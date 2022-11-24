Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.0.26

Состоялся релиз библиотеки SDL 2.0.26 (Simple DirectMedia Layer), нацеленной на упрощение написания игр и мультимедийных приложений. Библиотека SDL предоставляет такие средства как аппаратно-ускоренный вывод 2D- и 3D-графики, обработка ввода, воспроизведение звука, вывод 3D через OpenGL/OpenGL ES/Vulkan и множество иных сопутствующих операций. Библиотека написана на языке Си и распространяется под лицензией Zlib. Для использования возможностей SDL в проектах на различных языках программирования предоставляются необходимые обвязки. В новом выпуске: Заголовочные файлы для OpenGL приведены в соответствие с последними спецификациями консорциума Khronos.

Добавлена функция SDL_GetWindowSizeInPixels() для получения пиксельного размера окна, который из-за применения масштабирования может отличаться от логического размера на экранах с высокой плотностью пикселей (high-DPI).

В код программного рендеринга добавлена симуляция вертикальной синхронизации (vsync).

Обеспечена передача позиции мыши в SDL_MouseWheelEvent.

Добавлена функция SDL_ResetHints() для сброса всех признаков (hint) в значения по умолчанию.

Добавлена функция SDL_GetJoystickGUIDInfo() для получения сведений о джойстике, закодированной в GUID.

В драйвер HIDAPI добавлена поддержка контроллеров PS3 и Nintendo Wii.

Добавлены новые признаки: SDL_HINT_JOYSTICK_HIDAPI_PS3, SDL_HINT_JOYSTICK_HIDAPI_WII, SDL_HINT_JOYSTICK_HIDAPI_XBOX_360, SDL_HINT_JOYSTICK_HIDAPI_XBOX_360_PLAYER_LED, SDL_HINT_JOYSTICK_HIDAPI_XBOX_ONE, HINT_JOYSTICK_HIDAPI_XBOX_ONE_HOME_LED, SDL_HINT_JOYSTICK_HIDAPI_WII_PLAYER_LED, SDL_HINT_JOYSTICK_HIDAPI_VERTICAL_JOY_CONS и SDL_HINT_JOYSTICK_HIDAPI_XBOX_360_WIRELESS для управления контроллерами XBox 360 и PS3 через драйвер HIDAPI.

Предоставлена возможности раздельного доступа к левому и правому гироскопам в комбинированных контроллерах Nintendo Switch Joy-Cons.

В SDL_SensorEvent, SDL_ControllerSensorEvent, DL_SensorGetDataWithTimestamp() и SDL_GameControllerGetSensorDataWithTimestamp() добавлена поддержка микросекундных интервалов.

В функции SDL_GetRevision() расширены сведения о сборке SDL, например, добавлен хэш git-коммита.

Для Linux реализованы функции SDL_SetPrimarySelectionText(), SDL_GetPrimarySelectionText() и SDL_HasPrimarySelectionText() для взаимодействия с основным буфером обмена.

Добавлен признак SDL_HINT_VIDEO_WAYLAND_EMULATE_MOUSE_WARP для управления эмуляцией курсора мыши в окружениях на базе Wayland.

При сборке для Android включён ввод с программной клавиатуры IME (Input Method Editor).



