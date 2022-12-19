Представлен postmarketOS 22.12, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств

Опубликован выпуск проекта postmarketOS 22.12, развивающего дистрибутив Linux для смартфонов, базирующийся на пакетной базе Alpine Linux, стандартной Си-библиотеке Musl и наборе утилит BusyBox. Целью проекта является предоставление Linux-дистрибутива для смартфонов, не зависящего от жизненного цикла поддержки официальных прошивок и не привязанного к типовым решениям основных игроков индустрии, задающих вектор развития. Сборки подготовлены для PINE64 PinePhone, Purism Librem 5 и 29 поддерживаемых сообществом устройств, включая Samsung Galaxy A3/A5/S4, Xiaomi Mi Note 2/Redmi 2, OnePlus 6, Lenovo A6000, ASUS MeMo Pad 7 и даже Nokia N900. Ограниченная экспериментальная поддержка предоставлена для более чем 300 устройств. Окружение postmarketOS максимально унифицировано и выносит все специфичные для конкретных устройств компоненты в отдельный пакет, все остальные пакеты идентичны для всех устройств и основаны на пакетах Alpine Linux. В сборках по возможности используется ванильное ядро Linux, а если это невозможно, то ядра из прошивок, подготовленных производителями устройств. В качестве основных пользовательских оболочек предлагаются KDE Plasma Mobile, Phosh и Sxmo, но имеется возможность установки и других окружений, включая GNOME, MATE и Xfce. В новом выпуске: Пакетная база синхронизирована с Alpine Linux 3.17.

Число официально поддерживаемых сообществом устройств увеличено с 27 до 31. По сравнению с версией 22.06 добавлена поддержка смартфонов PINE64 PinePhone Pro, Fairphone 4, Samsung Galaxy Tab 2 10.1 и Samsung Galaxy E7.

Предоставлен экспериментальный набор изменений, позволяющий использовать обычное ядро Linux, а не специфичное для Android-прошивки ядро от производителя, для устройств на базе SoC Qualcomm SDM845 (Snapdragon 845), таких как смартфоны OnePlus 6/6T, SHIFT6mq и Xiaomi Pocophone F1. Вместо проприетарных драйверов и компонентов в пространстве пользователя для осуществления звонков задействован открытый фоновый процесс q6voiced, драйвер QDSP6 и стек на базе ModemManager/oFono.

Графическая оболочка Sxmo (Simple X Mobile), основанная на композитном менеджере Sway и придерживающаяся Unix-философии, обновлена до версии 1.12. В новой версии расширены возможности, связанные с использованием профилей устройств (для каждого устройства можно использовать разные раскладки кнопок и активировать те или иные возможности). Проведена адаптация для работы на устройствах OnePlus 6/6T, Pocophone F1, Samsung Galaxy S III, Samsung Galaxy Tab A 9.7 (2015) и Xiamo Redmi 2. Улучшена поддержка superd для управления сервисами.

Окружение Phosh, основанное на технологиях GNOME и развиваемое компанией Purism для смартфона Librem 5, обновлено до версии 0.22, в которой обновлён визуальный стиль и изменено оформление кнопок. В индикаторе заряда аккумулятора реализована градация изменения состояния с шагом 10%. В уведомлениях, размещаемых на экране блокировки системы, разрешено использование кнопок с действиями. В состав добавлен конфигуратор phosh-mobile-settings и инструментарий для отладки виртуальной клавиатуры phosh-osk-stub. В новых установках в качестве текстового редактора в окружении postmarketOS на базе Phosh вместо gedit задействован gnome-text-editor.

Оболочка KDE Plasma Mobile обновлена до версии 22.09, подробный обзор изменений с выпуска 22.04 можно посмотреть в обзорах версий 22.06 и 22.09. Из наиболее заметных улучшений можно отметить расширение функциональности и модернизацию оформления оболочки Shell, домашнего экрана и интерфейса для совершения звонков. В окружении на базе Plasma Mobile в postmarketOS решено убрать из базовой поставки Firefox, ограничившись предлагаемым в KDE Plasma Mobile браузером Angelfish на базе QtWebEngine.



