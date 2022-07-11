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Релиз системы управления коллекцией электронных книг Calibre 6.0

11.07.2022 17:20

Доступен выпуск приложения Calibre 6.0, автоматизирующего основные операции по поддержанию коллекции электронных книг. Calibre предлагает интерфейсы для навигации по библиотеке, чтения книг, преобразованию форматов, синхронизации с портативными устройствами на которых осуществляется чтение, просмотра новостей о появлении новинок на популярных web-ресурсах. В состав также входит реализация сервера для организации доступа к домашней коллекции из любой точки Сети.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка полнотекстового поиска, позволяющая опционально проиндексировать все книги в коллекции для последующего поиска по произвольным фразам, встречающимся в текстах.
  • Добавлена поддержка архитектуры ARM, в том числе компьютеров Apple на базе ARM-чипов Apple Silicon.
  • Добавлена кнопка "Read aloud", предназначенная для чтения текста вслух с использованием синтезатора речи (используются системные TTS-движки).
  • Предоставлена возможность прикрепления к программе URL calibre:// для создания ссылок, приводящих к открытию книг в Calibre.
  • Осуществлён переход на Qt 6, что привело к несовместимости с плагинами, не перенесёнными на Qt 6.
  • Прекращена поддержка 32-разрядных CPU.
  • Прекращена поддержка Windows 8.


  1. Главная ссылка к новости (https://calibre-ebook.com/new-...)
  2. OpenNews: Релиз системы управления коллекцией электронных книг Calibre 5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57490-calibre
Ключевые слова: calibre
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  • 1.1, Аноним (1), 17:27, 11/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Осуществлён переход на Qt 6, что привело к несовместимости с плагинами, не перенесёнными на Qt 6

    погодите-ка, ведь адепты кутей нас тут заверяют под каждой новостью о просто НЕРЕАЛЬНОЙ стабильности ихнего апи -- кто же прав, кто виноват?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 17:29, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Сам придумал, сам же и жалко пытается "троллить". Попробуй потоньше.
     
  • 2.4, anon223516234 (?), 17:31, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вообще весь смысл обновления мажорной версии в том чтобы была возможность немного backward compatibility сломать
     

  • 1.3, trdm (ok), 17:30, 11/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    т.е. win 7 тоже не поддерживается?::
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 17:34, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    и win xпе и 98.... какая потеря
     

  • 1.5, Аноним (6), 17:33, 11/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Прекращена поддержка 32-разрядных CPU.

    вот это поворот :)

     
     
  • 2.17, ананим.orig (?), 18:34, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да пофиг. и на гуй тоже.
    у него OPDS-сервер не плохой, тот же fbreader отлично цепляется с любого планшета
     
     
  • 3.18, ананим.orig (?), 18:35, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зыж
    кому интересно https://manual.calibre-ebook.com/ru/generated/ru/calibre-server.html
     

  • 1.7, Аноним (7), 17:35, 11/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Функционал отличный, но убогий интерфейс прям ложка дёгтя :(
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 17:48, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше всё равно нет. Если подумать, то ice book reader ничем не лучше, тот к тому же файлы только сконвертированные во внутренний формат открывает, по-моему. Я у сабжа пользовался только отправкой файлов на eink читалку (с конвертилкой) и просмотрщиком (он вроде как отдельно), насчёт остального ничего не знаю. И вот даже для этих 2 задач альтернативы не существует.
     
  • 2.11, кубрик (?), 18:06, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот интерфейс там нормальный. Человечески. А не убогие гамбургеры с пальцеткство на десктопе.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 18:13, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если интерфейс не гамбургерный, это не значит, что он хороший.
     

  • 1.9, Аноним (9), 17:56, 11/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Стив Джобс сказал, что у книг нет будущего, поэтому эпл ушла с этого рынка. Бесполезный софт.

    // b.

     
     
  • 2.10, keydon (ok), 18:00, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы правда все еще хотите последовать за Джобсом?
     
  • 2.12, Аноним (12), 18:07, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стив Джобс умер, а книги нет.
     
  • 2.16, Аноним (13), 18:17, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стив Джобс сказал, что у специализированных читалок нет будущего. В какой-то мере так и произошло — ридеры так и остались нишевым устройством. Про книги как таковые он ничего не говорил.
     

  • 1.14, НяшМяш (ok), 18:16, 11/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Осуществлён переход на Qt 6

    Собрать хоть с пятыми можно? А то KDEшники так и не соберут Breeze для Qt6, все приложения на шестёрке выглядят инопланетно в казалось бы родном для них окружении.

     
  • 1.15, Богохульник (?), 18:16, 11/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Linux унаследовал от Unix шикарный CLI, а вот на GUI без жалости не взглянешь, как с эстетической, так и с инженерной точки зрения.
     
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