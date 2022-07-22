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Отменён запрет на продажу открытого ПО через Microsoft Store

22.07.2022 16:37

Компания Microsoft внесла изменения в условия использования каталога-магазина Microsoft Store, в которых изменила ранее добавленное требование, запрещающее получать через каталог прибыль от продажи открытого ПО, которое в обычном виде распространяются бесплатно. Изменение внесено после критики со стороны сообщества и негативных последствий изменения для финансирования многих легитимных проектов.

Мотивом запрета продажи открытого ПО в Microsoft Store была борьба с мошеннической перепродажей изначально бесплатных приложений, но правозащитной организацией Software Freedom Conservancy (SFC) было показано, что у СПО уже имеется действенный инструмент для борьбы с мошенниками, распространяющими клоны популярных программ - это регистрация торговых марок и внесение в правила их использования пункта, запрещающего перепродажу под исходным именем. При этом пользователи сохраняют возможность платного распространения своих сборок, но не должны распространять их от имени основного проекта (в зависимости от принятых проектами правил, требуется поставка под другим именем или добавление метки, сигнализирующей, что сборка не является официальной).

  1. Главная ссылка к новости (https://sfconservancy.org/news...)
  2. OpenNews: Microsoft вводит запрет на продажу открытого ПО через Microsoft Store
  3. OpenNews: В TikTok Live Studio выявлено заимствование кода OBS, нарушающее лицензию GPL
  4. OpenNews: Red Hat попытался отобрать домен WeMakeFedora.org под видом нарушения торговой марки
  5. OpenNews: Итоги судебного разбирательства, связанного с проектом Neo4j и лицензией AGPL
  6. OpenNews: Конфликт, связанный с торговыми марками PostgreSQL, остаётся не урегулирован
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57537-microsoft
Ключевые слова: microsoft
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:51, 22/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Как сделать человеку хорошо?

    Сначала сделать плохо, а потом как было.

     
  • 1.2, Аноним (2), 16:57, 22/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Мда... прогнулись однако...
     
     
  • 2.6, Брат Анон (ok), 17:16, 22/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Нет. GPL запрещает запрещать продавать СПО. Уж юристы у них точно быстро поняли все тонкости.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 17:50, 22/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    RedHat:🗿
     
     
  • 4.19, redhat (??), 19:16, 22/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мы и не запрещаем. Хочешь вместо нас попродавать, скажем, ceph в порядке импортозамещения?

    Заходи на эстакаду! Мы с интересом понаблюдаем.


     
  • 3.23, Аноним (23), 20:14, 22/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    цитату с таким запретом сюда или заткнись
     

  • 1.3, pashev.ru (?), 16:58, 22/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тряпки!
     
  • 1.4, Аноним (4), 17:00, 22/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    И снова Майкрософт за день делает для СПО больше, чем средний опеннетчик за неделю.
     
     
  • 2.9, пох. (?), 17:33, 22/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ты сравнил, блин! Там и индусов-то побольше чем всех опеннетчиков вместе взятых. Конечно больше.

    Пойду, пожалуй, какую-нибудь убунту перепродам.

     
     
  • 3.15, Аноним (15), 18:37, 22/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их больше даже чем китайцев.
     
  • 2.11, Аноним (11), 17:51, 22/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по коммитам хорошо сравнивать
     
  • 2.16, Аноним (15), 18:38, 22/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так благодаря моей критики в комментариях и отменили.
     
     
  • 3.21, анон (?), 20:03, 22/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да.
     
  • 2.17, Аноним (17), 18:59, 22/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > чем средний опеннетчик за неделю

    За всю жизнь

    /fixed

     

  • 1.5, Аноним (5), 17:11, 22/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Как и говорили в комментариях в прошлой новости про запрет - вернули. Очень предсказуемо.
     
  • 1.7, ыы (?), 17:18, 22/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вводят санкции...страдают.. потом сами же их снимают...
    Шото мне это напоминает... :)
    Похоже у них там помутнение у всех из одного источника ...
     
     
  • 2.22, анон (?), 20:04, 22/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычная женская манипуляция, называется "ближе-дальше".
     

  • 1.8, Аноним (8), 17:31, 22/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лол. Ну, в принципе, молодцы хотя бы что осознали, что были неправы.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 18:03, 22/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это называется работать джебом?
     
  • 2.20, X86 (ok), 19:32, 22/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Майкрософт в последние годы какие-то метания не туда...
     

  • 1.12, vitektm (?), 18:02, 22/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересна аргументация. Мы были не правы, или мы были правы но мы сделаем плохо потому что так просит сообщество.
     
     
  • 2.27, Microsoft (?), 21:11, 22/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще мы всегда правы. И в этот раз, конечно, были правы. Но мы такие хорошие, так любим вас и ваш опенсорц, что решили пойти вам навстречу и разрешили иметь вам вашу копеечку. Ведь от нас не убудет!
     

  • 1.14, Аноним (14), 18:16, 22/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Харэ уже пиарить этот мутный стор.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 20:18, 22/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен, пора закапывать флатпак и снап.
     

  • 1.24, Аноним (25), 20:16, 22/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно сколько % открытых проектов зарегистрировали свои ТМ?
     
     
  • 2.26, Аноним (8), 20:30, 22/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Интересно сколько % открытых проектов зарегистрировали свои ТМ?

    Все 100% крупных.
    Средние и мелкие ничего не регистрируют.

     

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