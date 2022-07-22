Отменён запрет на продажу открытого ПО через Microsoft Store

|
|1.1, Аноним (1), 16:51, 22/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
|
Как сделать человеку хорошо?
Сначала сделать плохо, а потом как было.
|
|
|
|2.6, Брат Анон (ok), 17:16, 22/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Нет. GPL запрещает запрещать продавать СПО. Уж юристы у них точно быстро поняли все тонкости.
|
|
|
|
|
|4.19, redhat (??), 19:16, 22/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А мы и не запрещаем. Хочешь вместо нас попродавать, скажем, ceph в порядке импортозамещения?
Заходи на эстакаду! Мы с интересом понаблюдаем.
|
|1.4, Аноним (4), 17:00, 22/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
|
И снова Майкрософт за день делает для СПО больше, чем средний опеннетчик за неделю.
|
|
|
|2.9, пох. (?), 17:33, 22/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну ты сравнил, блин! Там и индусов-то побольше чем всех опеннетчиков вместе взятых. Конечно больше.
Пойду, пожалуй, какую-нибудь убунту перепродам.
|
|1.5, Аноним (5), 17:11, 22/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Как и говорили в комментариях в прошлой новости про запрет - вернули. Очень предсказуемо.
|
|1.7, ыы (?), 17:18, 22/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вводят санкции...страдают.. потом сами же их снимают...
Шото мне это напоминает... :)
Похоже у них там помутнение у всех из одного источника ...
|
|
|
|2.20, X86 (ok), 19:32, 22/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У Майкрософт в последние годы какие-то метания не туда...
|
|1.12, vitektm (?), 18:02, 22/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Интересна аргументация. Мы были не правы, или мы были правы но мы сделаем плохо потому что так просит сообщество.
|
|
|
|2.27, Microsoft (?), 21:11, 22/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вообще мы всегда правы. И в этот раз, конечно, были правы. Но мы такие хорошие, так любим вас и ваш опенсорц, что решили пойти вам навстречу и разрешили иметь вам вашу копеечку. Ведь от нас не убудет!
|
|
|
|2.26, Аноним (8), 20:30, 22/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Интересно сколько % открытых проектов зарегистрировали свои ТМ?
Все 100% крупных.
Средние и мелкие ничего не регистрируют.
|