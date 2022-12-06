В Fedora Linux 38 начнут формироваться сборки на базе пользовательской оболочки Phosh

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|1.1, Аноним (1), 23:41, 06/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С одной стороны хорошо, а с другой я сам буду делать дистрибутив с пош, не нужна мне никакая федора.
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|1.2, Аноним (1), 23:42, 06/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>о начале формирования в Fedora Linux 38 сборок для мобильных устройств, поставляемых с оболочкой Phosh.
А ещё вот это не понятно.
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|2.4, Илья (??), 23:57, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне с УТ нравится – чтобы загрузить видео в местном порте телеграма его надо скачать и смотреть через плеер, теперь времени больше свободного на то чтобы чинить то что ломается. А вот Phosh на клоне алпайна для мобилок тоже оказался неплох, но у меня не прижилось.
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|2.6, Илья (??), 23:58, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вапще, если это не сарказм был, то могу покоремендовать ут на пикселе а3.
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|2.8, Аноним (11), 00:18, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Здрасьте Але, есть уже линукс телефоны. POSH по твоему откуда взялся?
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|3.12, Аноним (12), 00:35, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А непосредственно осуществлять вызовы / получать-отправлять СМС и пользоваться мобильным интернетом уже можно? (мне действительно интересно, раньше вроде как не работало)
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|4.13, Самый Лучший Гусь (?), 00:47, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А непосредственно осуществлять вызовы / получать-отправлять СМС и пользоваться мобильным
> интернетом уже можно? (мне действительно интересно, раньше вроде как не работало)
Там как говорится "ни аля-улю". Но есть некоторое движение.
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|4.14, Илья (??), 01:09, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На большинстве девайсов на которых более менее нормальная поддержка UT все нормально в этом плане работает. Pixel 3A поддерживает всё. На всех прошивках, конечно же, нет поддержки VoLTE. Даже всякое апк-говно типа сбера и хрючевален работает нормально в Waydroid.
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|1.15, Аноним (-), 01:30, 07/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Говорят что пигорин после полуночи ходит под покровом ононимности и ищет кому отс-сать.
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