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Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.28.0. Переключение на развитие SDL 3.0

21.06.2023 09:04

После семи месяцев разработки опубликован релиз библиотеки SDL 2.28.0 (Simple DirectMedia Layer), нацеленной на упрощение написания игр и мультимедийных приложений. Библиотека SDL предоставляет такие средства как аппаратно-ускоренный вывод 2D- и 3D-графики, обработка ввода, воспроизведение звука, вывод 3D через OpenGL/OpenGL ES/Vulkan и множество иных сопутствующих операций. Библиотека написана на языке Си и распространяется под лицензией Zlib. Для использования возможностей SDL в проектах на различных языках программирования предоставляются необходимые обвязки.

В выпуске SDL 2.28.0 в основном предложены исправления ошибок, из новшеств отмечается добавление функций SDL_HasWindowSurface() и SDL_DestroyWindowSurface() для переключения между API SDL_Rederer и SDL_Surface, новое событие SDL_DISPLAYEVENT_MOVED, генерируемое при смены основного монитора или изменения относительной позиции экранов в многомониторных конфигурациях, и признак SDL_HINT_ENABLE_SCREEN_KEYBOARD для управления показом экранной клавиатуры.

Одновременно объявлено о переводе ветки SDL 2.x на стадию сопровождения, подразумевающую только исправление ошибок и устранение проблем. Новая функциональность в ветку SDL 2.x больше добавляться не будет, а разработка будет сосредоточена на подготовке выпуска SDL 3.0. Также ведётся работа над слоем совместимости sdl2-compat, предоставляющим API, совместимый с двоичным и исходным кодом SDL 2.x, но работающий поверх SDL 3. Пакет sdl2-compat сможет выступать в качестве полной замены SDL 2 и пригоден для организации выполнения программ, написанных для SDL 2, используя возможности ветки SDL 3.

Из изменений в ветке SDL 3 выделяется переработка некоторых подсистем, нарушающие совместимость изменения в API и большая чистка устаревших возможностей, потерявших актуальность в современных реалиях. Например, в SDL 3 ожидается полная переработка кода для работы со звуком, использование по умолчанию Wayland и PipeWire, прекращение поддержки OpenGL ES 1.0 и DirectFB, удаление кода для работы на устаревших платформах, таких как QNX, Pandora, WinRT и OS/2.

  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.libsdl.org/t...)
  2. OpenNews: Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.26.0
  3. OpenNews: Разработчики SDL отменили переход на Wayland по умолчанию в выпуске 2.0.22
  4. OpenNews: Выпуск библиотеки SDL_sound 2.0
  5. OpenNews: Первый выпуск sdl12-compat, слоя совместимости с SDL 1.2, работающего через SDL 2
  6. OpenNews: Уязвимость в библиотеке SDL, приводящая к выполнению кода при обработке изображений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59320-sdl
Ключевые слова: sdl
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, soarin (ok), 09:20, 21/06/2023 [ответить]  
    		• –6 +/
    В 3 надо иксы выкидывать.
     
     
  • 2.2, Аноним (-), 09:21, 21/06/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:23, 21/06/2023 [ответить]  
    		• –2 +/
    В SDL2 наконец появилась возможность переключать окна альт-табом, а какой смысл переходить на менее функциональную и более урезанную SDL3? О чём-то они не о том думают. Pipewire, который без году неделя существует, дефолтом, опять же.
     
     
  • 2.5, soarin (ok), 09:38, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так пока ещё SDL 3.0 сделают.
    Пока разрабочики осмелятся его использовать ко второму сервис паку (3.2)…
     
     
  • 3.8, Аноним (3), 09:56, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что встроят в Unreal Engine, то и будут использовать. Именно что фокус сместился с поддержки платформ и универсальности на обслуживание интересов корпораций.
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:43, 21/06/2023 [ответить]  
    		• +/
    > Переключение на развитие

    как-то по-идиотски написано, если честно

     
  • 1.7, YM2608 (?), 09:51, 21/06/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    Извиняюсь что не в тему, ребята тут есть кто-нибудь не из России, Абхазии и РБ и у кого есть paypal?
     
  • 1.9, Аноним (9), 09:57, 21/06/2023 [ответить]  
    		• +/
    >использование по умолчанию Wayland и PipeWire

    Т.е. теперь актуальный SDL больше не будет работать с Xorg и голой ALSA?

     

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