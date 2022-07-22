Отменён запрет на продажу открытого ПО через Microsoft Store

Компания Microsoft внесла изменения в условия использования каталога-магазина Microsoft Store, в которых изменила ранее добавленное требование, запрещающее получать через каталог прибыль от продажи открытого ПО, которое в обычном виде распространяются бесплатно. Изменение внесено после критики со стороны сообщества и негативных последствий изменения для финансирования многих легитимных проектов.

Мотивом запрета продажи открытого ПО в Microsoft Store была борьба с мошеннической перепродажей изначально бесплатных приложений, но правозащитной организацией Software Freedom Conservancy (SFC) было показано, что у СПО уже имеется действенный инструмент для борьбы с мошенниками, распространяющими клоны популярных программ - это регистрация торговых марок и внесение в правила их использования пункта, запрещающего перепродажу под исходным именем. При этом пользователи сохраняют возможность платного распространения своих сборок, но не должны распространять их от имени основного проекта (в зависимости от принятых проектами правил, требуется поставка под другим именем или добавление метки, сигнализирующей, что сборка не является официальной).



