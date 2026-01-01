Релиз оконного менеджера IceWM 4.0.0

Доступен выпуск легковесного оконного менеджера IceWM 4.0.0. IceWM предоставляет полноценное управление через клавиатурные комбинации, возможность использования виртуальных рабочих столов, панели задач и меню-приложений, для группировки окон можно использовать вкладки. Оконный менеджер настраивается через достаточно простой файл конфигурации, возможно использование тем оформления. Поддерживается объединение окон в форме вкладок. Доступны встроенные апплеты для мониторинга CPU, памяти, трафика. Отдельно развивается несколько сторонних GUI для настройки, реализаций рабочего стола и редакторов меню. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2.

Значительное изменение номера версии является естественным продолжением применяемой в проекте нумерации версий (после выпуска 3.9 сформирован 4.0). В новой версии улучшен интерфейс быстрого переключения между окнами по Alt+Tab, который теперь может обрабатывать большое число окон в горизонтальном и вертикальном режимах. После активации интерфейса Alt+Tab появились такие возможности, как нажатие первой буквы имени класса приложений для перехода к следующему окну данного класса, нажатие цифровых клавиш или клика мышью для выбора приложения, навигации по окнам с использованием курсорных клавиш и нажатие кнопки "меню" для открытия системного меню.

В новой версии также по умолчанию включено наложение с прозрачностью (alphaBlending=true) и 32-битный RGBA. Добавлена настройка QuickSwitchPreview, включающая показ эскизов приложений в интерфейсе переключения между окнами. Удалена настройка DoubleBuffer. Стандартизированы размеры пиктограмм (16, 22, 24, 32, 48, 64, 128, 256). Ускорена отрисовка пиктограмм при помощи кэширования. Размер текста в заготовке окна ограничен 128 байтами. В утилиту icesh добавлены опции getWorkspaceName и getWorkspaceNames.



