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Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.0.26

24.11.2022 11:02

Состоялся релиз библиотеки SDL 2.0.26 (Simple DirectMedia Layer), нацеленной на упрощение написания игр и мультимедийных приложений. Библиотека SDL предоставляет такие средства как аппаратно-ускоренный вывод 2D- и 3D-графики, обработка ввода, воспроизведение звука, вывод 3D через OpenGL/OpenGL ES/Vulkan и множество иных сопутствующих операций. Библиотека написана на языке Си и распространяется под лицензией Zlib. Для использования возможностей SDL в проектах на различных языках программирования предоставляются необходимые обвязки.

В новом выпуске:

  • Заголовочные файлы для OpenGL приведены в соответствие с последними спецификациями консорциума Khronos.
  • Добавлена функция SDL_GetWindowSizeInPixels() для получения пиксельного размера окна, который из-за применения масштабирования может отличаться от логического размера на экранах с высокой плотностью пикселей (high-DPI).
  • В код программного рендеринга добавлена симуляция вертикальной синхронизации (vsync).
  • Обеспечена передача позиции мыши в SDL_MouseWheelEvent.
  • Добавлена функция SDL_ResetHints() для сброса всех признаков (hint) в значения по умолчанию.
  • Добавлена функция SDL_GetJoystickGUIDInfo() для получения сведений о джойстике, закодированной в GUID.
  • В драйвер HIDAPI добавлена поддержка контроллеров PS3 и Nintendo Wii.
  • Добавлены новые признаки: SDL_HINT_JOYSTICK_HIDAPI_PS3, SDL_HINT_JOYSTICK_HIDAPI_WII, SDL_HINT_JOYSTICK_HIDAPI_XBOX_360, SDL_HINT_JOYSTICK_HIDAPI_XBOX_360_PLAYER_LED, SDL_HINT_JOYSTICK_HIDAPI_XBOX_ONE, HINT_JOYSTICK_HIDAPI_XBOX_ONE_HOME_LED, SDL_HINT_JOYSTICK_HIDAPI_WII_PLAYER_LED, SDL_HINT_JOYSTICK_HIDAPI_VERTICAL_JOY_CONS и SDL_HINT_JOYSTICK_HIDAPI_XBOX_360_WIRELESS для управления контроллерами XBox 360 и PS3 через драйвер HIDAPI.
  • Предоставлена возможности раздельного доступа к левому и правому гироскопам в комбинированных контроллерах Nintendo Switch Joy-Cons.
  • В SDL_SensorEvent, SDL_ControllerSensorEvent, DL_SensorGetDataWithTimestamp() и SDL_GameControllerGetSensorDataWithTimestamp() добавлена поддержка микросекундных интервалов.
  • В функции SDL_GetRevision() расширены сведения о сборке SDL, например, добавлен хэш git-коммита.
  • Для Linux реализованы функции SDL_SetPrimarySelectionText(), SDL_GetPrimarySelectionText() и SDL_HasPrimarySelectionText() для взаимодействия с основным буфером обмена.
  • Добавлен признак SDL_HINT_VIDEO_WAYLAND_EMULATE_MOUSE_WARP для управления эмуляцией курсора мыши в окружениях на базе Wayland.
  • При сборке для Android включён ввод с программной клавиатуры IME (Input Method Editor).


  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.libsdl.org/t...)
  2. OpenNews: Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.0.22
  3. OpenNews: Разработчики SDL отменили переход на Wayland по умолчанию в выпуске 2.0.22
  4. OpenNews: Выпуск библиотеки SDL_sound 2.0
  5. OpenNews: Первый выпуск sdl12-compat, слоя совместимости с SDL 1.2, работающего через SDL 2
  6. OpenNews: Мультимедийная библиотека SDL переходит на использование Wayland по умолчанию
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58185-sdl
Ключевые слова: sdl
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Обсуждение (8) RSS
  • 1.1, neon1ks (ok), 11:25, 24/11/2022 [ответить]  
    		• +2 +/
    > В код программного рендеринга добавлена симуляция вертикальной синхронизации (vsync).

    Nice.

     
     
  • 2.2, ryoken (ok), 12:31, 24/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не под соусом ли того, что VSync отключаемый собираются внедрять в Воланда?
     
     
  • 3.4, just_zhenya (?), 12:33, 24/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, причём здесь это? Если приложение захочет выключить для себя vsync, ему надо быть во-первых на весь экране, во-вторых явно этого попросить. Пока не попросит, всинк будет включен.
     
  • 3.6, Аноним (6), 12:41, 24/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я так понял из новости это только для софтрендера.
     

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