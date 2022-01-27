The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Мультимедийная библиотека SDL переходит на использование Wayland по умолчанию

27.01.2022 10:14

В кодовую базу библиотеки SDL (Simple DirectMedia Layer) принято изменение по умолчанию активирующее работу на базе протокола Wayland в окружениях, предоставляющих одновременную поддержку Wayland и X11. Ранее в Wayland-окружениях с компонентом XWayland по умолчанию активировался вывод с использованием X11, а для применения Wayland нужно было запускать приложение со специальной настройкой. Изменение войдёт в состав выпуска SDL 2.0.22, намеченного на март. Отмечается, что для полноценной работы приложений на базе SDL в Wayland требуется наличие библиотеки libdecor для декорирования окон на стороне клиента.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.0.20
  3. OpenNews: Проект SDL переходит на Git и GitHub
  4. OpenNews: Доступен Wayland 1.20
  5. OpenNews: В KDE планируют в 2022 году достичь паритета сеансов Wayland и X11
  6. OpenNews: В ночных сборках Firefox по умолчанию включена поддержка Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56587-sdl
Ключевые слова: sdl, wayland
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:23, 27/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    но ведь это ужасно! о чём думают эти смузихлёбы?
     
     
  • 2.4, DEF (?), 10:30, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    О будущем, мой далеко не юный бояркахлеб...
     
     
  • 3.8, Аноним (1), 10:34, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    можете кидать в меня тапками но против боярышника ничего плохого не имею
     
     
  • 4.14, Michael Shigorin (ok), 10:47, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да это прибалтика всё с ручника не снимется, посочувствуйте бедолаге.
     
     
  • 5.17, _hide_ (ok), 10:54, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вместо того чтобы писать отличное решение и совершенствовать код (который можно было бы лишний раз вычитать и найти нестыковки или почистить/улучшить некоторые моменты), начинают миграцию с шила на мыло (хотя разделить бек и фронт было бы куда удобнее и, в перспективе, дало бы больше профита, при должной документации и качестве кода).
    Автобус по имени Земля свернул не туда, а сойти не получится (только в могилу, но не дождётесь).
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:26, 27/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    не понятно, а приложения которые собраны с версией до SDL 2.0.22 работают на Wayland или их нужно пересобирать? И обратно с новой версией будут работать на X11?
     
     
  • 2.5, Аноним (1), 10:32, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > для применения Wayland нужно было запускать приложение со специальной настройкой

    то есть ответ на ваш вопрос кроется в разнице между сборкой программы/библиотеки и её использованием со специальными опциями

     

  • 1.3, AlexYeCu_not_logged (?), 10:29, 27/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >в окружениях, предоставляющих одновременную поддержку Wayland и X11

    Это в каких?

     
     
  • 2.11, Аноним (1), 10:41, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    гнум типа стабильно, кеды с переменным успехом, мозаичный свэй, ещё может что
     
     
  • 3.13, Аноним (1), 10:45, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ой, свэй токмо вяленый, мискузи
    получается, классическое противостояние
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:34, 27/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Абсолютно не понятно - такие значительные перемены и меняют только
    последнюю цифру
    могли бы разделить
    Ветка 2.0.хх  - Х11
    Ветка 2.1.хх  - Wayland
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:51, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие перемены? Костылей поубавилось, на разницы, какая была между 1 и 2, нет и близко.
     

  • 1.9, Аноним (-), 10:39, 27/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Молодцы! Прогресс не остановить. Wayland - это прогрессивно!
     
     
  • 2.12, Аноним (1), 10:44, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    прогрессивно ещё заводить семьи с чёрными трансгендерами и что
     
     
  • 3.15, Michael Shigorin (ok), 10:49, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бывают дурачки, которые ведутся на лозунги и не сверяют их с реализацией.  Вот на таких-то дурачков лозунги про якобы безусловно положительный "прогресс" и рассчитаны.

    Так-то progress -- это продвижение.  И нередко оно по highway to hell -- соответственно "отстающие" в выигрыше.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру