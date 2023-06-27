Доступен InkBox OS 2.0, дистрибутив для электронных книг Kobo и Kindle

Представлен выпуск операционной системы InkBox OS 2.0, нацеленной на замену штатных прошивок электронных книг Kobo и Kindle. Системные компоненты InkBox OS 2.0 построены на основе дистрибутива Alpine Linux 3.10, а в качестве пользовательского окружения задействована развиваемая тем же проектом оболочка InkBox с интерфейсом для чтения электронных книг и управления домашней библиотекой. Интерфейс пользователя оптимизирован для работы на экранах на основе электронной бумаги. Код оболочки написан на языке С++ с использованием фреймворка Qt и распространяется под лицензией GPLv3. Особенности InkBox OS: Интегрирован интерфейс запуска программ KoBox Launcher, позволяющий выполнять приложения для X11, доступные в репозитории Alpine. Например, можно запустить текстовый редактор Geany или игру XBoard (шахматы).

Поддержка электронных книг в форматах ePUB и PDF. Поддержка изображений и текста.

Настраиваемые режимы отображения страниц при чтении.

10 встроенных шрифтов.

Использование движка muPDF для отрисовки ePUB и PDF.

Поддержка подключения к беспроводной сети и наличие в комплекте web-браузера.

Шифрование хранилища с использованием EncFS.

Система поиска по содержимому локального хранилища. Поиск в словарях.

Наличие тёмного режима интерфейса.

Бесшовный процесс установки обновлений.

Наличие VNC-клиента для удалённого обращения к рабочему столу.

В состав входит программа для ведения заметок (ToDo) и календарь-планироащик.

Автоматический перевод устройства в спящий режим.

Хранитель экрана с разблокировкой по паролю. Загрузочные сборки подготовлены для устройств Kobo Mini N705, Kobo Touch N905B, Kobo Touch N905C, Kobo Glo N613, Kobo Aura N236, Kobo Glo HD N437, Kobo Nia N306, Kobo Libra N873 и Kindle Touch.







