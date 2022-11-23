Первый стабильный релиз WSL, прослойки для запуска Linux-приложений в Windows

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|2.9, EULA (?), 11:03, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там и так один Linux.
Замучался под Wisual Studio собирать GOMP и GLIBC, чтобы собрать чертов Chromium.
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|5.64, Аноним (64), 12:47, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Visual Studio только под винду и есть, Code кроссплатформенный у них
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|6.76, EULA (?), 13:12, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Visual Studio только под винду и есть
Да ладно!
Страница "Visual Studio 2022 для Mac — интегрированная среда разработки для macOS" мне наверное приснилась?
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|4.44, EULA (?), 11:59, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю. Я Visual Studio под MS Windows работаю. Под нее и пишу программы.
Вы только одной ОС пользуетесь? Про другие что-нибудь слышали?
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|5.68, Аноним (-), 12:50, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я пользуюсь одной. Божественной и полноценной. В работе могу применять любую исходя из задачи.
Вот с вендами теперь нини. Религия кряки не позволяет. Немножечко принципов имею. В современном мире - это роскошь, да. Но я могу ее себе позволить, чего и всем желаю.
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|6.75, EULA (?), 13:08, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Божественной и полноценной.
Слака? Только она божественна.
> Вот с вендами теперь нини.
Мне иногда приходится с ними иметь дело.
> Религия кряки не позволяет.
Аналогично. Кряки, кейгены и прочие активаторы - богомерзкие, дважды стоманномерзкие вещи.
Только лицензия - только хардкорр.
> В современном мире - это роскошь,
"Принцип не роскошь, а средство жизни" - (С) из сети!
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|2.16, Аноним (12), 11:09, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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да уж, в плане юзабилити до винды пингвину как до Китая пешком из Колорадо
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|4.66, Аноним (64), 12:48, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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после линукса осознал насколько же очешуена 11ая винда, мммм конфетти
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|5.69, Аноним (-), 12:52, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Коллега, я только лицо умыл, а из экрана такая струя жира.
Под потепление решили сбросить чутка?
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|6.72, Аноним (49), 12:58, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как минимум file picker ни в одной DE и рядом с виндой не стоял.
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|7.78, EULA (?), 13:16, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как минимум file picker ни в одной DE и рядом с виндой
> не стоял.
Винда уже научилась таскать окна за любой край окна, а не только за заголовок?
Винда уже научилась делать окно поверх всех окон по желанию пользователя, без установки сторонних утилит?
Винда уже научилась выводить звук от уведомлений только на фронтальные колонки, оставив остальные для других звуков?
Репозитории винда уже научилась использовать - да.
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|2.10, Аноним (10), 11:04, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поддерживаю. В названиях WSL1 и WSL2 - цифры были не версиями?)
вот-это-поворот.жпег
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|2.11, EULA (?), 11:05, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Через пару лет там опять будет релиз 1.0.0, когда опять без ВМ запускать будут. Или опять с ВМ.
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|3.27, Аноним (27), 11:30, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему-то был уверен что wsl свернули или просто забили и просто поддерживают, а тут вон оно чо Михалыч.
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|4.39, Аноним (36), 11:50, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> что wsl свернули или просто забили
WSL1 - да, забили на тот способ, эквивалент вайну. Текущий 1.0 - это WSL2 с виртуалкой.
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|5.41, Аноним (41), 11:53, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чето я не успеваю за этими вашими Майками хорошо хоть какая-то новость про них вышла.
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|1.8, name (??), 11:03, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Очень радует. Теперь юнит тесты можно гонять локально, а не заливать на jenkins.
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|3.45, name (??), 12:01, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я заробрался уже на jenkinsе тесты пускать. В MSVS компилятор даунистический (как и все у ms).
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|2.53, Роман (??), 12:14, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не пробовал на дженкинс, но вполне себе нормально ставлю gitlab runners в LXD virtual environment и запускаю куски пайплайна если надо чего подебажить. У Jenkins вроде агенты тоже были
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|1.22, Выгодно (?), 11:20, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Теперь есть смысл писать Linux-only приложения и они будут работать везде. Линукс выигрывает от этой ситуации
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|2.32, Аноним (37), 11:43, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это фортки, в них никогда не будет нормальной работы линух приложений, они даже windows containers саппортить обломались, а из обновлённого Xamarin удалили поддержку линуха прикрываясь переименованием, тем более на чём-то чуть более старшем чем распоследняя смузивинда11111...
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|2.56, Аноним (46), 12:16, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Опыт OS/2 Warp это подтверждает: Приложения для Windows 3.1 работали везде ;)
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|6.80, НеФанат (?), 13:18, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А было время, когда из под голой DOS запускали loadlin.exe и работали в каком-нибудь Linux, даже с X-ми...
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|1.26, Аноним (26), 11:25, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В качестве альтернативного варианта установки также можно использовать msi-пакеты, размещаемые на GitHub.
Кто-нибудь совместимость с Wine тестировал?
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|2.38, Аноним (38), 11:49, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В смысле под Windows ставишь WSL, под ним Wine и под ним запускаешь приложения Windows. Круто.
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|3.48, EULA (?), 12:05, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В смысле под Windows ставишь WSL, под ним Wine и под ним
> запускаешь приложения Windows. Круто.
Так любители проприетарных гипервизоров делают: собирают приложение с LibWine в LibCygwin так как софт должен быть под виндой и работать с соккетами на локалхосте.
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|1.28, deusbase (ok), 11:32, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>По горячим следам выпущено обновление WSL 1.0.1, в котором устранено зависание процесса
стабильность своеобразная у господ
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|2.30, Аноним (37), 11:39, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ребята стабильно забили болт на Windows Containers для всего что старше w11, с докерами под фортки вечно беда, что уж тут какие-то сбоку штуки
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|1.29, Аноним (37), 11:37, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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а, что?
> wsl --update
Checking for updates...
No updates are available.
Kernel version: 5.10.102.1
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|2.65, Аноним (63), 12:47, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня кстати тоже не завелось. Установка Store'ного пакета вроде отработала, но при запуске пишет:
> Версия Windows 10.0.19045.2251 не поддерживает упакованную версию подсистема Windows для Linux.
> Дополнительные сведения см. в https://aka.ms/wslinstall
> Нажмите любую клавишу, чтобы продолжить…
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|1.42, Аноним (42), 11:53, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Наконец в венде появится возможность запускать нормальный софт. А игры (3д) будут работать? Но, не уверен, что виртуалка с colinux -- это прям норм решение для корпы такого уровня. Как-то зашкварненько.
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|2.67, Аноним (63), 12:49, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Блендер под WSLg вроде работает, наверное и игры какие-нибудь можно запустить.
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|1.43, Аноним (37), 11:57, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Windows version 10.0.19044.2251 does not support the packaged version of Windows Subsystem for Linux.
Досвидули
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|3.58, Аноним (37), 12:21, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прикол в том, что это можно поставит на распоследнем win10pro из стора... но оно не работает И нет кнопки в сторе удалить его обратно. Мелкомягкий стор - это отдельный косяк на косяке
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|2.55, Аноним (55), 12:14, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно было бы и под Win98SE выпустить продукт, всё равно же линукс жрёт мало, даже эмулируемый. Так что в 512 Мб памяти влезет.
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|3.59, Аноним (46), 12:22, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хромиум и Гномиум в 512 Мб не влезут. Chromium даже с одной вкладкой не влезет.
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|1.51, Аноним (46), 12:09, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Поддержка systemd позволяет снизить требования к дистрибутивам и приблизить предоставляемую в WSL среду к ситуации запуска дистрибутивов поверх обычного оборудования. Ранее для работы в WSL дистрибутивы должны были использовать предоставляемый Microsoft обработчик инициализации, запускаемый под PID 1 и обеспечивающий настройку инфраструктуры для организации взаимодействия между Linux и Windows.
И как вот с этим вот всем себя чувствует Alpine, который на OpenRC?
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|2.70, Аноним (63), 12:53, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там systemd по умолчанию не включен, нужно сначала запустить дистрибутив, потом прописать настройку в конфиг, и перезагрузиться.
Обычный альпин в каком-то виде работает (https://github.com/yuk7/AlpineWSL), и systemd ему не надо.
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|1.52, Аноним (55), 12:13, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В 2008 году, Wine 1.0 был событием. Сейчас "Wine наоборот" выпустил версию 1.0
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|2.77, 1 (??), 13:16, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я его помню с прошлого века (он всё был 0 сколько-то там). 1С на нём запускали.
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|1.60, Аноним (60), 12:23, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>В версии 1.0 исправлено около 100 ошибок
>По горячим следам выпущено обновление WSL 1.0.1 (пока имеет статус Pre-release), в котором устранено зависание процесса wslservice.exe
>для установки в WSL в каталоге Microsoft Store предлагаются сборки
oO (это шутка?), OO (серьёзно?!), -_- (ну, как обычно)
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|1.73, Аноним (73), 13:06, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Зачем, когда есть Virtualbox и VMWare? Ну и под Win7 не работает == ненужно!
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