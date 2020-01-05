Релиз оконного менеджера cwm 6.6, развиваемого проектом OpenBSD

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|1.2, Аноним (2), 08:56, 05/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Есть теперь куда бежать от GNOME с systemd и KDE с его JIT-скриптами.
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|2.8, Аноним (8), 11:49, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Специально для шутников: OS X уже несколько лет официально называется macOS.
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|1.5, Аноним (5), 10:29, 05/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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> Поддержка группового управления окнами.
i3 это умеет. Причем i3 управляет не просто группами, но целыми деревьями окон. Вывод: i3 функциональнее.
> Отсутствие рамок и строки заголовка вокруг окон приложений для максимизации полезного пространства.
i3 это тоже умеет, ему можно запретить рисовать заголовки. А можно не запрещать. В cwm разрабы порешали за тебя, как тебе жить, а i3 дает выбор. Вывод: i3 функциональнее.
> Простой конфигурационный файл.
Как и у i3. Правда у i3 больше возможностей.
> Высокая производительность и низкое потребление ОЗУ.
Как и у i3.
А кому не нравится тайловость, в i3 можно ее вообще отключить и управлять окнами, возюкая туда-сюда мышью как в винде/cwm.
Вывод: cwm — это эталонное 不必要的.
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|2.6, Аноним (-), 11:26, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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вообще-то это именно cwm появился задолго до всякой попсы вроде i3 (как минимум cwm старше i3 на 5 лет). всё прекрасно настраивается и потребление памяти ещё меньше. это скорее i3 - эталонное ненужно, учитывая наличие cwm, который ещё меньше и ещё быстрее. i3 - это очередной велосипед и дубль (забавно, но факт - на i3 обычно сидят ньюфаги-смузихлёбы, студентота всякая). вместо i3 уж лучше dwm юзать - dwm обеспечивает гораздо большую мобильность в режиме _клавиатура_only_.
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|3.11, Аноним (11), 11:57, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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А может перестать страдать фашизмом и дать людям пользоваться тем, чем они хотят?
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|4.18, cwm (?), 14:13, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> А может перестать страдать фашизмом и дать людям пользоваться тем, чем они
> хотят?
да пусть юзают что хотят, но не надо плз субъективной вкусовщины о том, что мол i3 - это идеал, а cwm эталонное ненужно. вообще, конечно, странно когда в новость про cwm кто-то влезает со своей i3-клоунадой.
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|4.24, Аноним ещё один (?), 16:36, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А тебя к чему-то принуждают, ахтунгер? Жри что хочешь. А то что i3 хрень и cwm появился раньше это правда, а не фашизм(что за совковая мода пихать словечки абсолютно не в тему?).
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|3.13, Аноним (5), 12:35, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> i3 - эталонное ненужно, учитывая наличие cwm
В i3 функционала больше. В cwm нет даже заголовков окон, что уж говорить про тайловость; и отсутствие функционала WM тут почему-то позиционируется как "фича".
Если же пытаться позиционировать cwm как "минимально возможный WM", то и тут ждет обосрамс: в нем есть какая-то openbox-стайл-менюха, которой не все-то и пользуются. Хоткей-ориентированным людям вроде меня эта менюха как собаке не пришей кобыле пятое колесо, и я рад, что эта зараза не проникла в i3. (Привет любителям юникс-вея: зачем менеджер ОКОН, гордящийся отсутствием базовых WM-фич, пытается быть комбайном и повторять функционал dmenu/rofi etc.?)
> на i3 обычно сидят ньюфаги-смузихлёбы, студентота всякая
Это зависит от твоего круга общения. Если бы ты был дворником и увидел бомжа, чуть-чуть говорящем на немецком, ты бы ответственно заявил, что "на немецком обычно разговаривают бомжи".
> dwm обеспечивает гораздо большую мобильность в режиме _клавиатура_only_
Таким образом мы с тобой обнаружили уже целых два WM, делающие ненужным cwm: i3 и dwm.
cwm — это просто специальным образом настроенный i3 плюс самодельная менюха. Обратное неверно.
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|4.20, Аноним (-), 14:46, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это зависит от твоего круга общения.
В моём круге общения множество талантливых кодеров, которые юзают cwm/dwm. cwm - относительный минимализм, dwm - для скорости и мобильности. При таких раскладах велосипед i3 в пролёте. Хотя, конечно, i3 встречается и у профи, но весьма редко.
> cwm — это просто специальным образом настроенный i3 плюс самодельная менюха
Да ты что? Ты забыл добавить, что у тебя шизофрения, так как cwm написан в 2004-м году, а i3 появился в 2009-м. Фраза "cwm — это просто специальным образом настроенный i3" - абсурдна, даже если она несёт отвлечённый характер, так как i3 повторяет оригинал, а не наоборот. И вообще, эта новость про cwm, а не про i3. Непонятно, зачем ты влез сюда со своим ненужно. Нравится i3? Пользуйся.
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|5.25, Аноним ещё один (?), 16:39, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он из секты i3. Психическое расстройство не позволяет есму не влезать в подобные темы. Советую к таким относиться со снисхождением.
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|5.27, Урри (?), 18:13, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В моём круге общения множество талантливых кодеров, которые юзают cwm/dwm.
А в моем круге общения множество талантливых кодеров, которые юзают, о боже, винду с всл2. Вот пойду им сейчас расскажу, что от менеджера окон зависит их талантливость.
Я вообще офигеваю, дорогая редакция - тут что, песочница, где меряются цветом совочков?
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|2.7, Аноним (7), 11:32, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Окна должны перекрываться, точка. Остальное школомаксимализм и гиперкомпенсация.
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|4.17, псевдонимус (?), 14:09, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нормальным людям удобнее работать с перекрывающимися окнами,а не с наркоманским тайлингом. Особенно если нужно что-то полезное делать,а не Вим теребонькать.
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|2.16, Аноним (16), 13:30, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В i3 зависимостей в сто раз больше, чем в dwm и cwm.Всякая шляпа, типа, управление через IPC и т.д. Какие-то pango, cairo, нах оно всё надо, как и этот твой i3.
Вывод: i3 — это эталонное 不必要的.
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|3.19, Аноним84701 (ok), 14:24, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Какие-то pango, cairo, нах оно всё надо,
Надеюсь, комментарий закидывался через консольный браузер или "links -g"? 🤨
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|5.23, Аноним84701 (ok), 15:16, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ты не понял. Это всё не нужно в оконном менеджере.
Ну раз анонимы говорят что не нужно …
https://i3wm.org/docs/userguide.html
[code]
font <X core font description>
font pango:<family list> [<style options>] <size>
...
font pango:DejaVu Sans Mono, Terminus Bold Semi-Condensed 11
font pango:Terminus 11px
[/code]
> By default, i3 will simply print the X11 window title.
> Using title_format, this can be customized by setting the format to the desired output.
> This directive supports [b]Pango markup[/b] and the following placeholders which will be replaced:
> %title
> For normal windows, this is the X11 window title
А нужно как, кажись, в слиме с PNG - старательно переизобретать плохо поддерживаемые велосипеды с треугольными колесами на сотни и тысячи строк? Смысл эстетствовать, когда эти либы все равно притянутся каждым вторым гуе-софтом (vim/emacs c поддержкой X11, pcmanfm, chromium, firefox-palemoon, openoffice, mpv/mplayer, gtk2/3-* и т.д. и т.п)?
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