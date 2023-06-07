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Доступен postmarketOS 23.06, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств

07.06.2023 20:51

Опубликован выпуск проекта postmarketOS 23.06, развивающего дистрибутив Linux для смартфонов, базирующийся на пакетной базе Alpine Linux, стандартной Си-библиотеке Musl и наборе утилит BusyBox. Целью проекта является предоставление Linux-дистрибутива для смартфонов, не зависящего от жизненного цикла поддержки официальных прошивок и не привязанного к типовым решениям основных игроков индустрии, задающих вектор развития. Сборки подготовлены для PINE64 PinePhone, Purism Librem 5 и 29 поддерживаемых сообществом устройств, включая Samsung Galaxy A3/A5/S4, Xiaomi Mi Note 2/Redmi 2, OnePlus 6, Lenovo A6000, ASUS MeMo Pad 7 и даже Nokia N900. Ограниченная экспериментальная поддержка предоставлена для более чем 300 устройств.

Окружение postmarketOS максимально унифицировано и выносит все специфичные для конкретных устройств компоненты в отдельный пакет, все остальные пакеты идентичны для всех устройств и основаны на пакетах Alpine Linux. В сборках по возможности используется ванильное ядро Linux, а если это невозможно, то ядра из прошивок, подготовленных производителями устройств. В качестве основных пользовательских оболочек предлагаются KDE Plasma Mobile, Phosh, GNOME Mobile и Sxmo, но имеется возможность установки и других окружений, включая MATE и Xfce.

В новом выпуске:

  • Число официально поддерживаемых сообществом устройств не изменилось - как и в прошлом выпуске заявлено о поддержке 31 устройства, но одно устройство было удалено, а одно добавлено. Из списка исключён планшет PINE64 PineTab из-за отсутствия сопровождающего. При этом компоненты для поддержки PINE64 PineTab остаются в ветке для разработчиков и могут быть возвращены в стабильную ветку в случае появления сопровождающего. Из новых устройств в списке появился смартфон Samsung Galaxy Grand Max.
  • Реализована возможность использования пользовательского окружения GNOME Mobile, в котором задействована редакция оболочки GNOME Shell, адаптированная для использования на смартфонах и планшетах с сенсорным экраном. Компоненты GNOME Mobile основаны на ветке GNOME Shell 44 из Git. Для управления установкой приложений подготовлен мобильный вариант приложения GNOME Software.
  • Окружение Phosh, основанное на технологиях GNOME и развиваемое компанией Purism для смартфона Librem 5, обновлено до версии 0.26. По сравнению с прошлым выпуском postmarketOS в Phosh добавлен новый плагин для вывода информации о пользователе и экстренных вызовах, в плагинах разрешено выставление своих настроек, обновлено оформление меню быстрого запуска, реализована анимация пиктограмм в строке состояния, улучшен конфигуратор. По умолчанию для просмотра документов задействована мобильная версия приложения Evince.
  • Оболочка KDE Plasma Mobile обновлена до версии 5.27.5 (ранее поставлялась версия 5.26.5), подробный обзор которой публиковался ранее. Изменён интерфейс программы для отправки SMS/MMS.
  • Графическая оболочка Sxmo (Simple X Mobile), основанная на композитном менеджере Sway и придерживающаяся Unix-философии, обновлена до версии 1.14, в которой переработана обработка перехода в спящий режим, для строки состояния задействована панель sxmobar, заменены пиктограммы в строке состояния, переписаны компоненты для работы с MMS и логами.
  • По умолчанию реализована установка файлов с переводами, а базовая локаль измена с C.UTF-8 на en_US.UTF-8.
  • Доведена до рабочего состояния возможность раздачи интернета на другие устройства через USB-порт (USB tethering).
  • В установочных образах минимальный размер выставляемого пароля уменьшен с 8 до 6 символов.
  • Реализована работа из коробки звука и управления фоновой подсветкой на смартфоне PineBook Pro.


  1. Главная ссылка к новости (https://postmarketos.org/blog/...)
  2. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.18
  3. OpenNews: Представлен postmarketOS 22.12, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств
  4. OpenNews: Проект Pine64 представил планшетный ПК PineTab2
  5. OpenNews: В Fedora Linux 38 начнут формироваться сборки на базе пользовательской оболочки Phosh
  6. OpenNews: Ключевой разработчик postmarketOS покинул проект Pine64 из-за проблем в сообществе
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59262-postmarketos
Ключевые слова: postmarketos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:00, 07/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    После недавних сообщений от ФСБ об айфонах я перестал скептически относиться к этим вашим линуксам на этих ваших смартфонах.

    Но название мне как-то не очень...

     
     
  • 2.5, penetrator (?), 21:20, 07/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    не знаю, насчет афоней, но фсб так себе источник, одна лажа
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 22:16, 07/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Таким как ты американский навоз будет слаже собственного дер#ма.
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 22:41, 07/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    У таких, как ты, все мысли только про навоз и есть.
     
  • 4.35, Аноним (35), 23:07, 07/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    «Вы просто ненавидите всё русское»
     
  • 4.37, OpenEcho (?), 23:26, 07/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Таким как ты американский навоз будет слаже собственного дер#ма.

    Дегустаторское профессиональное мнение? :)))


    Что-ж вы народ cретecь здесь и по делу и без?...

     

  • 1.2, Анонус (?), 21:11, 07/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот бы какая-нибудь контора, занимающаяся перепродажей старых мобил, помогла этому (или любому открытому) проекту мобильной ОС, предоставив тысячи железа для тестирования.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:30, 07/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А ты бедный чтоли? Сходи в контору, занимающуюся перепродажей старых мобил, всё скупи и передай проекту.
     
     
  • 3.9, Анонус (?), 21:44, 07/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А ты бедный чтоли? Сходи в контору, занимающуюся перепродажей старых мобил, всё
    > скупи и передай проекту.

    Был бы богатый, Айфоны обсуждал бы. А не восстановленные мобилки. Так что твой школяцкий сарказм мимо.

     
  • 3.14, Аноним (12), 22:17, 07/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Школотрон прям совсем не палится. Ты в теме про макпук уже опозорился.
     
  • 2.8, Аноним (8), 21:37, 07/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть контора, которая занимается ремонтом старых мобил, владелец которой портировал LineageOS на неподдерживаемые модели.
     
  • 2.17, soarin (ok), 22:25, 07/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    > предоставив тысячи железа для тестирования

    Как бэ не это главное.
    Найти на помойках смартфоны не трудно.
    Вот что с ними делать — гораздо сложнее.

     

  • 1.3, ЫЫЫЫЫ (?), 21:14, 07/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Смартфон PineBook Pro. Ясно, понятно.
     
  • 1.6, penetrator (?), 21:24, 07/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    отличная идея, вот только блобы для железа на все эти старые телефоны больше не обновляются, а там дырок обычно находят тоже нормально

    и когда у тебя дыра на уровне железа никакой линукс тебе не поможет

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 22:07, 07/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вот только блобы для железа на все эти старые телефоны больше не обновляются, а там дырок обычно находят тоже нормально

    какие ещё блобы и как дырки в них могут помешать ? ты если не заметил в постмаркете нативный софт

     
     
  • 3.38, penetrator (?), 23:27, 07/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это называется firmware, например прошивка модема
     

  • 1.10, Аноним (-), 22:06, 07/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Узнал я что такое SOC для себя. Хотел обновить маршрутизатор. Для меня SOC в маршрутизаторах это оказалась такая гадость которая не имеет отдельного радио модуля не чего удалять с платы. Малиновый четвёртый стал стоить в РФ разброс цен от 21 тысячи рублей до 28 тысяч, что уже не очень для покупки под OpenWRT. Бананы и апельсины OpenWRT не поддерживает или поддерживает ограниченное количество. Смартфоном не пользуюсь у меня его нет.
     
     
  • 2.15, Аноним (12), 22:20, 07/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открой для себя мир авито. Древние тонкие клиенты скидывают чуть ли не на вес. Они отлично подойдут под твои задачи без попaболи от возни с soc.
     
     
  • 3.26, Аноним (-), 22:58, 07/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не о том где и как купить дешевле, я знаю где и как. Подержанное это не тоже самое. Ты мне ещё в пример наркомана приведи который за дозу квартиру может продать. Я не к тому это, что всё, что продают подержанное это, чтобы напиться или уколоться или ворованное, но есть и такое.
     
  • 2.29, Аноним (29), 22:59, 07/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Забей на барыг Raspberry Pi. Они на хайпе пытаются денег поднять, но армы это днищенское железо, которое обязано стоить копейки. То есть дешевле бэушного железа в котором могут быть в разы мощнее железки дешевле. Расп крайне убог.
    OpenWRT если нужен именно такой формат можно и на х86 железо ставить. Армы это кастраты прибитые гвоздями к устаревшей прошивке. Даже ябл неспособен в линукс без стараний энтузиастов. Впрочем там тоже железо кастрировано на видеокарты. Нельзя через несколько лет поменять только видеокарту.
     
     
  • 3.36, Аноним (-), 23:23, 07/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    64битPC это для продвинутых где моща нужна и маштабируемость. Для дома для меня без больших запросов малина, апельсины, бананы самое то. Но, только не одно ядерные ARM. Можно и мини пк купить под это дело который 20 см на 20 см пк, с Intel или AMD процессорами. Я проверял с второй малиной такое для OpenWRT, для меня самое подходящее. Цена тоже играет роль, но не только. За 20 -30 тыс. это уже цены мини ПК.
     
  • 3.40, Аноним (-), 23:32, 07/06/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.39, OpenEcho (?), 23:29, 07/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Малиновый четвёртый стал стоить в РФ разброс цен от 21 тысячи рублей до 28 тысяч, что уже не очень для покупки под OpenWRT.

    Обещают востановить в следующем месяце и производить по миллиону в мес

     

  • 1.13, Аноним (12), 22:16, 07/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И зачем это нужно, если оно не поддерживается 99% телефонов.
     
     
  • 2.19, Анон1212 (ok), 22:27, 07/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Представляешь iOS тоже не поддерживает 99% телефонов
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 22:51, 07/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дисковых?
     

  • 1.16, Аноним (-), 22:23, 07/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чтобы было понятно в 15 году я малину вторю 2B покупал за две с половиной тысячи. Эта малина которая 32 бит 4 ядра 900МГц. Доллар вроде уже был в районе 60-64 рубля. Не интересовался всё это время ценами на малину.
     
  • 1.18, Аноним (-), 22:25, 07/06/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     

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