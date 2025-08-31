The OpenNET Project / Index page

Релиз оконного менеджера IceWM 3.9.0 с поддержкой тем оформления курсора

31.08.2025 09:09

Доступен выпуск легковесного оконного менеджера IceWM 3.9.0. IceWM предоставляет полноценное управление через клавиатурные комбинации, возможность использования виртуальных рабочих столов, панели задач и меню-приложений, для группировки окон можно использовать вкладки. Оконный менеджер настраивается через достаточно простой файл конфигурации, возможно использование тем оформления. Поддерживается объединение окон в форме вкладок. Доступны встроенные апплеты для мониторинга CPU, памяти, трафика. Отдельно развивается несколько сторонних GUI для настройки, реализаций рабочего стола и редакторов меню. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2.

В новой версии добавлена поддержка тем оформления курсора. В качестве альтернативы курсорам XPM добавлена поддержка файлов с изображениями курсоров в формате Xcursor. Для тем оформления, не определяющих изображение курсора, задействован курсор из системной темы Xcursor. Для загрузки изображений курсоров задействованы функции gdk-pixbuf без использования библиотеки libXpm. В число зависимостей добавлена библиотека libXcursor. Убрана зависимость от libXpm. В утилиту icesh добавлена опция "-kovered" для отсеивания окон, перекрытых другими окнами.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ice-wm/icew...)
  2. OpenNews: Релиз оконного менеджера IceWM 3.8.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63805-icewm
Ключевые слова: icewm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:19, 31/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2, Аноним (2), 09:19, 31/08/2025 [ответить]  
    		• +/
    Оййййй ребяятаааа, какая ля-по-та!
     
  • 3, Онаним443 (?), 09:25, 31/08/2025 [ответить]  
    		• +/
    А что там с поддержкой wayland?
     

