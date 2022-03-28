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Выпуск библиотеки SDL_sound 2.0

28.03.2022 10:30

Спустя 14 лет с момента прошлого выпуска сформирован релиз библиотеки SDL_sound 2.0.1 (выпуск 2.0.0 был пропущен), предоставляющей надстройку над библиотекой SDL c функциями для декодирования популярных звуковых форматов файлов, таких как MP3, WAV, OGG, FLAC, AIFF, VOC, MOD, MID и AU. Значительное изменение номера версии связано с переводом кода с копилефт лицензии LGPLv2 на пермиссивную лицензию zlib, совместимую с GPL. Кроме того, несмотря на сохранение обратной совместимости на уровне API, работа SDL_sound теперь возможна только на базе ветки SDL 2.0 (поддержка сборки поверх SDL 1.2 прекращена).

Для декодирования звуковых форматов в SDL_sound не применяются внешние библиотеки - все необходимые для декодирования исходные тексты входят в основной состав. Предоставляемый API позволяет получать звуковые данные как из файлов, так и на уровне звуковых потоков из одного или нескольких внешних источников. Поддерживается прикрепление своих обработчиков для обработки звука или предоставление доступа к результирующим декодированным данным. Возможны различные манипуляции с частотой дискретизации, форматами и звуковыми каналами, в том числе для переконвертации на лету.

Основные изменения в ветке SDL_sound 2.0:

  • Изменение лицензии на zlib и переход на использование SDL 2.
  • Избавление кода от внешних зависимостей и встраивание всех декодировщиков в основной состав. Замена некоторых декодировщиков на унифицированные обработчики. Например, для работы с форматом OGG больше не требуется установка библиотеки libogg, так как декодировщик stb_vorbis теперь встроен в исходные тексты SDL_sound.
  • Переход на применение сборочной системы CMake. Упрощение процесса использования кода SDL_sound в своих проектах.
  • Прекращение поддержки декодировщика для устаревшего формата QuickTime, но в macOS и iOS для работы с QuickTime по-прежнему можно использовать универсальный декодировщик CoreAudio.
  • Прекращение поддержки формата Speex, из-за отсутствия реализации декодировщика под необходимой лицензией.
  • Прекращение поддержки декодировщика MikMod. Для работы с теми же форматами можно использовать декодировщик modplug.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/icculus/SDL...)
  2. OpenNews: Мультимедийная библиотека SDL переходит на использование Wayland по умолчанию
  3. OpenNews: Первый выпуск sdl12-compat, слоя совместимости с SDL 1.2, работающего через SDL 2
  4. OpenNews: Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.0.20
  5. OpenNews: Релиз мультимедиа-библиотеки SDL 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56923-sdl_sound
Ключевые слова: sdl_sound, sdl, sound
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Обсуждение (3) RSS
  • 2, Аноним (2), 11:17, 28/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    quicktime устарел, но mod - нет (ой, сломали mikmod). Ну ок. Ненужное в кубе. Зато лицензия!

     
  • 3, Аноним (3), 11:31, 28/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    > Например, для работы с форматом OGG больше не требуется установка библиотеки libogg, так как декодировщик stb_vorbis теперь встроен в исходные тексты SDL_sound.

    Вендузяторство какое-то.

     

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