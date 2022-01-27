Мультимедийная библиотека SDL переходит на использование Wayland по умолчанию

2.4 , DEF ( ? ), 10:30, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – О будущем, мой далеко не юный бояркахлеб...

3.8 , Аноним ( 1 ), 10:34, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – можете кидать в меня тапками но против боярышника ничего плохого не имею

4.14 , Michael Shigorin ( ok ), 10:47, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да это прибалтика всё с ручника не снимется, посочувствуйте бедолаге.

5.17 , _hide_ ( ok ), 10:54, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вместо того чтобы писать отличное решение и совершенствовать код (который можно было бы лишний раз вычитать и найти нестыковки или почистить/улучшить некоторые моменты), начинают миграцию с шила на мыло (хотя разделить бек и фронт было бы куда удобнее и, в перспективе, дало бы больше профита, при должной документации и качестве кода).

Автобус по имени Земля свернул не туда, а сойти не получится (только в могилу, но не дождётесь).

