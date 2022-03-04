Первый выпуск sdl12-compat, слоя совместимости с SDL 1.2, работающего через SDL 2

Про первый квейк я не знаю - я не запускал официальные бинари от Id Software, а запускал современный ezQuake. Зато второй квейк, оригинальный из тех лет, я пробовал запускать. На сайте idsoftware.com предлагаются на выбор две сборки под Linux: собранную с libc5, и собранную с glibc. Я выбрал вторую сборку, и скачался файл quake2_3.21-r0.16.1-english.run Ну чё, распаковал, запустил. Запускать надо именно файл quake2.sh, который скрипт, а не quake2, который является исполняемым файлом. В настройках игры можно выбрать рендерер. Либо X11 OpenGL, либо SDL OpenGL. Первый работает совсем печально и плохо, зато второй работает без проблем. То же самое с софтварным рендерингом, там тоже два варианта: X11 Software и SDL Software. И тоже через SDL всё гладенько, тогда как через X11 всё печально. Только звук заикается. Я решил эту проблему, запуская игру следующим образом: export SDL_AUDIODRIVER=dsp

./quake2.sh Либо в одну строчку: SDL_AUDIODRIVER=dsp ./quake2.sh Эта переменная нужна, чтобы выводить звук через OSS вместо ALSA. Через OSS всё чётенько, даже если это всего лишь эмуляция OSS поверх ALSA. Тогда как по умолчанию игра выводит через ALSA, и звук шипит и заикается. SDL статически слинкован с бинарником игры, и видать это какой-то очень старый SDL 1.2, который плохо работает с ALSA. И да, судя по анализу бинаря при помощи binutils, ALSA там поддерживается (даже несмотря на то, что сборка от 2001 года). Вот бы как-то выковырять оттуда старую SDL 1.2 оттуда, и зашить новую...

