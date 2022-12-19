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Представлен postmarketOS 22.12, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств

19.12.2022 09:05

Опубликован выпуск проекта postmarketOS 22.12, развивающего дистрибутив Linux для смартфонов, базирующийся на пакетной базе Alpine Linux, стандартной Си-библиотеке Musl и наборе утилит BusyBox. Целью проекта является предоставление Linux-дистрибутива для смартфонов, не зависящего от жизненного цикла поддержки официальных прошивок и не привязанного к типовым решениям основных игроков индустрии, задающих вектор развития. Сборки подготовлены для PINE64 PinePhone, Purism Librem 5 и 29 поддерживаемых сообществом устройств, включая Samsung Galaxy A3/A5/S4, Xiaomi Mi Note 2/Redmi 2, OnePlus 6, Lenovo A6000, ASUS MeMo Pad 7 и даже Nokia N900. Ограниченная экспериментальная поддержка предоставлена для более чем 300 устройств.

Окружение postmarketOS максимально унифицировано и выносит все специфичные для конкретных устройств компоненты в отдельный пакет, все остальные пакеты идентичны для всех устройств и основаны на пакетах Alpine Linux. В сборках по возможности используется ванильное ядро Linux, а если это невозможно, то ядра из прошивок, подготовленных производителями устройств. В качестве основных пользовательских оболочек предлагаются KDE Plasma Mobile, Phosh и Sxmo, но имеется возможность установки и других окружений, включая GNOME, MATE и Xfce.

В новом выпуске:

  • Пакетная база синхронизирована с Alpine Linux 3.17.
  • Число официально поддерживаемых сообществом устройств увеличено с 27 до 31. По сравнению с версией 22.06 добавлена поддержка смартфонов PINE64 PinePhone Pro, Fairphone 4, Samsung Galaxy Tab 2 10.1 и Samsung Galaxy E7.
  • Предоставлен экспериментальный набор изменений, позволяющий использовать обычное ядро Linux, а не специфичное для Android-прошивки ядро от производителя, для устройств на базе SoC Qualcomm SDM845 (Snapdragon 845), таких как смартфоны OnePlus 6/6T, SHIFT6mq и Xiaomi Pocophone F1. Вместо проприетарных драйверов и компонентов в пространстве пользователя для осуществления звонков задействован открытый фоновый процесс q6voiced, драйвер QDSP6 и стек на базе ModemManager/oFono.
  • Графическая оболочка Sxmo (Simple X Mobile), основанная на композитном менеджере Sway и придерживающаяся Unix-философии, обновлена до версии 1.12. В новой версии расширены возможности, связанные с использованием профилей устройств (для каждого устройства можно использовать разные раскладки кнопок и активировать те или иные возможности). Проведена адаптация для работы на устройствах OnePlus 6/6T, Pocophone F1, Samsung Galaxy S III, Samsung Galaxy Tab A 9.7 (2015) и Xiamo Redmi 2. Улучшена поддержка superd для управления сервисами.
  • Окружение Phosh, основанное на технологиях GNOME и развиваемое компанией Purism для смартфона Librem 5, обновлено до версии 0.22, в которой обновлён визуальный стиль и изменено оформление кнопок. В индикаторе заряда аккумулятора реализована градация изменения состояния с шагом 10%. В уведомлениях, размещаемых на экране блокировки системы, разрешено использование кнопок с действиями. В состав добавлен конфигуратор phosh-mobile-settings и инструментарий для отладки виртуальной клавиатуры phosh-osk-stub. В новых установках в качестве текстового редактора в окружении postmarketOS на базе Phosh вместо gedit задействован gnome-text-editor.
  • Оболочка KDE Plasma Mobile обновлена до версии 22.09, подробный обзор изменений с выпуска 22.04 можно посмотреть в обзорах версий 22.06 и 22.09. Из наиболее заметных улучшений можно отметить расширение функциональности и модернизацию оформления оболочки Shell, домашнего экрана и интерфейса для совершения звонков. В окружении на базе Plasma Mobile в postmarketOS решено убрать из базовой поставки Firefox, ограничившись предлагаемым в KDE Plasma Mobile браузером Angelfish на базе QtWebEngine.


  1. Главная ссылка к новости (https://postmarketos.org/blog/...)
  2. OpenNews: Выпуск Phosh 0.22, GNOME-окружения для смартфонов. Сборки Fedora для мобильных устройств
  3. OpenNews: Продолжение развития GNOME Shell для мобильных устройств
  4. OpenNews: Ключевой разработчик postmarketOS покинул проект Pine64 из-за проблем в сообществе
  5. OpenNews: Выпуск postmarketOS 22.06, Linux-дистрибутива для смартфонов и мобильных устройств
  6. OpenNews: Доступен для предзаказа смартфон PinePhone Pro, поставляемый с KDE Plasma Mobile
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58354-postmarketos
Ключевые слова: postmarketos
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:19, 19/12/2022 [ответить]  
    		• –3 +/
    ОС не важна, важна экосистема вокруг неё, пока под эту хрень не будет банковских приложений, яндекс карт, навигатора - она никому не будет нужна. А сколько банков будут готовы вложить в разработку своего софта под ЭТО? Думаю ни одного. Поэтому - мертворождённый проект. Аноним кончил.
     
     
  • 2.2, anonymous (??), 09:21, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    за пределами России разве распространнены банковские приложения?
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 09:29, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное в каждой новости про линукс телефон приходит аноним с телегой про отсутствие банковского приложения, в этот раз ещё и про карты. Видимо у него фиксация на банковском приложении. Я даже не знаю что думать, возможно он боится, что его заставят разрабатывать его под сабж, а может ему платят, за то чтобы он писал про это. В прошлый раз мы договорились, что можно наладить выпуск телефонов с Аврора ОС, сделать магазин приложений и по закону заставить все банки сделать приложения.
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:27, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Bitcoin Core там есть. А карты и навигатор работают в браузере.
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:28, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По-хорошему не стоит иметь лишние приложения с телеметрией. Лучше через веб пользоваться сайтами банков.
     

  • 1.3, Аноним (6), 09:23, 19/12/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    >В окружении на базе Plasma Mobile в postmarketOS решено убрать из базовой поставки Firefox, ограничившись предлагаемым в KDE Plasma Mobile браузером Angelfish на базе QtWebEngine

    Правильное решение. Я уже писал что браузер на чуждом фреймворке, с чуждым из интерфейсом не нужен. Нужно использовать нативный браузер. Видимо такая логичная мысль пришла не только мне.

     
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