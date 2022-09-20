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Началось платное распространение LibreOffice через Mac App Store

20.09.2022 20:28

Организация The Document Foundation объявила о начале распространения через каталог Mac App Store платных сборок свободного офисного пакета LibreOffice для платформы macOS. Стоимость загрузки LibreOffice из Mac App Store составляет 8.99 евро, в то время как сборки для macOS также можно загрузить с официального сайта проекта бесплатно.

Утверждается, что собранные от платной поставки средства будут направлены на поддержку разработки LibreOffice. Размещённые в Mac App Store сборки сформированы компанией Collabora и отличаются от сборок с сайта LibreOffice отсутствием Java в поставке, так как Apple запрещает размещение внешних зависимостей. Из-за отсутствия Java функциональность LibreOffice Base в платных сборках ограничена.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.4
  3. OpenNews: Вариант LibreOffice, скомпилированный в WebAssembly и работающий в web-браузере
  4. OpenNews: В LibreOffice 7.0 решено не использовать метку "Personal Edition"
  5. OpenNews: Microsoft вводит запрет на продажу открытого ПО через Microsoft Store
  6. OpenNews: Отменён запрет на продажу открытого ПО через Microsoft Store
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57807-libreoffice
Ключевые слова: libreoffice
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (-), 20:41, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лол. А Линус Торвальдс купит?
     
     
  • 2.33, ммнюмнюмус (?), 22:22, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем, если можно свою сделать и туда же - мода то задана.
     

  • 1.6, Анонн (?), 20:46, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Предвижу срач и потоки желчи - dmg все так же можно скачать что с сайта, что с торрента. Не хочется платить - можно взять там.
    А такая покупка реальный способ поддержать разрабов.
     
     
  • 2.8, Timoteo Cirkla (ok), 20:49, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это не плач. Это фейспалм.жпг. Если сборка с апстора с ограниченной функциональностью, то люди скорее с сайта качать будут.
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 21:31, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну да, отсутствие жабьих коннекторов к базе это вообще печаль.
     
  • 3.40, Аноним (40), 23:57, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У яблочников рефлекс покупать. Они всё что угодно купят, даже ЛО без джавы.
     
  • 2.9, Аноним (9), 20:50, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Хочешь поддержать - иди на оф.сайт и поддерживай. А так ты огрызкостор нехило так поддерживаешь
     
     
  • 3.11, Platon (??), 20:51, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В чём проблема иметь ещё один канал для поддержки?
     
     
  • 4.17, Bdfybec (?), 21:02, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Тебе же русским языком сказали, что этот канал поддержки огрызкостора.
     
     
  • 5.42, Аноним (40), 23:58, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Яблоко приучило своих хомячков покупки делать. Это легко и приятно.
    Линуксоиды же, чем мне кажется не очень.
     
  • 3.24, Аноним (24), 21:19, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    20% с покупки корпорации Apple пойдет, да и разрабы libraoffice 100 бачей ежегодно за акк будут платить
     
  • 2.12, Аноним (12), 20:51, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно и brew install libreoffice сделать бесплатно.
     
  • 2.19, Аноним (-), 21:05, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Ну вот, опен сорс можно качать с торрента, чтобы не платить.
    Теперь я в этой жизни видел все.
    Можно помирать.

    Зы. Джойн ас нау, шэр за софтвэр
    Ю л би фри!111

     
     
  • 3.22, dmitrodem (?), 21:13, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    а что не так? релизы убунты сто лет уж как торрентами распространяются. Вроде для разгрузки серверов во время релизов.
     
     
  • 4.28, Анонн (?), 21:33, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так оно и не во время релизов полезно - скорость ограничена только твоим каналом. А ни один сервак не будет тебе отдавать на 1Гбит/с.
     
  • 4.30, Аноним (30), 22:04, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Написано же: чтобы не платить!
    Раньше макакаводы дмг с маст дай офисом качали из торрента. Теперь вот и либру будут.
    Предали и продали все.
     
  • 4.35, ммнюмнюмус (?), 22:25, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А их ловили на варезе?
     
  • 4.46, Аноним (40), 00:05, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам протокол передачи информации на столько ассациируется с пиратством что возникают такие вопросы.
    https://www.quora.com/Is-it-illegal-to-download-open-source-software-via-torre
    Впрде есть сайт с раздачами исключительно Open source.
     
  • 4.49, Аноним (40), 00:20, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вот про этот сайт, из названия как бы всё ясно. https://fosstorrents.com//
    Что самое интересное Билайн не открывает без впн.
     
  • 3.34, Аноним (34), 22:25, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    opensource != бесплатно
    Это про открытые исходники, скорее :)
     
  • 3.36, ммнюмнюмус (?), 22:27, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бесплатное пиво, только у нас! Подпишитесь бесплатно без смс и регистрации, чтобы узнать время и место анонимной раздачи. XDXDXD
     
  • 2.23, Аноним (23), 21:14, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не стоит забывать о жирненьком проценте с продаж, который берёт Эпол. Однако да, предположительно денег от АппСтора придёт в разы больше чем со всяких Либрепеев.
     
  • 2.37, Аноним (37), 23:31, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты прикалываешься, предвидетель хренов?
    Зачем нам поддерживать разрабов Collabora?
     

  • 1.7, Platon (??), 20:48, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Правильно делают, пусть кто захочет и купит, удобно всем. Ещё бы в Майкрософт сторе залили
     
     
  • 2.10, Timoteo Cirkla (ok), 20:50, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И что правильного? Хочешь урезанный функционал - плати, а хочешь полный функционал - на тебе сборочку бесплатно с сайта? Бессмысленно.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 20:53, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Может и урезанный, но:
    - с автообновлением
    - с автовосстановлением после переустановки системы
    - без необходимости что-то качать, проверяя, с того ли сайта ты качаешь
     
     
  • 4.14, Timoteo Cirkla (ok), 20:56, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как хорошо, что либра в сусе в репозитории и тут не надо идти на сайт и качать.
     
  • 4.15, Timoteo Cirkla (ok), 20:57, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Комментарий от другого анонима:
    > Можно и brew install libreoffice сделать бесплатно.
     
     
  • 5.53, iPony129412 (?), 03:48, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ну его. Для десктопных приложений как-то криво.
     
  • 3.32, Аноним (32), 22:08, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Krita в Стиме есть за $14.99. Во первых - это удобно, во вторых многие так могут поддержать разработку.

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  • 4.38, Аноним (37), 23:35, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддержать какую разработку? Разве кто-то мешает опубликовать любую прогу в стиме любой компании? Подписывай договор и публикуй. От этого ты не становишься её разработчиком.
     
     
  • 5.39, Аноним (32), 23:51, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тем что это официальная сборка от Крита Фоундейшн. Блендер тоже есть в Стиме(бесплатно) и тоже сборка от официального юрлица.

    >>  Разве кто-то мешает опубликовать любую прогу в стиме любой компании?

    Ну давай, опубликуй какой-нибудь Гимп там от лица компании Dagestan Technology. Расскажешь потом о выручке.

     
     
  • 6.52, Аноним (37), 02:59, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напишешь на опеннете и бабки потекут.
     
  • 4.47, Аноним (40), 00:08, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Некоторые увенеры что не плалить за ПО никогда и ни за что и  быть линусоидом это одно и то же.
    И у них бомбит когда кто-то просто заикаится что можно купить.
     

  • 1.18, Аноним (18), 21:05, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теоретически можно было скомпилировать java части через graalvm native image.
    С дивана мне не видится неразрешимых проблем.
     
  • 1.20, dmitrodem (?), 21:10, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    помнится, был этакий Excel для научных расчетов QtiPlot, так он тоже в собранном виде (для windows) был платным. При этом никто не мешал скачать исходники и собрать себе точно такой же бинарник.
     
  • 1.27, Аноним (27), 21:32, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Под Андроид, кстати, тоже такая схема практикуется открытым софтом: в Google Play приложение продаётся за деньги, а в F-Droid оно же доступно бесплатно.
     
     
  • 2.31, Аноним Анонимович Анонимов (?), 22:05, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    4pda и apkpure тоже бесплатно предоставляют
     

  • 1.44, Надежда (??), 00:00, 21/09/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.45, Надежда (??), 00:01, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    последний раз такие цены на скачку wap-картинок были. поддерживаю, жертвы эппла должны страдать
     
  • 1.48, Аноним (48), 00:17, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "сборки сформированы компанией Collabora и отличаются от сборок с сайта LibreOffice отсутствием Java в поставке, так как Apple запрещает размещение внешних зависимостей. Из-за отсутствия Java функциональность LibreOffice Base в платных сборках ограничена."

    Браво Эпол, Браво Коллабора, этопять ящитаю!!!

     
  • 1.50, Аноним (-), 00:44, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В общем линуксоиды и здесь нашли как отмазатать штандартен фюрера. Все карашо, все идет по плану!(с)

    Зы. Начинаю задумываться о реальности правоприменения определения секта. Уж больно много критериев совпадает.

     
  • 1.51, Kuromi (ok), 01:20, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Из-за отсутствия Java функциональность LibreOffice Base в платных сборках ограничена."

    Платная версия с ограниченным функционалом, притом что в бесплатной ограничений нет. Классический Маковский\Apple юмор.

     

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