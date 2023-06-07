Доступен postmarketOS 23.06, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств

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|1.1, Аноним (1), 21:00, 07/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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После недавних сообщений от ФСБ об айфонах я перестал скептически относиться к этим вашим линуксам на этих ваших смартфонах.
Но название мне как-то не очень...
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|3.12, Аноним (12), 22:16, 07/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Таким как ты американский навоз будет слаже собственного дер#ма.
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|4.37, OpenEcho (?), 23:26, 07/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Таким как ты американский навоз будет слаже собственного дер#ма.
Дегустаторское профессиональное мнение? :)))
Что-ж вы народ cретecь здесь и по делу и без?...
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|1.2, Анонус (?), 21:11, 07/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот бы какая-нибудь контора, занимающаяся перепродажей старых мобил, помогла этому (или любому открытому) проекту мобильной ОС, предоставив тысячи железа для тестирования.
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|2.7, Аноним (7), 21:30, 07/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А ты бедный чтоли? Сходи в контору, занимающуюся перепродажей старых мобил, всё скупи и передай проекту.
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|3.9, Анонус (?), 21:44, 07/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А ты бедный чтоли? Сходи в контору, занимающуюся перепродажей старых мобил, всё
> скупи и передай проекту.
Был бы богатый, Айфоны обсуждал бы. А не восстановленные мобилки. Так что твой школяцкий сарказм мимо.
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|3.14, Аноним (12), 22:17, 07/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Школотрон прям совсем не палится. Ты в теме про макпук уже опозорился.
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|2.8, Аноним (8), 21:37, 07/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Есть контора, которая занимается ремонтом старых мобил, владелец которой портировал LineageOS на неподдерживаемые модели.
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|2.17, soarin (ok), 22:25, 07/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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> предоставив тысячи железа для тестирования
Как бэ не это главное.
Найти на помойках смартфоны не трудно.
Вот что с ними делать — гораздо сложнее.
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|1.6, penetrator (?), 21:24, 07/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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отличная идея, вот только блобы для железа на все эти старые телефоны больше не обновляются, а там дырок обычно находят тоже нормально
и когда у тебя дыра на уровне железа никакой линукс тебе не поможет
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|2.11, Аноним (11), 22:07, 07/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> вот только блобы для железа на все эти старые телефоны больше не обновляются, а там дырок обычно находят тоже нормально
какие ещё блобы и как дырки в них могут помешать ? ты если не заметил в постмаркете нативный софт
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|1.10, Аноним (-), 22:06, 07/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Узнал я что такое SOC для себя. Хотел обновить маршрутизатор. Для меня SOC в маршрутизаторах это оказалась такая гадость которая не имеет отдельного радио модуля не чего удалять с платы. Малиновый четвёртый стал стоить в РФ разброс цен от 21 тысячи рублей до 28 тысяч, что уже не очень для покупки под OpenWRT. Бананы и апельсины OpenWRT не поддерживает или поддерживает ограниченное количество. Смартфоном не пользуюсь у меня его нет.
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|2.15, Аноним (12), 22:20, 07/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Открой для себя мир авито. Древние тонкие клиенты скидывают чуть ли не на вес. Они отлично подойдут под твои задачи без попaболи от возни с soc.
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|3.26, Аноним (-), 22:58, 07/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не о том где и как купить дешевле, я знаю где и как. Подержанное это не тоже самое. Ты мне ещё в пример наркомана приведи который за дозу квартиру может продать. Я не к тому это, что всё, что продают подержанное это, чтобы напиться или уколоться или ворованное, но есть и такое.
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|2.29, Аноним (29), 22:59, 07/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Забей на барыг Raspberry Pi. Они на хайпе пытаются денег поднять, но армы это днищенское железо, которое обязано стоить копейки. То есть дешевле бэушного железа в котором могут быть в разы мощнее железки дешевле. Расп крайне убог.
OpenWRT если нужен именно такой формат можно и на х86 железо ставить. Армы это кастраты прибитые гвоздями к устаревшей прошивке. Даже ябл неспособен в линукс без стараний энтузиастов. Впрочем там тоже железо кастрировано на видеокарты. Нельзя через несколько лет поменять только видеокарту.
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|3.36, Аноним (-), 23:23, 07/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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64битPC это для продвинутых где моща нужна и маштабируемость. Для дома для меня без больших запросов малина, апельсины, бананы самое то. Но, только не одно ядерные ARM. Можно и мини пк купить под это дело который 20 см на 20 см пк, с Intel или AMD процессорами. Я проверял с второй малиной такое для OpenWRT, для меня самое подходящее. Цена тоже играет роль, но не только. За 20 -30 тыс. это уже цены мини ПК.
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|2.39, OpenEcho (?), 23:29, 07/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Малиновый четвёртый стал стоить в РФ разброс цен от 21 тысячи рублей до 28 тысяч, что уже не очень для покупки под OpenWRT.
Обещают востановить в следующем месяце и производить по миллиону в мес
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|1.16, Аноним (-), 22:23, 07/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чтобы было понятно в 15 году я малину вторю 2B покупал за две с половиной тысячи. Эта малина которая 32 бит 4 ядра 900МГц. Доллар вроде уже был в районе 60-64 рубля. Не интересовался всё это время ценами на малину.
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