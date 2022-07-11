Релиз системы управления коллекцией электронных книг Calibre 6.0

2.8 , Аноним ( 8 ), 17:48, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лучше всё равно нет. Если подумать, то ice book reader ничем не лучше, тот к тому же файлы только сконвертированные во внутренний формат открывает, по-моему. Я у сабжа пользовался только отправкой файлов на eink читалку (с конвертилкой) и просмотрщиком (он вроде как отдельно), насчёт остального ничего не знаю. И вот даже для этих 2 задач альтернативы не существует.

2.11 , кубрик ( ? ), 18:06, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот интерфейс там нормальный. Человечески. А не убогие гамбургеры с пальцеткство на десктопе.

3.13 , Аноним ( 13 ), 18:13, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если интерфейс не гамбургерный, это не значит, что он хороший.

