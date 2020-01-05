Релиз оконного менеджера cwm 6.6, развиваемого проектом OpenBSD

> i3 - эталонное ненужно, учитывая наличие cwm В i3 функционала больше. В cwm нет даже заголовков окон, что уж говорить про тайловость; и отсутствие функционала WM тут почему-то позиционируется как "фича". Если же пытаться позиционировать cwm как "минимально возможный WM", то и тут ждет обосрамс: в нем есть какая-то openbox-стайл-менюха, которой не все-то и пользуются. Хоткей-ориентированным людям вроде меня эта менюха как собаке не пришей кобыле пятое колесо, и я рад, что эта зараза не проникла в i3. (Привет любителям юникс-вея: зачем менеджер ОКОН, гордящийся отсутствием базовых WM-фич, пытается быть комбайном и повторять функционал dmenu/rofi etc.?) > на i3 обычно сидят ньюфаги-смузихлёбы, студентота всякая Это зависит от твоего круга общения. Если бы ты был дворником и увидел бомжа, чуть-чуть говорящем на немецком, ты бы ответственно заявил, что "на немецком обычно разговаривают бомжи". > dwm обеспечивает гораздо большую мобильность в режиме _клавиатура_only_ Таким образом мы с тобой обнаружили уже целых два WM, делающие ненужным cwm: i3 и dwm. cwm — это просто специальным образом настроенный i3 плюс самодельная менюха. Обратное неверно.

