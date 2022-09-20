Началось платное распространение LibreOffice через Mac App Store

Организация The Document Foundation объявила о начале распространения через каталог Mac App Store платных сборок свободного офисного пакета LibreOffice для платформы macOS. Стоимость загрузки LibreOffice из Mac App Store составляет 8.99 евро, в то время как сборки для macOS также можно загрузить с официального сайта проекта бесплатно.

Утверждается, что собранные от платной поставки средства будут направлены на поддержку разработки LibreOffice. Размещённые в Mac App Store сборки сформированы компанией Collabora и отличаются от сборок с сайта LibreOffice отсутствием Java в поставке, так как Apple запрещает размещение внешних зависимостей. Из-за отсутствия Java функциональность LibreOffice Base в платных сборках ограничена.



