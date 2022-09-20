Началось платное распространение LibreOffice через Mac App Store

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|1.6, Анонн (?), 20:46, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Предвижу срач и потоки желчи - dmg все так же можно скачать что с сайта, что с торрента. Не хочется платить - можно взять там.
А такая покупка реальный способ поддержать разрабов.
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|2.8, Timoteo Cirkla (ok), 20:49, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это не плач. Это фейспалм.жпг. Если сборка с апстора с ограниченной функциональностью, то люди скорее с сайта качать будут.
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|3.26, Аноним (26), 21:31, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну да, отсутствие жабьих коннекторов к базе это вообще печаль.
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|3.40, Аноним (40), 23:57, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У яблочников рефлекс покупать. Они всё что угодно купят, даже ЛО без джавы.
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|2.9, Аноним (9), 20:50, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Хочешь поддержать - иди на оф.сайт и поддерживай. А так ты огрызкостор нехило так поддерживаешь
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|4.17, Bdfybec (?), 21:02, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Тебе же русским языком сказали, что этот канал поддержки огрызкостора.
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|5.42, Аноним (40), 23:58, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Яблоко приучило своих хомячков покупки делать. Это легко и приятно.
Линуксоиды же, чем мне кажется не очень.
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|3.24, Аноним (24), 21:19, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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20% с покупки корпорации Apple пойдет, да и разрабы libraoffice 100 бачей ежегодно за акк будут платить
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|2.19, Аноним (-), 21:05, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Ну вот, опен сорс можно качать с торрента, чтобы не платить.
Теперь я в этой жизни видел все.
Можно помирать.
Зы. Джойн ас нау, шэр за софтвэр
Ю л би фри!111
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|3.22, dmitrodem (?), 21:13, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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а что не так? релизы убунты сто лет уж как торрентами распространяются. Вроде для разгрузки серверов во время релизов.
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|4.28, Анонн (?), 21:33, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Так оно и не во время релизов полезно - скорость ограничена только твоим каналом. А ни один сервак не будет тебе отдавать на 1Гбит/с.
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|4.30, Аноним (30), 22:04, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Написано же: чтобы не платить!
Раньше макакаводы дмг с маст дай офисом качали из торрента. Теперь вот и либру будут.
Предали и продали все.
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|3.36, ммнюмнюмус (?), 22:27, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Бесплатное пиво, только у нас! Подпишитесь бесплатно без смс и регистрации, чтобы узнать время и место анонимной раздачи. XDXDXD
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|2.23, Аноним (23), 21:14, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не стоит забывать о жирненьком проценте с продаж, который берёт Эпол. Однако да, предположительно денег от АппСтора придёт в разы больше чем со всяких Либрепеев.
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|2.37, Аноним (37), 23:31, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты прикалываешься, предвидетель хренов?
Зачем нам поддерживать разрабов Collabora?
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|1.7, Platon (??), 20:48, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Правильно делают, пусть кто захочет и купит, удобно всем. Ещё бы в Майкрософт сторе залили
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|2.10, Timoteo Cirkla (ok), 20:50, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И что правильного? Хочешь урезанный функционал - плати, а хочешь полный функционал - на тебе сборочку бесплатно с сайта? Бессмысленно.
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|3.13, Аноним (13), 20:53, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Может и урезанный, но:
- с автообновлением
- с автовосстановлением после переустановки системы
- без необходимости что-то качать, проверяя, с того ли сайта ты качаешь
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|3.32, Аноним (32), 22:08, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Krita в Стиме есть за $14.99. Во первых - это удобно, во вторых многие так могут поддержать разработку.
RECENT REVIEWS:
Very Positive (56)(92%)
ALL REVIEWS:
Very Positive (2,385)(94%)
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|4.38, Аноним (37), 23:35, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поддержать какую разработку? Разве кто-то мешает опубликовать любую прогу в стиме любой компании? Подписывай договор и публикуй. От этого ты не становишься её разработчиком.
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|5.39, Аноним (32), 23:51, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тем что это официальная сборка от Крита Фоундейшн. Блендер тоже есть в Стиме(бесплатно) и тоже сборка от официального юрлица.
>> Разве кто-то мешает опубликовать любую прогу в стиме любой компании?
Ну давай, опубликуй какой-нибудь Гимп там от лица компании Dagestan Technology. Расскажешь потом о выручке.
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|4.47, Аноним (40), 00:08, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Некоторые увенеры что не плалить за ПО никогда и ни за что и быть линусоидом это одно и то же.
И у них бомбит когда кто-то просто заикаится что можно купить.
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|1.18, Аноним (18), 21:05, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Теоретически можно было скомпилировать java части через graalvm native image.
С дивана мне не видится неразрешимых проблем.
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|1.20, dmitrodem (?), 21:10, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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помнится, был этакий Excel для научных расчетов QtiPlot, так он тоже в собранном виде (для windows) был платным. При этом никто не мешал скачать исходники и собрать себе точно такой же бинарник.
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|1.27, Аноним (27), 21:32, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Под Андроид, кстати, тоже такая схема практикуется открытым софтом: в Google Play приложение продаётся за деньги, а в F-Droid оно же доступно бесплатно.
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|1.45, Надежда (??), 00:01, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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последний раз такие цены на скачку wap-картинок были. поддерживаю, жертвы эппла должны страдать
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|1.48, Аноним (48), 00:17, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"сборки сформированы компанией Collabora и отличаются от сборок с сайта LibreOffice отсутствием Java в поставке, так как Apple запрещает размещение внешних зависимостей. Из-за отсутствия Java функциональность LibreOffice Base в платных сборках ограничена."
Браво Эпол, Браво Коллабора, этопять ящитаю!!!
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|1.50, Аноним (-), 00:44, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В общем линуксоиды и здесь нашли как отмазатать штандартен фюрера. Все карашо, все идет по плану!(с)
Зы. Начинаю задумываться о реальности правоприменения определения секта. Уж больно много критериев совпадает.
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|1.51, Kuromi (ok), 01:20, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Из-за отсутствия Java функциональность LibreOffice Base в платных сборках ограничена."
Платная версия с ограниченным функционалом, притом что в бесплатной ограничений нет. Классический Маковский\Apple юмор.
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