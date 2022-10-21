В Windows добавлена прослойка для запуска Android-приложений

|
|
|
|2.31, Аноним (31), 03:10, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Винда плавно превращается в ведро... Сначала линя подсыпали, теперь ведра долили...
|
|1.3, Аноним (3), 22:33, 21/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
Проприетарная прослойка для проприетарной ОС, которая запускается в другой проприетарной ОС.
Именно за такими новостями я хожу на opennet.
|
|
|
|
|
|
|
|4.22, Аноним (22), 00:17, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Ничего странного. Макаводы должны платить за принадлежность к великой секте
|
|1.5, mandms (ok), 22:44, 21/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
С тз бизнеса и повышения удовлетворения пользователей, это -- сильный ход со стороны Майкрософт, надо сказать MS меня удивило. Надо будет потестировать. ...
|
|
|
|2.10, Аноним (10), 22:54, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> повышения удовлетворения пользователей
А до появления этой системы, ты себя как удовлетворял?
|
|1.6, Аноним (6), 22:45, 21/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
В то же самое время Wine всё никак не доведут до ума уже который десяток лет.
|
|
|
|2.24, Аноним (24), 00:48, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Так тут опенсрс. А там недокументированное поведение блобов и костыли.
|
|1.7, Аноним (7), 22:45, 21/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Windows постепенно мигрирует в прослойку между железом и чем то годным...
|
|1.11, Dow (?), 23:02, 21/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Я же правильно понимаю, в линуксе такое нельзя? Я про "работа с Android-приложениями мало чем отличается от запуска обычных Windows-программ". Только Эмулятор и внутри него уже развлекайся. Или кто-то смог такое сделать?
|
|
|
|2.13, Аноним (12), 23:08, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
Линукс не для десктопа. И вот винда в очередной доказывает почему.
У линукса была фора, кончилась.
|
|
|
|3.29, Аноним (29), 02:12, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да не было у него форы, был кредит ожиданий. Который полностью исчерпался.
|
|2.19, анон (?), 23:57, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Текст не читай, тупой вопрос задавай
И WSL, и WSA - обе реализованы поверх виртуалок, которые крутят ядро Линукс, либо Андроид.
|
|2.20, Аноним (20), 00:06, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Я же правильно понимаю, в линуксе такое нельзя?
Можно, я на своём телефоне с андроидом запускаю приложения для андроида. Под капотом у андроида линукс.
|
|2.25, _kp (ok), 00:49, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На Linux можно запускать Андроид приложения даже без эмуляции, если архитектура соападает, то есть на х86 можно х86 Андроид, а на АRM Linux можно запускать приложения ARM Android.
|
|1.15, Аноним (15), 23:33, 21/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
что там внутри?
нативные .со какой архитектуры пускает? х64 или эмулирует арм?
.апк ставить самому можно?
|
|1.23, Варенье (?), 00:38, 22/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Как-то неожиданно долго у них это заняло. Помнится, на бета-сборках Windows 10 Mobile это работало ещё в лохматом ~2017
|