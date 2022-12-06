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В Fedora Linux 38 начнут формироваться сборки на базе пользовательской оболочки Phosh

06.12.2022 22:50

На заседании комитета FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающего за техническую часть разработки дистрибутива Fedora Linux, утверждено предложение о начале формирования в Fedora Linux 38 сборок для мобильных устройств, поставляемых с оболочкой Phosh. Оболочка Posh основана на технологиях GNOME и библиотеке GTK, использует композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland, а также собственную экранную клавиатуру squeekboard. Окружение изначально развивалось компанией Purism в качестве аналога GNOME Shell для смартфона Librem 5, но затем вошло в число неофициальных проектов GNOME и теперь также используется в postmarketOS, Mobian и некоторых прошивках для устройств Pine64.

Сборки будут формироваться для архитектур x86_64 и aarch64 группой Fedora Mobility, до сих пор ограничивавшейся сопровождением набора пакетов 'phosh-desktop' для Fedora. Предполагается, что наличие готовых установочных сборок для мобильных устройств позволит расширить область применения дистрибутива, привлечёт к проекту новых пользователей и предоставит готовое решение с полностью открытым интерфейсом для смартфонов, который можно использовать на любых устройствах, поддерживаемых в штатном ядре Linux.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.fedoraproject.or...)
  2. OpenNews: Выпуск Phosh 0.22, GNOME-окружения для смартфонов. Сборки Fedora для мобильных устройств
  3. OpenNews: Выпуск Phosh 0.15.0, GNOME-окружения для смартфонов
  4. OpenNews: Проект Silverblue будет развивать атомарно обновляемый вариант Fedora Workstation
  5. OpenNews: Объявлено о создании редакции Fedora для интернета вещей
  6. OpenNews: Представлена редакция Fedora Linux для смартфонов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58279-phosh
Ключевые слова: phosh, fedora
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:41, 06/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    С одной стороны хорошо, а с другой я сам буду делать дистрибутив с пош, не нужна мне никакая федора.
     
  • 1.2, Аноним (1), 23:42, 06/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >о начале формирования в Fedora Linux 38 сборок для мобильных устройств, поставляемых с оболочкой Phosh.

    А ещё вот это не понятно.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 00:20, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Я не понимаю, зачем им 38 сборок?
     

  • 1.3, Самый Лучший Гусь (?), 23:42, 06/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это большой успех для Wayland. Впереди виднеется наконецто мобильный телефон с linux.
     
     
  • 2.4, Илья (??), 23:57, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне с УТ нравится – чтобы загрузить видео в местном порте телеграма его надо скачать и смотреть через плеер, теперь времени больше свободного на то чтобы чинить то что ломается. А вот Phosh на клоне алпайна для мобилок тоже оказался неплох, но у меня не прижилось.
     
     
  • 3.7, Аноним (11), 00:17, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за УТ?
     
     
  • 4.10, Илья (??), 00:20, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ubuntu Touch
     
  • 2.6, Илья (??), 23:58, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вапще, если это не сарказм был, то могу покоремендовать ут на пикселе а3.
     
  • 2.8, Аноним (11), 00:18, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здрасьте Але, есть уже линукс телефоны. POSH по твоему откуда взялся?
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 00:35, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А непосредственно осуществлять вызовы / получать-отправлять СМС и пользоваться мобильным интернетом уже можно? (мне действительно интересно, раньше вроде как не работало)
     
     
  • 4.13, Самый Лучший Гусь (?), 00:47, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А непосредственно осуществлять вызовы / получать-отправлять СМС и пользоваться мобильным
    > интернетом уже можно? (мне действительно интересно, раньше вроде как не работало)

    Там как говорится "ни аля-улю". Но есть некоторое движение.

     
  • 4.14, Илья (??), 01:09, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На большинстве девайсов на которых более менее нормальная поддержка UT все нормально в этом плане работает. Pixel 3A поддерживает всё. На всех прошивках, конечно же, нет поддержки VoLTE. Даже всякое апк-говно типа сбера и хрючевален работает нормально в Waydroid.
     
  • 2.9, Аноним (11), 00:19, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    POSH прибит гвоздями к Wayland?
     

  • 1.15, Аноним (-), 01:30, 07/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Говорят что пигорин после полуночи ходит под покровом ононимности и ищет кому отс-сать.
     

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