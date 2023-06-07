Доступен postmarketOS 23.06, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств

Опубликован выпуск проекта postmarketOS 23.06, развивающего дистрибутив Linux для смартфонов, базирующийся на пакетной базе Alpine Linux, стандартной Си-библиотеке Musl и наборе утилит BusyBox. Целью проекта является предоставление Linux-дистрибутива для смартфонов, не зависящего от жизненного цикла поддержки официальных прошивок и не привязанного к типовым решениям основных игроков индустрии, задающих вектор развития. Сборки подготовлены для PINE64 PinePhone, Purism Librem 5 и 29 поддерживаемых сообществом устройств, включая Samsung Galaxy A3/A5/S4, Xiaomi Mi Note 2/Redmi 2, OnePlus 6, Lenovo A6000, ASUS MeMo Pad 7 и даже Nokia N900. Ограниченная экспериментальная поддержка предоставлена для более чем 300 устройств. Окружение postmarketOS максимально унифицировано и выносит все специфичные для конкретных устройств компоненты в отдельный пакет, все остальные пакеты идентичны для всех устройств и основаны на пакетах Alpine Linux. В сборках по возможности используется ванильное ядро Linux, а если это невозможно, то ядра из прошивок, подготовленных производителями устройств. В качестве основных пользовательских оболочек предлагаются KDE Plasma Mobile, Phosh, GNOME Mobile и Sxmo, но имеется возможность установки и других окружений, включая MATE и Xfce. В новом выпуске: Число официально поддерживаемых сообществом устройств не изменилось - как и в прошлом выпуске заявлено о поддержке 31 устройства, но одно устройство было удалено, а одно добавлено. Из списка исключён планшет PINE64 PineTab из-за отсутствия сопровождающего. При этом компоненты для поддержки PINE64 PineTab остаются в ветке для разработчиков и могут быть возвращены в стабильную ветку в случае появления сопровождающего. Из новых устройств в списке появился смартфон Samsung Galaxy Grand Max.

Реализована возможность использования пользовательского окружения GNOME Mobile, в котором задействована редакция оболочки GNOME Shell, адаптированная для использования на смартфонах и планшетах с сенсорным экраном. Компоненты GNOME Mobile основаны на ветке GNOME Shell 44 из Git. Для управления установкой приложений подготовлен мобильный вариант приложения GNOME Software.

Окружение Phosh, основанное на технологиях GNOME и развиваемое компанией Purism для смартфона Librem 5, обновлено до версии 0.26. По сравнению с прошлым выпуском postmarketOS в Phosh добавлен новый плагин для вывода информации о пользователе и экстренных вызовах, в плагинах разрешено выставление своих настроек, обновлено оформление меню быстрого запуска, реализована анимация пиктограмм в строке состояния, улучшен конфигуратор. По умолчанию для просмотра документов задействована мобильная версия приложения Evince.

Оболочка KDE Plasma Mobile обновлена до версии 5.27.5 (ранее поставлялась версия 5.26.5), подробный обзор которой публиковался ранее. Изменён интерфейс программы для отправки SMS/MMS.

Графическая оболочка Sxmo (Simple X Mobile), основанная на композитном менеджере Sway и придерживающаяся Unix-философии, обновлена до версии 1.14, в которой переработана обработка перехода в спящий режим, для строки состояния задействована панель sxmobar, заменены пиктограммы в строке состояния, переписаны компоненты для работы с MMS и логами.

По умолчанию реализована установка файлов с переводами, а базовая локаль измена с C.UTF-8 на en_US.UTF-8.

Доведена до рабочего состояния возможность раздачи интернета на другие устройства через USB-порт (USB tethering).

В установочных образах минимальный размер выставляемого пароля уменьшен с 8 до 6 символов.

Реализована работа из коробки звука и управления фоновой подсветкой на смартфоне PineBook Pro.



