Релиз оконного менеджера cwm 6.6, развиваемого проектом OpenBSD

> Ты не понял. Это всё не нужно в оконном менеджере. Ну раз анонимы говорят что не нужно …

https://i3wm.org/docs/userguide.html

[code]

font <X core font description>

font pango:<family list> [<style options>] <size>

...

font pango:DejaVu Sans Mono, Terminus Bold Semi-Condensed 11

font pango:Terminus 11px

[/code]

> By default, i3 will simply print the X11 window title.

> Using title_format, this can be customized by setting the format to the desired output.

> This directive supports [b]Pango markup[/b] and the following placeholders which will be replaced:

> %title

> For normal windows, this is the X11 window title А нужно как, кажись, в слиме с PNG - старательно переизобретать плохо поддерживаемые велосипеды с треугольными колесами на сотни и тысячи строк? Смысл эстетствовать, когда эти либы все равно притянутся каждым вторым гуе-софтом (vim/emacs c поддержкой X11, pcmanfm, chromium, firefox-palemoon, openoffice, mpv/mplayer, gtk2/3-* и т.д. и т.п)?