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Доступен InkBox OS 2.0, дистрибутив для электронных книг Kobo и Kindle

27.06.2023 18:43

Представлен выпуск операционной системы InkBox OS 2.0, нацеленной на замену штатных прошивок электронных книг Kobo и Kindle. Системные компоненты InkBox OS 2.0 построены на основе дистрибутива Alpine Linux 3.10, а в качестве пользовательского окружения задействована развиваемая тем же проектом оболочка InkBox с интерфейсом для чтения электронных книг и управления домашней библиотекой. Интерфейс пользователя оптимизирован для работы на экранах на основе электронной бумаги. Код оболочки написан на языке С++ с использованием фреймворка Qt и распространяется под лицензией GPLv3.

Особенности InkBox OS:

  • Интегрирован интерфейс запуска программ KoBox Launcher, позволяющий выполнять приложения для X11, доступные в репозитории Alpine. Например, можно запустить текстовый редактор Geany или игру XBoard (шахматы).
  • Поддержка электронных книг в форматах ePUB и PDF. Поддержка изображений и текста.
  • Настраиваемые режимы отображения страниц при чтении.
  • 10 встроенных шрифтов.
  • Использование движка muPDF для отрисовки ePUB и PDF.
  • Поддержка подключения к беспроводной сети и наличие в комплекте web-браузера.
  • Шифрование хранилища с использованием EncFS.
  • Система поиска по содержимому локального хранилища. Поиск в словарях.
  • Наличие тёмного режима интерфейса.
  • Бесшовный процесс установки обновлений.
  • Наличие VNC-клиента для удалённого обращения к рабочему столу.
  • В состав входит программа для ведения заметок (ToDo) и календарь-планироащик.
  • Автоматический перевод устройства в спящий режим.
  • Хранитель экрана с разблокировкой по паролю.

Загрузочные сборки подготовлены для устройств Kobo Mini N705, Kobo Touch N905B, Kobo Touch N905C, Kobo Glo N613, Kobo Aura N236, Kobo Glo HD N437, Kobo Nia N306, Kobo Libra N873 и Kindle Touch.





  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Релиз системы управления коллекцией электронных книг Calibre 6.0
  3. OpenNews: Проект PINE64 представил электронную книгу PineNote
  4. OpenNews: Amazon представил Fire OS 3.0, ответвление от Android для электронных книг Kindle
  5. OpenNews: Опубликован JingOS 1.2, дистрибутив для планшетных ПК
  6. OpenNews: Доступен postmarketOS 23.06, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59349-inkbox
Ключевые слова: inkbox, alpine, epub
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 19:08, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Делать из читалки тормозной планшет, ну даже не знаю. Подойдет только для: смотрите как я могу, или зацените что я себе на читалку поставить (при том что он с неё и не читал и хз зачем её купил)
     
     
  • 2.3, Jehy (?), 19:13, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы описание читали? Никто из читалки планшет не делает. Из читалки делают читалку. Но более удобную и открытую.
     
     
  • 3.12, Аноним (2), 19:38, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Читалку с географическими картами? Зайди в Мвидео там нет ни одной читалки с географическими картами.
     

  • 1.4, Аноним (4), 19:14, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Наличие тёмного режима интерфейса

    Совсем рехнулись уже с этими тёмными режимами.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 19:24, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И таки что она тебе такого сделала? Долго издевалась?
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 19:27, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну представьте себе тёмную тему на e-ink.
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 19:36, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такая же как и везде. Разве что дисплеи с поддержкой частичной перерисовки будут дольше обновляться. Но предположу что в этой оси частичная перерисовка итак не поддерживается.
     
  • 2.13, Аноним (13), 19:49, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты в очках походу
     

  • 1.5, Аноним (5), 19:15, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Поддержка электронных книг в форматах ePUB и PDF. Поддержка изображений и текста.

    А FB2 ?!

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 19:20, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вероятно нет. Дикие люди не используют самый лучший формат.
     

  • 1.6, Аноним (13), 19:16, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    очередная шляпа
     
  • 1.8, YM2608 (?), 19:22, 27/06/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     

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