Релиз оконного менеджера IceWM 4.0.0

01.01.2026 23:39

Доступен выпуск легковесного оконного менеджера IceWM 4.0.0. IceWM предоставляет полноценное управление через клавиатурные комбинации, возможность использования виртуальных рабочих столов, панели задач и меню-приложений, для группировки окон можно использовать вкладки. Оконный менеджер настраивается через достаточно простой файл конфигурации, возможно использование тем оформления. Поддерживается объединение окон в форме вкладок. Доступны встроенные апплеты для мониторинга CPU, памяти, трафика. Отдельно развивается несколько сторонних GUI для настройки, реализаций рабочего стола и редакторов меню. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2.

Значительное изменение номера версии является естественным продолжением применяемой в проекте нумерации версий (после выпуска 3.9 сформирован 4.0). В новой версии улучшен интерфейс быстрого переключения между окнами по Alt+Tab, который теперь может обрабатывать большое число окон в горизонтальном и вертикальном режимах. После активации интерфейса Alt+Tab появились такие возможности, как нажатие первой буквы имени класса приложений для перехода к следующему окну данного класса, нажатие цифровых клавиш или клика мышью для выбора приложения, навигации по окнам с использованием курсорных клавиш и нажатие кнопки "меню" для открытия системного меню.

В новой версии также по умолчанию включено наложение с прозрачностью (alphaBlending=true) и 32-битный RGBA. Добавлена настройка QuickSwitchPreview, включающая показ эскизов приложений в интерфейсе переключения между окнами. Удалена настройка DoubleBuffer. Стандартизированы размеры пиктограмм (16, 22, 24, 32, 48, 64, 128, 256). Ускорена отрисовка пиктограмм при помощи кэширования. Размер текста в заготовке окна ограничен 128 байтами. В утилиту icesh добавлены опции getWorkspaceName и getWorkspaceNames.

  • 1.1, Кловн Ворлд (?), 00:20, 02/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А window snapping в коробку положат?
     
  • 1.2, Аноним (2), 00:27, 02/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Круто,  а зачем?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 00:29, 02/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне кажется, что даже когда Вавилонскую Башню строили, то разделили языки тем, кто её строил, а не той половине глобуса, которая стояла вокруг и хором спрашивала "А зачем?".
     
     
  • 3.8, пэпэ (?), 02:11, 02/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странная логика. Всем было бы лучше, если бы весь мир говорил на одном языке. Так что те, кто говорил "а зачем" - были правы.
     

  • 1.4, 12yoexpert (ok), 00:35, 02/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    так я не понял, там вкладки есть?
     
  • 1.5, Аноним (5), 01:15, 02/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Недавно ставил, сравнивал потребление памяти сразу после загрузки. Было несущественно меньше Trinity, типа 470 против 420. При этом Trinity существенно богаче по возможностям.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 05:17, 02/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На 32 mb сравни
     

  • 1.6, Аноним (6), 01:50, 02/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Значительное изменение номера версии является естественным продолжением применяемой в проекте нумерации версий (после выпуска 3.9 сформирован 4.0)

    Выносители мозга. С чего вдруг?

    Можно 4.0.

    А можно и 3.10.

     
     
  • 2.12, Илья (??), 04:35, 02/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А можно и 3.10.

    Они сделали 4.0, читай в новости

     

  • 1.7, АнонимШигорин (?), 02:09, 02/01/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.9, Аноним (9), 03:41, 02/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А зачем нужно что-то ещё, кроме тайлингов? Покажите хоть одну программу, окно которой не занимало бы как минимум 75% экрана. Какой тогда смысл их двигать? IceWM был популярен в те времена, когда отступы ещё не были толщиной с сосиску.
     
     
  • 2.13, Илья (??), 04:38, 02/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А зачем нужно что-то ещё, кроме тайлингов?

    Для удобства.

     

  • 1.10, Аноним (10), 04:13, 02/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда уже вертикальная панель?
     
  • 1.11, Аноним (11), 04:27, 02/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2.

    На самом деле под LGPLv2.

     

