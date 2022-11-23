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Первый стабильный релиз WSL, прослойки для запуска Linux-приложений в Windows

23.11.2022 10:17

Компания Microsoft представила выпуск прослойки для запуска Linux-приложений в Windows - WSL 1.0.0 (Windows Subsystem for Linux), который отмечен как первый стабильный релиз проекта. Одновременно с пакетов WSL, поставляемых через магазин приложений Microsoft Store, снят признак экспериментальной разработки.

Команды "wsl --install" и "wsl --update" переведены по умолчанию на использование Microsoft Store для установки и обновления WSL, что позволило значительно ускорить доставку обновлений по сравнению с распространением в форме встроенного в Windows компонента. Для возвращения старой схемы установки в утилите wsl предложена опция "--inbox". Кроме того, через Microsoft Store обеспечена поддержка сборок для Windows 10, что дало возможность пользователям этой платформы получить доступ к таким новшествам в WSL, как запуск графических Linux-приложений и поддержка системного менеджера systemd.

Обновлённая утилита wsl.exe, переведённая по умолчанию на загрузку из Microsoft Store, включена в состав ноябрьских обновлений Windows 10 и 11 "22H2", которые пока устанавливаются только после ручной проверки (Windows Settings -> "Check for Updates"), и будут применены автоматически в середине декабря. В качестве альтернативного варианта установки также можно использовать msi-пакеты, размещаемые на GitHub.

Для обеспечения запуска исполняемых файлов Linux в WSL вместо изначально применявшегося эмулятора, выполнявшего трансляцию системных вызовов Linux в системные вызовы Windows, предоставляется окружение с полноценным ядром Linux. Предлагаемое для WSL ядро основано на выпуске ядра Linux 5.10, который расширен специфичными для WSL патчами, включающими оптимизации для сокращения времени запуска ядра, уменьшения потребления памяти, возвращения Windows освобождённой Linux-процессами памяти, оставления в ядре минимально необходимого набора драйверов и подсистем.

Ядро выполняется в окружении Windows при помощи виртуальной машины, уже задействованной в Azure. Окружение WSL выполняется в отдельном дисковом образе (VHD) c файловой системой ext4 и виртуальным сетевым адаптером. Компоненты пространства пользователя устанавливаются отдельно и базируются на сборках различных дистрибутивов. Например, для установки в WSL в каталоге Microsoft Store предлагаются сборки Ubuntu, Debian GNU/Linux, Kali Linux, Fedora, Alpine, SUSE и openSUSE.

В версии 1.0 исправлено около 100 ошибок и реализовано несколько новшеств:

  • Предоставлена опциональная возможность использования системного менеджера systemd в Linux-окружениях. Поддержка systemd позволяет снизить требования к дистрибутивам и приблизить предоставляемую в WSL среду к ситуации запуска дистрибутивов поверх обычного оборудования. Ранее для работы в WSL дистрибутивы должны были использовать предоставляемый Microsoft обработчик инициализации, запускаемый под PID 1 и обеспечивающий настройку инфраструктуры для организации взаимодействия между Linux и Windows.
  • Для Windows 10 реализована возможность запуска графических приложений Linux (ранее поддержка графики была доступна только в Windows 11).
  • В команду "wsl --install" добавлена опция "--no-launch" для отключения запуска дистрибутива после установки.
  • В команды "wsl --update" и "wsl --install" добавлена опция "--web-download" для загрузки компонентов через GitHub, вместо Microsoft Store.
  • В команду "wsl --mount" добавлены опции "--vhd" для монтирования VHD-файлов и "--name" для задания имени точки монтирования.
  • В команды "wsl --import" и "wsl --export" добавлена команда "--vhd" для импорта или экспорта в формате VHD.
  • Добавлена команда "wsl --import-in-place" для регистрации и использования существующего файла .vhdx в качестве дистрибутива.
  • Добавлена команда "wsl --version" для отображения номера версии.
  • Улучшена обработка ошибок.
  • Компоненты для поддержки графических приложений (WSLg) и ядро Linux интегрированы в единый пакет, не требующий загрузки дополнительных MSI-файлов.

По горячим следам выпущено обновление WSL 1.0.1 (пока имеет статус Pre-release), в котором устранено зависание процесса wslservice.exe при запуске нового сеанса, файл с unix-сокетом /tmp/.X11-unix переведён в режим только для чтения, улучшены обработчики ошибок.

  1. Главная ссылка к новости (https://devblogs.microsoft.com...)
  2. OpenNews: Microsoft добавил поддержку systemd в WSL (Windows Subsystem for Linux)
  3. OpenNews: Первый выпуск прослойки для запуска Android-приложений в Windows
  4. OpenNews: Компания Microsoft опубликовала обновление Linux-дистрибутива CBL-Mariner
  5. OpenNews: Microsoft начал тестирование поддержки запуска GUI-приложений Linux в Windows
  6. OpenNews: Microsoft анонсировал подсистему WSL2 со штатным ядром Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58178-wsl
Ключевые слова: wsl, windows, linux, microsoft
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (68) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (-), 10:58, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А если винда в qemu крутится, будет работать?
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 11:17, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    а QEMU под VMware надеюсь запускаешь на Qubes?
     
     
  • 3.46, Аноним (46), 12:02, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В QEMU под VirtualBox for SculptOS.
     
     
  • 4.49, Аноним (49), 12:07, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И всё это в Bochs.
     

  • 1.4, Аноним (-), 10:58, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    В венде линуксу самое место.
     
     
  • 2.9, EULA (?), 11:03, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там и так один Linux.
    Замучался под Wisual Studio собирать GOMP и GLIBC, чтобы собрать чертов Chromium.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 11:07, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Замучался под Wisual Studio

    под чем?

     
     
  • 4.50, EULA (?), 12:07, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Windows Visusal Studio => сокращается до Wisual Studio.
     
     
  • 5.64, Аноним (64), 12:47, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Visual Studio только под винду и есть, Code кроссплатформенный у них
     
     
  • 6.71, KenyaWest (ok), 12:54, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Visual Studio только под винду и есть

    Нет, он еще и под макОС есть

     
  • 6.76, EULA (?), 13:12, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Visual Studio только под винду и есть

    Да ладно!
    Страница "Visual Studio 2022 для Mac — интегрированная среда разработки для macOS" мне наверное приснилась?

     
  • 3.18, Аноним (-), 11:13, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что в альтах все на вижуал студии лепят?
     
     
  • 4.44, EULA (?), 11:59, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю. Я Visual Studio под MS Windows работаю. Под нее и пишу программы.

    Вы только одной ОС пользуетесь? Про другие что-нибудь слышали?

     
     
  • 5.68, Аноним (-), 12:50, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я пользуюсь одной. Божественной и полноценной. В работе могу применять любую исходя из задачи.
    Вот с вендами теперь нини. Религия кряки не позволяет. Немножечко принципов имею. В современном мире - это роскошь, да. Но я могу ее себе позволить, чего и всем желаю.
     
     
  • 6.75, EULA (?), 13:08, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Божественной и полноценной.

    Слака? Только она божественна.

    > Вот с вендами теперь нини.

    Мне иногда приходится с ними иметь дело.

    > Религия кряки не позволяет.

    Аналогично. Кряки, кейгены и прочие активаторы - богомерзкие, дважды стоманномерзкие вещи.
    Только лицензия - только хардкорр.

    > В современном мире - это роскошь,

    "Принцип не роскошь, а средство жизни" - (С) из сети!

     
  • 2.16, Аноним (12), 11:09, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    да уж, в плане юзабилити до винды пингвину как до Китая пешком из Колорадо
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 11:48, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А зачем так далеко деградировать?
     
     
  • 4.66, Аноним (64), 12:48, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    после линукса осознал насколько же очешуена 11ая винда, мммм конфетти
     
     
  • 5.69, Аноним (-), 12:52, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Коллега, я только лицо умыл, а из экрана такая струя жира.
    Под потепление решили сбросить чутка?
     
     
  • 6.72, Аноним (49), 12:58, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как минимум file picker ни в одной DE и рядом с виндой не стоял.
     
     
  • 7.78, EULA (?), 13:16, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как минимум file picker ни в одной DE и рядом с виндой
    > не стоял.

    Винда уже научилась таскать окна за любой край окна, а не только за заголовок?
    Винда уже научилась делать окно поверх всех окон по желанию пользователя, без установки сторонних утилит?
    Винда уже научилась выводить звук от уведомлений только на фронтальные колонки, оставив остальные для других звуков?

    Репозитории винда уже научилась использовать - да.

     

  • 1.5, Шарп (ok), 11:00, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Майки изобрели виртуалку?
     
     
  • 2.15, Аноним (12), 11:08, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что, у тебя патент, ыксперт?
     
  • 2.63, Аноним (63), 12:43, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, только возможность ей пользоваться.
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:02, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Эмм, а до этого какой релиз был? Я в замешательстве.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:04, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддерживаю. В названиях WSL1 и WSL2 - цифры были не версиями?)

    вот-это-поворот.жпег

     
     
  • 3.36, Аноним (36), 11:48, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    WSL2 1.0 :)
     
  • 3.74, Аноним (74), 13:07, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WSL2 != WSL 2.0
     
  • 2.11, EULA (?), 11:05, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через пару лет там опять будет релиз 1.0.0, когда опять без ВМ запускать будут. Или опять с ВМ.
     
  • 2.13, NoName121 (?), 11:07, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/microsoft/WSL/releases
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 11:30, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему-то был уверен что wsl свернули или просто забили и просто поддерживают, а тут вон оно чо Михалыч.
     
     
  • 4.39, Аноним (36), 11:50, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > что wsl свернули или просто забили

    WSL1 - да, забили на тот способ, эквивалент вайну. Текущий 1.0 - это WSL2 с виртуалкой.

     
     
  • 5.41, Аноним (41), 11:53, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чето я не успеваю за этими вашими Майками хорошо хоть какая-то новость про них вышла.
     
  • 3.79, КО (?), 13:17, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    0.1.0.1
     

  • 1.8, name (??), 11:03, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень радует. Теперь юнит тесты можно гонять локально, а не заливать на jenkins.
     
     
  • 2.33, Аноним (37), 11:44, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может ты просто не разобрался?
     
     
  • 3.45, name (??), 12:01, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я заробрался уже на jenkinsе тесты пускать. В MSVS компилятор даунистический (как и все у ms).
     
  • 2.53, Роман (??), 12:14, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не пробовал на дженкинс, но вполне себе нормально ставлю gitlab runners в LXD virtual environment и запускаю куски пайплайна если надо чего подебажить. У Jenkins вроде агенты тоже были
     

  • 1.22, Выгодно (?), 11:20, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Теперь есть смысл писать Linux-only приложения и они будут работать везде. Линукс выигрывает от этой ситуации
     
     
  • 2.24, Аноним (21), 11:23, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, но нафиг?
     
  • 2.32, Аноним (37), 11:43, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это фортки, в них никогда не будет нормальной работы линух приложений, они даже windows containers саппортить обломались, а из обновлённого Xamarin удалили поддержку линуха прикрываясь переименованием, тем более на чём-то чуть более старшем чем распоследняя смузивинда11111...
     
  • 2.56, Аноним (46), 12:16, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опыт OS/2 Warp это подтверждает: Приложения для Windows 3.1 работали везде ;)
     
     
  • 3.57, Аноним (37), 12:18, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Windows 3.1 это не ОС, а софт для DOS, но хипстеры не отличают
     
     
  • 4.61, Аноним (46), 12:24, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну удачи запустить его под MS-DOS 6.22 (самой последней).
     
     
  • 5.62, Аноним (46), 12:25, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле, запустить софт для Windows 3.1 под голой DOS.
     
     
  • 6.80, НеФанат (?), 13:18, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А было время, когда из под голой DOS запускали loadlin.exe и работали в каком-нибудь Linux, даже с X-ми...
     

  • 1.26, Аноним (26), 11:25, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В качестве альтернативного варианта установки также можно использовать msi-пакеты, размещаемые на GitHub.

    Кто-нибудь совместимость с Wine тестировал?

     
     
  • 2.38, Аноним (38), 11:49, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле под Windows ставишь WSL, под ним Wine и под ним запускаешь приложения Windows. Круто.
     
     
  • 3.48, EULA (?), 12:05, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В смысле под Windows ставишь WSL, под ним Wine и под ним
    > запускаешь приложения Windows. Круто.

    Так любители проприетарных гипервизоров делают: собирают приложение с LibWine в LibCygwin так как софт должен быть под виндой и работать с соккетами на локалхосте.

     

  • 1.28, deusbase (ok), 11:32, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>По горячим следам выпущено обновление WSL 1.0.1, в котором устранено зависание процесса

    стабильность своеобразная у господ

     
     
  • 2.30, Аноним (37), 11:39, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ребята стабильно забили болт на Windows Containers для всего что старше w11, с докерами под фортки вечно беда, что уж тут какие-то сбоку штуки
     

  • 1.29, Аноним (37), 11:37, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а, что?
    > wsl --update

    Checking for updates...
    No updates are available.
    Kernel version: 5.10.102.1

     
     
  • 2.65, Аноним (63), 12:47, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня кстати тоже не завелось. Установка Store'ного пакета вроде отработала, но при запуске пишет:
    > Версия Windows 10.0.19045.2251 не поддерживает упакованную версию подсистема Windows для Linux.
    > Дополнительные сведения см. в https://aka.ms/wslinstall
    > Нажмите любую клавишу, чтобы продолжить…
     

  • 1.34, Аноним (34), 11:44, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Заправщикам картриджей и фронтендерам самое оно.
     
  • 1.35, Аноним (37), 11:45, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    1.0.1 - pre-release сейчас, не релиз
     
  • 1.42, Аноним (42), 11:53, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец в венде появится возможность запускать нормальный софт. А игры (3д) будут работать? Но, не уверен, что виртуалка с colinux -- это прям норм решение для корпы такого уровня. Как-то зашкварненько.
     
     
  • 2.67, Аноним (63), 12:49, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блендер под WSLg вроде работает, наверное и игры какие-нибудь можно запустить.
     

  • 1.43, Аноним (37), 11:57, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Windows version 10.0.19044.2251 does not support the packaged version of Windows Subsystem for Linux.

    Досвидули

     
     
  • 2.54, Аноним (49), 12:14, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы бы ещё обиделись, что на LTSC не ставится.
     
     
  • 3.58, Аноним (37), 12:21, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прикол в том, что это можно поставит на распоследнем win10pro из стора... но оно не работает И нет кнопки в сторе удалить его обратно. Мелкомягкий стор - это отдельный косяк на косяке
     
  • 2.55, Аноним (55), 12:14, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно было бы и под Win98SE выпустить продукт, всё равно же линукс жрёт мало, даже эмулируемый. Так что в 512 Мб памяти влезет.
     
     
  • 3.59, Аноним (46), 12:22, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хромиум и Гномиум в 512 Мб не влезут. Chromium даже с одной вкладкой не влезет.
     

  • 1.51, Аноним (46), 12:09, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Поддержка systemd позволяет снизить требования к дистрибутивам и приблизить предоставляемую в WSL среду к ситуации запуска дистрибутивов поверх обычного оборудования. Ранее для работы в WSL дистрибутивы должны были использовать предоставляемый Microsoft обработчик инициализации, запускаемый под PID 1 и обеспечивающий настройку инфраструктуры для организации взаимодействия между Linux и Windows.

    И как вот с этим вот всем себя чувствует Alpine, который на OpenRC?

     
     
  • 2.70, Аноним (63), 12:53, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там systemd по умолчанию не включен, нужно сначала запустить дистрибутив, потом прописать настройку в конфиг, и перезагрузиться.

    Обычный альпин в каком-то виде работает (https://github.com/yuk7/AlpineWSL), и systemd ему не надо.

     

  • 1.52, Аноним (55), 12:13, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В 2008 году, Wine 1.0 был событием. Сейчас "Wine наоборот" выпустил версию 1.0
     
     
  • 2.77, 1 (??), 13:16, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я его помню с прошлого века (он всё был 0 сколько-то там). 1С на нём запускали.
     

  • 1.60, Аноним (60), 12:23, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В версии 1.0 исправлено около 100 ошибок
    >По горячим следам выпущено обновление WSL 1.0.1 (пока имеет статус Pre-release), в котором устранено зависание процесса wslservice.exe
    >для установки в WSL в каталоге Microsoft Store предлагаются сборки

    oO (это шутка?), OO (серьёзно?!), -_- (ну, как обычно)

     
  • 1.73, Аноним (73), 13:06, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зачем, когда есть Virtualbox и VMWare? Ну и под Win7 не работает == ненужно!
     

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