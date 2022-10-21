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В Windows добавлена прослойка для запуска Android-приложений

21.10.2022 22:20

В тестовые выпуски Windows 11 (Dev и Beta) добавлен первый выпуск прослойки WSA (Windows Subsystem for Android), обеспечивающей запуск мобильных приложений, созданных для платформы Android. Прослойка реализована по аналогии с подсистемой WSL2 (Windows Subsystem for Linux), обеспечивающей запуск исполняемых файлов Linux в Windows. В окружении используется полноценное ядро Linux, которое выполняется в Windows при помощи виртуальной машины.

Для запуска доступно более 50 тысяч Android-приложений из каталога Amazon Appstore - установка WSA сводится к установке из каталога Microsoft Store приложения Amazon Appstore, которое в свою очередь используется для установки Android-программ. Для пользователей работа с Android-приложениями мало чем отличается от запуска обычных Windows-программ.

Подсистема пока преподносится как экспериментальная и поддерживает лишь часть запланированных возможностей. Например, в текущем виде не поддерживаются виджеты Android, USB, прямой доступ к Bluetooth, передача файлов, создание резервных копий, аппаратный DRM, режим "картинка в картинке" и размещение ярлыков. Доступна поддержка звуковых и видео кодеков, камеры, CTS/VTS, Ethernet, Gamepad, GPS, микрофона, работы с несколькими мониторами, вывода на печать, программного DRM (Widevine L3), WebView и Wi-Fi. Для ввода и навигации используется клавиатура и мышь. Допускается произвольное изменение размера окон Android-программ и смена ландшафтной/портретной ориентации.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.windows.com/wind...)
  2. OpenNews: Microsoft развивает прослойку для запуска Android-приложений в Windows
  3. OpenNews: Первый выпуск Lima, окружения для запуска Linux-приложений в macOS
  4. OpenNews: Microsoft реализует в WSL доступ к GPU и запуск графических приложений Linux
  5. OpenNews: В июньском обновлении Windows Server 2022 появилась поддержка WSL2 (Windows Subsystem for Linux)
  6. OpenNews: Microsoft добавил поддержку systemd в WSL (Windows Subsystem for Linux)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57955-wsl
Ключевые слова: wsl, android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ммнюмнюмус (?), 22:25, 21/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Ждём WSX (что-то типа для OSX).
     
     
  • 2.4, anoni (?), 22:38, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Ждем We Sex eXtremely
     
  • 2.31, Аноним (31), 03:10, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Винда плавно превращается в ведро... Сначала линя подсыпали, теперь ведра долили...
     

  • 1.2, onanim (?), 22:31, 21/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    а вот это прям годнота
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:33, 21/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Проприетарная прослойка для проприетарной ОС, которая запускается в другой проприетарной ОС.
    Именно за такими новостями я хожу на opennet.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:48, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Теперь ещё сможешь купить LibreOffice в Microsoft Store:
    https://blog.documentfoundation.org/blog/2022/10/20/tdf-provides-libreoffice-o
     
     
  • 3.16, Аноним (3), 23:51, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странно что новости тут не было. Про такое же в Mac App Store новость была: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=57807

    Интересно что под win продают за €4.59, а под mac за €8.99.

     
     
  • 4.22, Аноним (22), 00:17, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ничего странного. Макаводы должны платить за принадлежность к великой секте
     

  • 1.5, mandms (ok), 22:44, 21/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С тз бизнеса и повышения удовлетворения пользователей, это -- сильный ход со стороны Майкрософт, надо сказать MS меня удивило. Надо будет потестировать. ...
     
     
  • 2.9, microsoft (?), 22:52, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    *Звук потирания рук.*
     
  • 2.10, Аноним (10), 22:54, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > повышения удовлетворения пользователей

    А до появления этой системы, ты себя как удовлетворял?

     
     
  • 3.27, Аноним (27), 01:41, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще раз потёр руками...
     

  • 1.6, Аноним (6), 22:45, 21/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    В то же самое время Wine всё никак не доведут до ума уже который десяток лет.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 23:06, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Очередная победа опенсорса.
     
  • 2.24, Аноним (24), 00:48, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так тут опенсрс. А там недокументированное поведение блобов и костыли.
     
  • 2.28, bergentroll (ok), 01:44, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Windows в виртуалку и сейчас можете засунуть, пожалуйста.
     

  • 1.7, Аноним (7), 22:45, 21/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Windows постепенно мигрирует в прослойку между железом и чем то годным...
     
  • 1.11, Dow (?), 23:02, 21/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я же правильно понимаю, в линуксе такое нельзя?  Я про "работа с Android-приложениями мало чем отличается от запуска обычных Windows-программ". Только Эмулятор и внутри него уже развлекайся. Или кто-то смог такое сделать?
     
     
  • 2.13, Аноним (12), 23:08, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Линукс не для десктопа. И вот винда в очередной доказывает почему.
    У линукса была фора, кончилась.
     
     
  • 3.21, Иван (??), 00:07, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что с того? Не нравится - не пользуйся.
     
  • 3.29, Аноним (29), 02:12, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не было у него форы, был кредит ожиданий. Который полностью исчерпался.
     
  • 2.14, Аноним (29), 23:24, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сначала нормальный эмулятор кто-нибудь бы сделал.
     
  • 2.19, анон (?), 23:57, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Текст не читай, тупой вопрос задавай
    И WSL, и WSA - обе реализованы поверх виртуалок, которые крутят ядро Линукс, либо Андроид.
     
  • 2.20, Аноним (20), 00:06, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Я же правильно понимаю, в линуксе такое нельзя?

    Можно, я на своём телефоне с  андроидом запускаю приложения для андроида. Под капотом у андроида линукс.

     
  • 2.25, _kp (ok), 00:49, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Linux можно запускать Андроид приложения даже без эмуляции, если архитектура соападает, то есть на х86 можно х86 Андроид, а на АRM Linux можно запускать приложения ARM Android.
     
  • 2.26, Саркофандр (?), 01:35, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Anbox, Waydroid...
     

  • 1.15, Аноним (15), 23:33, 21/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    что там внутри?
    нативные .со какой архитектуры пускает? х64 или эмулирует арм?

    .апк ставить самому можно?

     
     
  • 2.30, Аноним (30), 02:22, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это что-то на домохозяйский не похоже...
     

  • 1.17, Аноним (-), 23:52, 21/10/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.23, Варенье (?), 00:38, 22/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как-то неожиданно долго у них это заняло. Помнится, на бета-сборках Windows 10 Mobile это работало ещё в лохматом ~2017
     

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