Мультимедийная библиотека SDL переходит на использование Wayland по умолчанию

|
|
|
|
|
|3.8, Аноним (1), 10:34, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
можете кидать в меня тапками но против боярышника ничего плохого не имею
|
|
|
|
|
|5.17, _hide_ (ok), 10:54, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вместо того чтобы писать отличное решение и совершенствовать код (который можно было бы лишний раз вычитать и найти нестыковки или почистить/улучшить некоторые моменты), начинают миграцию с шила на мыло (хотя разделить бек и фронт было бы куда удобнее и, в перспективе, дало бы больше профита, при должной документации и качестве кода).
Автобус по имени Земля свернул не туда, а сойти не получится (только в могилу, но не дождётесь).
|
|1.2, Аноним (2), 10:26, 27/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
не понятно, а приложения которые собраны с версией до SDL 2.0.22 работают на Wayland или их нужно пересобирать? И обратно с новой версией будут работать на X11?
|
|
|
|2.5, Аноним (1), 10:32, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> для применения Wayland нужно было запускать приложение со специальной настройкой
то есть ответ на ваш вопрос кроется в разнице между сборкой программы/библиотеки и её использованием со специальными опциями
|
|
|
|2.11, Аноним (1), 10:41, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
гнум типа стабильно, кеды с переменным успехом, мозаичный свэй, ещё может что
|
|
|
|3.13, Аноним (1), 10:45, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ой, свэй токмо вяленый, мискузи
получается, классическое противостояние
|
|1.7, Аноним (7), 10:34, 27/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
Абсолютно не понятно - такие значительные перемены и меняют только
последнюю цифру
могли бы разделить
Ветка 2.0.хх - Х11
Ветка 2.1.хх - Wayland
|
|
|
|2.16, Аноним (16), 10:51, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Какие перемены? Костылей поубавилось, на разницы, какая была между 1 и 2, нет и близко.
|
|
|
|
|
|3.15, Michael Shigorin (ok), 10:49, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Бывают дурачки, которые ведутся на лозунги и не сверяют их с реализацией. Вот на таких-то дурачков лозунги про якобы безусловно положительный "прогресс" и рассчитаны.
Так-то progress -- это продвижение. И нередко оно по highway to hell -- соответственно "отстающие" в выигрыше.
|