубы, как сделать так, чтобы промежуточные этапы сборки не попали в результирующий образ — тоже. Чем меньше образ, и чем более он узко заточенный под запуск одного приложения, тем лучше. Ну и отключение через флаги сборки ненужного функционала ещё и более безопасным сервис делает, чем меньше функционал и объём у приложения, тем меньше остаётся поверхность атаки, содержащая код, в котором могут быть найдены уязвимости.
Собранные самостоятельно артефакты в минималитичном варианте — очень хорошо. Плюс из сорцов можно собрать приложение самых новых версий, и с нужными либами, особенно если компилить статически, чтобы dependency hell не плодить. Приложения из пакетного менеджера — неплохо. Приложения из snap? Совсем беда...
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|7.43, Аноним (13), 00:56, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ты не задавался вопросом почему для этого всего, для достаточно простых задач нужен докер? И почему сразу нельзя сделать нормально бай дизайн на уровне ОС? Или на уровне подхода разработчиков софта к разработке софта?
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|8.49, Аноним (49), 02:16, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Как только закончим делать единственный нормальный язык программирования для реа... текст свёрнут, показать
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|3.23, oficsu (ok), 23:34, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что, например, мне интересно? Это:
RUN systemctl enable myservice
CMD [ "/bin/systemd" ]
?
Главное не пытаться начать валидировать что-то на старте контейнера перед запуском systemd, тут уже не концерты, тут сразу в палату...
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|3.32, lucentcode (ok), 00:21, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А зачем systemd, и вообще система инициализации, в Docker? Разве это не рушит саму философию Docker? По одному сервису в контейнере, и не более. Контейнер запускает только свой сервис, и всё. Если вам нужно запустить в одном контейнере init, и кучу сервисов с его помощью, вам нужна обычная виртуалка, а не Docker-контейнер. А в виртуалке уже без проблем запустится systemd. Я даже в извращениях вроде LXC/OpenVZ не вижу смысла. Хочешь честную VPS? Бери KVM/Xen. Хочешь контейнеры, микросервисы, и всё по фен-шую? Тогда каждый сервис пакуй в Docker, в отдельный контейнер. Заодно такой подход и масштабирование позволяет наладить куда более простым образом, и оркестрацию всего этого зоопарка. В хорошей распределённой сервисной архитектуре init-система — не нужное излишество. В роли вашей init-системы должен быть оркестратор, что запускает нужные контейнеры с учётом их зависимостей, и текущих потребностей приложения. Или docker-compose + docker, если у вас что-то очень простое. Этот подход прост, и понятен. А попытки запихнуть в один контейнер много сервисов — контринтуитивен, и выглядит странным.
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|4.48, Аноним (48), 02:14, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> По одному сервису в контейнере, и не более. Контейнер запускает только свой сервис, и всё.
> Если вам нужно запустить в одном контейнере init, и кучу сервисов с его помощью, вам нужна обычная виртуалка, а не Docker-контейнер.
Докер используют, в том числе, и чтобы просто предоставить настроенное, готовое для работы окружение.
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|2.24, Аноним (24), 23:35, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не туда носом тыкайте. Краеугольным камнем здесь является musl. Значительная нагрузка на неё шла от поддержки жирных проектов, которые предполагаются для работы только с glibc. Chromium, firefox, electron, nodejs, другие компиляторы и зоопарк им подобных от релиза к релизу требуют кучи патчей. Ну и остальную половину репозитория стоит не забывать... Попробуй посопровождай полдистра. Можно только пожелать успехов в следующих начинаниях. Farewell, alice
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|1.7, Alex (??), 22:45, 31/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Поэтому у динозавров вроде Кена Томпсона еще вагон увлечений, кого угодно достанет сутками сидеть по кнопкам тыкать.
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|2.26, Аноним (26), 23:39, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если дистр/софт/ядро загинается от ухода одного разработчика, то туда ему и дорога. Может автобус переехать, может с женой за детей ссориться, пмс там у кого, передоз или ломка. Хороший проект - подхватят, нет - жертва естественного отбора в ИТ.
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|1.11, Аноним (11), 23:09, 31/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>400 пакетов
слабенько. вот если из арча феликс_ян c 4500+ пакетами уйдет, рач с манжарой можно сразу закрывать.
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|1.12, Аноним (13), 23:09, 31/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Очередное яркое подтверждение ненужности пакетно-дистрибутивной системы. И собирания всего мира на одних либах. Как и сама концепция размазывания программ по операционной системе тонким слоем. Человек верил в неё и сломался вместо того чтобы просто остановится и сделать нормальную ОС.
Докер сам по себе сделан как попытка решения именно этой проблемы, но как видно он сам от неё зависит и страдает. Был бы линукс другим (нормальным) никаких докеров никогда не понадобилось.
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|2.31, Аноним (48), 00:11, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Очередное яркое подтверждение ненужности пакетно-дистрибутивной системы. И собирания всего мира на одних либах. Как и сама концепция размазывания программ по операционной системе тонким слоем.
О, экспертиза подьехала.
Смысл "собирания всего мира на одних либах" в том, чтобы уменьшить поверхность атаки.
Как бы вся суть сабжа именно в повышенных требованиях к обеспечению безопасности.
А вы предлагаете его наоборот увеличивать: чтобы, условно, вместо одной дыры в одной либе получит 20 дыр в 20 ее разных версиях. Именно так, по-вашему, выглядит "нормальная" ОС? Так она уже существует - Windows зовется ("дуршлаг" в переводе с английского).
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|3.39, Аноним (13), 00:44, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поверхность атаки, Карл! Экспертиза подъехала. Комментаторы опеннета как обычно пробивают дно не сумев закончить школу.
Типа если у тебя нет софта и ты сидишь на всех древних либах это безопасТно. В докерах сейчас все сидят и у них 20 либ как раз и есть и нет никаких проблема. Дуршлаг если что у тебя в голове.
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|4.47, Аноним (48), 01:41, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В докерах сейчас все сидят и у них 20 либ как раз и есть
Шта? Как ты получишь в одном докерном образе с одним условным Alpine Linux и одним пакетным менеджером на борту 20 версий одной и той же библиотеки. Ты же только что писал, мол, беда в "собирании всего мира на одних либах", а теперь оказывается в этом "нет никаких проблем". Я смотрю, ты последовательный.
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|2.33, Аноним (49), 00:23, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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NixOS уже есть, работает, пользуемся, в том числе и в контейнерах. Каждый выбирает страдания по душе. Кому-то по душе софт под musl патчить, кому-то с Nix разбираться. Кому-то и вовсе за еду приходится жизнью рисковать на потеху толпе. Вселенная многогранна. Омммм…
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|2.36, йцук (?), 00:35, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Очередное яркое подтверждение ненужности пакетно-дистрибутивной системы. И собирания всего мира на одних либах. Как и сама концепция размазывания программ по операционной системе тонким слоем. Человек верил в неё и сломался вместо того чтобы просто остановится и сделать нормальную ОС.
А тогда какая ОС с вашей точки зрения нормальная? Андроид?
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|1.14, YM2608 (?), 23:11, 31/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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2 недели отдыха в Доминикане решает 100% эмоционального выгорания, проверено!
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|3.28, YM2608 (?), 23:54, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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после Доминиканы ты и без батареи займешься старой работой с огромным энтузиазмом...
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|4.34, Аноним (49), 00:24, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И как именно пребывание в экономически отсталой стране должно решить психологические проблемы? Разверни тезис, желательно со ссылкой на авторитетные исследования.
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|5.42, Аноним (42), 00:50, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не автор исходного комментария, но как минимум в Доминикане пляжи а-ля Мальдивы, но при этом туристическая инфраструктура гораздо доступнее.
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|1.16, Аноним (16), 23:22, 31/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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всё? альпийский линукс можно хоронить? употребляю на реальном железе, с докером не знаком
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|1.27, Аноним (27), 23:54, 31/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Издержки СПО в том что в отличие от бизнеса он строится на интузиастах, которым завтра может просто надоесть.
СПО-у нужна структура коммерческой организации, где есть менеджмент погонщики с кнутом и исполнители, рабы на галерах, по другому это не работает.
Ну или хотя бы некоммерческая организация имитирующая бизнес процессы. Хотя НКО чаще занимаются составлением COC-ов и другим социальным взаимодействием не несущим никакой практической пользы, а наоборот вред.
Все пишут про Docker, а меня больше интересует PostmarketOS и её дальнейшая судьба.
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|2.37, 34 (?), 00:41, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> СПО-у нужна структура коммерческой организации
что за ерунда, мне бы еще ктото говорил чтото исправить в моих патчах и сроки ставил, будет просто проигнорирован, если я решил исправить ошибку в чужом проекте, то это совсем не значит что собираюсь вступать в их команду, по минимуму оформил, отправил и забыл, им надо пусть ровняют отступы
> рабы на галерах, по другому это не работает
Работает, и недавние 30 лет слаки тому пример, сколько за это время коммерческих дистров появилось и исчезло? просто участие должно быть посильным, все присоединяясь к группе испытывают необходимость доказать полезность и работают лучше и больше, но это проходит. и хорошо если постепенно, а не вот так, был был, и не стало
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|3.46, Аноним (17), 01:41, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Весь смысл слаки и других подобных дистров - пердолинг ради пердолинга. В продакшн ставят почему то совсем другое.
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|3.51, Аноним (49), 02:22, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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30 лет непрерывных побед, ага. Самый популярный дистрибутив в мире — что на десктопах, что на серверах — у трёх с половиной пользователей. А коммерческий успех, ну кому он нужен-то по сути? Не всё же деньгами измеряется в мире, так ведь? Хорошо провёл время: покушенькал, поигрался с линуксом. А там глядишь, уже и на горшок пора да спатеньки. Вот так примерно 30 лет и прошло.
Много раз повторял и ещё раз придётся: инфантилизм пользователей и разработчиков — главная проблема в айти.
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|1.38, Kuromi (ok), 00:42, 01/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Читаю комменты и поражаюсь. Вместо того чтобы сделать "Press F to pay respect"и сказать "Спасибо за все, безымянный герой" в комментах одни бугагашки.
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|2.41, Аноним (13), 00:47, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Слабоумие и отвага, вот правильный комментарий про этого типа. Если тебе так сложно лучше не начинаю. Геройствования это всегда чья-то глупость или недоработка. Если ты будешь таким платит респект тебя тоже общественное мнение выжмет и выкинет, и комментаторы подумают что это нормально тоже начнут выгорать и спиваться как в РФ принято.
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|3.44, Аноним (17), 01:09, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Успешный человек не станет убивать время на поддержку 400 пакетов для таких же лузеров, как он сам. Так что неудивительно, нельзя же вечно на свою жизнь болт класть, красноглазить и не поехать при этом кукухой.
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|1.45, Аноним (17), 01:29, 01/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Поддержкой должны заниматься взрослые дяди на зарплате, а мамкины школьники-омежки пускай ищут другие способы самореализации. Подобным героям можно только посочувствовать.
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