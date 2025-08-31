Релиз оконного менеджера IceWM 3.9.0 с поддержкой тем оформления курсора

Доступен выпуск легковесного оконного менеджера IceWM 3.9.0. IceWM предоставляет полноценное управление через клавиатурные комбинации, возможность использования виртуальных рабочих столов, панели задач и меню-приложений, для группировки окон можно использовать вкладки. Оконный менеджер настраивается через достаточно простой файл конфигурации, возможно использование тем оформления. Поддерживается объединение окон в форме вкладок. Доступны встроенные апплеты для мониторинга CPU, памяти, трафика. Отдельно развивается несколько сторонних GUI для настройки, реализаций рабочего стола и редакторов меню. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2.

В новой версии добавлена поддержка тем оформления курсора. В качестве альтернативы курсорам XPM добавлена поддержка файлов с изображениями курсоров в формате Xcursor. Для тем оформления, не определяющих изображение курсора, задействован курсор из системной темы Xcursor. Для загрузки изображений курсоров задействованы функции gdk-pixbuf без использования библиотеки libXpm. В число зависимостей добавлена библиотека libXcursor. Убрана зависимость от libXpm. В утилиту icesh добавлена опция "-kovered" для отсеивания окон, перекрытых другими окнами.



