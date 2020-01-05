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Релиз оконного менеджера cwm 6.6, развиваемого проектом OpenBSD

05.01.2020 02:30

Вышел портабельный релиз 6.6 оконного менеджера cwm, разрабатываемого в рамках проекта OpenBSD. Данный оконный менеджер основан на коде evilwm, но использует современные интерфейсы протокола X11, а также, традиционно для OpenBSD, разрабатывается с особым вниманием к вопросам безопасности. В портабельном релизе, помимо OpenBSD, поддерживаются операционные системы FreeBSD, NetBSD, macOS (версии 10.9 и выше), а также ОС на базе ядра Linux.

Отличительные особенности cwm:

  • Поддержка группового управления окнами.
  • Отсутствие рамок и строки заголовка вокруг окон приложений для максимизации полезного пространства.
  • Простой конфигурационный файл.
  • Высокая производительность и низкое потребление ОЗУ.

Изменения в данном релизе (относительно предыдущего):

  • Добавлена возможность проверки конфигурационного файла без дальнейшего запуска cwm (ключ -n командной строки).
  • Добавлено действие «group-close-[n]», позволяющее закрыть разом все окна указанной группы окон.


  1. Главная ссылка к новости (https://marc.info/?l=openbsd-m...)
  2. OpenNews: Релиз оконного менеджера IceWM 1.6
  3. OpenNews: Доступен оконный менеджер i3wm 4.17
  4. OpenNews: Релиз мозаичного оконного менеджера Awesome 4.3
  5. OpenNews: Выпуск OpenBSD 6.6
  6. OpenNews: Полностью свободный Linux-дистрибутив Hyperbola трансформируется в форк OpenBSD
Автор новости: Вадим Жуков
Тип: Программы
Ключевые слова: cwm, openbsd, window
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Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:44, 05/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Где можно скриншоты глянуть?
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 15:02, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.reddit.com/r/unixporn/search/?q=cwm&restrict_sr=1
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:56, 05/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Есть теперь куда бежать от GNOME с systemd и KDE с его JIT-скриптами.
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:20, 05/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А как оно на macOS работает если там нет иксов?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:49, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Специально для шутников: OS X уже несколько лет официально называется macOS.
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:59, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто всяких других WM мало, если уж WM хочется.
     

  • 1.4, ПерлухаБратуха (?), 10:21, 05/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Долгое время им пользовался - отличный WM.
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:29, 05/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    > Поддержка группового управления окнами.

    i3 это умеет. Причем i3 управляет не просто группами, но целыми деревьями окон. Вывод: i3 функциональнее.

    > Отсутствие рамок и строки заголовка вокруг окон приложений для максимизации полезного пространства.

    i3 это тоже умеет, ему можно запретить рисовать заголовки. А можно не запрещать. В cwm разрабы порешали за тебя, как тебе жить, а i3 дает выбор. Вывод: i3 функциональнее.

    > Простой конфигурационный файл.

    Как и у i3. Правда у i3 больше возможностей.

    > Высокая производительность и низкое потребление ОЗУ.

    Как и у i3.

    А кому не нравится тайловость, в i3 можно ее вообще отключить и управлять окнами, возюкая туда-сюда мышью как в винде/cwm.

    Вывод: cwm — это эталонное 不必要的.

     
     
  • 2.6, Аноним (-), 11:26, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    вообще-то это именно cwm появился задолго до всякой попсы вроде i3 (как минимум cwm старше i3 на 5 лет). всё прекрасно настраивается и потребление памяти ещё меньше. это скорее i3 - эталонное ненужно, учитывая наличие cwm, который ещё меньше и ещё быстрее. i3 - это очередной велосипед и дубль (забавно, но факт - на i3 обычно сидят ньюфаги-смузихлёбы, студентота всякая). вместо i3 уж лучше dwm юзать - dwm обеспечивает гораздо большую мобильность в режиме _клавиатура_only_.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:57, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    А может перестать страдать фашизмом и дать людям пользоваться тем, чем они хотят?
     
     
  • 4.18, cwm (?), 14:13, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > А может перестать страдать фашизмом и дать людям пользоваться тем, чем они
    > хотят?

    да пусть юзают что хотят, но не надо плз субъективной вкусовщины о том, что мол i3 - это идеал, а cwm эталонное ненужно. вообще, конечно, странно когда в новость про cwm кто-то влезает со своей i3-клоунадой.

     
  • 4.24, Аноним ещё один (?), 16:36, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А тебя к чему-то принуждают, ахтунгер? Жри что хочешь. А то что i3 хрень и cwm появился раньше это правда, а не фашизм(что за совковая мода пихать словечки абсолютно не в тему?).
     
  • 4.26, Аноним (26), 17:37, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вообще-то, i3-фанбой первым начал.
     
  • 3.13, Аноним (5), 12:35, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > i3 - эталонное ненужно, учитывая наличие cwm

    В i3 функционала больше. В cwm нет даже заголовков окон, что уж говорить про тайловость; и отсутствие функционала WM тут почему-то позиционируется как "фича".

    Если же пытаться позиционировать cwm как "минимально возможный WM", то и тут ждет обосрамс: в нем есть какая-то openbox-стайл-менюха, которой не все-то и пользуются. Хоткей-ориентированным людям вроде меня эта менюха как собаке не пришей кобыле пятое колесо, и я рад, что эта зараза не проникла в i3. (Привет любителям юникс-вея: зачем менеджер ОКОН, гордящийся отсутствием базовых WM-фич, пытается быть комбайном и повторять функционал dmenu/rofi etc.?)

    > на i3 обычно сидят ньюфаги-смузихлёбы, студентота всякая

    Это зависит от твоего круга общения. Если бы ты был дворником и увидел бомжа, чуть-чуть говорящем на немецком, ты бы ответственно заявил, что "на немецком обычно разговаривают бомжи".

    > dwm обеспечивает гораздо большую мобильность в режиме _клавиатура_only_

    Таким образом мы с тобой обнаружили уже целых два WM, делающие ненужным cwm: i3 и dwm.

    cwm — это просто специальным образом настроенный i3 плюс самодельная менюха. Обратное неверно.

     
     
  • 4.20, Аноним (-), 14:46, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это зависит от твоего круга общения.

    В моём круге общения множество талантливых кодеров, которые юзают cwm/dwm. cwm - относительный минимализм, dwm - для скорости и мобильности. При таких раскладах велосипед i3 в пролёте. Хотя, конечно, i3 встречается и у профи, но весьма редко.

    > cwm — это просто специальным образом настроенный i3 плюс самодельная менюха

    Да ты что? Ты забыл добавить, что у тебя шизофрения, так как cwm написан в 2004-м году, а i3 появился в 2009-м. Фраза "cwm — это просто специальным образом настроенный i3" - абсурдна, даже если она несёт отвлечённый характер, так как i3 повторяет оригинал, а не наоборот. И вообще, эта новость про cwm, а не про i3. Непонятно, зачем ты влез сюда со своим ненужно. Нравится i3? Пользуйся.

     
     
  • 5.25, Аноним ещё один (?), 16:39, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он из секты i3. Психическое расстройство не позволяет есму не влезать в подобные темы. Советую к таким относиться со снисхождением.
     
  • 5.27, Урри (?), 18:13, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В моём круге общения множество талантливых кодеров, которые юзают cwm/dwm.

    А в моем круге общения множество талантливых кодеров, которые юзают, о боже, винду с всл2. Вот пойду им сейчас расскажу, что от менеджера окон зависит их талантливость.

    Я вообще офигеваю, дорогая редакция - тут что, песочница, где меряются цветом совочков?

     
  • 3.15, Аноним (15), 13:00, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что там с несколькими мониторами?
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:32, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Окна должны перекрываться, точка. Остальное школомаксимализм и гиперкомпенсация.
     
     
  • 3.9, Аноним (8), 11:51, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ... обосновывать своё заявление я, конечно, не буду.
     
     
  • 4.17, псевдонимус (?), 14:09, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нормальным людям удобнее работать с перекрывающимися окнами,а не с наркоманским тайлингом. Особенно если нужно что-то полезное делать,а не Вим теребонькать.

     
  • 3.10, Аноним (11), 11:56, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > точка
    > школомаксимализм

    Ну в общем-то да :D

     
  • 2.16, Аноним (16), 13:30, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В i3 зависимостей в сто раз больше, чем в dwm и cwm.Всякая шляпа, типа, управление через IPC и т.д. Какие-то pango, cairo, нах оно всё надо, как и этот твой i3.

    Вывод: i3 — это эталонное 不必要的.

     
     
  • 3.19, Аноним84701 (ok), 14:24, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какие-то pango, cairo, нах оно всё надо,

    Надеюсь,  комментарий закидывался через консольный браузер или "links -g"? 🤨

     
     
  • 4.21, Аноним (16), 14:56, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты не понял. Это всё не нужно в оконном менеджере.
     
     
  • 5.23, Аноним84701 (ok), 15:16, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты не понял. Это всё не нужно в оконном менеджере.

    Ну раз анонимы говорят что не нужно …
    https://i3wm.org/docs/userguide.html
    [code]
    font <X core font description>
    font pango:<family list> [<style options>] <size>
    ...
    font pango:DejaVu Sans Mono, Terminus Bold Semi-Condensed 11
    font pango:Terminus 11px
    [/code]
    > By default, i3 will simply print the X11 window title.
    > Using title_format, this can be customized by setting the format to the desired output.
    > This directive supports [b]Pango markup[/b] and the following placeholders which will be replaced:
    > %title
    > For normal windows, this is the X11 window title

    А нужно как, кажись, в слиме с PNG - старательно переизобретать плохо поддерживаемые велосипеды с треугольными колесами на сотни и тысячи строк? Смысл эстетствовать, когда эти либы все равно притянутся каждым вторым гуе-софтом (vim/emacs c поддержкой X11, pcmanfm, chromium, firefox-palemoon, openoffice, mpv/mplayer, gtk2/3-* и т.д. и т.п)?


     

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