Релиз системы управления коллекцией электронных книг Calibre 6.0

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|1.1, Аноним (1), 17:27, 11/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Осуществлён переход на Qt 6, что привело к несовместимости с плагинами, не перенесёнными на Qt 6
погодите-ка, ведь адепты кутей нас тут заверяют под каждой новостью о просто НЕРЕАЛЬНОЙ стабильности ихнего апи -- кто же прав, кто виноват?
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|2.2, Аноним (2), 17:29, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Сам придумал, сам же и жалко пытается "троллить". Попробуй потоньше.
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|2.4, anon223516234 (?), 17:31, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вообще весь смысл обновления мажорной версии в том чтобы была возможность немного backward compatibility сломать
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|2.17, ананим.orig (?), 18:34, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да пофиг. и на гуй тоже.
у него OPDS-сервер не плохой, тот же fbreader отлично цепляется с любого планшета
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|2.8, Аноним (8), 17:48, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше всё равно нет. Если подумать, то ice book reader ничем не лучше, тот к тому же файлы только сконвертированные во внутренний формат открывает, по-моему. Я у сабжа пользовался только отправкой файлов на eink читалку (с конвертилкой) и просмотрщиком (он вроде как отдельно), насчёт остального ничего не знаю. И вот даже для этих 2 задач альтернативы не существует.
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|2.11, кубрик (?), 18:06, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот интерфейс там нормальный. Человечески. А не убогие гамбургеры с пальцеткство на десктопе.
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|1.9, Аноним (9), 17:56, 11/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Стив Джобс сказал, что у книг нет будущего, поэтому эпл ушла с этого рынка. Бесполезный софт.
// b.
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|2.16, Аноним (13), 18:17, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Стив Джобс сказал, что у специализированных читалок нет будущего. В какой-то мере так и произошло — ридеры так и остались нишевым устройством. Про книги как таковые он ничего не говорил.
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|1.14, НяшМяш (ok), 18:16, 11/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Осуществлён переход на Qt 6
Собрать хоть с пятыми можно? А то KDEшники так и не соберут Breeze для Qt6, все приложения на шестёрке выглядят инопланетно в казалось бы родном для них окружении.
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|1.15, Богохульник (?), 18:16, 11/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Linux унаследовал от Unix шикарный CLI, а вот на GUI без жалости не взглянешь, как с эстетической, так и с инженерной точки зрения.
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